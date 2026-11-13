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Český slavík 2026: Kurzy favorizují Farnou, Ztraceného i Kabát

Kristýna Polášková
  14:34
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Ondřej Sokol a Aleš Háma uvádějí Českého slavíka 2023 | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Vyhlášení hudební ankety Český slavík 2026 se uskuteční v pátek 27. listopadu v pražském Foru Karlín. Podle kurzů Fortuny je největší favoritkou na Absolutního slavíka Ewa Farna, mezi zpěváky má nejnižší kurz Marek Ztracený a mezi skupinami Kabát. Podívejte se na přehled sázkových kurzů, favoritů jednotlivých kategorií i informace o televizním přenosu.
Vyhlášení Českého slavíka 2026Základní informace
Datum vyhlášení:Pátek 27. listopadu 2026 večer
Místo konání:Forum Karlín, Praha 8
Moderátoři:Aleš Háma a Ondřej Sokol
TV přenos:TV Nova
Konec hlasování:Neděle 15. listopadu 2026 (o půlnoci)

Absolutní slavík a Zpěvačka: favoritkou Farna

Nejnižší kurz na zisk ocenění Absolutní slavík má podle Fortuny Ewa Farna (1,50). Jejím největším konkurentem je Marek Ztracený (2,80), následují Václav Noid Bárta a rapper Calin, oba s kurzem 3,50.

V kategorii Zpěvačka je Farna ještě výraznější favoritkou s kurzem 1,17. Druhou největší šanci přisuzují bookmakeři Lucii Bílé (4,00), která je historicky nejúspěšnější účastnicí ankety. S výrazným odstupem následuje Eva Burešová (15,00).

Zpěvák a Skupina: Ztracený před Noidem, Kabát před Chinaski

V kategorii Zpěvák se podle kurzů očekává souboj Marka Ztraceného a Václava Noida Bárty. Loňský vítěz Noid Bárta má kurz 2,10, zatímco mírným favoritem je Ztracený (1,80). Dalšími kandidáty jsou Vojtěch Dyk (8,00) a Ben Cristovao (15,00).

Mezi hudebními skupinami má nejnižší kurz Kabát (1,25). Dlouhodobě úspěšná kapela je výrazným favoritem před Chinaski (4,00) a Mirai (6,00). Kabáti jsou stálicí ankety, doposud posbírali celkem 21 slavíků (z toho 16 zlatých v hlavní kategorii).

Hip Hop & Rap a Objev roku: Favority jsou Calin a Charlotte Gott

V kategorii Hip Hop & Rap favorizuje Fortuna Calina (1,15). Jeho nejbližším konkurentem podle kurzů je Viktor Sheen (4,20), s větším odstupem následuje ATMO music (12,00).

V kategorii Trinity Bank Objev roku má nejnižší kurz Charlotte Gott (1,30). Dalšími kandidáty na vítězství jsou Slavíček (3,90), skupina Gufrau (10,00) a zpěvačka Thera (12).

Jak se hlasuje v Českém slavíkovi 2026?

O vítězích Českého slavíka rozhodují fanoušci prostřednictvím hlasování na webu ceskyslavik.cz, které končí v neděli 15. listopadu o půlnoci. V kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap mohou podpořit až šest různých interpretů, každému však lze přidělit pouze jeden bod. Hlasování je nutné potvrdit prostřednictvím SMS.

Absolutním slavíkem se stane interpret s nejvyšším počtem získaných bodů napříč čtyřmi hlavními kategoriemi. O tomto ocenění se tedy nehlasuje samostatně. Může ho získat zpěvák, zpěvačka, hudební skupina i interpret z kategorie Hip Hop & Rap.

Odlišný systém nominací má kategorie Trinity Bank Objev roku. Čtyři kandidáty vybrala odborná hudební porota, o vítězi však rozhodují fanoušci. Každý hlasující může přidělit jeden bod pouze jednomu z nominovaných. Vítěz navíc získá finanční odměnu 200 tisíc korun.

Český slavík 2026: Kurzy na favority

V tabulce najdete přehled největších favoritů v jednotlivých vyhlašovaných kategoriích podle kurzů Fortuny.

Kategorie1. favorit (kurz)2. favorit (kurz)3. favorit (kurz)
Absolutní slavíkEwa Farna (1,50)Marek Ztracený (2,80)Václav Noid Bárta / Calin (3,50)
ZpěvačkaEwa Farna (1,17)Lucie Bílá (4,00)Eva Burešová (15,00)
ZpěvákMarek Ztracený (1,80)Václav Noid Bárta (2,10)Vojtěch Dyk (8,00)
SkupinaKabát (1,25)Chinaski (4,00)Mirai (6,00)
Hip Hop a RapCalin (1,15)Viktor Sheen (4,20)ATMO music (12,00)
Objev rokuCharlotte Ella Gottová (1,30)Slavíček (3,90)Gufrau (10,00)
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