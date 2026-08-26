|Závod
|Bretagne Classic (dříve Grand Prix de Plouay)
|Soutěž
|UCI WorldTour 2026 (Kategorie 1.UWT)
|Datum konání
|Neděle 30. srpna 2026
|Start a cíl
|Plouay - Plouay (Bretaň, Francie)
|Celková délka
|228,3 km
|Převýšení
|3 663 m
|Čas startu
|11:50 (ostrý start)
|Obhájce triumfu (2025)
|Arnaud De Lie (Belgie)
Profil a trasa Bretagne Classic 2026: Návrat legendárního kopce Ty Marrec
Pro rok 2026 si pořadatelé připravili inovovanou trasu s celkovou délkou 228,3 kilometrů a poctivým převýšením 3 663 metrů. Nejde o to, že by trať nabízela vysoké hory, ale peloton čeká neustálé nahoru-dolů, úzké technické silnice a permanentní boj o pozice, který bere závodníkům obrovské množství energie.
- První fáze závodu: Závodníci po slavnostním představení týmů odstartují v 11:50 a zamíří na dlouhou pouť bretaňskou krajinou. Zhruba po 3 hodinách a 40 minutách jízdy (na metě 160 km) poprvé projedou slavným stoupáním Côte du Lezot.
- Závěrečný okruh v Plouay: Po návratu do Plouay čekají na jezdce tři průjezdy lokálního okruhu o délce 16,6 km. Zde se závod bude lámat.
- Klíčová stoupání ve finále: Do posledních kilometrů se po několikaleté absenci vrací obávaná Côte de Ty Marrec (1,3 km s průměrem 5,3 %). Posledních 10 kilometrů je extrémně výbušných: zhruba 9 km před páskou se zvedá brdek Rostervel, pouhé 4 km před cílem přichází Côte de Lezot (1,2 km s průměrem 4,4 %) a následně ještě stoupání směrem na Kerscoulic.
- Cílová rovinka: Samotný dojezd v Plouay se odehrává v mírném stoupání, což přeje silovým klasikářům a odolným sprinterům před čistokrevnými rychlíky.
Favorité a startovní listina: Klasikáři proti rychlíkům
Bretagne Classic historicky přeje širokému spektru jezdců. Trasa vyhovuje jak explozivním klasikářům, tak odolným sprinterům, kteří dokážou přežít krátká a prudká stoupání v hlavním balíku. Loni tento scénář dokonale naplnil belgický cyklista Arnaud De Lie, který si ve spurtu prořídlé skupiny dojel pro prestižní triumf.
Podle předběžných startovních listin se na bretaňských silnicích sejde špičková konkurence z elitních WorldTour týmů. Mezi hlavní taháky a favority budou patřit:
- Siloví sprinteři: Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Clément Venturini.
- Výbušní klasikáři a útočníci: Jan Christen (UAE Team Emirates), Paul Lapeira a Benoît Cosnefroy (Decathlon CMA CGM), Louis Barré či Matej Mohorič (Bahrain - Victorious).
Historie závodu: Z lokální události do WorldTour
Závod v Plouay se zrodil již v roce 1931 pod názvem Circuit international de Plouay a později byl dlouho známý jako Grand Prix Ouest-France (či GP de Plouay). První poválečný ročník ovládl v roce 1946 Ange Le Strat. Dlouhé dekády šlo o striktně francouzskou záležitost – až do roku 1993 dokázali domácí hegemonii prolomit pouze tři zahraniční cyklisté: Ugo Anzile, Frits Pirard a hvězdný Ir Sean Kelly.
Zlom nastal v polovině 90. let, kdy závod začal lákat mezinárodní hvězdy. Od roku 2011 je nepřetržitou součástí elitní kategorie UCI WorldTour a zvítězili zde závodníci jako Wout van Aert, Alexander Kristoff, Marc Hirschi, Valentin Madouas či Oliver Naesen (ten zde jako jeden z mála slavil triumf dokonce dvakrát).