|Datum konání
|Sobota 1. srpna 2026
|Ročník
|45. edice
|Start a cíl
|San Sebastián (Boulevard Donostia)
|Délka trasy
|221,2 km
|Celkové převýšení
|4 150 m
|Kategorie
|UCI World Tour (1.UWT)
|Obhájce triumfu z roku 2025
|Giulio Ciccone (Lidl-Trek)
|Kurzy
|na webu Synotu zde
|Kde sledovat v TV
|Eurosport a HBO Max
|Live streamy
|Tipsport a Chance
Kurzy na celkového vítěze Clásica de San Sebastián 2026
Sázková kancelář Synot Tip vypsala širokou nabídku kurzů na celkového vítěze. Bookmakeři mají o hlavním favoritovi jasno – výrazným adeptem na vítězství je trojnásobný šampion Remco Evenepoel, na jehož triumf je vypsán nízký kurz 1,57. V širším okruhu favoritů nechybí obhájce prvenství Giulio Ciccone (8,95) či ekvádorský klasikář Jhonathan Narváez (13,00).
Níže přinášíme kompletní přehled vypsaných kurzů na vítěze závodu podle Synot Tipu:
|Jezdec
|Kurz
|Remco Evenepoel
|1,57
|Giulio Ciccone
|8,95
|Jhonathan Narváez
|13,00
|Maxim Van Gils
|14,90
|Mauro Schmid
|20,90
|Jan Christen
|20,90
|Primož Roglič
|25,90
|Giulio Pellizzari
|25,90
|Lenny Martinez
|34,00
|Guillermo Thomas Silva
|34,00
|Pello Bilbao
|41,00
|Quinn Simmons
|41,00
|Cristian Scaroni
|41,00
|Thibau Nys
|41,00
|Felix Gall
|51,00
|Ben Healy
|51,00
|Jarno Widar
|51,00
|Matteo Jorgenson
|67,00
|Jay Vine
|81,00
|Benoît Cosnefroy
|100,00
|Pavel Sivakov
|100,00
|Enric Mas Nicolau
|100,00
|Lennert Van Eetvelt
|100,00
|Mikel Landa Meana
|125,00
|Alexander Aranburu Deba
|125,00
|Ion Izagirre Insausti
|150,00
|Marc Hirschi
|150,00
|Afonso Eulalio
|150,00
|Igor Arrieta Lizarraga
|150,00
|Cian Uijtdebroeks
|150,00
|Daniel Felipe Martinez
|200,00
|Carlos Rodriguez Cano
|200,00
|Bauke Mollema
|250,00
|Derek Gee
|250,00
|David Gaudu
|250,00
|Louis Barre
|250,00
|Gregor Muhlberger
|300,00
|Clement Champoussin
|300,00
|Mauri Vansevenant
|300,00
Favorité a startovní listina
Na startu se sejde celkem 25 týmů (všech 18 stájí s licencí WorldTour a 7 pozvaných ProTeamů). Na startovní listině nechybí ta nejzvučnější jména pelotonu, včetně jezdců, kteří mají za sebou Tour de France.
Zraky fanoušků i sázkařů se budou upírat především na Remca Evenepoela (Red Bull-Bora-Hansgrohe), který je s třemi tituly (2019, 2022, 2023) spoludržitelem rekordu v počtu vítězství a útočí na historický čtvrtý triumf. Cestu mu bude chtít překazit obhájce prvenství z roku 2025 Giulio Ciccone (Lidl-Trek), jenž loni triumfoval po suverénním sólovém úniku na závěrečném stoupání, a také silná sestava UAE Team Emirates-XRG či Visma | Lease a Bike.
|Pořadí
|UCI WorldTeams (18 týmů)
|UCI ProTeams (7 týmů)
|1.
|Soudal Quick-Step
|Burgos-Burpellet-BH
|2.
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|Caja Rural-Seguros RGA
|3.
|Uno-X Mobility
|Euskaltel-Euskadi
|4.
|Alpecin-Premier Tech
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|5.
|Bahrain Victorious
|Tudor Pro Cycling Team
|6.
|Decathlon CMA CGM Team
|Equipo Kern Pharma
|7.
|EF Education-EasyPost
|Cofidis
|8.
|Groupama-FDJ United
|—
|9.
|Netcompany Ineos
|—
|10.
|Lotto-Intermarché
|—
|11.
|Team Jayco AlUla
|—
|12.
|Lidl-Trek
|—
|13.
|Movistar Team
|—
|14.
|Team Picnic-PostNL
|—
|15.
|Team Visma | Lease a Bike
|—
|16.
|UAE Team Emirates XRG
|—
|17.
|XDS Astana Team
|—
|18.
|NSN Cycling Team
|—
Trasa a profil: Tři okruhy a sedm kategorizovaných stoupání
Trasa o délce 221,2 kilometru je rozdělena do tří odlišných okruhů, které jezdce zavedou do kopců v okolí San Sebastiánu a následně zpět do centra města. Celkem peloton nastoupá úctyhodných 4 150 výškových metrů.
- První okruh (západní): Měří přes 140 km a slouží k vytvoření úniku a únavě pelotonu. Zahrnuje první čtyři stoupání: Kalbario, Azkarate, Urraki a Alkiza.
- Druhý okruh (východní): Peloton zamíří na východ, kde na něj čeká ikonický Jaizkibel (7,9 km s průměrem 5,6 %) a následně nesmírně prudký Erlaitz (3,8 km s průměrným sklonem 10,6 %), po kterém následuje sjezd a zbývá zhruba 40 km do cíle. Zde obvykle dochází k hlavní selekci elitní skupiny.
- Třetí okruh (závěrečný): Krátká smyčka (17,6 km), jejímž středobodem je obávaná stěna Murgil-Tontorra. Stoupání má sice jen 2,1 km (průměr 10,1 %), ale v posledním kilometru se sklon zvedá až ke 14 %. Na vrchol je to necelých 10 km do cíle, odkud následuje rychlý sjezd a rovinatý finiš na pobřežním bulváru.
Kde sledovat Clásica de San Sebastián živě? (TV a online přenos)
Závod nabídne špičkovou cyklistickou podívanou, kterou bude možné sledovat hned několika způsoby.
O televizní vysílání se postará sportovní stanice Eurosport, jejíž přenos naleznete také na streamovací platformě HBO Max.
Pokud preferujete sledování na internetu, přímý přenos závodu poskytnou sázkové kanceláře Tipsport a Chance ve svých online live streamech. Živé vysílání začíná v 15:00, což pokryje ty nejdramatičtější okamžiky závěrečných dvou okruhů včetně stoupání na Jaizkibel, Erlaitz a rozhodující Murgil-Tontorru.