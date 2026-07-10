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8. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Kristýna Polášková
  21:51

Slovinec Tadej Pogačar přijíždí do cíle během čtvrté etapy Tour de France | foto: Reuters

Osmou etapu Tour de France 2026 by měl zakončit hromadný spurt. V sobotu 11. července čeká cyklisty 180,4 kilometru na trase z Périgueux do Bergeracu. Pro sprintery, kteří neuspěli v předešlých rovinatých dojezdech, se otevírá ideální šance na nápravu. Přinášíme podrobný rozbor etapy, přehled bodovacích prémií a sázkové kurzy.
8. etapa Tour de France
Detaily 8. etapyInformace
DatumSobota 11. července 2026
Start – CílPérigueux – Bergerac
Délka etapy180,4 km
Převýšení1 150 m
Profil etapyRovinatý
Start etapy13:15 SELČ
Předpokládaný cíl17:20 SELČ
Kde sledovatČT Sport
KurzyNa webu Synot

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8. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro osmou etapu zajímavé sázkové příležitosti v podobě duelů dvojic. Vzhledem k rovinatému profilu s předpokládaným hromadným finišem jsou kurzy nastaveny primárně podle rychlostních předpokladů v závěrečném sprintu a schopnosti zvládnout extrémní horko. Níže naleznete výběr atraktivních H2H soubojů:

8. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Mathias Vacek1,68Jasper Stuyven1,98
Pavel Bittner1,70Pascal Ackermann1,96
Olav Kooij2,65Tim Merlier1,38
Biniam Girmay1,96Jasper Philipsen1,96
Milan Fretin2,19Mads Pedersen1,55
Remco Evenepoel1,96Tadej Pogačar1,70
Florian Lipowitz1,70Jonas Vingegaard1,96
Isaac Del Toro Romero1,96Paul Seixas1,70
Juan Ayuso Pesquera1,58Tobias Johannessen2,14
Jonas Abrahamsen1,42Kasper Asgreen2,52

Trasa a profil 8. etapy: Périgueux - Bergerac

Start etapy hostí historické město Périgueux na řece Isle. Peloton se odtud nevydá přímočaře, ale zvolí delší obchvat směrem na jih. Cyklisté pojedou chvíli podél toku řeky Vézère, načež zamíří do malebného údolí řeky Dordogne, odkud budou pokračovat až do cílového Bergeracu.

Celkové převýšení činí 1 150 metrů. Trať je zvlněnější v prostřední pasáži, kde jezdci narazí na dvě oficiální vrchařské prémie nejnižší 4. kategorie. První z nich je Côte de Domme (3,7 km s průměrným sklonem 3,3 %) na 102,6. kilometru. Druhá překážka, Côte du Buisson-de-Cadouin (2,2 km s průměrným sklonem 5,6 %), na závodníky čeká na 136,3. kilometru.

Z vrcholu poslední prémie zbývá do cíle necelých 44 kilometrů, které vedou po rovinatých silnicích. To dává sprinterským týmům dostatek prostoru pro sjetí případného úniku a zformování pozic. Cíl v ulicích Bergeracu uvidíme počtvrté v historii Tour. V minulosti zde slavili legendární Miguel Indurain, Ramunas Navardauskas a v roce 2017 v hromadném dojezdu Marcel Kittel.

Profil 8. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

V Bergeracu se bude opět bojovat o maximální možný příděl 70 bodů pro vítěze do klasifikace o zelený trikot. Vrchaři si rozdělí pouze symbolické body.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBody pro prvního jezdce
102,6 kmCôte de Domme4. kategorie1 bod
136,3 kmCôte du Buisson-de-Cadouin4. kategorie1 bod
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
122,8 kmSaint-Cyprien (sprint)25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (180,4 km)Bergerac70 bodů70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8

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