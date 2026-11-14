|Kdy:
|14. listopadu 2026 od 20:10
|Kdo tančí:
|6 párů
|Co se tančí:
|cha-cha, tango, rumba
|Kurzy:
|SynotTIP, Fortuna, Tipsport
|Kde sledovat:
|ČT1, iVysílání
StarDance 2026 – šestý díl 14. řady: na co se dá vsadit?
Šestý díl čtrnácté řady StarDance nabídne stále 6 párů, minulý týden totiž nikdo nevypadl. Je zaměřen na hity 80. let – na konci se soutěžící ještě rozdělí na dva týmy a zabojují o dva bonusové body na píseň od Michaela Jacksona.
V letošním ročníku soutěže StarDance 2026 zatím vypadli Radek Štěpánek (tango), Hana Dvorská (samba) a Tomáš Polák (quickstep).
Největším adeptem na vypadnutí zůstává Tomáš Matonoha, v závěsu za ním je Marta Jandová. Body z posledního dílu se započítávají i do dnešního dílu.
|Celebrita
|Tipsport
|Fortuna
|T. Matonoha
|1,43
|1,41
|M. Jandová
|2,80
|2,35
|L. Tomášová
|3,00
|4,00
|S. Sandeva
|9,00
|9,00
|T. Pšenička
|10,00
|9,00
|V. Dyk
|16,00
|15,00
Se stejnou dvojicí bookmakeři počítají u nejnižšího počtu získaných bodů, nejvíce by jich naopak mohli získat Luciana Tomášová (2,60) a Vojtěch Dyk (2,60). Dařit by se podle kurzů mohlo i Tomáši Seanu Pšeničkovi (2,80).
Kolik získaly soutěžní páry bodů v 5. dílu?
V pátém dílu poprvé padla desítka – udělal ji Richard Genzer za předvedenou rumbu Vojtěcha Dyka a Cathariny Málek. Ostatní porotci, Jana Burkiewiczová, Tatiana Drexler i přísný Zdeněk Chlopčík dali tomuto páru devítky.
Slowfox příliš nesedl Tomáši Matonohovi, který získal pouhých 22 bodů. Nedařilo se ani Sáře Prachař Sandevě.
- 1. místo: Dyk (rumba) – 37 bodů
- 2. místo: Pšenička (rumba) – 36 bodů
- 3. místo: Jandová (jive) – 32 bodů
- 4. místo: Tomášová (rumba) – 30 bodů
- 5. místo: Sandeva (slowfox) – 26 bodů
- 6. místo: Matonoha (slowfox) – 22 bodů
Jak hlasovat v 6. dílu? Tvary SMS, aplikace i web
Hlasování je stejné jako u přechozích dílů – existují celkem 3 platformy, přes každou lze poslat maximálně 10 hlasů. Jeden odeslaný hlas stojí vždy 19 Kč.
- přes SMS zprávy – tvar SD X odeslat na číslo 906 11 19
- přes webové stránky StarDance
- přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store
|Tvar SMS
|Celebrita
|Profesionální tanečník
|SD 1
|Marta Jandová
|Martin Prágr
|SD 2
|Sara Prachař Sandeva
|Daniel Makovec
|SD 3
|Tomas Sean Pšenička
|Natálie Otáhalová
|SD 5
|Tomáš Matonoha
|Lenka Nora Návorková
|SD 6
|Luciana Tomášová
|Robin Ondráček
|SD 9
|Vojtěch Dyk
|Catharina Malek