Bayern měl míč, Kolín šance. Remíza za 13,4
- Sport: fotbal, Bundesliga, 10. kolo
- Výsledek: Bayern – Kolín nad Rýnem 1:1
- Kurz na remízu: 13,4 (Tipsport)
Tipsport nabízel na výhru Bayernu kurz 1,09. Blíž k vítězství měl ale podle kvality šancí Kolín. Bayern držel míč 72 procent času a přestřílel hosty 17:7. Kolín si přesto vytvořil dvakrát tolik velkých příležitostí.
|Statistika
|Bayern
|Kolín nad Rýnem
|Skóre
|1
|1
|Držení míče
|72 %
|28 %
|Střely celkem
|17
|7
|Střely na branku
|1
|4
|Střely uvnitř vápna
|6
|7
|Velké šance
|2
|4
|Očekávané góly (xG)
|1,07
|1,99
|Očekávané góly ze střel na branku (xGOT)
|0,38
|1,63
|Zdroj: Livesport
Kolín získal v předchozích třech ligových zápasech jen dva body, šance si ale vytvářel pravidelně. Proti Schalke i na hřišti Unionu Berlín měl vyšší xG než soupeř. Tři velké příležitosti si vypracoval i při domácí porážce 1:2 s Leverkusenem.
Bayern si v každém z předchozích čtyř soutěžních zápasů vytvořil nejméně čtyři velké šance. V Mohuči trefil branku devětkrát, na hřišti Atlética pětkrát. Proti Kolínu zůstalo u Brownovy střely.
Jedenáct ze sedmnácti pokusů vyslal Bayern zpoza vápna. Kolín pět střel zblokoval, jedenáct jich mířilo mimo. Kaneovo brzké odstoupení mohlo Bayernu zkomplikovat hru v šestnáctce. Domácí se však do nebezpečných pozic dostávali složitě už od začátku. Po 25 minutách měli podle modelu Bundesligy jen 0,15 xG.
Verdikt: Předchozí výkony Kolína naznačovaly, že si může vytvořit šance i v Mnichově. Výraznější varování by pro bookmakery představovalo, kdyby si Bayern už před tímhle zápasem přestával vytvářet kvalitní příležitosti. Jeho poslední čísla ovšem ukazovala pravý opak. Že se doma za celý večer zmůže na jedinou střelu na branku, se dalo čekat jen těžko.
Co bookmakeři nečekali (20. až 22. 11.)