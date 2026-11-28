|Kdy:
|28. listopadu 2026 od 20:10
|Kdo tančí:
|5 párů
|Co se tančí:
|standard/latina, současný tanec
|Kurzy:
|SynotTIP, Fortuna, Tipsport
|Kde sledovat:
|ČT1, iVysílání
StarDance 2026 – osmý díl 14. řady: na co se dá vsadit?
Po benefičním večeru pokračuje StarDance klasickým dílem, ve kterém už se vyřazuje. Tančí se standardní / latinskoamerický tanec, podruhé pak současný tanec. Z této epizody už se postupuje do semifinále, kterého se účastní pouze 4 páry.
V letošním ročníku soutěže StarDance 2026 už porota společně s diváky poslali domů Radka Štěpánka (tango), Hanu Dvorskou (samba), Tomáše Poláka (quickstep) a Tomáše Matonohu (tango).
Největší adeptkou na vypadnutí je dnes Marta Jandová, následovaná Lucianou Tomášovou a Sarou Prachař Sandevou.
Zároveň ale bookmakeři věří, že by Tomášová spolu s Vojtěchem Dykem mohli získat nejvíce bodů od poroty, nejméně pak věří Jandové a Sandevě.
Kolik získaly soutěžní páry bodů v 7. dílu?
V sedmém dílu byly uděleny celkem tři desítky – všichni porotci, kromě Tatiany Drexler, je udělily páru Tomáš Sean Pšenička a Natálie Otáhalová za jejich slowfox.
Nejméně bodů si vytančila Sandeva, která se jako jediná dostala pod 30 bodů i kvůli šestce od Zdeňka Chlopčíka.
- 1. místo: Pšenička (slowfox) – 39 bodů
- 2. místo: Jandová (valčík) – 34 bodů
- 3. – 4. místo: Dyk (slowfox) a Tomášová (slowfox) – 32 bodů
- 5. místo: Sandeva (samba) – 29 bodů
Jak hlasovat v 8. dílu? Tvary SMS, aplikace i web
Hlasování se nemění, existují tedy 3 možnosti, jak lze soutěžící podpořit. Ve všech případech stojí jeden hlas 19 Kč, maximem je deset hlasů přes každou zmíněnou platformu níže. Hlasovat tedy lze:
- přes SMS zprávy – tvar SD X odeslat na číslo 906 11 19
- přes webové stránky StarDance
- přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store
|Tvar SMS
|Celebrita
|Profesionální tanečník
|SD 1
|Marta Jandová
|Martin Prágr
|SD 2
|Sara Prachař Sandeva
|Daniel Makovec
|SD 3
|Tomas Sean Pšenička
|Natálie Otáhalová
|SD 6
|Luciana Tomášová
|Robin Ondráček
|SD 9
|Vojtěch Dyk
|Catharina Malek