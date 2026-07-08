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6. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Kristýna Polášková
  22:36

Skupina v úniku během čtvrté etapy Tour de France | foto: Reuters

Pyrenejská část Tour de France 2026 vyvrcholí ve čtvrtek 9. července. Šestá etapa nabídne cyklistům zkoušku na trase z Pau do střediska Gavarnie-Gèdre. Během 186,2 kilometru budou muset jezdci překonat převýšení 4 100 metrů, kterému vévodí Col du Tourmalet. Přichází čas na první stoprocentní bitvu čistokrevných vrchařů a favoritů na celkové pořadí. Přinášíme rozbor trati, přehled prémií i sázkové kurzy.
6. etapa Tour de France
Detaily 6. etapyInformace
DatumČtvrtek 9. července 2026
Start – CílPau – Gavarnie-Gèdre
Délka etapy186,2 km
Převýšení4 100 m
Typ etapyHorská / Cílové stoupání
Start etapy12:25 SELČ
Předpokládaný cíl17:29 SELČ

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6. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro náročnou 6. etapu kurzy na H2H duely. Vzhledem k extrémnímu profilu s přejezdem Col du Tourmalet a očekávanému dešti vybrali bookmakeři dvojice složené primárně ze špičkových vrchařů a favoritů na celkové pořadí.

6. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Isaac Del Toro Romero6,12Tadej Pogačar1,07
Jonas Vingegaard1,46Paul Seixas2,40
Florian Lipowitz1,63Remco Evenepoel2,05
Torstein Træen1,55Sean Quinn2,19
Lennert Van Eetvelt1,82Ilan Van Wilder1,82
Thymen Arensman1,82Egan Bernal1,82
Juan Ayuso Pesquera1,38Mattias Skjelmose Jensen2,65
Sepp Kuss1,82Adam Yates1,82
Ben Healy2,40Ben O’Connor1,46

Trasa a profil 6. etapy: Pau – Gavarnie-Gèdre

Závod odstartuje v Pau, které hostí začátek etapy již po osmašedesáté v historii. Úvodních přibližně 100 kilometrů přes poutní Lourdes a Bagnères-de-Bigorre má mírnější charakter, i když jej ozvláštní dvě menší vrchařské prémie (Loucrup a Mauvezin) a jedna sprinterská prémie v Pouzacu. Skutečné peklo však začíná v Arreau na úpatí Pyrenejí.

Peloton čeká vražedná kombinace dvou legendárních průsmyků v rychlém sledu:

  • Col d’Aspin (1. kategorie): Stoupání měří 12 kilometrů s průměrným sklonem 6,5 %, přičemž nejtěžší pasáže po překonání první poloviny kopce stabilně přesahují 8 % s maximem 9,5 %.
  • Col du Tourmalet (Hors Catégorie): Po rychlém sjezdu do Sainte-Marie-de-Campan začíná 17,1 kilometru dlouhý výšlap s průměrným sklonem 7,3 %. Od desátého kilometru se navíc sklon trvale drží mezi 9 a 10 %. Vrchol leží v nadmořské výšce 2 115 metrů, kde se bude udělovat speciální cena Souvenir Jacques Goddet.

Z Tourmaletu následuje technický sjezd do Luz-Saint-Sauveur, odkud silnice začne opět stoupat až do cílového Gavarnie-Gèdre. Závěrečný výjezd měří úctyhodných 18,7 kilometru, ale jeho průměrný sklon je relativně mírný a činí 3,7 %. Náročnost stoupání se lehce zvedne až v samotném závěru po průjezdu obcí Gèdre. Cíl se nachází v blízkosti úchvatného ledovcového amfiteátru Cirque de Gavarnie, kam Tour de France zavítá vůbec poprvé ve své historii.

Profil 6. etapy Tour de France

Pozor na počasí: Extrémní horko vystřídá déšť

Vývoj královské pyrenejské etapy může zásadním způsobem ovlivnit prudká změna počasí. Zatímco start v Pau doprovodí spalující teploty kolem 36 °C, meteorologické předpovědi hlásí na hřebenech hor příchod dešťových srážek. Na Aspin s Tourmaletem i do cílového stoupání mají cyklisté vjíždět za mokra a deště, přičemž v cíli teplota klesne na 32 °C. Mokré silnice udělají z dlouhých sjezdů extrémně nebezpečnou a technicky náročnou zkoušku, kde mohou vznikat fatální časové rozdíly.

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Tato etapa bude klíčová pro vývoj vrchařské soutěže. Na legendárním Tourmaletu, který spadá do nejvyšší kategorie (HC), získá vítěz prémie rovných 20 bodů.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBody pro první jezdce
50,9 kmCôte de Loucrup4. kategorie1 bod
77,3 kmCôte de Mauvezin3. kategorie2, 1 bod
118,1 kmCol d’Aspin1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1 bod
147,8 kmCol du TourmaletHC kategorie20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 body
Cíl (186,2 km)Gavarnie-Gèdre2. kategorie5, 3, 2, 1 bod
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
59,1 kmPouzac (sprint)25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (186,2 km)Gavarnie-Gèdre20 bodů20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

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