|Detaily 4. etapy
|Informace
|Datum
|Úterý 7. července 2026
|Start – Cíl
|Carcassonne – Foix
|Délka etapy
|181,9 km
|Převýšení
|2 700 m
|Typ etapy
|Členitá / Kopcovitá
|Start etapy
|13:10 SELČ
|Předpokládaný cíl
|17:23 SELČ
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4. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro 4. etapu kurzy na populární H2H duely. Vzhledem k otevřenému profilu etapy, kde se může prosadit únik, redukovaný peloton i sprinteři, vybrali bookmakeři velmi vyrovnané dvojice. Níže naleznete přehled nejzajímavějších duelů včetně kurzu na českého závodníka Mathiase Vacka:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Mathias Vacek
|1,46
|Maxim Van Gils
|2,41
|Mathieu van der Poel
|2,23
|Mads Pedersen
|1,53
|Biniam Girmay
|2,23
|Jasper Philipsen
|1,53
|Remco Evenepoel
|2,23
|Jonas Vingegaard
|1,53
|Isaac Del Toro Romero
|1,99
|Tadej Pogačar
|1,68
|Juan Ayuso Pesquera
|1,82
|Florian Lipowitz
|1,82
|Lenny Martinez
|2,23
|Richard Carapaz
|1,53
|Tobias Johannessen
|1,68
|Paul Seixas
|1,99
|Lennert Van Eetvelt
|1,99
|Thomas Pidcock
|1,68
Trasa a profil 4. etapy: Carcassonne – Foix
Startovní město Carcassonne leží v nadmořské výšce 105 metrů. Prvních 40 kilometrů etapy má mírně zvlněný charakter, po kterém následuje série dvou kratších stoupání: Col de Bedos (4. kategorie) a Col du Paradis (3. kategorie). Po sjezdu do Quillanu a sprinterské prémii začíná druhá, výrazně náročnější polovina etapy.
Klíčové body dne tvoří dvě dlouhá stoupání 2. kategorie:
- Col de Coudons: Měří 10,7 kilometru s průměrným sklonem 5,5 % a vrcholem na 104,9. kilometru.
- Col de Montségur: Hlavní vrchařská zkouška dne dosahuje délky 6,9 kilometru s průměrným sklonem 6,6 % a vrcholem v nadmořské výšce 1 059 metrů.
Z vrcholu Montséguru zbývá do cíle 35,2 kilometru. Po sjezdu a průjezdu městem Lavelanet profil postupně klesá a závěrečných 5 kilometrů před cílovým Foix (390 m n. m.) vede po rovinatém až mírně klesajícím terénu.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
V průběhu etapy se budou rozdělovat body do vrchařské soutěže (puntíkovaný dres) a sprinterské klasifikace (zelený dres). V cíli jsou připraveny také časové bonifikace pro celkové pořadí.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Body pro první jezdce
|44,2 km
|Col de Bedos
|4. kategorie
|1 bod
|64,9 km
|Col du Paradis
|3. kategorie
|2, 1 bod
|104,9 km
|Col de Coudons
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1 bod
|146,7 km
|Col de Montségur
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1 bod
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|93,4 km
|Quillan (sprint)
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (181,9 km)
|Foix
|50 bodů
|50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2