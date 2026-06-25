Bookmakeři věří prognózám odborníků a pokoření teplotního maxima přiřadili kurz 1,33. Kdo si myslí, že rekord odolá, může zkusit štěstí v kurzu 2,98.
|Sázka
|Uzávěrka
|Tip
|Kurz
|Tip
|Kurz
|Bude o víkendu 27.–28. 6. 2026 na území ČR překonán dosavadní teplotní rekord 40,4 stupně Celsia?
|so 27. 6. 2026 08:00
|Ano
|1.33
|Ne
|2,98
„Podobné situace jsme za posledních 10 let zažili již několikrát, ale vždy se nejteplejší vzduch udržel nad západní Evropou, mimo naše území, “ uvedli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Tentokrát však odhadují, že se teplý vzduch poprvé dostane i do Česka. Podrobný rozbor najdete ZDE.
|Měsíc
|Nejvyšší teplota
|Datum
|Lokalita
|Okres
|Leden
|20,0 °C
|1. 1. 2023
|Metylovice
|Frýdek-Místek
|Únor
|22,1 °C
|27. 2. 1990
|České Budějovice
|České Budějovice
|Březen
|26,2 °C
|30. 3. 1968
|Hradec Králové
|Hradec Králové
|Duben
|31,7 °C
|28. 4. 2012
|Dobřichovice
|Praha-západ
|Květen
|34,9 °C
|31. 5. 1907
|Větruše, Ústí n. L.
|Ústí nad Labem
|Červen
|39,0 °C
|19. 6. 2022
|Husinec / Řež
|Praha-východ
|Červenec
|40,2 °C
|27. 7. 1983
|Uherské Hradiště
|Uherské Hradiště
|Srpen
|40,4 °C
|20. 8. 2012
|Dobřichovice
|Praha-západ
|Září
|36,7 °C
|1. 9. 2015
|Strážnice
|Hodonín
|Říjen
|30,1 °C
|4. 10. 1929
|České Budějovice
|České Budějovice
|Listopad
|23,3 °C
|1. 11. 1928
|Hradec Králové
|Hradec Králové
|Prosinec
|19,6 °C
|5. 12. 1961
|Lučina
|Frýdek-Místek
Meteorologové upozorňují, že vliv na překonání absolutního rekordu z 20. srpna 2012 bude mít i to, že je teprve červen, kdy jsou dny mnohem delší. „Například nedělní den bude o dvě hodiny delší, než tomu bylo 20. srpna 2012. Začínat také ráno budeme na mnohem vyšších teplotách, než tomu bylo tehdy v srpnu,“ uvádějí na svých sociálních sítích.