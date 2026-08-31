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Česko - Švédsko: Kde sledovat osmifinále ME volejbalistek, kurzy, statistiky

Kristýna Polášková
  7:58

Daniela Jansová a Magdalena Jehlářová se snaží odehrát míč v zápase s Bulharkami na mistrovství Evropy. | foto: ČTK

České volejbalistky čeká v pondělí 31. srpna od 19:00 osmifinálový duel mistrovství Evropy proti Švédsku. Národní tým postoupil do vyřazovací fáze z druhého místa ve skupině B, zatímco Švédky prošly dál ze třetí pozice ve skupině D. Vítěz tohoto utkání narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Itálie - Bulharsko.
Základní informace osmifinále Česko – Švédsko
ZápasČesko vs. Švédsko
SoutěžMistrovství Evropy ve volejbale žen 2026 (Osmifinále)
Datum a časPondělí 31. srpna 2026 od 19:00
Fáze turnajePlay-off (B2 vs. D3)
Favorit dle kurzůČesko (kurz na výhru 1,42 u SynotTipu ZDE)
Kde sledovat živěČT sport, Tipsport zde, Eurovolley TV

Kde sledovat Česko - Švédsko živě: TV vysílání a online live stream

Přímý přenos z vyřazovací části šampionátu můžete sledovat v televizi i na internetu:

  • Online live streamy zdarma: Zápas o postup do čtvrtfinále odvysílá sázková kancelář Tipsport zde.
  • Televizní přenos: Přímý přenos tradičně nabídne veřejnoprávní stanice ČT sport a online platforma iVysílání České televize.
  • Placené přenosy: Utkání bude dostupné také na oficiální platformě Eurovolley TV.

Všechny osmifinálové souboje, včetně kompletního pavouka turnaje a průběžných výsledků, můžete sledovat v našem souhrnném článku s programem a výsledky celého ME.

Kurzy na volejbal: Česko vs. Švédsko (Osmifinále ME 2026)

Další kurzy na zápas:

  • Přesný výsledek 3:0 (výhra ČR): 3,34
  • Přesný výsledek 3:1 (výhra ČR): 3,23
  • Přesný výsledek 3:2 (výhra ČR): 4,64
  • Přesný výsledek 0:3 (výhra Švédska): 10,36

Další kurzy na zápas zde

V roli papírových favoritek vstoupí do osmifinálového duelu české reprezentantky s kurzem na vítězství 1,42 ( Synot Tip). Na výhru Švédska je vypsán kurz 2,90. Z pohledu přesného počtu setů sázkové kanceláře nejvíce očekávají čtyřsetovou bitvu (kurz 2,43) s přesným výsledkem 3:1 pro Česko (kurz 3,23), případně hladší triumf národního týmu v poměru 3:0 (3,34).

Forma obou týmů a vzájemné zápasy (H2H)

Česko

Češky mají v zádech sérii výborných výsledků. Ve skupině si bez větších potíží poradily s Bulharskem (3:0), Rakouskem (3:0) a zvládly i duely s Ukrajinou (3:1) a Řeckem (3:1). Jedinou porážku na turnaji zapsaly proti favorizovanému Srbsku (1:3).

Poslední zápasy: Česko
DatumSoutěžZápasVýsledek
27. 08. 2026MEČesko – Bulharsko3:0
25. 08. 2026MEČesko – Ukrajina3:1
23. 08. 2026MEČesko – Srbsko1:3
22. 08. 2026MERakousko – Česko0:3
21. 08. 2026MEČesko – Řecko3:1

Švédsko:

Skandinávský celek měl v základní skupině poměrně kolísavé výsledky. Švédky dokázaly porazit Chorvatsko (3:2) a Černou Horu (3:0), ale nestačily na Francii (1:3), Itálii (0:3) ani na Slovinsko po pětisetové bitvě (2:3).

Poslední zápasy: Švédsko
DatumSoutěžZápasVýsledek
27. 08. 2026MEŠvédsko – Francie1:3
25. 08. 2026MEŠvédsko – Chorvatsko3:2
23. 08. 2026MEŠvédsko – Itálie0:3
22. 08. 2026MESlovensko – Švédsko2:3
21. 08. 2026MEŠvédsko – Černá Hora3:0

Vzájemná bilance

Z posledních pěti vzájemných střetnutí se sice radovalo Česko ze tří výher, nicméně poslední dva zápasy ovládly soupeřky. V roce 2019 vyhrály Češky dvakrát 3:0 v rámci Zlaté Evropské ligy a stejným poměrem dominovaly i na ME v srpnu 2023. V červnu 2024 a v srpnu 2025 však oba duely dospěly až do tie-breaku, přičemž v obou případech odešlo vítězně Švédsko po výsledku 3:2.

Vzájemné zápasy: Česko vs. Švédsko
DatumSoutěžZápasVýsledek
12. 08. 2025PřípravaČesko – Švédsko2:3
16. 06. 2024Zlatá evropská ligaŠvédsko – Česko3:2
24. 08. 2023Mistrovství EvropyČesko – Švédsko3:0
15. 06. 2019Zlatá evropská ligaČesko – Švédsko3:0
25. 05. 2019Zlatá evropská ligaŠvédsko – Česko0:3

Soupisky obou týmů

Česká republika: Ema Kneiflová, Eva Svobodová, Helena Grozer, Ela Koulisiani, Daniela Jansová, Kateřina Valková, Veronika Dostálová, Magdaléna Jehlářová, Michaela Mlejnková, Magdalena Bukovská, Pavla Šmídová, Gabriela Orvošová, Monika Brancuská, Bára Rejmanová.

Švédsko: Erica Muhizi, Maya Tabron, Linda Andersson, Cecilia Malm, Elma Olofsson, Isabelle Haak, Hilda Gustafsson, Filippa Brink, Hanna Hellvig, Vilma Julevik, Anna Haak, Malin Hallin, Martha Edlund, Elsa Nordin Ottosson.

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