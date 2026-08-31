|Zápas
|Česko vs. Švédsko
|Soutěž
|Mistrovství Evropy ve volejbale žen 2026 (Osmifinále)
|Datum a čas
|Pondělí 31. srpna 2026 od 19:00
|Fáze turnaje
|Play-off (B2 vs. D3)
|Favorit dle kurzů
|Česko (kurz na výhru 1,42 u SynotTipu ZDE)
|Kde sledovat živě
|ČT sport, Tipsport zde, Eurovolley TV
Kde sledovat Česko - Švédsko živě: TV vysílání a online live stream
Přímý přenos z vyřazovací části šampionátu můžete sledovat v televizi i na internetu:
- Online live streamy zdarma: Zápas o postup do čtvrtfinále odvysílá sázková kancelář Tipsport zde.
- Televizní přenos: Přímý přenos tradičně nabídne veřejnoprávní stanice ČT sport a online platforma iVysílání České televize.
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Všechny osmifinálové souboje, včetně kompletního pavouka turnaje a průběžných výsledků, můžete sledovat v našem souhrnném článku s programem a výsledky celého ME.
Kurzy na volejbal: Česko vs. Švédsko (Osmifinále ME 2026)
Další kurzy na zápas:
V roli papírových favoritek vstoupí do osmifinálového duelu české reprezentantky s kurzem na vítězství 1,42 ( Synot Tip). Na výhru Švédska je vypsán kurz 2,90. Z pohledu přesného počtu setů sázkové kanceláře nejvíce očekávají čtyřsetovou bitvu (kurz 2,43) s přesným výsledkem 3:1 pro Česko (kurz 3,23), případně hladší triumf národního týmu v poměru 3:0 (3,34).
Forma obou týmů a vzájemné zápasy (H2H)
Česko
Češky mají v zádech sérii výborných výsledků. Ve skupině si bez větších potíží poradily s Bulharskem (3:0), Rakouskem (3:0) a zvládly i duely s Ukrajinou (3:1) a Řeckem (3:1). Jedinou porážku na turnaji zapsaly proti favorizovanému Srbsku (1:3).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|27. 08. 2026
|ME
|Česko – Bulharsko
|3:0
|25. 08. 2026
|ME
|Česko – Ukrajina
|3:1
|23. 08. 2026
|ME
|Česko – Srbsko
|1:3
|22. 08. 2026
|ME
|Rakousko – Česko
|0:3
|21. 08. 2026
|ME
|Česko – Řecko
|3:1
Švédsko:
Skandinávský celek měl v základní skupině poměrně kolísavé výsledky. Švédky dokázaly porazit Chorvatsko (3:2) a Černou Horu (3:0), ale nestačily na Francii (1:3), Itálii (0:3) ani na Slovinsko po pětisetové bitvě (2:3).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|27. 08. 2026
|ME
|Švédsko – Francie
|1:3
|25. 08. 2026
|ME
|Švédsko – Chorvatsko
|3:2
|23. 08. 2026
|ME
|Švédsko – Itálie
|0:3
|22. 08. 2026
|ME
|Slovensko – Švédsko
|2:3
|21. 08. 2026
|ME
|Švédsko – Černá Hora
|3:0
Vzájemná bilance
Z posledních pěti vzájemných střetnutí se sice radovalo Česko ze tří výher, nicméně poslední dva zápasy ovládly soupeřky. V roce 2019 vyhrály Češky dvakrát 3:0 v rámci Zlaté Evropské ligy a stejným poměrem dominovaly i na ME v srpnu 2023. V červnu 2024 a v srpnu 2025 však oba duely dospěly až do tie-breaku, přičemž v obou případech odešlo vítězně Švédsko po výsledku 3:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|12. 08. 2025
|Příprava
|Česko – Švédsko
|2:3
|16. 06. 2024
|Zlatá evropská liga
|Švédsko – Česko
|3:2
|24. 08. 2023
|Mistrovství Evropy
|Česko – Švédsko
|3:0
|15. 06. 2019
|Zlatá evropská liga
|Česko – Švédsko
|3:0
|25. 05. 2019
|Zlatá evropská liga
|Švédsko – Česko
|0:3
Soupisky obou týmů
Česká republika: Ema Kneiflová, Eva Svobodová, Helena Grozer, Ela Koulisiani, Daniela Jansová, Kateřina Valková, Veronika Dostálová, Magdaléna Jehlářová, Michaela Mlejnková, Magdalena Bukovská, Pavla Šmídová, Gabriela Orvošová, Monika Brancuská, Bára Rejmanová.
Švédsko: Erica Muhizi, Maya Tabron, Linda Andersson, Cecilia Malm, Elma Olofsson, Isabelle Haak, Hilda Gustafsson, Filippa Brink, Hanna Hellvig, Vilma Julevik, Anna Haak, Malin Hallin, Martha Edlund, Elsa Nordin Ottosson.