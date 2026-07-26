|Detaily 21. etapy
|Informace
|Datum
|Neděle 26. července 2026
|Start – Cíl
|Thoiry – Paříž (Champs-Élysées)
|Délka etapy
|133 km
|Převýšení
|1 000 m
|Profil etapy
|Městský okruh s kostkovým stoupáním
|Start etapy
|16:15 SELČ
|Předpokládaný cíl
|Cca 19:30 – 19:40 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
21. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro závěrečnou, a díky dlážděným pasážím na Montmartru netradičně náročnou 21. etapu velmi vyrovnané H2H duely. Vzhledem k tomu, že čistokrevní sprinteři mohou mít na kostkách potíže, kurzy reflektují šance odolnějších klasikářů a tempařů. Zajímavý je sprinterský souboj Olava Kooije s Biniamem Girmayem, nebo duel britského univerzála Toma Pidcocka s Remcem Evenepoelem. Českého fanouška pak jistě potěší vypsaný duel talentovaného Pavla Bittnera s Milanem Fretinem, kde bookmakeři vidí šance naprosto padesát na padesát.
Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic pro 21. etapu:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Isaac Del Toro Romero
|1,80
|Mattias Skjelmose Jensen
|1,80
|Milan Fretin
|1,80
|Pavel Bittner
|1,80
|Filippo Ganna
|1,45
|Huub Artz
|2,37
|Romain Gregoire
|1,80
|Alexander Aranburu Deba
|1,80
|Per Strand Hagenes
|1,57
|Michael Valgren Hundahl
|2,11
|Olav Kooij
|1,62
|Biniam Girmay
|2,03
|Hugo Page
|1,80
|Aaron Gate
|1,80
|Thomas Pidcock
|2,49
|Remco Evenepoel
|1,41
|Yannis Voisard
|2,17
|Jordan Jegat
|1,54
Průběžné pořadí před 21. etapou
Královská horská zkouška žádné dramatické převraty na samé špici celkové klasifikace nepřinesla, což znamená jediné: O vítězi 113. ročníku Tour de France je rozhodnuto. Slovinský suverén Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) si na Champs-Élysées doveze bezpečný náskok 6 minut a 26 sekund na druhého Remca Evenepoela a může se těšit na slavnostní ceremoniál.
Vynikající defenzivní jízdu v Alpách předvedl mexický zázrak Isaac del Toro, který s jistotou uhájil senzační třetí místo na pódiu. Naopak hrdinou posledního týdne se stal Richard Carapaz. Ekvádorský šampion díky úchvatným útokům v horách nejen vystoupal na 8. místo celkového pořadí, ale především pro sebe definitivně uzmul ikonický puntíkovaný trikot.
Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro závěrečnou 21. etapu:
- Žlutý dres (celkový vítěz): Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).
- Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).
- Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).
- Zelený dres (bodovací soutěž): Mads Pedersen (Lidl-Trek)
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡
|UAE Team Emirates-XRG
|72:53:44
|—
|2.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|73:00:10
|+6:26
|3.
|Isaac del Toro ⚪
|UAE Team Emirates-XRG
|73:03:26
|+9:42
|4.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|73:05:40
|+11:56
|5.
|Lenny Martinez
|Bahrain-Victorious
|73:06:46
|+13:02
|6.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|73:08:43
|+14:59
|7.
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|73:11:32
|+17:48
|8.
|Richard Carapaz 🔴
|EF Education-EasyPost
|73:13:44
|+20:00
|9.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|73:23:12
|+29:28
|10.
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|73:27:05
|+33:21
Trasa a profil 21. etapy: Thoiry – Paříž (Champs-Élysées)
Úvodních zhruba 50 kilometrů z Thoiry směrem do Paříže se odehraje v tradičním duchu – prostor dostanou oslavy, pózování se šampaňským a nepsané příměří pro lídry celkové klasifikace. První drobnou prověrkou bude pouze Côte du Pavé des Gardes (4. kategorie) na 44. kilometru.
Jakmile peloton vjede na ulici Rue de Rivoli, projede kolem pyramidy v Louvru a poprvé protne cílovou pásku na Champs-Élysées, závodní tempo okamžitě exploduje. Závodníci nejprve absolvují čtyři tradiční okruhy po bulváru Champs-Élysées (každý o délce 6,8 km).
Poté však najedou na pozměněný okruh měřící 16,7 km, jehož součástí je Côte de la Butte Montmartre (4. kategorie, 1,1 km s průměrem 5,9 %). Úzké dlážděné uličky vedoucí k bazilice Sacré-Cœur absolvují cyklisté celkem třikrát. Poslední vrchol Montmartru překonají přesně 10,3 km před cílem – což je o něco dále než loni, což dává případným odpadlíkům o kousek více času na návrat do balíku.
Start etapy proběhne v podvečerních hodinách. V úvodu se očekávají dešťové přeháňky, ale kolem 18:00 by se mělo počasí vyjasnit, což umožní plnohodnotné a bezpečné závodění v pařížských ulicích.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
V pařížském finále se vedle bodovací soutěže rozděluje i několik symbolických bodů do vrchařského hodnocení na městských brdcích.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|44,1 km
|Côte du Pavé des Gardes
|4. kategorie
|1
|90,8 km
|Côte de la Butte Montmartre (1. průjezd)
|4. kategorie
|1
|106,7 km
|Côte de la Butte Montmartre (2. průjezd)
|4. kategorie
|1
|122,7 km
|Côte de la Butte Montmartre (3. průjezd)
|4. kategorie
|1
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|78,4 km
|Haut des Champs-Élysées
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (133 km)
|Paříž – Champs-Élysées
|50 bodů
|50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2