|Zápas
|Česko vs. Ukrajina
|Soutěž
|Mistrovství Evropy ve volejbale žen 2026 (skupina B)
|Datum a čas
|Úterý 25. srpna 2026 od 19:00
|Místo konání
|BVV Pavilon P, Brno
|Kde sledovat živě
|ČT sport, živě u Tipsportu zde
Kde sledovat Česko vs. Ukrajina dnes (25. 8.) živě: live stream z volejbalu
Domácí duel českých reprezentantek můžete sledovat hned na několika platformách:
- Online live stream zdarma: přímý přenos u Tipsportu zde.
- Televizní přenos: Přímý přenos vysílá veřejnoprávní stanice ČT sport i její internetová platforma iVysílání.
- Placené streamy: Zápas lze naladit také na platformách Oneplay a oficiální Eurovolley TV.
Kurzy na Česko vs. Ukrajina na ME ve volejbale žen 2026
Vybrané sázkové příležitosti:
V roli papírového favorita vstupují do utkání české reprezentantky s kurzem na vítězství 1,39.
Na výhru houževnatého ukrajinského týmu vypsali bookmakeři kurz 3,04.
Nejpravděpodobnějšími konečnými výsledky jsou podle odborníků vítězství Češek 3:1 (kurz 3,22) nebo 3:0 (kurz 3,25).
Tabulka skupiny B: Češky drží 2. příčku
Česká reprezentace má po třech odehraných kolech na kontě 6 bodů a v tabulce skupiny B figuruje na 2. místě hned za stoprocentním Srbskem. Ukrajinky po dvou úvodních těsných porážkách zabraly v pondělí proti Rakousku a s 4 body drží postupovou čtvrtou příčku.
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Skóre setů
|Body
|1.
|Srbsko
|2
|2
|0
|6:1
|6
|2.
|Česko
|3
|2
|1
|7:4
|6
|3.
|Řecko
|3
|2
|1
|7:6
|5
|4.
|Ukrajina
|3
|1
|2
|5:6
|4
|5.
|Bulharsko
|2
|1
|1
|4:3
|3
|6.
|Rakousko
|3
|0
|3
|0:9
|0
Dosavadní výsledky obou týmů
- Česko: Češky do turnaje vstoupily dvěma triumfy nad Řeckem (3:1) a Rakouskem (3:0). V nedělním šlágru sice podlehly úřadujícím srbským mistryním 1:3, herně však zanechaly výborný dojem a dokázaly soupeřkám sebrat set. Proti Ukrajině budou chtít před domácím publikem znovu naplno bodovat.
- Ukrajina: Ukrajinský výběr zahájil turnaj porážkou s Bulharskem (0:3) a v bitvě o pěti setech těsně nestačil na Řecko (2:3). V pondělí si však spravil chuť hladkým vítězstvím 3:0 nad Rakouskem a do utkání s Českem půjdou Ukrajinky povzbuzené první turnajovou výhrou.
Nominace Česka na ME volejbalistek 2026
Vzájemné zápasy Česko vs. Ukrajina (H2H)
- 31. 05. 2024 (Zlatá evropská liga): Česko vs. Ukrajina 3:0
- 23. 09. 2023 (Olympijská kvalifikace): Česko vs. Ukrajina 1:3
- 28. 08. 2023 (Mistrovství Evropy): Česko vs. Ukrajina 3:2
- 28. 06. 2023 (Zlatá evropská liga): Česko vs. Ukrajina 1:3
- 25. 06. 2023 (Zlatá evropská liga): Ukrajina vs. Česko 3:0