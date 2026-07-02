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Kdy a kde sledovat Česko vs. Švédsko při kvalifikaci na MS v basketbale
Česká basketbalová reprezentace už má za sebou čtyři zápasy první kvalifikační fáze na MS 2027, v pátek 3. července od 19:00 si zahraje pátý duel. Ve Stockholmu ji přivítají domácí Švédové – sledujte zápas živě na ČT sport.
|Datum:
|pátek 3. července 2026 od 19:00
|Dějiště:
|Stockholm, Švédsko
|První zápas:
|97:80 pro Česko
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|ČT sport
Kurzy na české basketbalisty v kvalifikaci na MS 2027
Bookmakeři Synot Tipu tentokrát české hráče nefavorizují, přestože Švédy doma porazili o sedmnáct bodů, a to hned v prvním listopadovém duelu. Nyní je na naše kurz okolo 2,70.
Základní kurzy
Švédsko potřebuje zabrat, v tabulce má totiž jen jedinou výhru, což na postup do další fáze stačit nebude. Nyní je favorit s kurzem okolo 1,50.
V basketbalu může padnout i remíza, na kterou často bývají velmi vysoké kurzy, v tomto případě je to necelých 13,00.
Stejně jako u jinách sportů, i u tohoto basketbalového duelu lze využít také LIVE sázky.
|#
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Slovinsko
|4
|3
|1
|372:320
|7
|2.
|Česko
|4
|2
|2
|337:357
|6
|3.
|Estonsko
|4
|2
|2
|343:346
|6
|4.
|Švédsko
|4
|1
|3
|319:348
|5
Český tým neposílí Satoranský ani Veselý
Česká reprezentace se nemusela účastnit kvalifikačního předkola a zamířila rovnou do první fáze – los rozhodl, že se systémem doma/venku utkáme se Slovinci, Estonci a Švédy.
Po dvou vítězstvích se nám vůbec nevydařil duel se Slovinci (59:99), poprvé u toho totiž nebyl Tomáš Satoranský. Na domácí duel se stejným soupeřem už k dispozici byl, ten Češi prohráli o dva body.
Dlouholetá opora Barcelony, která však po této sezoně mění dres, bude chybět i tentokrát. Tým neposílí ani loučící se Jan Veselý.
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Veselý definitivně ukončil kariéru. K reprezentaci se nepřipojí ani Satoranský
Švédové povolávají Larssona z NBA
Švédi to od svého vítězství nad Estonskem myslí s kvalifikací vážně, což značí fakt, že byli do týmu povoláni i Pelle Larsson, hájící barvy Miami Heat v NBA, a také Viktor Gaddefors, který hraje tchajwanskou soutěž.
Oba se do kvalifikačních bojů zapojí poprvé a připojí se k dosavadním tahounům Ludvigu Håkansonovi nebo Tobiasi Borgovi. Právě tito dva zařídili při jediném vítězném zápase přes 30 bodů.
|Česko
|1. 3. 2026
|Česko vs. Slovinsko (84:86)
|27. 2. 2026
|Slovinsko vs. Česko (99:59)
|1. 12. 2025
|Estonsko vs. Česko (92:97)
|28. 11. 2025
|Česko vs. Švédsko (97:80)
|Švédsko
|1. 3. 2026
|Estonsko vs. Švédsko (69:79)
|27. 2. 2026
|Švédsko vs. Estonsko (77:88)
|1. 12. 2025
|Švédsko vs. Slovinsko (83:94)
|28. 11. 2025
|Česko vs. Švédsko (97:80)