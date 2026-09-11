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City Triathlon Karlovy Vary 2026: Program, trasy, startovní listina, přenos a Češi

Kristýna Polášková
  10:00

Mistrovství České republiky v triatlonu v Mostě, kterého se účastnila i závodnice Barbora Besperát. | foto: Archiv Barbory Besperát

O víkendu 12. a 13. září 2026 hostí Karlovy Vary prestižní závod Světové triatlonové série (World Triathlon Championship Series). Závody mužů i žen o prize money 200 000 dolarů můžete sledovat v přímém přenosu na stanici ČT sport.
Základní informace o závodu
DetailInformace
DatumNeděle 13. září 2026
Místo konáníKarlovy Vary, Česko (koupaliště Rolava, centrum města, Divadelní náměstí)
Status závoduWorld Triathlon Championship Series
Prize Money200 000 dolarů
PořadatelCITY TRIATHLON Karlovy Vary z.s. a Česká triatlonová asociace
Kde sledovatČT sport

Časový program závodu

Hlavní závodní program probíhá v neděli 13. září. V sobotu 12. září mají závodníci vyhrazený čas na seznámení se s tratěmi a technický brífink.

Harmonogram neděle 13. září
ČasKategorie a programMísto
8:00 – 8:30Otevření 2. depa – ŽenyDivadelní náměstí
8:45 – 9:45Otevření 1. depa – ŽenyKoupaliště Rolava
9:50 – 9:59Řazení a představení závodnicKoupaliště Rolava
10:00Start závodu – ŽenyKoupaliště Rolava
12:20Slavnostní vyhlášení – ŽenyDivadelní náměstí
13:00 – 13:30Otevření 2. depa – MužiDivadelní náměstí
13:45 – 14:45Otevření 1. depa – MužiKoupaliště Rolava
14:50 – 14:59Řazení a představení závodníkůKoupaliště Rolava
15:00Start závodu – MužiKoupaliště Rolava
17:10Slavnostní vyhlášení – MužiDivadelní náměstí

Profily a parametry trasy

Závodníci se utkají na objemech standardního (olympijského) triatlonu. Karlovarská trasa je známá svým náročným profilem a technickými pasážemi na cyklistické části.

  • Plavání (1,5 km): Startuje se z pontonu v areálu přírodního koupaliště Rolava. Plavecká část je rozdělena do dvou okruhů.
  • Cyklistika (40,0 km): Z prvního depa na Rolavě se závodníci přesunou na kopcovitou a technickou trasu. Trasa zahrnuje jeden nájezdový okruh a následně 7 okruhů na uzavřené trati přímo v centru města.
  • Běh (10,0 km): Závěrečná část se skládá ze čtyř okruhů. Druhé depo a samotný cíl závodu jsou situovány na Divadelním náměstí. Trasa provede běžce kolem nejvýznamnějších kolonád v údolí řeky Teplé.

Startovní listina: Světová špička a česká účast

Do Karlových Varů se sjíždí absolutní světová elita, startovní listina je plná jmen z aktuální elitní desítky světového žebříčku.

V mužském závodě nastoupí jako nasazená jednička Brazilec Miguel Hidalgo (aktuálně 3. muž světového pořadí). Z elitní desítky se představí také pátý muž žebříčku Ricardo Batista (Portugalsko), šestý Csongor Lehmann (Maďarsko) a osmý Henry Graf (Německo).

Mezi ženami je nejvýše nasazenou závodnicí světová dvojka, britská reprezentantka Beth Potterová. Z vrchních pater žebříčku jí budou konkurovat světová čtyřka Lisa Tertschová z Německa, šestá žena pořadí Jeanne Lehairová z Lucemburska, sedmá Georgia Taylor-Brownová a desátá Taylor Spiveyová.

Čeští reprezentanti na startu

V elitní kategorii mužů se před domácím publikem představí Martin Demuth, Filip Michálek a Radim Grebík. V ženském závodě budou české barvy hájit Dana Přikrylová, Heidi Juránková, Petra Kuříková a Alžběta Hrušková.

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