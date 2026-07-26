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21. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
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Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) slaví vítězství v 19. etapě Tour de France s finišem na ikonickém stoupání Alpe d’Huez. | foto: Reuters

V neděli 26. července uzavře třítýdenní cyklistický svátek 21. etapa Tour de France, která vede z Thoiry do samotného srdce Paříže na slavný bulvár Champs-Élysées. Po loňském úspěchu se do závěru znovu vrací dlážděné stoupání na ikonický Montmartre, které z pařížského dojezdu dělá dynamickou a atraktivní podívanou. Přinášíme rozbor závěrečné trasy, přehled prémií a situaci v celkovém pořadí.
21. etapa Tour de France 2026
Detaily 21. etapyInformace
DatumNeděle 26. července 2026
Start – CílThoiry – Paříž (Champs-Élysées)
Délka etapy133 km
Převýšení1 000 m
Profil etapyMěstský okruh s kostkovým stoupáním
Start etapy16:15 SELČ
Předpokládaný cílCca 19:30 – 19:40 SELČ
Kde sledovatČT sport

21. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro závěrečnou, a díky dlážděným pasážím na Montmartru netradičně náročnou 21. etapu velmi vyrovnané H2H duely. Vzhledem k tomu, že čistokrevní sprinteři mohou mít na kostkách potíže, kurzy reflektují šance odolnějších klasikářů a tempařů. Zajímavý je sprinterský souboj Olava Kooije s Biniamem Girmayem, nebo duel britského univerzála Toma Pidcocka s Remcem Evenepoelem. Českého fanouška pak jistě potěší vypsaný duel talentovaného Pavla Bittnera s Milanem Fretinem, kde bookmakeři vidí šance naprosto padesát na padesát.

Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic pro 21. etapu:

21. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Isaac Del Toro Romero1,80Mattias Skjelmose Jensen1,80
Milan Fretin1,80Pavel Bittner1,80
Filippo Ganna1,45Huub Artz2,37
Romain Gregoire1,80Alexander Aranburu Deba1,80
Per Strand Hagenes1,57Michael Valgren Hundahl2,11
Olav Kooij1,62Biniam Girmay2,03
Hugo Page1,80Aaron Gate1,80
Thomas Pidcock2,49Remco Evenepoel1,41
Yannis Voisard2,17Jordan Jegat1,54

Průběžné pořadí před 21. etapou

Královská horská zkouška žádné dramatické převraty na samé špici celkové klasifikace nepřinesla, což znamená jediné: O vítězi 113. ročníku Tour de France je rozhodnuto. Slovinský suverén Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) si na Champs-Élysées doveze bezpečný náskok 6 minut a 26 sekund na druhého Remca Evenepoela a může se těšit na slavnostní ceremoniál.

Vynikající defenzivní jízdu v Alpách předvedl mexický zázrak Isaac del Toro, který s jistotou uhájil senzační třetí místo na pódiu. Naopak hrdinou posledního týdne se stal Richard Carapaz. Ekvádorský šampion díky úchvatným útokům v horách nejen vystoupal na 8. místo celkového pořadí, ale především pro sebe definitivně uzmul ikonický puntíkovaný trikot.

Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro závěrečnou 21. etapu:

  • Žlutý dres (celkový vítěz): Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).
  • Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).
  • Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).
  • Zelený dres (bodovací soutěž): Mads Pedersen (Lidl-Trek)
Průběžné pořadí před 21. etapou Tour de France
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡UAE Team Emirates-XRG72:53:44
2.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe73:00:10+6:26
3.Isaac del Toro ⚪UAE Team Emirates-XRG73:03:26+9:42
4.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team73:05:40+11:56
5.Lenny MartinezBahrain-Victorious73:06:46+13:02
6.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek73:08:43+14:59
7.Juan AyusoLidl-Trek73:11:32+17:48
8.Richard Carapaz 🔴EF Education-EasyPost73:13:44+20:00
9.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team73:23:12+29:28
10.Jordan JegatTotalEnergies73:27:05+33:21

Trasa a profil 21. etapy: Thoiry – Paříž (Champs-Élysées)

Úvodních zhruba 50 kilometrů z Thoiry směrem do Paříže se odehraje v tradičním duchu – prostor dostanou oslavy, pózování se šampaňským a nepsané příměří pro lídry celkové klasifikace. První drobnou prověrkou bude pouze Côte du Pavé des Gardes (4. kategorie) na 44. kilometru.

Jakmile peloton vjede na ulici Rue de Rivoli, projede kolem pyramidy v Louvru a poprvé protne cílovou pásku na Champs-Élysées, závodní tempo okamžitě exploduje. Závodníci nejprve absolvují čtyři tradiční okruhy po bulváru Champs-Élysées (každý o délce 6,8 km).

Poté však najedou na pozměněný okruh měřící 16,7 km, jehož součástí je Côte de la Butte Montmartre (4. kategorie, 1,1 km s průměrem 5,9 %). Úzké dlážděné uličky vedoucí k bazilice Sacré-Cœur absolvují cyklisté celkem třikrát. Poslední vrchol Montmartru překonají přesně 10,3 km před cílem – což je o něco dále než loni, což dává případným odpadlíkům o kousek více času na návrat do balíku.

Start etapy proběhne v podvečerních hodinách. V úvodu se očekávají dešťové přeháňky, ale kolem 18:00 by se mělo počasí vyjasnit, což umožní plnohodnotné a bezpečné závodění v pařížských ulicích.

Profil 21. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

V pařížském finále se vedle bodovací soutěže rozděluje i několik symbolických bodů do vrchařského hodnocení na městských brdcích.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
44,1 kmCôte du Pavé des Gardes4. kategorie1
90,8 kmCôte de la Butte Montmartre (1. průjezd)4. kategorie1
106,7 kmCôte de la Butte Montmartre (2. průjezd)4. kategorie1
122,7 kmCôte de la Butte Montmartre (3. průjezd)4. kategorie1
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
78,4 kmHaut des Champs-Élysées25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (133 km)Paříž – Champs-Élysées50 bodů50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
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