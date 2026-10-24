|Kdy:
|24. října 2026 od 20:10
|Kdo tančí:
|8 párů
|Co se tančí:
|jive, valčík, samba
|Kurzy:
|SynotTIP, Fortuna, Tipsport
|Kde sledovat:
|ČT1, iVysílání
StarDance 2026 – třetí díl 14. řady: na co se dá vsadit?
Čtrnáctá řada soutěže StarDance je v plném proudu, na České televizi se vysílá každou sobotu od 20:10. Podívejte se na aktuální kurzy pro 3. díl s podtitulem „Pohádkový večer“, který se vysílá 24. října.
Aktuální ročník soutěže StarDance 2026 už jeden pár opustil, překvapivě šlo o Radka Štěpánka a Vandu Bartošovou Dětinskou. O jejich osudu rozhodli hlavně diváci, podle bodů od poroty totiž obsadili v součtu 1. a 2. dílu solidní čtvrté místo. Dnes už se ale nic nesčítá.
Podel bookmakerů by dnes měla vypadnout Hana Dvorská, kterou čeká náročná samba. Dalšími adepty jsou Tomáš Matonoha, Marta Jandová a Tomáš Polák, který je jednoznačně největším „favoritem“ na nejnižší počet bodů, což se mu zatím podařilo v obou odvysílaných dílech.
|Celebrita
|Tipsport
|Fortuna
|H. Dvorská
|2,20
|2,20
|T. Polák
|3,10
|3,15
|T. Matonoha
|3,10
|3,20
|M. Jandová
|3,20
|3,30
|L. Tomášová
|13,00
|15,00
|S. Sandeva
|22,00
|25,00
|T. Pšenička
|22,00
|25,00
|V. Dyk
|31,00
|35,00
V kurzech na počty získaných bodů vyčteme, že Tomáše Poláka pravděpodobně opět porota příliš chválit nebude, dosud získal jen 11 a 15 bodů. Tomu odpovídá i poměrně nízký kurz 1,55, že opět dostane nejméně.
Nejvíce bodů by naopak opět mohl získat Vojta Dyk (2,60), a také Tomáš Sean Pšenička (2,80) a Luciana Tomášová (2,90), přestože všechny čeká obtížný jive.
Jak hlasovat ve 3. dílu? Tvary SMS, aplikace i web
Hlasy diváků jsou ve StarDance velmi důležité, podpořit lze následujícími způsoby:
- přes SMS zprávy – tvar odeslat na číslo 906 11 19
- přes webové stránky StarDance
- přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store
Platí, že jeden hlas stojí 19 Kč, přes každou platformu lze poslat maximálně 10 hlasů.
|Tvar SMS
|Celebrita
|Profesionální tanečník
|SD 1
|Marta Jandová
|Martin Prágr
|SD 2
|Sara Prachař Sandeva
|Daniel Makovec
|SD 3
|Tomas Sean Pšenička
|Natálie Otáhalová
|SD 5
|Tomáš Matonoha
|Lenka Nora Návorková
|SD 6
|Luciana Tomášová
|Robin Ondráček
|SD 7
|Tomáš Polák
|Adriana Mašková
|SD 9
|Vojtěch Dyk
|Catharina Malek
|SD 10
|Hana Dvorská
|Michal Kurtiš
Kolik získaly soutěžní páry bodů ve 2. dílu?
Na rozdíl od prvního dílu byla porota méně přísná – známky 3 a 4 viděl pouze Polák, ostatní na tom byli lépe. Přes třicet bodů se dostala trojice Tomášová, Dyk a Pšenička, kteří posbírali sedmičky a osmičky.
- 1. – 2. místo: Dyk, Pšenička (quickstep) – 31 bodů
- 3. místo: Tomášová (quickstep) – 30 bodů
- 4. místo: Jandová (tango) – 27 bodů
- 5.. místo: Štěpánek (tango) – 25 bodů
- 6. místo: Dvorská (tango) – 24 bodů
- 7. místo: Sandeva (jive) – 23 bodů
- 8. místo: Matonoha (jive) – 21 bodů
- 9. místo: Polák (tango) – 15 bodů