|Zápas
|Česko vs. Bulharsko
|Soutěž
|Mistrovství Evropy ve volejbale žen 2026 (skupina B)
|Datum a čas
|Čtvrtek 27. srpna 2026 od 19:00
|Místo konání
|BVV Pavilon P, Brno
|Favorit zápasu
|Česko
|Kde sledovat živě
|ČT sport, živě u Tipsportu zde
Kde sledovat Česko vs. Bulharsko živě: TV vysílání a online live stream
Domácí duel českých reprezentantek můžete sledovat hned na několika platformách:
- Online live stream zdarma: přímý přenos u Tipsportu zde.
- Televizní přenos: Přímý přenos vysílá veřejnoprávní stanice ČT sport i její internetová platforma iVysílání.
- Placené streamy: Zápas lze naladit také na platformách Oneplay a oficiální Eurovolley TV.
Kurzy na Česko vs. Bulharsko (ME ve volejbale žen 2026)
Vybrané sázkové příležitosti:
Vzhledem k výborné aktuální formě na turnaji i lepším výsledkům ze vzájemných zápasů v Lize národů vstupují do čtvrtečního zápasu v roli favoritek české reprezentantky s kurzem na vítězství 1,41. Na případný triumf Bulharska vypsali bookmakeři kurz 2,94. Nejvíce se očekává vítězství Češek v poměru 3:0 na sety (kurz 3,04) nebo 3:1 (kurz 3,39).
Forma a stav obou týmů
- Česko: Domácí reprezentace prožívá velmi vydařený turnaj. Češky zvládly klíčové duely s Řeckem (3:1), Rakouskem (3:0) i Ukrajinou (3:1) a jediný nezdar zaznamenaly po sympatickém výkonu s favorizovaným Srbskem (1:3). Tým se opírá o spolehlivý servis, kvalitní obranu na síti a bodový příspěvek opor v útoku v čele s Michaelou Mlejnkovou.
- Bulharsko: Bulharky vstoupily do šampionátu hladkou výhrou 3:0 nad Ukrajinou, následně však přišel útlum. Po porážce 1:3 s Řeckem a jednoznačném nezdaru 0:3 se Srbskem bojují o každý set pro postupovou jistotu.
Nominace Česka na ME volejbalistek 2026
Vzájemné zápasy Česko vs. Bulharsko (H2H)
Vzájemná bilance z poslední doby hovoří ve prospěch českého týmu, který ovládl oba poslední souboje v Lize národů:
- 10. 07. 2026 (Liga národů): Bulharsko vs. Česko 1:3
- 20. 06. 2025 (Liga národů): Bulharsko vs. Česko 0:3
- 10. 08. 2023 (Příprava): Bulharsko vs. Česko 3:0
- 24. 08. 2021 (Mistrovství Evropy): Bulharsko vs. Česko 3:0
- 19. 06. 2021 (Zlatá evropská liga): Česko vs. Bulharsko 0:3