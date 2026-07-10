|Detaily 8. etapy
|Informace
|Datum
|Sobota 11. července 2026
|Start – Cíl
|Périgueux – Bergerac
|Délka etapy
|180,4 km
|Převýšení
|1 150 m
|Profil etapy
|Rovinatý
|Start etapy
|13:15 SELČ
|Předpokládaný cíl
|17:20 SELČ
|Kde sledovat
|ČT Sport
|Kurzy
|Na webu Synot
Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
8. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro osmou etapu zajímavé sázkové příležitosti v podobě duelů dvojic. Vzhledem k rovinatému profilu s předpokládaným hromadným finišem jsou kurzy nastaveny primárně podle rychlostních předpokladů v závěrečném sprintu a schopnosti zvládnout extrémní horko. Níže naleznete výběr atraktivních H2H soubojů:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Mathias Vacek
|1,68
|Jasper Stuyven
|1,98
|Pavel Bittner
|1,70
|Pascal Ackermann
|1,96
|Olav Kooij
|2,65
|Tim Merlier
|1,38
|Biniam Girmay
|1,96
|Jasper Philipsen
|1,96
|Milan Fretin
|2,19
|Mads Pedersen
|1,55
|Remco Evenepoel
|1,96
|Tadej Pogačar
|1,70
|Florian Lipowitz
|1,70
|Jonas Vingegaard
|1,96
|Isaac Del Toro Romero
|1,96
|Paul Seixas
|1,70
|Juan Ayuso Pesquera
|1,58
|Tobias Johannessen
|2,14
|Jonas Abrahamsen
|1,42
|Kasper Asgreen
|2,52
Trasa a profil 8. etapy: Périgueux - Bergerac
Start etapy hostí historické město Périgueux na řece Isle. Peloton se odtud nevydá přímočaře, ale zvolí delší obchvat směrem na jih. Cyklisté pojedou chvíli podél toku řeky Vézère, načež zamíří do malebného údolí řeky Dordogne, odkud budou pokračovat až do cílového Bergeracu.
Celkové převýšení činí 1 150 metrů. Trať je zvlněnější v prostřední pasáži, kde jezdci narazí na dvě oficiální vrchařské prémie nejnižší 4. kategorie. První z nich je Côte de Domme (3,7 km s průměrným sklonem 3,3 %) na 102,6. kilometru. Druhá překážka, Côte du Buisson-de-Cadouin (2,2 km s průměrným sklonem 5,6 %), na závodníky čeká na 136,3. kilometru.
Z vrcholu poslední prémie zbývá do cíle necelých 44 kilometrů, které vedou po rovinatých silnicích. To dává sprinterským týmům dostatek prostoru pro sjetí případného úniku a zformování pozic. Cíl v ulicích Bergeracu uvidíme počtvrté v historii Tour. V minulosti zde slavili legendární Miguel Indurain, Ramunas Navardauskas a v roce 2017 v hromadném dojezdu Marcel Kittel.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
V Bergeracu se bude opět bojovat o maximální možný příděl 70 bodů pro vítěze do klasifikace o zelený trikot. Vrchaři si rozdělí pouze symbolické body.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Body pro prvního jezdce
|102,6 km
|Côte de Domme
|4. kategorie
|1 bod
|136,3 km
|Côte du Buisson-de-Cadouin
|4. kategorie
|1 bod
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|122,8 km
|Saint-Cyprien (sprint)
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (180,4 km)
|Bergerac
|70 bodů
|70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8