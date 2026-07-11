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9. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Kristýna Polášková
  22:20

Slovinec Tadej Pogačar a jeho mexický kolega z UAE Emirates Isaac del Toro před startem sedmé etapy Tour de France | foto: Reuters

První soutěžní blok Tour de France 2026 ukončí etapa, která svým profilem nahrává jezdcům v úniku. V neděli 12. července se peloton přesune do Francouzského středohoří. 9. etapa Tour de France měří 185,5 kilometru a povede z Malemortu do Usselu. Závodníky čeká velmi zvlněný profil s minimem rovinatých úseků. Přinášíme rozbor trasy, přehled prémií a sázkové kurzy.
8. etapa Tour de France
Detaily 9. etapyInformace
DatumNeděle 12. července 2026
Start – CílMalemort – Ussel
Délka etapy185,5 km
Náročnost3 (Kopcovitá etapa)
Start etapy13:35 SELČ
Předpokládaný cílCca 17:47 – 18:00 SELČ
Kde sledovatČT Sport
KurzyNa webu Synot

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9. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Kopcovitý profil nahrává klasikářům a jezdcům do úniku, což se odráží i v nabídce sázkové kanceláře Synot Tip. Vypsány jsou atraktivní duely specialistů na zvlněný terén, ale i souboje adeptů na celkové pořadí, kteří se budou hlídat před blížícím se dnem volna. Velmi zajímavým kurzem je ohodnocen český zástupce Mathias Vacek v souboji s Quinnem Simmonsem. Níže naleznete výběr těch nejzajímavějších vypsaných dvojic:

9. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Mathias Vacek1,55Quinn Simmons2,20
Kasper Asgreen1,51Matej Mohoric2,29
Maxim Van Gils1,97Mathieu Van der Poel1,69
Tobias Johannessen2,20Thomas Pidcock1,55
Isaac Del Toro Romero2,20Tadej Pogačar1,55
Jonas Vingegaard1,46Paul Seixas2,40
Biniam Ghirmay1,63Jasper Philipsen2,05
Michael Matthews4,23Mads Pedersen1,16
Juan Ayuso Pesquera1,63Mattias Skjelmose Jensen2,05
Lennert Van Eetvelt1,82Ilan Van Wilder1,82

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Zkrácení etapy kvůli extrémním vedrům

Kvůli extrémní vlně veder a vyhlášení červeného stupně výstrahy v departementu Corrèze se pořadatelé A.S.O. rozhodli na poslední chvíli zkrátit 9. etapu o 30 kilometrů. Původní trasa měřila 185,5 km, nově cyklisté ujedou 155,5 km. Závod odstartuje o 10 minut později (ve 13:45) a peloton vynechá úvodní třicetikilometrovou smyčku. Z neutrální zóny zamíří jezdci po silnici D921 přímo do obce Lanteuil, odkud budou pokračovat po původním profilu. Cíl se tak očekává o něco dříve, zhruba v 17:30.

Trasa a profil 9. etapy: Malemort – Ussel

Zajímavostí je už samotný název hostitelských měst, která obě na Tour de France zažívají svůj debut. Výchozí Malemort lze z francouzštiny přeložit jako bolest a smrt, zatímco cílový Ussel znamená v severských jazycích špatný a bídný.

Závodní profil tomuto popisu přesně odpovídá, protože se neustále vlní a nedá jezdcům ani na chvíli vydechnout. Během dne cyklisté nastoupají okolo 3 300 až 3 500 výškových metrů. Na trase jsou oficiálně vypsány čtyři horské prémie a řada dalších nekategorizovaných stoupání. Nejtěžší prověrkou bude výšlap 2. kategorie na Suc au May. Ten měří 3,8 kilometru s průměrným sklonem 7,7 % a jeho vrchol se nachází na 105. kilometru etapy.

Před cílem čeká na peloton ještě prémie 3. kategorie Côte de la Croix du Pey (4,8 km se sklonem 6 %) na 129,4. kilometru. Poslední kategorizovanou překážkou dne bude Mont Bessou na 176,2. kilometru s parametry 900 metrů a sklonem 7,3 %.

Profil 9. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Vzhledem ke kopcovitému profilu získá vítěz v cíli maximálně 30 bodů do soutěže o zelený trikot, což vyhovuje spíše univerzálům a klasikářům. Na trase je také dostatek bodů pro vrchaře.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
82,5 kmCôte de Naves3. kategorie2, 1
105,0 kmSuc au May2. kategorie5, 3, 2, 1
129,4 kmCôte de la Croix du Pey3. kategorie2, 1
176,2 kmMont Bessou4. kategorie1
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
44,9 kmBeynat (sprint)25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (185,5 km)Ussel30 bodů30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2

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