|Detail
|Informace
|Datum
|Neděle 13. září 2026
|Místo konání
|Karlovy Vary, Česko (koupaliště Rolava, centrum města, Divadelní náměstí)
|Status závodu
|World Triathlon Championship Series
|Prize Money
|200 000 dolarů
|Pořadatel
|CITY TRIATHLON Karlovy Vary z.s. a Česká triatlonová asociace
|Kde sledovat
|ČT sport
Časový program závodu
Hlavní závodní program probíhá v neděli 13. září. V sobotu 12. září mají závodníci vyhrazený čas na seznámení se s tratěmi a technický brífink.
|Čas
|Kategorie a program
|Místo
|8:00 – 8:30
|Otevření 2. depa – Ženy
|Divadelní náměstí
|8:45 – 9:45
|Otevření 1. depa – Ženy
|Koupaliště Rolava
|9:50 – 9:59
|Řazení a představení závodnic
|Koupaliště Rolava
|10:00
|Start závodu – Ženy
|Koupaliště Rolava
|12:20
|Slavnostní vyhlášení – Ženy
|Divadelní náměstí
|13:00 – 13:30
|Otevření 2. depa – Muži
|Divadelní náměstí
|13:45 – 14:45
|Otevření 1. depa – Muži
|Koupaliště Rolava
|14:50 – 14:59
|Řazení a představení závodníků
|Koupaliště Rolava
|15:00
|Start závodu – Muži
|Koupaliště Rolava
|17:10
|Slavnostní vyhlášení – Muži
|Divadelní náměstí
Profily a parametry trasy
Závodníci se utkají na objemech standardního (olympijského) triatlonu. Karlovarská trasa je známá svým náročným profilem a technickými pasážemi na cyklistické části.
- Plavání (1,5 km): Startuje se z pontonu v areálu přírodního koupaliště Rolava. Plavecká část je rozdělena do dvou okruhů.
- Cyklistika (40,0 km): Z prvního depa na Rolavě se závodníci přesunou na kopcovitou a technickou trasu. Trasa zahrnuje jeden nájezdový okruh a následně 7 okruhů na uzavřené trati přímo v centru města.
- Běh (10,0 km): Závěrečná část se skládá ze čtyř okruhů. Druhé depo a samotný cíl závodu jsou situovány na Divadelním náměstí. Trasa provede běžce kolem nejvýznamnějších kolonád v údolí řeky Teplé.
Startovní listina: Světová špička a česká účast
Do Karlových Varů se sjíždí absolutní světová elita, startovní listina je plná jmen z aktuální elitní desítky světového žebříčku.
V mužském závodě nastoupí jako nasazená jednička Brazilec Miguel Hidalgo (aktuálně 3. muž světového pořadí). Z elitní desítky se představí také pátý muž žebříčku Ricardo Batista (Portugalsko), šestý Csongor Lehmann (Maďarsko) a osmý Henry Graf (Německo).
Mezi ženami je nejvýše nasazenou závodnicí světová dvojka, britská reprezentantka Beth Potterová. Z vrchních pater žebříčku jí budou konkurovat světová čtyřka Lisa Tertschová z Německa, šestá žena pořadí Jeanne Lehairová z Lucemburska, sedmá Georgia Taylor-Brownová a desátá Taylor Spiveyová.
Čeští reprezentanti na startu
V elitní kategorii mužů se před domácím publikem představí Martin Demuth, Filip Michálek a Radim Grebík. V ženském závodě budou české barvy hájit Dana Přikrylová, Heidi Juránková, Petra Kuříková a Alžběta Hrušková.