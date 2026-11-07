|Kdy:
|7. listopadu 2026 od 20:10
|Kdo tančí:
|6 párů
|Co se tančí:
|rumba, jive, slowfox
|Kurzy:
|SynotTIP, Fortuna, Tipsport
|Kde sledovat:
|ČT1, iVysílání
StarDance 2026 – pátý díl 14. řady: na co se dá vsadit?
V pátém díle čtrnácté řady StarDance je ve hře stále 6 soutěžních párů, večer je tentokrát tematicky zaměřen na 20. výročí této soutěže.
V aktuálním ročníku soutěže StarDance 2026 se diváci museli rozloučit se třemi osobnostmi – jako první vypadl Radek Štěpánek (tango), následovala Hana Dvorská (samba) a Tomáš Polák (quickstep).
Stejně jako před týdnem je největším favoritem na vypadnutí Tomáš Matonoha, následuje Marta Jandová. U ostatních by šlo o velké překvapení.
|Celebrita
|Tipsport
|Fortuna
|T. Matonoha
|1,50
|1,60
|M. Jandová
|2,30
|2,20
|L. Tomášová
|6,00
|7,00
|T. Pšenička
|7,00
|7,00
|S. Sandeva
|8,00
|8,00
|V. Dyk
|15,00
|20,00
Nejméně bodů by podle vypsaných kurzů měla opět dostat tato dvojice, na opačné straně jsou pak Luciana Tomášová (2,50) a Vojtěch Dyk (2,50). V těsném závěsu je Tomáš Sean Pšenička (2,80).
Jak hlasovat v 5. dílu? Tvary SMS, aplikace i web
Hlasovat jde celkem třemi způsoby, jeden hlas stojí 19 Kč. Prostřednictvím jedné platformy mohou diváci poslat maximálně 10 hlasů, celkem tedy mohou své favority podpořit třiceti hlasy.
- přes SMS zprávy – tvar SD X odeslat na číslo 906 11 19
- přes webové stránky StarDance
- přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store
|Tvar SMS
|Celebrita
|Profesionální tanečník
|SD 1
|Marta Jandová
|Martin Prágr
|SD 2
|Sara Prachař Sandeva
|Daniel Makovec
|SD 3
|Tomas Sean Pšenička
|Natálie Otáhalová
|SD 5
|Tomáš Matonoha
|Lenka Nora Návorková
|SD 6
|Luciana Tomášová
|Robin Ondráček
|SD 9
|Vojtěch Dyk
|Catharina Malek
Kolik získaly soutěžní páry bodů ve 4. dílu?
Ve třetím dílu se poprvé udělovaly i devítky, dostala je Luciana Tomášová od Jany Burkiewiczové a překvapivě i od přísného Zdeňka Chlopčíka. Haně Dvorské i Saře Sandevě pak udělil jako jediný pouhé 3 body.
- 1. – 2. místo: Tomášová (waltz), Pšenička (waltz) – 36 bodů
- 3. místo: Dyk (waltz) – 32 bodů
- 4. místo: Sandeva (paso doble) – 30 bodů
- 5. místo: Matonoha (paso doble) – 26 bodů
- 6. místo: Jandová (quickstep) – 24 bodů
- 7. místo: Polák (quickstep) – 21 bodů