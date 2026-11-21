|Kdy:
|21. listopadu 2026 od 20:10
|Kdo tančí:
|5 párů
|Co se tančí:
|samba, slowfox, valčík
|Kurzy:
|SynotTIP, Fortuna, Tipsport
|Kde sledovat:
|ČT1, iVysílání
StarDance 2026 – sedmý díl 14. řady: na co se dá vsadit?
Sedmý večer čtrnácté řady StarDance nabídne 5 párů, už tradičně jde o benefiční díl, kde se vybírají peníze pro Centrum Paraple. V tomto díle se nevyřazuje, všichni tak mají jistotu postupu do příštího týdne, kde každý dvojice zatančí dvakrát.
V letošním ročníku soutěže StarDance 2026 už jsme se museli rozloučit s Radkem Štěpánkem (tango), Hanou Dvorskou (samba), Tomášem Polákem (quickstep) a Tomášem Matonohou (tango).
Dnes se sice na vypadnutí některé celebrity vsadit nedá, i tak ale platí, že je momentálně největší outsiderkou na vítězství v celé soutěži Marta Jandová. Právě ona tak bude za týden nejvíce ohrožena.
Bookmakeři věří, že nejvíce bodů by si mohla vytančit Luciana Tomášová (2,00) nebo Vojtěch Dyk (2,40). Nejméně pak očekávají od Marty Jandové, a překvapivě také Sáry Prachař Sandevy.
Kolik získaly soutěžní páry bodů v 6. dílu?
V šestém dílu padly celkem tři desítky – Jana Burkiewiczová a Tatiana Drexler je udělily Lucianě Tomášové, Zdeněk Chlopčík pak Martě Jandové. Udělovaly se také tři bonusové body za souboj týmů. Ty získali Pšenička, Jandová a Tomášová.
Tango se nakonec stalo osudným Tomáši Matonohovi, který získal jednoznačně nejméně bodů.
- 1. místo: Tomášová (cha-cha) – 41 bodů
- 2. místo: Jandová (rumba) – 39 bodů
- 3. místo: Dyk (jive) – 31 bodů
- 4. – 5. místo: Pšenička (cha-cha) a Sandeva (tango) – 30 bodů
- 6. místo: Matonoha (tango) – 26 bodů
Jak hlasovat v 7. dílu? Tvary SMS, aplikace i web, DMS
Existují celkem 3 možnosti, jak podpořit svůj oblíbený pár, dnes putují všechny divácké SMS na konto sbírky Centra Paraple. Jeden hlas stojí 19 Kč, maximálně jich lze poslat deset přes každou z platforem níže:
- přes SMS zprávy – tvar SD X odeslat na číslo 906 11 19
- přes webové stránky StarDance
- přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store
Posílat lze i dárcovské SMS (tzv. DMS), a to ve tvaru DMS PARAPLE a požadovaná částka, odesílá se na číslo 87 777. Touto cestou lze zaslat 30, 60, 90, 190, 290 nebo 490 Kč. Tvar DMS tedy může vypadat například DPS PARAPLE 90.
|Tvar SMS
|Celebrita
|Profesionální tanečník
|SD 1
|Marta Jandová
|Martin Prágr
|SD 2
|Sara Prachař Sandeva
|Daniel Makovec
|SD 3
|Tomas Sean Pšenička
|Natálie Otáhalová
|SD 6
|Luciana Tomášová
|Robin Ondráček
|SD 9
|Vojtěch Dyk
|Catharina Malek