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Dnešní díl StarDance (24.10.): Kurzy, body, kdo vypadne

Kamil Jurek
  20:53

Druhé kolo StarDance. | foto: Mikuláš Křepelka

Taneční show StarDance 2026 je tady se třetím dílem, který se vysílá 24. října od 20:10 na ČT1. Jde o Pohádkový večer – podívejte se na kurzy, kdo dnes vypadne a kdo dostane nejméně či nejvíce bodů.
StarDance 2026 – 3. díl
Kdy:24. října 2026 od 20:10
Kdo tančí:8 párů
Co se tančí:jive, valčík, samba
Kurzy:SynotTIP, Fortuna, Tipsport
Kde sledovat:ČT1, iVysílání

StarDance 2026 – třetí díl 14. řady: na co se dá vsadit?

Čtrnáctá řada soutěže StarDance je v plném proudu, na České televizi se vysílá každou sobotu od 20:10. Podívejte se na aktuální kurzy pro 3. díl s podtitulem „Pohádkový večer“, který se vysílá 24. října.

Aktuální ročník soutěže StarDance 2026 už jeden pár opustil, překvapivě šlo o Radka Štěpánka a Vandu Bartošovou Dětinskou. O jejich osudu rozhodli hlavně diváci, podle bodů od poroty totiž obsadili v součtu 1. a 2. dílu solidní čtvrté místo. Dnes už se ale nic nesčítá.

Podel bookmakerů by dnes měla vypadnout Hana Dvorská, kterou čeká náročná samba. Dalšími adepty jsou Tomáš Matonoha, Marta Jandová a Tomáš Polák, který je jednoznačně největším „favoritem“ na nejnižší počet bodů, což se mu zatím podařilo v obou odvysílaných dílech.

StarDance 24. 10. 2026 – kdo vypadne?
CelebritaTipsportFortuna
H. Dvorská2,202,20
T. Polák3,103,15
T. Matonoha3,103,20
M. Jandová3,203,30
L. Tomášová13,0015,00
S. Sandeva22,0025,00
T. Pšenička22,0025,00
V. Dyk31,0035,00

V kurzech na počty získaných bodů vyčteme, že Tomáše Poláka pravděpodobně opět porota příliš chválit nebude, dosud získal jen 11 a 15 bodů. Tomu odpovídá i poměrně nízký kurz 1,55, že opět dostane nejméně.

Nejvíce bodů by naopak opět mohl získat Vojta Dyk (2,60), a také Tomáš Sean Pšenička (2,80) a Luciana Tomášová (2,90), přestože všechny čeká obtížný jive.

Jak hlasovat ve 3. dílu? Tvary SMS, aplikace i web

Hlasy diváků jsou ve StarDance velmi důležité, podpořit lze následujícími způsoby:

  • přes SMS zprávy – tvar odeslat na číslo 906 11 19
  • přes webové stránky StarDance
  • přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store

Platí, že jeden hlas stojí 19 Kč, přes každou platformu lze poslat maximálně 10 hlasů.

StarDance 2026 – tvary pro SMS hlasování
Tvar SMSCelebritaProfesionální tanečník
SD 1Marta JandováMartin Prágr
SD 2Sara Prachař SandevaDaniel Makovec
SD 3Tomas Sean PšeničkaNatálie Otáhalová
SD 5Tomáš MatonohaLenka Nora Návorková
SD 6Luciana TomášováRobin Ondráček
SD 7Tomáš PolákAdriana Mašková
SD 9Vojtěch DykCatharina Malek
SD 10Hana DvorskáMichal Kurtiš

Kolik získaly soutěžní páry bodů ve 2. dílu?

Na rozdíl od prvního dílu byla porota méně přísná – známky 3 a 4 viděl pouze Polák, ostatní na tom byli lépe. Přes třicet bodů se dostala trojice Tomášová, Dyk a Pšenička, kteří posbírali sedmičky a osmičky.

  • 1. – 2. místo: Dyk, Pšenička (quickstep) – 31 bodů
  • 3. místo: Tomášová (quickstep) – 30 bodů
  • 4. místo: Jandová (tango) – 27 bodů
  • 5.. místo: Štěpánek (tango) – 25 bodů
  • 6. místo: Dvorská (tango) – 24 bodů
  • 7. místo: Sandeva (jive) – 23 bodů
  • 8. místo: Matonoha (jive) – 21 bodů
  • 9. místo: Polák (tango) – 15 bodů
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