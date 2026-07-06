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4. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Kristýna Polášková
  22:14

Ekvádorský cyklista Richard Carapaz z týmu EF Education (v růžovém) během třetí etapy Tour de France | foto: Reuters

Cyklistický Peloton na Tour de France se v úterý 7. července vydá hlouběji do Pyrenejí. Členitá 4. etapa spojí historické město Carcassonne s cílovým Foix. Trasa měří 181,9 kilometru a nabízí celkové převýšení 2 700 metrů. Profil trati slibuje napínavý souboj mezi uprchlíky a sprintery, kteří dokážou překonat horská stoupání. V našem přehledu najdete detail profilu, rozpis bodovaných prémií i sázkové kurzy.
4. etapa Tour de France
Detaily 4. etapyInformace
DatumÚterý 7. července 2026
Start – CílCarcassonne – Foix
Délka etapy181,9 km
Převýšení2 700 m
Typ etapyČlenitá / Kopcovitá
Start etapy13:10 SELČ
Předpokládaný cíl17:23 SELČ

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4. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro 4. etapu kurzy na populární H2H duely. Vzhledem k otevřenému profilu etapy, kde se může prosadit únik, redukovaný peloton i sprinteři, vybrali bookmakeři velmi vyrovnané dvojice. Níže naleznete přehled nejzajímavějších duelů včetně kurzu na českého závodníka Mathiase Vacka:

4. etapa Tour de France: H2H duely Synot Tip
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Mathias Vacek1,46Maxim Van Gils2,41
Mathieu van der Poel2,23Mads Pedersen1,53
Biniam Girmay2,23Jasper Philipsen1,53
Remco Evenepoel2,23Jonas Vingegaard1,53
Isaac Del Toro Romero1,99Tadej Pogačar1,68
Juan Ayuso Pesquera1,82Florian Lipowitz1,82
Lenny Martinez2,23Richard Carapaz1,53
Tobias Johannessen1,68Paul Seixas1,99
Lennert Van Eetvelt1,99Thomas Pidcock1,68

Trasa a profil 4. etapy: Carcassonne – Foix

Startovní město Carcassonne leží v nadmořské výšce 105 metrů. Prvních 40 kilometrů etapy má mírně zvlněný charakter, po kterém následuje série dvou kratších stoupání: Col de Bedos (4. kategorie) a Col du Paradis (3. kategorie). Po sjezdu do Quillanu a sprinterské prémii začíná druhá, výrazně náročnější polovina etapy.

Klíčové body dne tvoří dvě dlouhá stoupání 2. kategorie:

  • Col de Coudons: Měří 10,7 kilometru s průměrným sklonem 5,5 % a vrcholem na 104,9. kilometru.
  • Col de Montségur: Hlavní vrchařská zkouška dne dosahuje délky 6,9 kilometru s průměrným sklonem 6,6 % a vrcholem v nadmořské výšce 1 059 metrů.

Z vrcholu Montséguru zbývá do cíle 35,2 kilometru. Po sjezdu a průjezdu městem Lavelanet profil postupně klesá a závěrečných 5 kilometrů před cílovým Foix (390 m n. m.) vede po rovinatém až mírně klesajícím terénu.

Profil 4. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

V průběhu etapy se budou rozdělovat body do vrchařské soutěže (puntíkovaný dres) a sprinterské klasifikace (zelený dres). V cíli jsou připraveny také časové bonifikace pro celkové pořadí.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBody pro první jezdce
44,2 kmCol de Bedos4. kategorie1 bod
64,9 kmCol du Paradis3. kategorie2, 1 bod
104,9 kmCol de Coudons2. kategorie5, 3, 2, 1 bod
146,7 kmCol de Montségur2. kategorie5, 3, 2, 1 bod
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
93,4 kmQuillan (sprint)25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (181,9 km)Foix50 bodů50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

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