|Australian Darts Masters 2026 - informace
|Datum:
|21. – 22. srpna 2026
|Místo:
|Wollongong, Austrálie
|Češi:
|bez české účasti
|Kde sledovat:
|Tipsport zde, Nova Sport 2
Šipky Australian Darts Masters 2026: program, výsledky, pavouk
World Series of Darts 2026 spěje ke svému konci, po nedávném Novém Zélandu je australská zastávka poslední z tohoto seriálu. Nejlepších 24 hráčů uplynulých akcí se na základě žebříčku dostane na finálový podnik, který se koná ve druhé polovině září v Amsterdamu.
Akce je pro 16 hráčů, první kolo je tedy zároveň osmifinálovým. V sobotu už poznáme vítěze.
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|Price – Whitlock
|van Veen – Ra.Smith
|Rock – Leek
|Ro.Smith – Klinge
|Wade – Pusey
|Clayton – Robb
|Bunting – Cuming
|Heta – Comito
Kdo hraje a jaká jsou pravidla?
Osm elitních hráčů, které dobře známe z největších šipkařských PDC turnajů, doplňuje osmička lokálních hráčů – hned sedm z nich je z Austrálie, jeden reprezenzuje Nový Zéland.
Kolik legů v zápasech uvidíme?
- 1. kolo: 6 vítězných legů
- čtvrtfinále: 6 vítězných legů
- semifinále: 7 vítězných legů
- finále: 8 vítězných legů
Formát je 501 double-out, každý leg tedy musí být ukončen buď šipkou do doublu, nebo středu (bulls-eye).
Na dalekou cestu se nevydali dva elitní šipkaři, Luke Littler a Luke Humphries, na zmíněný finálový podnik by se ale i tak měli bez problémů kvalifikovat.
|#
|Jméno
|Země
|1
|Gerwyn Price
|Wales
|2
|Gian van Veen
|Nizozemsko
|3
|Jonny Clayton
|Wales
|4
|James Wade
|Anglie
|5
|Stephen Bunting
|Anglie
|6
|Josh Rock
|Severní Irsko
|7
|Damon Heta
|Austrálie
|8
|Ross Smith
|Anglie
Kde sledovat Australian Darts Masters 2026 live: přímé přenosy online
Přímé přenosy z Australian Darts Masters 2026 zajišťuje sázková kancelář Tipsport zde, nově zaregistrovaní si navíc přijdou na vstupní bonus ve výši 1 000 Kč.
Sledování šipek v TV je možné díky kanálu Nova Sport 2, tento turnaj pak lze spustit i online přes Oneplay. Narozdíl od Tipsportu ale nejsou live streamy zdarma.
Prize money, finanční odměny
Celkem se na prize money rozdá 100 000 £, v přepočtu asi 2,8 milionů korun. Platí to o všech podnicích World Series of Darts, pouze pro finálový podnik jsou odměny vyšší.
Celkové rozdělení finančních odměn je následující:
- vítěz: 30 000 liber
- finalista: 16 000 liber
- semifinalista: 10 000 liber
- čtvrtfinalista: 5 000 liber
- účastník 1. kola: 1 750 liber