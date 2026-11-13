|Vyhlášení Českého slavíka 2026
|Základní informace
|Datum vyhlášení:
|Pátek 27. listopadu 2026 večer
|Místo konání:
|Forum Karlín, Praha 8
|Moderátoři:
|Aleš Háma a Ondřej Sokol
|TV přenos:
|TV Nova
|Konec hlasování:
|Neděle 15. listopadu 2026 (o půlnoci)
Absolutní slavík a Zpěvačka: favoritkou Farna
Nejnižší kurz na zisk ocenění Absolutní slavík má podle Fortuny Ewa Farna (1,50). Jejím největším konkurentem je Marek Ztracený (2,80), následují Václav Noid Bárta a rapper Calin, oba s kurzem 3,50.
V kategorii Zpěvačka je Farna ještě výraznější favoritkou s kurzem 1,17. Druhou největší šanci přisuzují bookmakeři Lucii Bílé (4,00), která je historicky nejúspěšnější účastnicí ankety. S výrazným odstupem následuje Eva Burešová (15,00).
Zpěvák a Skupina: Ztracený před Noidem, Kabát před Chinaski
V kategorii Zpěvák se podle kurzů očekává souboj Marka Ztraceného a Václava Noida Bárty. Loňský vítěz Noid Bárta má kurz 2,10, zatímco mírným favoritem je Ztracený (1,80). Dalšími kandidáty jsou Vojtěch Dyk (8,00) a Ben Cristovao (15,00).
Mezi hudebními skupinami má nejnižší kurz Kabát (1,25). Dlouhodobě úspěšná kapela je výrazným favoritem před Chinaski (4,00) a Mirai (6,00). Kabáti jsou stálicí ankety, doposud posbírali celkem 21 slavíků (z toho 16 zlatých v hlavní kategorii).
Hip Hop & Rap a Objev roku: Favority jsou Calin a Charlotte Gott
V kategorii Hip Hop & Rap favorizuje Fortuna Calina (1,15). Jeho nejbližším konkurentem podle kurzů je Viktor Sheen (4,20), s větším odstupem následuje ATMO music (12,00).
V kategorii Trinity Bank Objev roku má nejnižší kurz Charlotte Gott (1,30). Dalšími kandidáty na vítězství jsou Slavíček (3,90), skupina Gufrau (10,00) a zpěvačka Thera (12).
Jak se hlasuje v Českém slavíkovi 2026?
O vítězích Českého slavíka rozhodují fanoušci prostřednictvím hlasování na webu ceskyslavik.cz, které končí v neděli 15. listopadu o půlnoci. V kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap mohou podpořit až šest různých interpretů, každému však lze přidělit pouze jeden bod. Hlasování je nutné potvrdit prostřednictvím SMS.
Absolutním slavíkem se stane interpret s nejvyšším počtem získaných bodů napříč čtyřmi hlavními kategoriemi. O tomto ocenění se tedy nehlasuje samostatně. Může ho získat zpěvák, zpěvačka, hudební skupina i interpret z kategorie Hip Hop & Rap.
Odlišný systém nominací má kategorie Trinity Bank Objev roku. Čtyři kandidáty vybrala odborná hudební porota, o vítězi však rozhodují fanoušci. Každý hlasující může přidělit jeden bod pouze jednomu z nominovaných. Vítěz navíc získá finanční odměnu 200 tisíc korun.
Český slavík 2026: Kurzy na favority
V tabulce najdete přehled největších favoritů v jednotlivých vyhlašovaných kategoriích podle kurzů Fortuny.
|Kategorie
|1. favorit (kurz)
|2. favorit (kurz)
|3. favorit (kurz)
|Absolutní slavík
|Ewa Farna (1,50)
|Marek Ztracený (2,80)
|Václav Noid Bárta / Calin (3,50)
|Zpěvačka
|Ewa Farna (1,17)
|Lucie Bílá (4,00)
|Eva Burešová (15,00)
|Zpěvák
|Marek Ztracený (1,80)
|Václav Noid Bárta (2,10)
|Vojtěch Dyk (8,00)
|Skupina
|Kabát (1,25)
|Chinaski (4,00)
|Mirai (6,00)
|Hip Hop a Rap
|Calin (1,15)
|Viktor Sheen (4,20)
|ATMO music (12,00)
|Objev roku
|Charlotte Ella Gottová (1,30)
|Slavíček (3,90)
|Gufrau (10,00)