5. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

|Detaily 5. etapy
|Informace
|Datum
|Středa 8. července 2026
|Start – Cíl
|Lannemezan – Pau
|Délka etapy
|158,3 km
|Profil etapy
|Rovinatý
|Start etapy
|14:05 SELČ
|Předpokládaný cíl
|17:37 SELČ
Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
5. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip pro první vyloženě rovinatou etapu Tour de France 2026 připravila řadu atraktivních H2H duelů. Sázkaři se mohou zaměřit jak na souboje nejrychlejších mužů pelotonu v očekávaném hromadném spurtu, tak na vzájemné umístění jezdců pro celkové pořadí, kteří si budou v závěru hlavně hlídat pozice v hlavním poli. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších dvojic:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Biniam Girmay
|2,05
|Jasper Philipsen
|1,63
|Olav Kooij
|2,19
|Tim Merlier
|1,55
|Max Kanter
|2,05
|Mads Pedersen
|1,63
|Pascal Ackermann
|1,96
|Phil Bauhaus
|1,70
|Jonas Vingegaard
|1,70
|Paul Seixas
|1,96
|Isaac Del Toro Romero
|1,96
|Tadej Pogačar
|1,70
|Florian Lipowitz
|1,96
|Remco Evenepoel
|1,70
|Jenno Berckmoes
|2,19
|Dorian Godon
|1,55
Trasa a profil 5. etapy: Lannemezan - Pau
Závod odstartuje v obci Lannemezan v departementu Hautes-Pyrénées v nadmořské výšce 592 metrů. Peloton se vydá směrem z hor přes údolí Gers a po převážně rovinatých až mírně zvlněných silnicích zamíří podél pyrenejského podhůří do města Vic-en-Bigorre.
Přibližně 45 kilometrů před cílem se terén mírně zvlní a jezdci projedou krátce po sobě několik menších nekategorizovaných stoupání (jako Côte de Casteide-Doat či Côte de Flancart). Tyto hupy vyvrcholí na 132,7. kilometru jedinou oficiální vrchařskou prémií dne – Côte de Baleix (3. kategorie, délka 1 km s průměrným sklonem 8,8 %).
Z vrcholu prémie v obci Baleix zbývá do cíle 25,6 kilometru. Závěrečná pasáž je převážně rovinatá, což dává sprinterským týmům ideální možnost zlikvidovat případný únik, zformovat sprinterské vlaky a připravit pozici pro hromadný dojezd. Město Pau hostí cíl etapy Tour de France již po čtyřiašedesáté v historii.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Vzhledem k rovinatému profilu nabízí dojezd v Pau nejvyšší možný bodový příděl (70 bodů pro vítěze) do soutěže o zelený trikot. Pro vrchaře je připravena pouze jedna prémie nižší kategorie.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Body pro první jezdce
|132,7 km
|Côte de Baleix
|3. kategorie
|2, 1 bod
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|113,5 km
|Vic-en-Bigorre (sprint)
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (158,3 km)
|Pau
|70 bodů
|70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8