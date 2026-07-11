|Detaily 9. etapy
|Informace
|Datum
|Neděle 12. července 2026
|Start – Cíl
|Malemort – Ussel
|Délka etapy
|185,5 km
|Náročnost
|3 (Kopcovitá etapa)
|Start etapy
|13:35 SELČ
|Předpokládaný cíl
|Cca 17:47 – 18:00 SELČ
|Kde sledovat
|ČT Sport
|Kurzy
|Na webu Synot
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9. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Kopcovitý profil nahrává klasikářům a jezdcům do úniku, což se odráží i v nabídce sázkové kanceláře Synot Tip. Vypsány jsou atraktivní duely specialistů na zvlněný terén, ale i souboje adeptů na celkové pořadí, kteří se budou hlídat před blížícím se dnem volna. Velmi zajímavým kurzem je ohodnocen český zástupce Mathias Vacek v souboji s Quinnem Simmonsem. Níže naleznete výběr těch nejzajímavějších vypsaných dvojic:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Mathias Vacek
|1,55
|Quinn Simmons
|2,20
|Kasper Asgreen
|1,51
|Matej Mohoric
|2,29
|Maxim Van Gils
|1,97
|Mathieu Van der Poel
|1,69
|Tobias Johannessen
|2,20
|Thomas Pidcock
|1,55
|Isaac Del Toro Romero
|2,20
|Tadej Pogačar
|1,55
|Jonas Vingegaard
|1,46
|Paul Seixas
|2,40
|Biniam Ghirmay
|1,63
|Jasper Philipsen
|2,05
|Michael Matthews
|4,23
|Mads Pedersen
|1,16
|Juan Ayuso Pesquera
|1,63
|Mattias Skjelmose Jensen
|2,05
|Lennert Van Eetvelt
|1,82
|Ilan Van Wilder
|1,82
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Zkrácení etapy kvůli extrémním vedrům
Kvůli extrémní vlně veder a vyhlášení červeného stupně výstrahy v departementu Corrèze se pořadatelé A.S.O. rozhodli na poslední chvíli zkrátit 9. etapu o 30 kilometrů. Původní trasa měřila 185,5 km, nově cyklisté ujedou 155,5 km. Závod odstartuje o 10 minut později (ve 13:45) a peloton vynechá úvodní třicetikilometrovou smyčku. Z neutrální zóny zamíří jezdci po silnici D921 přímo do obce Lanteuil, odkud budou pokračovat po původním profilu. Cíl se tak očekává o něco dříve, zhruba v 17:30.
Trasa a profil 9. etapy: Malemort – Ussel
Zajímavostí je už samotný název hostitelských měst, která obě na Tour de France zažívají svůj debut. Výchozí Malemort lze z francouzštiny přeložit jako bolest a smrt, zatímco cílový Ussel znamená v severských jazycích špatný a bídný.
Závodní profil tomuto popisu přesně odpovídá, protože se neustále vlní a nedá jezdcům ani na chvíli vydechnout. Během dne cyklisté nastoupají okolo 3 300 až 3 500 výškových metrů. Na trase jsou oficiálně vypsány čtyři horské prémie a řada dalších nekategorizovaných stoupání. Nejtěžší prověrkou bude výšlap 2. kategorie na Suc au May. Ten měří 3,8 kilometru s průměrným sklonem 7,7 % a jeho vrchol se nachází na 105. kilometru etapy.
Před cílem čeká na peloton ještě prémie 3. kategorie Côte de la Croix du Pey (4,8 km se sklonem 6 %) na 129,4. kilometru. Poslední kategorizovanou překážkou dne bude Mont Bessou na 176,2. kilometru s parametry 900 metrů a sklonem 7,3 %.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Vzhledem ke kopcovitému profilu získá vítěz v cíli maximálně 30 bodů do soutěže o zelený trikot, což vyhovuje spíše univerzálům a klasikářům. Na trase je také dostatek bodů pro vrchaře.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|82,5 km
|Côte de Naves
|3. kategorie
|2, 1
|105,0 km
|Suc au May
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1
|129,4 km
|Côte de la Croix du Pey
|3. kategorie
|2, 1
|176,2 km
|Mont Bessou
|4. kategorie
|1
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|44,9 km
|Beynat (sprint)
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (185,5 km)
|Ussel
|30 bodů
|30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2