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3. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa a profil

Kristýna Polášková
  22:16

Jezdci stáje UAE před finišem druhé etapy TdF. | foto: Reuters

První horská zkouška čeká peloton na Tour de France 2026 v pondělí 6. července. Třetí etapa prověří vrchaře trasou ze španělského Granollers do francouzského střediska Les Angles. Cyklisté během 195,9 kilometru překonají celkové převýšení 3 850 metrů a poprvé překročí státní hranice. Přinášíme podrobný rozbor profilu trati, přehled prémií i sázkové kurzy.
3. etapa Tour de France 2026
Detaily 3. etapyInformace
DatumPondělí 6. července 2026
Start – CílGranollers (Španělsko) – Les Angles (Francie)
Délka etapy195,9 km
Převýšení3 850 m
Typ etapyHorská
Start etapy12:10 SELČ
Předpokládaný cíl16:54 SELČ

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3. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro 3. etapu kurzy ve formátu H2H duelů (Kdo z dvojice dojede lépe). Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic z okruhu hlavních favoritů a vrchařů.

3. etapa Tour de France: H2H duely Synot Tip
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Tadej Pogačar1,13Remco Evenepoel4,59
Jonas Vingegaard1,38Paul Seixas2,65
Isaac Del Toro1,42Mattias Skjelmose Jensen2,52
Romain Grégoire1,55Tom Pidcock2,19
Lenny Martinez1,70Lennert Van Eetvelt1,96
Tobias Johannessen1,42Juan Ayuso2,52
Ilan Van Wilder1,29Sergio Andres Higuita3,07
Florian Lipowitz1,33Cian Uijtdebroeks2,85

Aktuální situace: Hrozila změna trasy, etapa se nakonec pojede bez diváků

Organizátoři Tour de France vydali oficiální prohlášení ohledně konání pondělní etapy. Kvůli požáru, který momentálně zasahuje departement Pyrénées-Orientales, se během víkendu intenzivně řešila i možná změna trasy. Nakonec byl původní itinerář zachován, avšak z důvodu maximálního uvolnění kapacit pro záchranné složky byla zavedena mimořádná opatření:

  • Etapa je potvrzena: I přes hrozbu změny trasy se závod neodkládá ani neruší, kompletní plánovaný profil zůstává zachován.
  • Zóna bez diváků (Sans public): Na celém francouzském území (v úseku od hraničního města Ur až do cíle v Les Angles) platí přísný zákaz vstupu veřejnosti. Diváci jsou oficiálně vyzváni, aby nechodili k silnicím podél trasy ani do prostoru cíle.
  • Zrušení reklamní karavany (Sans caravane): Na francouzském území nebude před pelotonem projíždět tradiční reklamní karavana.

Opatření mají zajistit hladký průjezd hasičské a záchranářské techniky v kritických oblastech. Na španělské části trasy se závod koná bez omezení.

Trasa a profil 3. etapy: Granollers – Les Angles

Závod odstartuje na předměstí Barcelony ve městě Granollers. První polovina 3. etapy Tour de France stoupá spíše pozvolna, s jedinou kategorizovanou výjimkou v podobě Côte de Saint Feliu de Codines (7,6 km, průměrný sklon 4,5 %). Hlavní porce výškových metrů je situována do druhé části dne.

Zásadní pasáž začíná v Ripollu, odkud silnice vytrvale stoupá až na vrchol Col de Toses (v itineráři označen jako horská prémie 1. kategorie s parametry 9,3 km a 6,5 %). Následuje dlouhý sjezd do příhraničního města Puigcerdà. Po přejezdu na francouzské území silnice opět stoupá, tentokrát na nejvyšší bod celé etapy – Col du Calvaire (11,4 km, 4,1 %) ve výšce 1 836 metrů nad mořem.

Po sjezdu a pasáži kolem přehrady Lac de Matemale následuje finální cílový výjezd do lyžařského střediska Les Angles. Celé stoupání měří 4,7 kilometru s průměrem 4,6 %, přičemž závěrečných 1,7 kilometru se zvedá na 6,5 % s cílem v nadmořské výšce 1 794 metrů.

Profil 3. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Profil etapy nabízí bohaté bodové zisky pro adepty na puntíkovaný dres, body se budou rozdělovat také na jedné sprinterské prémii.

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBody pro první jezdce
34,4 kmCôte de Saint Feliu de Codines3. kategorie2, 1 bod
131,8 kmCol de Toses1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1 bod
169,8 kmCol du Calvaire3. kategorie2, 1 bod
Cíl (195,9 km)Les Angles3. kategorie2, 1 bod
Sprinterská prémie (Zelený trikot)
KilometrMísto prémieMax. počet bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
98,4 kmCampdevànol25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

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