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Australian Darts Masters 2026: Program, výsledky, hráči a live stream

Kamil Jurek
  11:37

Bývalý mistr světa v šipkách Gerwyn Price. | foto: Swen Pförtner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPProfimedia.cz

Posledním podnikem World Series of Darts 2026 je turnaj v Austrálii, hraje se 21. a 22. srpna ve Wollongongu. V akci je řada hvězd, čeští hráči nestartují.
Australian Darts Masters 2026 - informace
Datum:21. – 22. srpna 2026
Místo:Wollongong, Austrálie
Češi:bez české účasti
Kde sledovat:Tipsport zde, Nova Sport 2

Šipky Australian Darts Masters 2026: program, výsledky, pavouk

World Series of Darts 2026 spěje ke svému konci, po nedávném Novém Zélandu je australská zastávka poslední z tohoto seriálu. Nejlepších 24 hráčů uplynulých akcí se na základě žebříčku dostane na finálový podnik, který se koná ve druhé polovině září v Amsterdamu.

Akce je pro 16 hráčů, první kolo je tedy zároveň osmifinálovým. V sobotu už poznáme vítěze.

Australian Darts Masters 2026: program, výsledky, pavouk
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Osmifinále
Price – Whitlockvan Veen – Ra.Smith
Rock – LeekRo.Smith – Klinge
Wade – PuseyClayton – Robb
Bunting – CumingHeta – Comito

Kdo hraje a jaká jsou pravidla?

Osm elitních hráčů, které dobře známe z největších šipkařských PDC turnajů, doplňuje osmička lokálních hráčů – hned sedm z nich je z Austrálie, jeden reprezenzuje Nový Zéland.

Kolik legů v zápasech uvidíme?

  • 1. kolo: 6 vítězných legů
  • čtvrtfinále: 6 vítězných legů
  • semifinále: 7 vítězných legů
  • finále: 8 vítězných legů

Formát je 501 double-out, každý leg tedy musí být ukončen buď šipkou do doublu, nebo středu (bulls-eye).

Na dalekou cestu se nevydali dva elitní šipkaři, Luke Littler a Luke Humphries, na zmíněný finálový podnik by se ale i tak měli bez problémů kvalifikovat.

Elitní šipkaři pro Australian Darts Masters 2026
#JménoZemě
1Gerwyn PriceWales
2Gian van VeenNizozemsko
3Jonny ClaytonWales
4James WadeAnglie
5Stephen BuntingAnglie
6Josh RockSeverní Irsko
7Damon HetaAustrálie
8Ross SmithAnglie

Kde sledovat Australian Darts Masters 2026 live: přímé přenosy online

Přímé přenosy z Australian Darts Masters 2026 zajišťuje sázková kancelář Tipsport zde, nově zaregistrovaní si navíc přijdou na vstupní bonus ve výši 1 000 Kč.

Sledování šipek v TV je možné díky kanálu Nova Sport 2, tento turnaj pak lze spustit i online přes Oneplay. Narozdíl od Tipsportu ale nejsou live streamy zdarma.

Prize money, finanční odměny

Celkem se na prize money rozdá 100 000 £, v přepočtu asi 2,8 milionů korun. Platí to o všech podnicích World Series of Darts, pouze pro finálový podnik jsou odměny vyšší.

Celkové rozdělení finančních odměn je následující:

  • vítěz: 30 000 liber
  • finalista: 16 000 liber
  • semifinalista: 10 000 liber
  • čtvrtfinalista: 5 000 liber
  • účastník 1. kola: 1 750 liber
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