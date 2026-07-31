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Cyklistický závod Clásica de San Sebastián 2026: Trasa, kurzy a kde sledovat živě

Kristýna Polášková
  14:48

Remco Evenepoel slaví vítězství v závodě Clásica San Sebastián. | foto: AP

Po náročné Tour de France se cyklistický kalendář tradičně přesouvá do severního Španělska. V sobotu 1. srpna 2026 se koná již 45. ročník slavné baskické jednorázovky Donostia San Sebastián Klasikoa. Závod, který je známý svými strmými kopci a bouřlivou diváckou kulisou, představuje pro mnoho jezdců nový start do druhé poloviny sezony.
Základní informace o závodu Clásica de San Sebastián 2026
Datum konáníSobota 1. srpna 2026
Ročník45. edice
Start a cílSan Sebastián (Boulevard Donostia)
Délka trasy221,2 km
Celkové převýšení4 150 m
KategorieUCI World Tour (1.UWT)
Obhájce triumfu z roku 2025Giulio Ciccone (Lidl-Trek)
Kurzyna webu Synotu zde
Kde sledovat v TVEurosport a HBO Max
Live streamyTipsport a Chance

Kurzy na celkového vítěze Clásica de San Sebastián 2026

Sázková kancelář Synot Tip vypsala širokou nabídku kurzů na celkového vítěze. Bookmakeři mají o hlavním favoritovi jasno – výrazným adeptem na vítězství je trojnásobný šampion Remco Evenepoel, na jehož triumf je vypsán nízký kurz 1,57. V širším okruhu favoritů nechybí obhájce prvenství Giulio Ciccone (8,95) či ekvádorský klasikář Jhonathan Narváez (13,00).

Níže přinášíme kompletní přehled vypsaných kurzů na vítěze závodu podle Synot Tipu:

Kurzy na celkového vítěze Clásica de San Sebastián 2026
JezdecKurz
Remco Evenepoel1,57
Giulio Ciccone8,95
Jhonathan Narváez13,00
Maxim Van Gils14,90
Mauro Schmid20,90
Jan Christen20,90
Primož Roglič25,90
Giulio Pellizzari25,90
Lenny Martinez34,00
Guillermo Thomas Silva34,00
Pello Bilbao41,00
Quinn Simmons41,00
Cristian Scaroni41,00
Thibau Nys41,00
Felix Gall51,00
Ben Healy51,00
Jarno Widar51,00
Matteo Jorgenson67,00
Jay Vine81,00
Benoît Cosnefroy100,00
Pavel Sivakov100,00
Enric Mas Nicolau100,00
Lennert Van Eetvelt100,00
Mikel Landa Meana125,00
Alexander Aranburu Deba125,00
Ion Izagirre Insausti150,00
Marc Hirschi150,00
Afonso Eulalio150,00
Igor Arrieta Lizarraga150,00
Cian Uijtdebroeks150,00
Daniel Felipe Martinez200,00
Carlos Rodriguez Cano200,00
Bauke Mollema250,00
Derek Gee250,00
David Gaudu250,00
Louis Barre250,00
Gregor Muhlberger300,00
Clement Champoussin300,00
Mauri Vansevenant300,00

Favorité a startovní listina

Na startu se sejde celkem 25 týmů (všech 18 stájí s licencí WorldTour a 7 pozvaných ProTeamů). Na startovní listině nechybí ta nejzvučnější jména pelotonu, včetně jezdců, kteří mají za sebou Tour de France.

Zraky fanoušků i sázkařů se budou upírat především na Remca Evenepoela (Red Bull-Bora-Hansgrohe), který je s třemi tituly (2019, 2022, 2023) spoludržitelem rekordu v počtu vítězství a útočí na historický čtvrtý triumf. Cestu mu bude chtít překazit obhájce prvenství z roku 2025 Giulio Ciccone (Lidl-Trek), jenž loni triumfoval po suverénním sólovém úniku na závěrečném stoupání, a také silná sestava UAE Team Emirates-XRG či Visma | Lease a Bike.

Startovní listina Clásica de San Sebastián 2026
PořadíUCI WorldTeams (18 týmů)UCI ProTeams (7 týmů)
1.Soudal Quick-StepBurgos-Burpellet-BH
2.Red Bull-Bora-HansgroheCaja Rural-Seguros RGA
3.Uno-X MobilityEuskaltel-Euskadi
4.Alpecin-Premier TechPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
5.Bahrain VictoriousTudor Pro Cycling Team
6.Decathlon CMA CGM TeamEquipo Kern Pharma
7.EF Education-EasyPostCofidis
8.Groupama-FDJ United
9.Netcompany Ineos
10.Lotto-Intermarché
11.Team Jayco AlUla
12.Lidl-Trek
13.Movistar Team
14.Team Picnic-PostNL
15.Team Visma | Lease a Bike
16.UAE Team Emirates XRG
17.XDS Astana Team
18.NSN Cycling Team

Trasa a profil: Tři okruhy a sedm kategorizovaných stoupání

Trasa o délce 221,2 kilometru je rozdělena do tří odlišných okruhů, které jezdce zavedou do kopců v okolí San Sebastiánu a následně zpět do centra města. Celkem peloton nastoupá úctyhodných 4 150 výškových metrů.

  • První okruh (západní): Měří přes 140 km a slouží k vytvoření úniku a únavě pelotonu. Zahrnuje první čtyři stoupání: Kalbario, Azkarate, Urraki a Alkiza.
  • Druhý okruh (východní): Peloton zamíří na východ, kde na něj čeká ikonický Jaizkibel (7,9 km s průměrem 5,6 %) a následně nesmírně prudký Erlaitz (3,8 km s průměrným sklonem 10,6 %), po kterém následuje sjezd a zbývá zhruba 40 km do cíle. Zde obvykle dochází k hlavní selekci elitní skupiny.
  • Třetí okruh (závěrečný): Krátká smyčka (17,6 km), jejímž středobodem je obávaná stěna Murgil-Tontorra. Stoupání má sice jen 2,1 km (průměr 10,1 %), ale v posledním kilometru se sklon zvedá až ke 14 %. Na vrchol je to necelých 10 km do cíle, odkud následuje rychlý sjezd a rovinatý finiš na pobřežním bulváru.

Kde sledovat Clásica de San Sebastián živě? (TV a online přenos)

Závod nabídne špičkovou cyklistickou podívanou, kterou bude možné sledovat hned několika způsoby.

O televizní vysílání se postará sportovní stanice Eurosport, jejíž přenos naleznete také na streamovací platformě HBO Max.

Pokud preferujete sledování na internetu, přímý přenos závodu poskytnou sázkové kanceláře Tipsport a Chance ve svých online live streamech. Živé vysílání začíná v 15:00, což pokryje ty nejdramatičtější okamžiky závěrečných dvou okruhů včetně stoupání na Jaizkibel, Erlaitz a rozhodující Murgil-Tontorru.

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