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Česko vs. Estonsko: Kde sledovat kvalifikaci MS v basketbalu 2027, sázkové kurzy

Kamil Jurek
  12:03

Ondřej Sehnal zklamaný z výkonu českých basketbalistů ve Švédsku | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

České basketbalisty čeká v kvalifikaci na mistrovství světa 2027 závěrečný duel proti Estonsku, hraje se v pondělí 6. července od 17:00. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas živě.

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Kdy a kde sledovat Česko vs. Estonsko v kvalifikaci na MS v basketbale

Po pěti zápasech stále není jasné o tom, jestli se česká basketbalová reprezentace dostane do další fáze kvalifikace na MS 2027. Rozhodnou o tom dva zbývající zápasy, jedním z nich i ten proti Estonsku. Hraje se v pondělí 6. července od 17:00, dějištěm je Brno. Utkání lze sledovat na ČT sport Plus.

Datum:pondělí 6. července 2026 od 17:00
Dějiště:Brno, Česká republika
První zápas:97:92 pro Česko
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:ČT sport Plus

Kurzy na české basketbalisty v kvalifikaci na MS 2027

Bookmakeři Synot Tipu očekávají vyrovnaný duel. Češi jsou sice mírnými outsidery, rozdíl je však zcela zanedbatelný a podle všecho bychom měli vidět zápas, který může rozhodnout doslova každý koš.

Základní kurzy

  • Výhra Česka: 2,06
  • Výhra Estonska: 1,94
  • Remíza: 12,88

Češi nejsou v nejlepší pozici – v ideálním případě by potřebovali vyhrát s co největším rozdílem, aby teoreticky nebyli závislí na duelu Slovinců se Švédy.

Kromě předzápasových kurzů najdete u SynotTipu také LIVE sázky, které najdete na webu během samotného utkání.

Tabulka kvalifikační skupiny H

Do další kvalifikační fáze, což jsou šestičlenné skupiny, postupují 3 nejlepší celky. Všechny výsledky se přenáší, na samotné MS se pak dostanou tři nejlepší týmy.

Pořadí kvalifikační skupiny H
#TýmZVPSkóreBody
1.Estonsko532436:4088
2.Slovinsko532434:4138
3.Česko523413:4447
4.Švédsko523406:4247

Český tým proti Švédům zaspal začátek

Situace je aktuálně velmi zamotaná. Českému týmu se proti Švédům vůbec nepodařila první polovina zápasu, poločas totiž prohráli vysoko 35:61.

Druhá půle už byla výrazně lepší a byť Češi nakonec prohráli, může jim pomoci, že díky úvodnímu vítězství nad Švédy udrželi lepší vzájemné skóre. To je jedním z rozhodujících faktorů při bodové rovnosti.

Na sestavě by se nemělo nic měnit, trenér Luboš Bartoň bude opět spoléhat na Ondřeje Sehnala, který si připsal 20 bodů, hodně vidět byl i Vít Krejčí (14), kapitán Martin Peterka (13) nebo Richard Bálint (12).

Velké vzepětí po pauze nestačilo. Češi v kvalifikaci o MS prohráli se Švédskem

Estonci deklasovali Slovince a vedou skupinu

Zatímco první duel Estonců se Slovinci byl velmi vyrovnaný a rozhodnout muselo až prodloužení, v Tallinnu šlo před pár dny až překvapivě o jednoznačnou záležitost.

Výrazně se pod to podepsalo trio Stefan Vaaks, Artur Konontsuk a Maik-Kalev Kotsar, které zařídilo hned 51 bodů. Poslední jmenovaný pivot Yokohamy přidal ještě dvanáct doskoků a devět asistencí.

Češi sice v prvním zápase Estonce porazili (97:92), to ale byly sestavy obou týmů odlišné – nám chybí hlavně Tomáš Satoranský nebo Vojtěch Hruban, soupeř naopak posílil.

Zápasy Česka a Estonska v kvalifikaci MS 2027
Česko
3. 7. 2026Švédsko vs. Česko (87:76)
1. 3. 2026Česko vs. Slovinsko (84:86)
27. 2. 2026Slovinsko vs. Česko (99:59)
1. 12. 2025Estonsko vs. Česko (92:97)
28. 11. 2025Česko vs. Švédsko (97:80)
Estonsko
3. 7. 2026Estonsko vs. Slovinsko (93:62)
1. 3. 2026Estonsko vs. Švédsko (69:79)
27. 2. 2026Švédsko vs. Estonsko (77:88)
1. 12. 2025Estonsko vs. Česko (92:97)
28. 11. 2025Slovinsko vs. Estonsko (93:94p)

Vstupenky na Česko – Estonsko v basketbalu

Do brněnské Starez Arény Vodova v části Královo Pole si stále můžete koupit vstupenky, a to na známém Ticketportalu zde. Ceny startují na 390 Kč.

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