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Dnešní díl StarDance (31.10.): Kurzy, body, kdo vypadne

Kamil Jurek
  10:02

Soutěžní páry ve StarDance XIV během třetího večera (24. října 2026) | foto: © Česká televize / Mikuláš Křepelka

StarDance 2026 pokračuje čtvrtým večerem, který je na programu 31. října od 20:10 na ČT1. Tančit se bude waltz, paso doble a quickstep, podívejte se na aktuální kurzy.
StarDance 2026 – 4. díl
Kdy:31. října 2026 od 20:10
Kdo tančí:7 párů
Co se tančí:waltz, paso doble, quickstep
Kurzy:SynotTIP, Fortuna, Tipsport
Kde sledovat:ČT1, iVysílání

StarDance 2026 – čtvrtý díl 14. řady: na co se dá vsadit?

Čtrnáctá řada soutěže StarDance pokračuje svým čtvrtým dílem, stále je ve hře 7 soutěžních párů. Nese se ve znamení volnosti pro vlastní taneční nápady.

V aktuálním ročníku soutěže StarDance 2026 už vypadly dvě známé osobnosti, konkrétně bývalý tenista Radek Štěpánek (tančil tango) a kaskadérka Hana Dvorská, které se stala osudovou samba.

Podel bookmakerů je dnes hlavním adeptem na vyřazení Tomáš Matonoha, který se musí popasovat s náročným tancem paso doble. V ohrožení jsou i Marta Jandová a Tomáš Polák, ty ale čeká quickstep.

StarDance 31. 10. 2026 – kdo vypadne?
CelebritaTipsportFortuna
T. Matonoha1,601,55
T. Polák2,802,90
M. Jandová3,103,10
L. Tomášová7,007,00
T. Pšenička10,0013,00
S. Sandeva15,0014,50
V. Dyk25,0030,00

V kurzech na počty získaných bodů opět „vede“ Tomáš Polák (1,55), přestože v posledním díle dostaly ještě méně bodů Hana Dvorská a Sara Sandeva.

Nejvíce bodů by naopak mohli získat Vojta Dyk (2,60 ) a Luciana Tomášová (2,60), která je objevem této soutěže a už po prvním tanci se zařadila mezi spolufavoritky na celkový triumf.

Jak hlasovat ve 4. dílu? Tvary SMS, aplikace i web

Svůj oblíbený pár mohou diváci podpořit celkem třemi způsoby, v každém případě stojí jeden hlas 19 Kč. Přes jednu platformu lze poslat až 10 hlasů, celkově tedy můžete odeslat třicet hlasů.

  • přes SMS zprávy – tvar odeslat na číslo 906 11 19
  • přes webové stránky StarDance
  • přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store
StarDance 2026 – tvary pro SMS hlasování
Tvar SMSCelebritaProfesionální tanečník
SD 1Marta JandováMartin Prágr
SD 2Sara Prachař SandevaDaniel Makovec
SD 3Tomas Sean PšeničkaNatálie Otáhalová
SD 5Tomáš MatonohaLenka Nora Návorková
SD 6Luciana TomášováRobin Ondráček
SD 7Tomáš PolákAdriana Mašková
SD 9Vojtěch DykCatharina Malek

Kolik získaly soutěžní páry bodů ve 3. dílu?

Ve třetím dílu se poprvé udělovaly i devítky, dostala je Luciana Tomášová od Jany Burkiewiczové a překvapivě i od přísného Zdeňka Chlopčíka. Haně Dvorské i Saře Sandevě pak udělil jako jediný pouhé 3 body.

  • 1. místo: Tomášová (jive) – 33 bodů
  • 2. – 3. místo: Jandová (samba), Dyk (jive) – 30 bodů
  • 4. místo: Pšenička (jive) – 24 bodů
  • 5. místo: Matonoha (valčík) – 23 bodů
  • 6. místo: Polák (samba) – 20 bodů
  • 7. místo: Sandeva (valčík) – 19 bodů
  • 8. místo: Dvorská (samba) – 16 bodů
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