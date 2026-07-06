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Kdy a kde sledovat Česko vs. Estonsko v kvalifikaci na MS v basketbale
Po pěti zápasech stále není jasné o tom, jestli se česká basketbalová reprezentace dostane do další fáze kvalifikace na MS 2027. Rozhodnou o tom dva zbývající zápasy, jedním z nich i ten proti Estonsku. Hraje se v pondělí 6. července od 17:00, dějištěm je Brno. Utkání lze sledovat na ČT sport Plus.
|Datum:
|pondělí 6. července 2026 od 17:00
|Dějiště:
|Brno, Česká republika
|První zápas:
|97:92 pro Česko
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|ČT sport Plus
Kurzy na české basketbalisty v kvalifikaci na MS 2027
Bookmakeři Synot Tipu očekávají vyrovnaný duel. Češi jsou sice mírnými outsidery, rozdíl je však zcela zanedbatelný a podle všecho bychom měli vidět zápas, který může rozhodnout doslova každý koš.
Základní kurzy
Češi nejsou v nejlepší pozici – v ideálním případě by potřebovali vyhrát s co největším rozdílem, aby teoreticky nebyli závislí na duelu Slovinců se Švédy.
Kromě předzápasových kurzů najdete u SynotTipu také LIVE sázky, které najdete na webu během samotného utkání.
Tabulka kvalifikační skupiny H
Do další kvalifikační fáze, což jsou šestičlenné skupiny, postupují 3 nejlepší celky. Všechny výsledky se přenáší, na samotné MS se pak dostanou tři nejlepší týmy.
|#
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Estonsko
|5
|3
|2
|436:408
|8
|2.
|Slovinsko
|5
|3
|2
|434:413
|8
|3.
|Česko
|5
|2
|3
|413:444
|7
|4.
|Švédsko
|5
|2
|3
|406:424
|7
Český tým proti Švédům zaspal začátek
Situace je aktuálně velmi zamotaná. Českému týmu se proti Švédům vůbec nepodařila první polovina zápasu, poločas totiž prohráli vysoko 35:61.
Druhá půle už byla výrazně lepší a byť Češi nakonec prohráli, může jim pomoci, že díky úvodnímu vítězství nad Švédy udrželi lepší vzájemné skóre. To je jedním z rozhodujících faktorů při bodové rovnosti.
Na sestavě by se nemělo nic měnit, trenér Luboš Bartoň bude opět spoléhat na Ondřeje Sehnala, který si připsal 20 bodů, hodně vidět byl i Vít Krejčí (14), kapitán Martin Peterka (13) nebo Richard Bálint (12).
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Velké vzepětí po pauze nestačilo. Češi v kvalifikaci o MS prohráli se Švédskem
Estonci deklasovali Slovince a vedou skupinu
Zatímco první duel Estonců se Slovinci byl velmi vyrovnaný a rozhodnout muselo až prodloužení, v Tallinnu šlo před pár dny až překvapivě o jednoznačnou záležitost.
Výrazně se pod to podepsalo trio Stefan Vaaks, Artur Konontsuk a Maik-Kalev Kotsar, které zařídilo hned 51 bodů. Poslední jmenovaný pivot Yokohamy přidal ještě dvanáct doskoků a devět asistencí.
Češi sice v prvním zápase Estonce porazili (97:92), to ale byly sestavy obou týmů odlišné – nám chybí hlavně Tomáš Satoranský nebo Vojtěch Hruban, soupeř naopak posílil.
|Česko
|3. 7. 2026
|Švédsko vs. Česko (87:76)
|1. 3. 2026
|Česko vs. Slovinsko (84:86)
|27. 2. 2026
|Slovinsko vs. Česko (99:59)
|1. 12. 2025
|Estonsko vs. Česko (92:97)
|28. 11. 2025
|Česko vs. Švédsko (97:80)
|Estonsko
|3. 7. 2026
|Estonsko vs. Slovinsko (93:62)
|1. 3. 2026
|Estonsko vs. Švédsko (69:79)
|27. 2. 2026
|Švédsko vs. Estonsko (77:88)
|1. 12. 2025
|Estonsko vs. Česko (92:97)
|28. 11. 2025
|Slovinsko vs. Estonsko (93:94p)
Vstupenky na Česko – Estonsko v basketbalu
Do brněnské Starez Arény Vodova v části Královo Pole si stále můžete koupit vstupenky, a to na známém Ticketportalu zde. Ceny startují na 390 Kč.