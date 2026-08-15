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ADAC Cyclassics Hamburg 2026: Trasa, profil a týmy cyklistického závodu

Kristýna Polášková
  11:00

Olav Kooij slaví vítězství v 5. etapě Tour de France. | foto: AP

Německý jednodenní cyklistický závod ADAC Cyclassics Hamburg napíše v neděli 16. srpna 2026 svou devětadvacátou kapitolu. Závod, který má od roku 2025 nového titulárního sponzora v podobě autoklubu ADAC, je pevnou součástí nejvyšší světové kategorie UCI WorldTour.
ADAC Cyclassics Hamburg 2026
Událost29. ročník závodu ADAC Cyclassics Hamburg
Datum16. srpna 2026
Kategorie UCI1.UWT (UCI WorldTour)
Celková délka205,3 km
Start / CílBuxtehude / Hamburk (Mönckebergstraße)
TV přenosEurosport 2

Trasa a profil: Rozhodne pětinásobný Waseberg

Charakteristika trasy se oproti historickým začátkům závodu mírně změnila, hlavní ikonické body ale zůstávají.

  • Start v Buxtehude: Zatímco dlouhé roky závod startoval přímo v centru Hamburku, od ročníku 2025 se oficiální start přesunul do dolnosaského města Buxtehude. Profesionální peloton se na trať vydá v 11:50.
  • Köhlbrandbrücke a centrum: Závodníci musí brzy po startu překonat monumentální most Köhlbrandbrücke, aby se následně trasa stočila směrem k centru Hamburku.
  • Obávaný Waseberg: Největší překážkou na 205,3 km dlouhé trati je stoupání Waseberg v hamburské čtvrti Blankenese. Kopec je dlouhý 700 metrů a jeho sklon dosahuje úmorných 16 %. Závodníci jej letos musí zdolat hned pětkrát. K překonání tohoto bodu je klíčové dokonalé poziční postavení, protože stoupání začíná ostrou pravotočivou zatáčkou bez možnosti nabrat rychlost.
  • Cíl na Mönckebergstraße: Konec závodu zůstává nezměněn a peloton po zdolání všech nástrah zamíří na proslulou nákupní třídu Mönckebergstraße přímo v srdci Hamburku.

Startovní listina a hlavní favorité

Sportovní ředitel závodu Fabian Wegmann označil startovní pole pro rok 2026 za jedno z nejsilnějších za poslední roky. Na startu se sejde 22 týmů. Ačkoliv je závod doménou sprinterů, profil s pětinásobným Wasebergem může nahrávat silovým jezdcům a klasikářům.

K hlavním favoritům a největším hvězdám startovní listiny patří:

Mezi další výrazná jména v boji o vítězství patří Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech), Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) nebo loňský senzační vítěz z úniku Rory Townsend. Na soupiskách týmů figurují také jména českých zástupců - Pavel Bittner v barvách Team Picnic PostNL a Lukáš Kubiš za Unibet Rose Rockets.

Tisíce amatérů na trati (Jedermannrennen)

Tradiční a nedílnou součástí cyklistického svátku v Hamburku je také závod pro veřejnost, takzvaný Jedermannrennen. Před samotným startem elitních profesionálů se na zkrácené tratě o délce 60 km a 110 km vydá přibližně 12 000 amatérských cyklistů a nadšenců.

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ADAC Cyclassics Hamburg 2026: Trasa, profil a týmy cyklistického závodu

Olav Kooij slaví vítězství v 5. etapě Tour de France.

Německý jednodenní cyklistický závod ADAC Cyclassics Hamburg napíše v neděli 16. srpna 2026 svou devětadvacátou kapitolu. Závod, který má od roku 2025 nového titulárního sponzora v podobě autoklubu...

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