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Dnešní díl StarDance (7.11.): Kurzy, body, kdo vypadne

Kamil Jurek
  10:17
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Soutěžní páry čtvrtého večera StarDance XIV (31. října 2026) | foto: © Česká televize / Mikuláš Křepelka

StarDance 2026 je tady už s pátým večerem, který se uskuteční 7. listopadu od 20:10 na ČT1. Tančí se rumba, jive a slowfox – komu se jeden z těchto tanců stane osudným? Podívejte se na kurzy.
StarDance 2026 – 5. díl
Kdy:7. listopadu 2026 od 20:10
Kdo tančí:6 párů
Co se tančí:rumba, jive, slowfox
Kurzy:SynotTIP, Fortuna, Tipsport
Kde sledovat:ČT1, iVysílání

StarDance 2026 – pátý díl 14. řady: na co se dá vsadit?

V pátém díle čtrnácté řady StarDance je ve hře stále 6 soutěžních párů, večer je tentokrát tematicky zaměřen na 20. výročí této soutěže.

V aktuálním ročníku soutěže StarDance 2026 se diváci museli rozloučit se třemi osobnostmi – jako první vypadl Radek Štěpánek (tango), následovala Hana Dvorská (samba) a Tomáš Polák (quickstep).

Stejně jako před týdnem je největším favoritem na vypadnutí Tomáš Matonoha, následuje Marta Jandová. U ostatních by šlo o velké překvapení.

StarDance 7. 11. 2026 – kdo vypadne?
CelebritaTipsportFortuna
T. Matonoha1,501,60
M. Jandová2,302,20
L. Tomášová6,007,00
T. Pšenička7,007,00
S. Sandeva8,008,00
V. Dyk15,0020,00

Nejméně bodů by podle vypsaných kurzů měla opět dostat tato dvojice, na opačné straně jsou pak Luciana Tomášová (2,50) a Vojtěch Dyk (2,50). V těsném závěsu je Tomáš Sean Pšenička (2,80).

Jak hlasovat v 5. dílu? Tvary SMS, aplikace i web

Hlasovat jde celkem třemi způsoby, jeden hlas stojí 19 Kč. Prostřednictvím jedné platformy mohou diváci poslat maximálně 10 hlasů, celkem tedy mohou své favority podpořit třiceti hlasy.

  • přes SMS zprávy – tvar SD X odeslat na číslo 906 11 19
  • přes webové stránky StarDance
  • přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store
StarDance 2026 – tvary pro SMS hlasování
Tvar SMSCelebritaProfesionální tanečník
SD 1Marta JandováMartin Prágr
SD 2Sara Prachař SandevaDaniel Makovec
SD 3Tomas Sean PšeničkaNatálie Otáhalová
SD 5Tomáš MatonohaLenka Nora Návorková
SD 6Luciana TomášováRobin Ondráček
SD 9Vojtěch DykCatharina Malek

Kolik získaly soutěžní páry bodů ve 4. dílu?

Ve třetím dílu se poprvé udělovaly i devítky, dostala je Luciana Tomášová od Jany Burkiewiczové a překvapivě i od přísného Zdeňka Chlopčíka. Haně Dvorské i Saře Sandevě pak udělil jako jediný pouhé 3 body.

  • 1. – 2. místo: Tomášová (waltz), Pšenička (waltz) – 36 bodů
  • 3. místo: Dyk (waltz) – 32 bodů
  • 4. místo: Sandeva (paso doble) – 30 bodů
  • 5. místo: Matonoha (paso doble) – 26 bodů
  • 6. místo: Jandová (quickstep) – 24 bodů
  • 7. místo: Polák (quickstep) – 21 bodů
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