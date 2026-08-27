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Česko - Bulharsko: Kde sledovat ME ve volejbale žen, přímý přenos a kurzy

Kristýna Polášková
  13:59

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti Řecku. (21. srpna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

České volejbalistky zakončí účinkování v brněnské základní skupině B Mistrovství Evropy čtvrtečním duelem proti Bulharsku. Zápas v zaplněném Pavilonu P startuje ve čtvrtek 27. srpna v 19:00. Podívejte se na předzápasovou analýzu, vzájemnou bilanci a informace o přímém přenosu.
ZápasČesko vs. Bulharsko
SoutěžMistrovství Evropy ve volejbale žen 2026 (skupina B)
Datum a časČtvrtek 27. srpna 2026 od 19:00
Místo konáníBVV Pavilon P, Brno
Favorit zápasuČesko
Kde sledovat živěČT sport, živě u Tipsportu zde

Kde sledovat Česko vs. Bulharsko živě: TV vysílání a online live stream

Domácí duel českých reprezentantek můžete sledovat hned na několika platformách:

  • Online live stream zdarma: přímý přenos u Tipsportu zde.
  • Televizní přenos: Přímý přenos vysílá veřejnoprávní stanice ČT sport i její internetová platforma iVysílání.
  • Placené streamy: Zápas lze naladit také na platformách Oneplay a oficiální Eurovolley TV.

Kurzy na Česko vs. Bulharsko (ME ve volejbale žen 2026)

Vybrané sázkové příležitosti:

  • Přesný výsledek 3:0 (výhra ČR): 3,04
  • Přesný výsledek 3:1 (výhra ČR): 3,39
  • Přesný výsledek 0:3 (výhra Bulharska): 9,02
  • Přesný výsledek 1:3 (výhra Bulharska): 7,10
  • Bulharsko vyhraje alespoň 1 set – ANO: 1,30

Vzhledem k výborné aktuální formě na turnaji i lepším výsledkům ze vzájemných zápasů v Lize národů vstupují do čtvrtečního zápasu v roli favoritek české reprezentantky s kurzem na vítězství 1,41. Na případný triumf Bulharska vypsali bookmakeři kurz 2,94. Nejvíce se očekává vítězství Češek v poměru 3:0 na sety (kurz 3,04) nebo 3:1 (kurz 3,39).

Forma a stav obou týmů

  • Česko: Domácí reprezentace prožívá velmi vydařený turnaj. Češky zvládly klíčové duely s Řeckem (3:1), Rakouskem (3:0) i Ukrajinou (3:1) a jediný nezdar zaznamenaly po sympatickém výkonu s favorizovaným Srbskem (1:3). Tým se opírá o spolehlivý servis, kvalitní obranu na síti a bodový příspěvek opor v útoku v čele s Michaelou Mlejnkovou.
  • Bulharsko: Bulharky vstoupily do šampionátu hladkou výhrou 3:0 nad Ukrajinou, následně však přišel útlum. Po porážce 1:3 s Řeckem a jednoznačném nezdaru 0:3 se Srbskem bojují o každý set pro postupovou jistotu.

Nominace Česka na ME volejbalistek 2026

  • Nahrávačky: Kateřina Valková, Pavla Šmídová
  • Smečařky: Michaela Mlejnková (kapitánka), Helena Grozer, Magdalena Bukovská, Eva Svobodová, Bára Rejmanová
  • Blokařky: Ela Koulisiani, Magdaléna Jehlářová, Ema Kneiflová
  • Univerzálky: Monika Brancuská, Gabriela Orvošová
  • Libera: Daniela Jansová, Veronika Dostálová

Vzájemné zápasy Česko vs. Bulharsko (H2H)

Vzájemná bilance z poslední doby hovoří ve prospěch českého týmu, který ovládl oba poslední souboje v Lize národů:

  • 10. 07. 2026 (Liga národů): Bulharsko vs. Česko 1:3
  • 20. 06. 2025 (Liga národů): Bulharsko vs. Česko 0:3
  • 10. 08. 2023 (Příprava): Bulharsko vs. Česko 3:0
  • 24. 08. 2021 (Mistrovství Evropy): Bulharsko vs. Česko 3:0
  • 19. 06. 2021 (Zlatá evropská liga): Česko vs. Bulharsko 0:3
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