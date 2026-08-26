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Bretagne Classic 2026: Závod WorldTour v Plouay, profil trasy, favorité a historie

Kristýna Polášková
  10:00

Jasper Philipsen využil rozjezdu van der Poel a ovládl závěreční spurt sedmnácté etapy. | foto: Reuters

V neděli 30. srpna 2026 se ve francouzské Bretani uskuteční 90. ročník prestižní jednorázovky Bretagne Classic. Závod zařazený do nejvyšší kategorie UCI WorldTour nabídne na trase se startem i cílem v Plouay 228,3 kilometrů a celkem 3 663 výškových metrů. Titul z loňského ročníku obhajuje Arnaud De Lie. Zde najdete podrobný profil trasy, hlavní favority i historický přehled.
Základní informace: Bretagne Classic 2026
ZávodBretagne Classic (dříve Grand Prix de Plouay)
SoutěžUCI WorldTour 2026 (Kategorie 1.UWT)
Datum konáníNeděle 30. srpna 2026
Start a cílPlouay - Plouay (Bretaň, Francie)
Celková délka228,3 km
Převýšení3 663 m
Čas startu11:50 (ostrý start)
Obhájce triumfu (2025)Arnaud De Lie (Belgie)

Profil a trasa Bretagne Classic 2026: Návrat legendárního kopce Ty Marrec

Pro rok 2026 si pořadatelé připravili inovovanou trasu s celkovou délkou 228,3 kilometrů a poctivým převýšením 3 663 metrů. Nejde o to, že by trať nabízela vysoké hory, ale peloton čeká neustálé nahoru-dolů, úzké technické silnice a permanentní boj o pozice, který bere závodníkům obrovské množství energie.

  • První fáze závodu: Závodníci po slavnostním představení týmů odstartují v 11:50 a zamíří na dlouhou pouť bretaňskou krajinou. Zhruba po 3 hodinách a 40 minutách jízdy (na metě 160 km) poprvé projedou slavným stoupáním Côte du Lezot.
  • Závěrečný okruh v Plouay: Po návratu do Plouay čekají na jezdce tři průjezdy lokálního okruhu o délce 16,6 km. Zde se závod bude lámat.
  • Klíčová stoupání ve finále: Do posledních kilometrů se po několikaleté absenci vrací obávaná Côte de Ty Marrec (1,3 km s průměrem 5,3 %). Posledních 10 kilometrů je extrémně výbušných: zhruba 9 km před páskou se zvedá brdek Rostervel, pouhé 4 km před cílem přichází Côte de Lezot (1,2 km s průměrem 4,4 %) a následně ještě stoupání směrem na Kerscoulic.
  • Cílová rovinka: Samotný dojezd v Plouay se odehrává v mírném stoupání, což přeje silovým klasikářům a odolným sprinterům před čistokrevnými rychlíky.

Favorité a startovní listina: Klasikáři proti rychlíkům

Bretagne Classic historicky přeje širokému spektru jezdců. Trasa vyhovuje jak explozivním klasikářům, tak odolným sprinterům, kteří dokážou přežít krátká a prudká stoupání v hlavním balíku. Loni tento scénář dokonale naplnil belgický cyklista Arnaud De Lie, který si ve spurtu prořídlé skupiny dojel pro prestižní triumf.

Podle předběžných startovních listin se na bretaňských silnicích sejde špičková konkurence z elitních WorldTour týmů. Mezi hlavní taháky a favority budou patřit:

Historie závodu: Z lokální události do WorldTour

Závod v Plouay se zrodil již v roce 1931 pod názvem Circuit international de Plouay a později byl dlouho známý jako Grand Prix Ouest-France (či GP de Plouay). První poválečný ročník ovládl v roce 1946 Ange Le Strat. Dlouhé dekády šlo o striktně francouzskou záležitost – až do roku 1993 dokázali domácí hegemonii prolomit pouze tři zahraniční cyklisté: Ugo Anzile, Frits Pirard a hvězdný Ir Sean Kelly.

Zlom nastal v polovině 90. let, kdy závod začal lákat mezinárodní hvězdy. Od roku 2011 je nepřetržitou součástí elitní kategorie UCI WorldTour a zvítězili zde závodníci jako Wout van Aert, Alexander Kristoff, Marc Hirschi, Valentin Madouas či Oliver Naesen (ten zde jako jeden z mála slavil triumf dokonce dvakrát).

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