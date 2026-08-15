|Událost
|29. ročník závodu ADAC Cyclassics Hamburg
|Datum
|16. srpna 2026
|Kategorie UCI
|1.UWT (UCI WorldTour)
|Celková délka
|205,3 km
|Start / Cíl
|Buxtehude / Hamburk (Mönckebergstraße)
|TV přenos
|Eurosport 2
Trasa a profil: Rozhodne pětinásobný Waseberg
Charakteristika trasy se oproti historickým začátkům závodu mírně změnila, hlavní ikonické body ale zůstávají.
- Start v Buxtehude: Zatímco dlouhé roky závod startoval přímo v centru Hamburku, od ročníku 2025 se oficiální start přesunul do dolnosaského města Buxtehude. Profesionální peloton se na trať vydá v 11:50.
- Köhlbrandbrücke a centrum: Závodníci musí brzy po startu překonat monumentální most Köhlbrandbrücke, aby se následně trasa stočila směrem k centru Hamburku.
- Obávaný Waseberg: Největší překážkou na 205,3 km dlouhé trati je stoupání Waseberg v hamburské čtvrti Blankenese. Kopec je dlouhý 700 metrů a jeho sklon dosahuje úmorných 16 %. Závodníci jej letos musí zdolat hned pětkrát. K překonání tohoto bodu je klíčové dokonalé poziční postavení, protože stoupání začíná ostrou pravotočivou zatáčkou bez možnosti nabrat rychlost.
- Cíl na Mönckebergstraße: Konec závodu zůstává nezměněn a peloton po zdolání všech nástrah zamíří na proslulou nákupní třídu Mönckebergstraße přímo v srdci Hamburku.
Startovní listina a hlavní favorité
Sportovní ředitel závodu Fabian Wegmann označil startovní pole pro rok 2026 za jedno z nejsilnějších za poslední roky. Na startu se sejde 22 týmů. Ačkoliv je závod doménou sprinterů, profil s pětinásobným Wasebergem může nahrávat silovým jezdcům a klasikářům.
K hlavním favoritům a největším hvězdám startovní listiny patří:
- Jonathan Milan (Lidl-Trek)
- Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team)
- Paul Magnier (Soudal Quick-Step)
- Biniam Girmay (NSN Cycling Team)
- Arnaud De Lie (Lotto Intermarché)
Mezi další výrazná jména v boji o vítězství patří Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech), Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) nebo loňský senzační vítěz z úniku Rory Townsend. Na soupiskách týmů figurují také jména českých zástupců - Pavel Bittner v barvách Team Picnic PostNL a Lukáš Kubiš za Unibet Rose Rockets.
Tisíce amatérů na trati (Jedermannrennen)
Tradiční a nedílnou součástí cyklistického svátku v Hamburku je také závod pro veřejnost, takzvaný Jedermannrennen. Před samotným startem elitních profesionálů se na zkrácené tratě o délce 60 km a 110 km vydá přibližně 12 000 amatérských cyklistů a nadšenců.