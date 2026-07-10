|Detaily 7. etapy
|Informace
|Datum
|Pátek 10. července 2026
|Start – Cíl
|Hagetmau – Bordeaux
|Délka etapy
|175,1 km
|Převýšení
|850 m
|Profil etapy
|Rovinatý
|Start etapy
|13:15 SELČ
|Předpokládaný cíl
|17:13 SELČ
|Kde sledovat
|ČT Sport
|Kurzy
|Na webu Synot
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7. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro sedmou etapu s očekávaným hromadným dojezdem v Bordeaux řadu atraktivních H2H duelů. Vybírat můžete z atraktivních soubojů nejrychlejších mužů pelotonu i z duelů závodníků na celkové pořadí, kteří si budou v rovinatém závěru hlídat především bezpečný dojezd. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších dvojic:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Mathias Vacek
|1,70
|Hugo Page
|1,96
|Biniam Girmay
|2,40
|Jasper Philipsen
|1,46
|Olav Kooij
|2,05
|Tim Merlier
|1,63
|Max Kanter
|1,42
|Mads Pedersen
|2,52
|Phil Bauhaus
|1,54
|Fernando Gaviria
|2,22
|Remco Evenepoel
|2,40
|Tadej Pogačar
|1,46
|Isaac Del Toro Romero
|1,82
|Paul Seixas
|1,82
|Juan Ayuso Pesquera
|1,70
|Tobias Johannessen
|1,96
|Milan Fretin
|1,70
|Søren Wærenskjold
|1,96
Trasa a profil 7. etapy: Hagetmau – Bordeaux
Závod odstartuje ve městě Hagetmau na poutní trase do Santiaga de Compostela, pro které jde o historicky první hostitelství etapy na Tour de France. Peloton odtud zamíří téměř přímo na sever přes rozsáhlé území Landesského lesa (Forêt des Landes). První polovina trasy je naprosto plochá a pro závodníky bude po náročných dnech v horách vítanou úlevou.
Cyklisté se posunou z departementu Landes do Gironde, kde se profil trati jen nepatrně zvlní. Přibližně 38 kilometrů před cílem jezdci narazí na jedinou oficiální překážku dne – krátké stoupání 4. kategorie Côte de Béguey s parametry 1,2 kilometru a průměrným sklonem 4,4 %.
Z vrcholu prémie zbývá do cíle necelých 40 kilometrů po rovinatých silnicích. Landesský les poskytuje dobrou ochranu před bočním větrem, takže tvoření terezínů se neočekává. Cílové Bordeaux je pro hromadné dojezdy přímo stvořené a finiš etapy na „Staré dámě“ přivítá už po 134. v historii. V minulosti zde slavili sprinteři jako Jasper Philipsen (2023) či Mark Cavendish (2010).
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Podobně jako v páté etapě, i v Bordeaux se hraje o maximální možnou porci 70 bodů do soutěže o zelený trikot, což přiláká do spurtu kompletní špičku.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Body pro prvního jezdce
|137,3 km
|Côte de Béguey
|4. kategorie
|1 bod
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|120,2 km
|Landiras (sprint)
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (175,1 km)
|Bordeaux
|70 bodů
|70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8