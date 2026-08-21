Kde sledovat Česko vs. Řecko dnes (21. 8.) živě: live stream z volejbalu
Začíná evropský volejbalový šampionát žen 2026, který se koná ve čtyřech zemích, a hned první den jdou do akce i Češky. V Brně vyzvou v pátek 21. srpna od 20:00 řecké hráčky, sledujte přímý přenos u Tipsportu zde.
|Datum:
|pátek 21. srpna 2026 od 20:00
|Dějiště:
|BVV Pavilon P, Brno
|Kurzy:
|1,17 – 5,09
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Sledování v TV je dostupné díky kanálu ČT sport, dále lze utkání vidět na placených platformách Oneplay a Eurovolley TV.
Kurzy na Česko – Řecko na ME ve volejbale žen 2026
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, české volejbalistky by měly do turnaje vstoupit hladkou výhrou. Alespoň to naznačují vypsané kurzy – lze si na ně vsadit pod 1,20.
Zajímavé kurzy
Řecké volejbalistky by to měly mít těžké, čemuž odpovídá kurz nad 5,00.
U SynotTipu je předzápasová volejbalová nabídka bohatá, na další příležitosti narazíte při LIVE sázkách. Ty budou k dispozici po celou dobu trvání zápasu.
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ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky
Češky obhajují z posledního ME osmé místo
Na letošní ME měly Češky jako spoluhostitelská země účast jistou, turnaj by ale i tak absolvovaly bez kvalifikace – na posledním šampionátu totiž skončily mezi osmi nejlepšími. Šlo o vyrovnaný nejlepší výsledek po patnácti letech, lepší pak byly reprezentantky jen v roce 1997, kdy vybojovaly bronzové medaile.
Letos by před domácími fanoušky chtěly svěřenkyně řeckého trenéra Giannise Athanosopoulose, pro kterého dnes půjde o těžký zápas, znovu bojovat o nejvyšší příčky. Ve čtrnáctičlenné sestavě nechybí jména jako Helena Grozer (Havelková), Magdalena Jehlářová, Monika Brancuská, Daniela Jansová nebo Pavla Šmídová, kapitánkou je Michaela Mlejnková.
Na mistrovství Evropy hráčky potrénovaly v Lize národů, desáté místo ale na postup do play off nakonec nestačilo. Těsně před turnajem Češky absolvovaly po dvou duelech s Rumunskem a silným Srbskem, které je čeká i nyní ve skupině B.
Nominace Česka na ME volejbalistek 2026:
Poslední odehrané zápasy Česka a Řecka
|Česko
|14. 8.
|vs. Srbsko (0:3)
|13. 8.
|vs. Srbsko (0:3)
|7. 8.
|vs. Rumunsko (3:2)
|6. 8.
|vs. Rumunsko (3:0)
|Řecko
|7. 8.
|vs. Švédsko (0:3)
|21. 6.
|vs. Estonsko (3:1)
|20. 6.
|vs. Lotyšsko (2:3)
|13. 6.
|vs. Portugalsko (3:2)
Vstupenky na CEV Trendyol EuroVolley 2026 v Brně
Lístky na ME ve volejbale 2026 v Brně si lze zakoupit ve více variantách. Dostupný je balíček pouze pro české zápasy, na všechny zápasy celého turnaje nebo denní vstupenky.
Pokud tedy chcete navštívit zápas Česko vs. Řecko, automaticky máte přístup i na duely Rakouska se Srbskem (od 14:00) a Bulharska s Ukrajinou (od 17:00). Lístky koupíte na Ticketportalu zde.
Vzájemné zápasy Česka a Řecka ve volejbale žen (H2H)
Výrazné favorizování českých hráček není náhodné, hovoří pro ně také vzájemná bilance. Od roku 2012 potkaly řecké soupeřky celkem v devíti zápasech napříč různými soutěžemi, ani jednou s nimi neprohrály.
Poslední dva duely z ME 2021 i ME 2023 skončily jasným českým vítězstvím 3:0 na sety.