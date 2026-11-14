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Dnešní díl StarDance (14.11.): Kurzy, body, kdo vypadne

Kamil Jurek
  7:00
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Taneční páry během pátého večera StarDance XIV (7. listopadu 2026) | foto: © Česká televize / Mikuláš Křepelka

Šestý večer StarDance 2026 se uskuteční 14. listopadu od 20:10 na ČT1, ve hře je stále šest párů. Tančí se cha-cha, rumba a tango, uvidíme i týmový souboj. Podívejte se na kurzy.
StarDance 2026 – 6. díl
Kdy:14. listopadu 2026 od 20:10
Kdo tančí:6 párů
Co se tančí:cha-cha, tango, rumba
Kurzy:SynotTIP, Fortuna, Tipsport
Kde sledovat:ČT1, iVysílání

StarDance 2026 – šestý díl 14. řady: na co se dá vsadit?

Šestý díl čtrnácté řady StarDance nabídne stále 6 párů, minulý týden totiž nikdo nevypadl. Je zaměřen na hity 80. let – na konci se soutěžící ještě rozdělí na dva týmy a zabojují o dva bonusové body na píseň od Michaela Jacksona.

V letošním ročníku soutěže StarDance 2026 zatím vypadli Radek Štěpánek (tango), Hana Dvorská (samba) a Tomáš Polák (quickstep).

Největším adeptem na vypadnutí zůstává Tomáš Matonoha, v závěsu za ním je Marta Jandová. Body z posledního dílu se započítávají i do dnešního dílu.

StarDance 14. 11. 2026 – kdo vypadne?
CelebritaTipsportFortuna
T. Matonoha1,431,41
M. Jandová2,802,35
L. Tomášová3,004,00
S. Sandeva9,009,00
T. Pšenička10,009,00
V. Dyk16,0015,00

Se stejnou dvojicí bookmakeři počítají u nejnižšího počtu získaných bodů, nejvíce by jich naopak mohli získat Luciana Tomášová (2,60) a Vojtěch Dyk (2,60). Dařit by se podle kurzů mohlo i Tomáši Seanu Pšeničkovi (2,80).

Kolik získaly soutěžní páry bodů v 5. dílu?

V pátém dílu poprvé padla desítka – udělal ji Richard Genzer za předvedenou rumbu Vojtěcha Dyka a Cathariny Málek. Ostatní porotci, Jana Burkiewiczová, Tatiana Drexler i přísný Zdeněk Chlopčík dali tomuto páru devítky.

Slowfox příliš nesedl Tomáši Matonohovi, který získal pouhých 22 bodů. Nedařilo se ani Sáře Prachař Sandevě.

  • 1. místo: Dyk (rumba) – 37 bodů
  • 2. místo: Pšenička (rumba) – 36 bodů
  • 3. místo: Jandová (jive) – 32 bodů
  • 4. místo: Tomášová (rumba) – 30 bodů
  • 5. místo: Sandeva (slowfox) – 26 bodů
  • 6. místo: Matonoha (slowfox) – 22 bodů

Jak hlasovat v 6. dílu? Tvary SMS, aplikace i web

Hlasování je stejné jako u přechozích dílů – existují celkem 3 platformy, přes každou lze poslat maximálně 10 hlasů. Jeden odeslaný hlas stojí vždy 19 Kč.

  • přes SMS zprávy – tvar SD X odeslat na číslo 906 11 19
  • přes webové stránky StarDance
  • přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store
StarDance 2026 – tvary pro SMS hlasování
Tvar SMSCelebritaProfesionální tanečník
SD 1Marta JandováMartin Prágr
SD 2Sara Prachař SandevaDaniel Makovec
SD 3Tomas Sean PšeničkaNatálie Otáhalová
SD 5Tomáš MatonohaLenka Nora Návorková
SD 6Luciana TomášováRobin Ondráček
SD 9Vojtěch DykCatharina Malek
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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