3. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa a profil

|Detaily 3. etapy
|Informace
|Datum
|Pondělí 6. července 2026
|Start – Cíl
|Granollers (Španělsko) – Les Angles (Francie)
|Délka etapy
|195,9 km
|Převýšení
|3 850 m
|Typ etapy
|Horská
|Start etapy
|12:10 SELČ
|Předpokládaný cíl
|16:54 SELČ
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3. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro 3. etapu kurzy ve formátu H2H duelů (Kdo z dvojice dojede lépe). Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic z okruhu hlavních favoritů a vrchařů.
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Tadej Pogačar
|1,13
|Remco Evenepoel
|4,59
|Jonas Vingegaard
|1,38
|Paul Seixas
|2,65
|Isaac Del Toro
|1,42
|Mattias Skjelmose Jensen
|2,52
|Romain Grégoire
|1,55
|Tom Pidcock
|2,19
|Lenny Martinez
|1,70
|Lennert Van Eetvelt
|1,96
|Tobias Johannessen
|1,42
|Juan Ayuso
|2,52
|Ilan Van Wilder
|1,29
|Sergio Andres Higuita
|3,07
|Florian Lipowitz
|1,33
|Cian Uijtdebroeks
|2,85
Aktuální situace: Hrozila změna trasy, etapa se nakonec pojede bez diváků
Organizátoři Tour de France vydali oficiální prohlášení ohledně konání pondělní etapy. Kvůli požáru, který momentálně zasahuje departement Pyrénées-Orientales, se během víkendu intenzivně řešila i možná změna trasy. Nakonec byl původní itinerář zachován, avšak z důvodu maximálního uvolnění kapacit pro záchranné složky byla zavedena mimořádná opatření:
- Etapa je potvrzena: I přes hrozbu změny trasy se závod neodkládá ani neruší, kompletní plánovaný profil zůstává zachován.
- Zóna bez diváků (Sans public): Na celém francouzském území (v úseku od hraničního města Ur až do cíle v Les Angles) platí přísný zákaz vstupu veřejnosti. Diváci jsou oficiálně vyzváni, aby nechodili k silnicím podél trasy ani do prostoru cíle.
- Zrušení reklamní karavany (Sans caravane): Na francouzském území nebude před pelotonem projíždět tradiční reklamní karavana.
Opatření mají zajistit hladký průjezd hasičské a záchranářské techniky v kritických oblastech. Na španělské části trasy se závod koná bez omezení.
Trasa a profil 3. etapy: Granollers – Les Angles
Závod odstartuje na předměstí Barcelony ve městě Granollers. První polovina 3. etapy Tour de France stoupá spíše pozvolna, s jedinou kategorizovanou výjimkou v podobě Côte de Saint Feliu de Codines (7,6 km, průměrný sklon 4,5 %). Hlavní porce výškových metrů je situována do druhé části dne.
Zásadní pasáž začíná v Ripollu, odkud silnice vytrvale stoupá až na vrchol Col de Toses (v itineráři označen jako horská prémie 1. kategorie s parametry 9,3 km a 6,5 %). Následuje dlouhý sjezd do příhraničního města Puigcerdà. Po přejezdu na francouzské území silnice opět stoupá, tentokrát na nejvyšší bod celé etapy – Col du Calvaire (11,4 km, 4,1 %) ve výšce 1 836 metrů nad mořem.
Po sjezdu a pasáži kolem přehrady Lac de Matemale následuje finální cílový výjezd do lyžařského střediska Les Angles. Celé stoupání měří 4,7 kilometru s průměrem 4,6 %, přičemž závěrečných 1,7 kilometru se zvedá na 6,5 % s cílem v nadmořské výšce 1 794 metrů.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Profil etapy nabízí bohaté bodové zisky pro adepty na puntíkovaný dres, body se budou rozdělovat také na jedné sprinterské prémii.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Body pro první jezdce
|34,4 km
|Côte de Saint Feliu de Codines
|3. kategorie
|2, 1 bod
|131,8 km
|Col de Toses
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1 bod
|169,8 km
|Col du Calvaire
|3. kategorie
|2, 1 bod
|Cíl (195,9 km)
|Les Angles
|3. kategorie
|2, 1 bod
|Kilometr
|Místo prémie
|Max. počet bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|98,4 km
|Campdevànol
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1