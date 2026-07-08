6. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

|Detaily 6. etapy
|Informace
|Datum
|Čtvrtek 9. července 2026
|Start – Cíl
|Pau – Gavarnie-Gèdre
|Délka etapy
|186,2 km
|Převýšení
|4 100 m
|Typ etapy
|Horská / Cílové stoupání
|Start etapy
|12:25 SELČ
|Předpokládaný cíl
|17:29 SELČ
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6. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro náročnou 6. etapu kurzy na H2H duely. Vzhledem k extrémnímu profilu s přejezdem Col du Tourmalet a očekávanému dešti vybrali bookmakeři dvojice složené primárně ze špičkových vrchařů a favoritů na celkové pořadí.
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Isaac Del Toro Romero
|6,12
|Tadej Pogačar
|1,07
|Jonas Vingegaard
|1,46
|Paul Seixas
|2,40
|Florian Lipowitz
|1,63
|Remco Evenepoel
|2,05
|Torstein Træen
|1,55
|Sean Quinn
|2,19
|Lennert Van Eetvelt
|1,82
|Ilan Van Wilder
|1,82
|Thymen Arensman
|1,82
|Egan Bernal
|1,82
|Juan Ayuso Pesquera
|1,38
|Mattias Skjelmose Jensen
|2,65
|Sepp Kuss
|1,82
|Adam Yates
|1,82
|Ben Healy
|2,40
|Ben O’Connor
|1,46
Trasa a profil 6. etapy: Pau – Gavarnie-Gèdre
Závod odstartuje v Pau, které hostí začátek etapy již po osmašedesáté v historii. Úvodních přibližně 100 kilometrů přes poutní Lourdes a Bagnères-de-Bigorre má mírnější charakter, i když jej ozvláštní dvě menší vrchařské prémie (Loucrup a Mauvezin) a jedna sprinterská prémie v Pouzacu. Skutečné peklo však začíná v Arreau na úpatí Pyrenejí.
Peloton čeká vražedná kombinace dvou legendárních průsmyků v rychlém sledu:
- Col d’Aspin (1. kategorie): Stoupání měří 12 kilometrů s průměrným sklonem 6,5 %, přičemž nejtěžší pasáže po překonání první poloviny kopce stabilně přesahují 8 % s maximem 9,5 %.
- Col du Tourmalet (Hors Catégorie): Po rychlém sjezdu do Sainte-Marie-de-Campan začíná 17,1 kilometru dlouhý výšlap s průměrným sklonem 7,3 %. Od desátého kilometru se navíc sklon trvale drží mezi 9 a 10 %. Vrchol leží v nadmořské výšce 2 115 metrů, kde se bude udělovat speciální cena Souvenir Jacques Goddet.
Z Tourmaletu následuje technický sjezd do Luz-Saint-Sauveur, odkud silnice začne opět stoupat až do cílového Gavarnie-Gèdre. Závěrečný výjezd měří úctyhodných 18,7 kilometru, ale jeho průměrný sklon je relativně mírný a činí 3,7 %. Náročnost stoupání se lehce zvedne až v samotném závěru po průjezdu obcí Gèdre. Cíl se nachází v blízkosti úchvatného ledovcového amfiteátru Cirque de Gavarnie, kam Tour de France zavítá vůbec poprvé ve své historii.
Pozor na počasí: Extrémní horko vystřídá déšť
Vývoj královské pyrenejské etapy může zásadním způsobem ovlivnit prudká změna počasí. Zatímco start v Pau doprovodí spalující teploty kolem 36 °C, meteorologické předpovědi hlásí na hřebenech hor příchod dešťových srážek. Na Aspin s Tourmaletem i do cílového stoupání mají cyklisté vjíždět za mokra a deště, přičemž v cíli teplota klesne na 32 °C. Mokré silnice udělají z dlouhých sjezdů extrémně nebezpečnou a technicky náročnou zkoušku, kde mohou vznikat fatální časové rozdíly.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Tato etapa bude klíčová pro vývoj vrchařské soutěže. Na legendárním Tourmaletu, který spadá do nejvyšší kategorie (HC), získá vítěz prémie rovných 20 bodů.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Body pro první jezdce
|50,9 km
|Côte de Loucrup
|4. kategorie
|1 bod
|77,3 km
|Côte de Mauvezin
|3. kategorie
|2, 1 bod
|118,1 km
|Col d’Aspin
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1 bod
|147,8 km
|Col du Tourmalet
|HC kategorie
|20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 body
|Cíl (186,2 km)
|Gavarnie-Gèdre
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1 bod
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|59,1 km
|Pouzac (sprint)
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (186,2 km)
|Gavarnie-Gèdre
|20 bodů
|20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1