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Česko - Ukrajina: Kde sledovat ME ve volejbale žen, přímý přenos a kurzy

Kristýna Polášková
  8:00

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti Řecku. (21. srpna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

České volejbalistky čeká na domácím evropském šampionátu v Brně čtvrté vystoupení v základní skupině B. Po dvou úvodních výhrách a statečném boji s favorizovaným Srbskem (1:3) vyzvou svěřenkyně Janise Athanasopulose v úterý 25. srpna od 19:00 nepříjemný výběr Ukrajiny. Podívejte se na aktuální situaci v tabulce, vzájemnou bilanci a kde sledovat utkání živě.
ZápasČesko vs. Ukrajina
SoutěžMistrovství Evropy ve volejbale žen 2026 (skupina B)
Datum a časÚterý 25. srpna 2026 od 19:00
Místo konáníBVV Pavilon P, Brno
Kde sledovat živěČT sport, živě u Tipsportu zde

Kde sledovat Česko vs. Ukrajina dnes (25. 8.) živě: live stream z volejbalu

Domácí duel českých reprezentantek můžete sledovat hned na několika platformách:

  • Online live stream zdarma: přímý přenos u Tipsportu zde.
  • Televizní přenos: Přímý přenos vysílá veřejnoprávní stanice ČT sport i její internetová platforma iVysílání.
  • Placené streamy: Zápas lze naladit také na platformách Oneplay a oficiální Eurovolley TV.

Kurzy na Česko vs. Ukrajina na ME ve volejbale žen 2026

Vybrané sázkové příležitosti:

  • Přesný výsledek 3:1 (výhra ČR): 3,22
  • Přesný výsledek 3:0 (výhra ČR): 3,25
  • Přesný výsledek 1:3 (výhra Ukrajiny): 7,50

👉🏻Další kurzy zde

V roli papírového favorita vstupují do utkání české reprezentantky s kurzem na vítězství 1,39.

Na výhru houževnatého ukrajinského týmu vypsali bookmakeři kurz 3,04.

Nejpravděpodobnějšími konečnými výsledky jsou podle odborníků vítězství Češek 3:1 (kurz 3,22) nebo 3:0 (kurz 3,25).

Tabulka skupiny B: Češky drží 2. příčku

Česká reprezentace má po třech odehraných kolech na kontě 6 bodů a v tabulce skupiny B figuruje na 2. místě hned za stoprocentním Srbskem. Ukrajinky po dvou úvodních těsných porážkách zabraly v pondělí proti Rakousku a s 4 body drží postupovou čtvrtou příčku.

Průběžná tabulka skupiny B
PořadíTýmZápasyVýhryProhrySkóre setůBody
1.Srbsko2206:16
2.Česko3217:46
3.Řecko3217:65
4.Ukrajina3125:64
5.Bulharsko2114:33
6.Rakousko3030:90

Dosavadní výsledky obou týmů

  • Česko: Češky do turnaje vstoupily dvěma triumfy nad Řeckem (3:1) a Rakouskem (3:0). V nedělním šlágru sice podlehly úřadujícím srbským mistryním 1:3, herně však zanechaly výborný dojem a dokázaly soupeřkám sebrat set. Proti Ukrajině budou chtít před domácím publikem znovu naplno bodovat.
  • Ukrajina: Ukrajinský výběr zahájil turnaj porážkou s Bulharskem (0:3) a v bitvě o pěti setech těsně nestačil na Řecko (2:3). V pondělí si však spravil chuť hladkým vítězstvím 3:0 nad Rakouskem a do utkání s Českem půjdou Ukrajinky povzbuzené první turnajovou výhrou.

Nominace Česka na ME volejbalistek 2026

  • Nahrávačky: Kateřina Valková, Pavla Šmídová
  • Smečařky: Michaela Mlejnková (kapitánka), Helena Grozer, Magdalena Bukovská, Eva Svobodová, Bára Rejmanová
  • Blokařky: Ela Koulisiani, Magdaléna Jehlářová, Ema Kneiflová
  • Univerzálky: Monika Brancuská, Gabriela Orvošová
  • Libera: Daniela Jansová, Veronika Dostálová

Vzájemné zápasy Česko vs. Ukrajina (H2H)

  • 31. 05. 2024 (Zlatá evropská liga): Česko vs. Ukrajina 3:0
  • 23. 09. 2023 (Olympijská kvalifikace): Česko vs. Ukrajina 1:3
  • 28. 08. 2023 (Mistrovství Evropy): Česko vs. Ukrajina 3:2
  • 28. 06. 2023 (Zlatá evropská liga): Česko vs. Ukrajina 1:3
  • 25. 06. 2023 (Zlatá evropská liga): Ukrajina vs. Česko 3:0
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