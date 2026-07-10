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7. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Kristýna Polášková

Jasper Philipsen poráží ve spurtu v Bordeaux Marka Cavendishe a slaví třetí vítězství na 110. Tour de France | foto: Reuters

V pátek 10. července je na programu 7. etapa Tour de France 2026, která nabídne jeden z nejjednodušších profilů v celém letošním ročníku. Trasa o délce 175,1 kilometru spojuje premiérové startovní město Hagetmau s cyklistickou baštou Bordeaux. Přinášíme rozbor etapy, přehled bodovacích prémií a sázkové kurzy.
7. etapa Tour de France
Detaily 7. etapyInformace
DatumPátek 10. července 2026
Start – CílHagetmau – Bordeaux
Délka etapy175,1 km
Převýšení850 m
Profil etapyRovinatý
Start etapy13:15 SELČ
Předpokládaný cíl17:13 SELČ
Kde sledovatČT Sport
KurzyNa webu Synot

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7. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro sedmou etapu s očekávaným hromadným dojezdem v Bordeaux řadu atraktivních H2H duelů. Vybírat můžete z atraktivních soubojů nejrychlejších mužů pelotonu i z duelů závodníků na celkové pořadí, kteří si budou v rovinatém závěru hlídat především bezpečný dojezd. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších dvojic:

7. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Mathias Vacek1,70Hugo Page1,96
Biniam Girmay2,40Jasper Philipsen1,46
Olav Kooij2,05Tim Merlier1,63
Max Kanter1,42Mads Pedersen2,52
Phil Bauhaus1,54Fernando Gaviria2,22
Remco Evenepoel2,40Tadej Pogačar1,46
Isaac Del Toro Romero1,82Paul Seixas1,82
Juan Ayuso Pesquera1,70Tobias Johannessen1,96
Milan Fretin1,70Søren Wærenskjold1,96

Trasa a profil 7. etapy: Hagetmau – Bordeaux

Závod odstartuje ve městě Hagetmau na poutní trase do Santiaga de Compostela, pro které jde o historicky první hostitelství etapy na Tour de France. Peloton odtud zamíří téměř přímo na sever přes rozsáhlé území Landesského lesa (Forêt des Landes). První polovina trasy je naprosto plochá a pro závodníky bude po náročných dnech v horách vítanou úlevou.

Cyklisté se posunou z departementu Landes do Gironde, kde se profil trati jen nepatrně zvlní. Přibližně 38 kilometrů před cílem jezdci narazí na jedinou oficiální překážku dne – krátké stoupání 4. kategorie Côte de Béguey s parametry 1,2 kilometru a průměrným sklonem 4,4 %.

Z vrcholu prémie zbývá do cíle necelých 40 kilometrů po rovinatých silnicích. Landesský les poskytuje dobrou ochranu před bočním větrem, takže tvoření terezínů se neočekává. Cílové Bordeaux je pro hromadné dojezdy přímo stvořené a finiš etapy na „Staré dámě“ přivítá už po 134. v historii. V minulosti zde slavili sprinteři jako Jasper Philipsen (2023) či Mark Cavendish (2010).

Profil 7. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Podobně jako v páté etapě, i v Bordeaux se hraje o maximální možnou porci 70 bodů do soutěže o zelený trikot, což přiláká do spurtu kompletní špičku.

Vrchařská prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBody pro prvního jezdce
137,3 kmCôte de Béguey4. kategorie1 bod
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
120,2 kmLandiras (sprint)25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (175,1 km)Bordeaux70 bodů70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8

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