|Kdy:
|31. října 2026 od 20:10
|Kdo tančí:
|7 párů
|Co se tančí:
|waltz, paso doble, quickstep
|Kurzy:
|SynotTIP, Fortuna, Tipsport
|Kde sledovat:
|ČT1, iVysílání
StarDance 2026 – čtvrtý díl 14. řady: na co se dá vsadit?
Čtrnáctá řada soutěže StarDance pokračuje svým čtvrtým dílem, stále je ve hře 7 soutěžních párů. Nese se ve znamení volnosti pro vlastní taneční nápady.
V aktuálním ročníku soutěže StarDance 2026 už vypadly dvě známé osobnosti, konkrétně bývalý tenista Radek Štěpánek (tančil tango) a kaskadérka Hana Dvorská, které se stala osudovou samba.
Podel bookmakerů je dnes hlavním adeptem na vyřazení Tomáš Matonoha, který se musí popasovat s náročným tancem paso doble. V ohrožení jsou i Marta Jandová a Tomáš Polák, ty ale čeká quickstep.
|Celebrita
|Tipsport
|Fortuna
|T. Matonoha
|1,60
|1,55
|T. Polák
|2,80
|2,90
|M. Jandová
|3,10
|3,10
|L. Tomášová
|7,00
|7,00
|T. Pšenička
|10,00
|13,00
|S. Sandeva
|15,00
|14,50
|V. Dyk
|25,00
|30,00
V kurzech na počty získaných bodů opět „vede“ Tomáš Polák (1,55), přestože v posledním díle dostaly ještě méně bodů Hana Dvorská a Sara Sandeva.
Nejvíce bodů by naopak mohli získat Vojta Dyk (2,60 ) a Luciana Tomášová (2,60), která je objevem této soutěže a už po prvním tanci se zařadila mezi spolufavoritky na celkový triumf.
Jak hlasovat ve 4. dílu? Tvary SMS, aplikace i web
Svůj oblíbený pár mohou diváci podpořit celkem třemi způsoby, v každém případě stojí jeden hlas 19 Kč. Přes jednu platformu lze poslat až 10 hlasů, celkově tedy můžete odeslat třicet hlasů.
- přes SMS zprávy – tvar odeslat na číslo 906 11 19
- přes webové stránky StarDance
- přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store
|Tvar SMS
|Celebrita
|Profesionální tanečník
|SD 1
|Marta Jandová
|Martin Prágr
|SD 2
|Sara Prachař Sandeva
|Daniel Makovec
|SD 3
|Tomas Sean Pšenička
|Natálie Otáhalová
|SD 5
|Tomáš Matonoha
|Lenka Nora Návorková
|SD 6
|Luciana Tomášová
|Robin Ondráček
|SD 7
|Tomáš Polák
|Adriana Mašková
|SD 9
|Vojtěch Dyk
|Catharina Malek
Kolik získaly soutěžní páry bodů ve 3. dílu?
Ve třetím dílu se poprvé udělovaly i devítky, dostala je Luciana Tomášová od Jany Burkiewiczové a překvapivě i od přísného Zdeňka Chlopčíka. Haně Dvorské i Saře Sandevě pak udělil jako jediný pouhé 3 body.
- 1. místo: Tomášová (jive) – 33 bodů
- 2. – 3. místo: Jandová (samba), Dyk (jive) – 30 bodů
- 4. místo: Pšenička (jive) – 24 bodů
- 5. místo: Matonoha (valčík) – 23 bodů
- 6. místo: Polák (samba) – 20 bodů
- 7. místo: Sandeva (valčík) – 19 bodů
- 8. místo: Dvorská (samba) – 16 bodů