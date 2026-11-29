|Sprint mužů na 10 km
|13:00
|Sprint žen na 7,5 km
|16:15
Kurzy na sprint mužů v Kontiolahti
SynotTip favorizuje Nora Johana-Olava Botna, který měl ve čtvrtečním vytrvalostním závodě nejrychlejší běžecký čas. Druhý nejrychlejší byl jeho krajan Vetle Sjåstad Christiansen, třetí Francouz Éric Perrot. Do boje o vítězství může zasáhnout i Američan Campbell Wright, který ve čtvrtek trefil všech dvacet terčů a vyhrál. Vítězslav Hornig má kurz 200:1.
Kurzy na sprint žen v Kontiolahti
Největší favoritkou je podle SynotTipu Elvira Öbergová. Švédka v pátek vyhrála vytrvalostní závod i s jednou chybou na střelnici a na trati byla o více než 25 sekund rychlejší než druhá nejrychlejší běžkyně Justine Braisazová-Bouchetová.
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Překvapit může domácí Sonja Leinamová, která v pátek střílela čistě a skončila druhá. Z Češek má nejnižší kurz Lucie Charvátová, která v pátek zajela sedmý běžecký čas a i se dvěma chybami dojela desátá.