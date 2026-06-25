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Vsaďte si na počasí. Padne v Česku o víkendu teplotní rekord 40,4°C?

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  11:55
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Česko se chystá na extrémně teplý víkend. Meteorologové dokonce předpovídají, že padne absolutní teplotní rekord 40,4 stupně Celsia z roku 2012. Na jejich informace zareagovala sázková kancelář Fortuna, která událost zařadila do své kurzové nabídky. Tak co myslíte? Padne, nebo vydrží?

Bookmakeři věří prognózám odborníků a pokoření teplotního maxima přiřadili kurz 1,33. Kdo si myslí, že rekord odolá, může zkusit štěstí v kurzu 2,98.

SázkaUzávěrkaTipKurzTipKurz
Bude o víkendu 27.–28. 6. 2026 na území ČR překonán dosavadní teplotní rekord 40,4 stupně Celsia?so 27. 6. 2026 08:00Ano1.33Ne2,98

„Podobné situace jsme za posledních 10 let zažili již několikrát, ale vždy se nejteplejší vzduch udržel nad západní Evropou, mimo naše území, “ uvedli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Tentokrát však odhadují, že se teplý vzduch poprvé dostane i do Česka. Podrobný rozbor najdete ZDE.

Historická teplotní maxima pro jednotlivé měsíce na území ČR (Zdroj:chmi.cz)
MěsícNejvyšší teplotaDatumLokalitaOkres
Leden20,0 °C1. 1. 2023MetyloviceFrýdek-Místek
Únor22,1 °C27. 2. 1990České BudějoviceČeské Budějovice
Březen26,2 °C30. 3. 1968Hradec KrálovéHradec Králové
Duben31,7 °C28. 4. 2012DobřichovicePraha-západ
Květen34,9 °C31. 5. 1907Větruše, Ústí n. L.Ústí nad Labem
Červen39,0 °C19. 6. 2022Husinec / ŘežPraha-východ
Červenec40,2 °C27. 7. 1983Uherské HradištěUherské Hradiště
Srpen40,4 °C20. 8. 2012DobřichovicePraha-západ
Září36,7 °C1. 9. 2015StrážniceHodonín
Říjen30,1 °C4. 10. 1929České BudějoviceČeské Budějovice
Listopad23,3 °C1. 11. 1928Hradec KrálovéHradec Králové
Prosinec19,6 °C5. 12. 1961LučinaFrýdek-Místek

Meteorologové upozorňují, že vliv na překonání absolutního rekordu z 20. srpna 2012 bude mít i to, že je teprve červen, kdy jsou dny mnohem delší. „Například nedělní den bude o dvě hodiny delší, než tomu bylo 20. srpna 2012. Začínat také ráno budeme na mnohem vyšších teplotách, než tomu bylo tehdy v srpnu,“ uvádějí na svých sociálních sítích.

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