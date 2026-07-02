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Česko vs. Švédsko: kurzy na kvalifikaci MS v basketbalu 2027

Kamil Jurek
  9:00

James Kárník a Adam Kejval na tréninku české basketbalové reprezentace. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Čeští basketbalisté pokračují v kvalifikaci na mistrovství světa 2027, v pátek 3. července se ve Stockholmu utkají se Švédskem. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas živě.

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Kdy a kde sledovat Česko vs. Švédsko při kvalifikaci na MS v basketbale

Česká basketbalová reprezentace už má za sebou čtyři zápasy první kvalifikační fáze na MS 2027, v pátek 3. července od 19:00 si zahraje pátý duel. Ve Stockholmu ji přivítají domácí Švédové – sledujte zápas živě na ČT sport.

Datum:pátek 3. července 2026 od 19:00
Dějiště:Stockholm, Švédsko
První zápas:97:80 pro Česko
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:ČT sport

Kurzy na české basketbalisty v kvalifikaci na MS 2027

Bookmakeři Synot Tipu tentokrát české hráče nefavorizují, přestože Švédy doma porazili o sedmnáct bodů, a to hned v prvním listopadovém duelu. Nyní je na naše kurz okolo 2,70.

Základní kurzy

  • Výhra Česka: 2,68
  • Výhra Švédska: 1,54
  • Remíza: 12,93

Švédsko potřebuje zabrat, v tabulce má totiž jen jedinou výhru, což na postup do další fáze stačit nebude. Nyní je favorit s kurzem okolo 1,50.

V basketbalu může padnout i remíza, na kterou často bývají velmi vysoké kurzy, v tomto případě je to necelých 13,00.

Stejně jako u jinách sportů, i u tohoto basketbalového duelu lze využít také LIVE sázky.

Pořadí kvalifikační skupiny H
#TýmZVPSkóreBody
1.Slovinsko431372:3207
2.Česko422337:3576
3.Estonsko422343:3466
4.Švédsko413319:3485

Český tým neposílí Satoranský ani Veselý

Česká reprezentace se nemusela účastnit kvalifikačního předkola a zamířila rovnou do první fáze – los rozhodl, že se systémem doma/venku utkáme se Slovinci, Estonci a Švédy.

Po dvou vítězstvích se nám vůbec nevydařil duel se Slovinci (59:99), poprvé u toho totiž nebyl Tomáš Satoranský. Na domácí duel se stejným soupeřem už k dispozici byl, ten Češi prohráli o dva body.

Dlouholetá opora Barcelony, která však po této sezoně mění dres, bude chybět i tentokrát. Tým neposílí ani loučící se Jan Veselý.

Veselý definitivně ukončil kariéru. K reprezentaci se nepřipojí ani Satoranský

Švédové povolávají Larssona z NBA

Švédi to od svého vítězství nad Estonskem myslí s kvalifikací vážně, což značí fakt, že byli do týmu povoláni i Pelle Larsson, hájící barvy Miami Heat v NBA, a také Viktor Gaddefors, který hraje tchajwanskou soutěž.

Oba se do kvalifikačních bojů zapojí poprvé a připojí se k dosavadním tahounům Ludvigu Håkansonovi nebo Tobiasi Borgovi. Právě tito dva zařídili při jediném vítězném zápase přes 30 bodů.

Zápasy Česka a Švédska v kvalifikaci MS 2027
Česko
1. 3. 2026Česko vs. Slovinsko (84:86)
27. 2. 2026Slovinsko vs. Česko (99:59)
1. 12. 2025Estonsko vs. Česko (92:97)
28. 11. 2025Česko vs. Švédsko (97:80)
Švédsko
1. 3. 2026Estonsko vs. Švédsko (69:79)
27. 2. 2026Švédsko vs. Estonsko (77:88)
1. 12. 2025Švédsko vs. Slovinsko (83:94)
28. 11. 2025Česko vs. Švédsko (97:80)

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