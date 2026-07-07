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5. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Kristýna Polášková
  23:27

Jan Tratnik a Mathias Vacek během čtvrté etapy Tour de France | foto: Reuters

Po náročných dnech v Pyrenejích dostanou ve středu 8. července poprvé slovo čistokrevní sprinteři. 5. etapa Tour de France 2026 měří 158,3 kilometru, startuje v Lannemezanu a končí v tradičním cyklistickém městě Pau. Přestože peloton pojede s kulisou pyrenejských štítů v zádech, trasa má rovinatý charakter. Přinášíme rozbor profilu, přehled prémií a sázkové kurzy.
5. etapa Tour de France
Detaily 5. etapyInformace
DatumStředa 8. července 2026
Start – CílLannemezan – Pau
Délka etapy158,3 km
Profil etapyRovinatý
Start etapy14:05 SELČ
Předpokládaný cíl17:37 SELČ

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5. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip pro první vyloženě rovinatou etapu Tour de France 2026 připravila řadu atraktivních H2H duelů. Sázkaři se mohou zaměřit jak na souboje nejrychlejších mužů pelotonu v očekávaném hromadném spurtu, tak na vzájemné umístění jezdců pro celkové pořadí, kteří si budou v závěru hlavně hlídat pozice v hlavním poli. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších dvojic:

5. etapa Tour de France: H2H duely Synot Tip
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Biniam Girmay2,05Jasper Philipsen1,63
Olav Kooij2,19Tim Merlier1,55
Max Kanter2,05Mads Pedersen1,63
Pascal Ackermann1,96Phil Bauhaus1,70
Jonas Vingegaard1,70Paul Seixas1,96
Isaac Del Toro Romero1,96Tadej Pogačar1,70
Florian Lipowitz1,96Remco Evenepoel1,70
Jenno Berckmoes2,19Dorian Godon1,55

Trasa a profil 5. etapy: Lannemezan - Pau

Závod odstartuje v obci Lannemezan v departementu Hautes-Pyrénées v nadmořské výšce 592 metrů. Peloton se vydá směrem z hor přes údolí Gers a po převážně rovinatých až mírně zvlněných silnicích zamíří podél pyrenejského podhůří do města Vic-en-Bigorre.

Přibližně 45 kilometrů před cílem se terén mírně zvlní a jezdci projedou krátce po sobě několik menších nekategorizovaných stoupání (jako Côte de Casteide-Doat či Côte de Flancart). Tyto hupy vyvrcholí na 132,7. kilometru jedinou oficiální vrchařskou prémií dne – Côte de Baleix (3. kategorie, délka 1 km s průměrným sklonem 8,8 %).

Z vrcholu prémie v obci Baleix zbývá do cíle 25,6 kilometru. Závěrečná pasáž je převážně rovinatá, což dává sprinterským týmům ideální možnost zlikvidovat případný únik, zformovat sprinterské vlaky a připravit pozici pro hromadný dojezd. Město Pau hostí cíl etapy Tour de France již po čtyřiašedesáté v historii.

Profil 5. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Vzhledem k rovinatému profilu nabízí dojezd v Pau nejvyšší možný bodový příděl (70 bodů pro vítěze) do soutěže o zelený trikot. Pro vrchaře je připravena pouze jedna prémie nižší kategorie.

Vrchařská prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBody pro první jezdce
132,7 kmCôte de Baleix3. kategorie2, 1 bod
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
113,5 kmVic-en-Bigorre (sprint)25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (158,3 km)Pau70 bodů70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8

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