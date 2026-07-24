20. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

|Detaily 20. etapy
|Informace
|Datum
|Sobota 25. července 2026
|Start – Cíl
|Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez
|Délka etapy
|170,9 km
|Převýšení
|5 450 m
|Profil etapy
|Královská horská (3x HC + 1x 1. kat.)
|Start etapy
|11:20 SELČ
|Předpokládaný cíl
|Cca 16:11 – 16:30 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
|Kurzy
|na webu SynotTipu zde
20. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro nejtěžší etapu celého ročníku s převýšením 5 450 metrů a vrcholy jako Galibier či Croix de Fer velmi zajímavé H2H duely. Dominance Tadeje Pogačara v horském terénu se odráží i v kurzech – v přímém souboji s Remcem Evenepoelem je Slovinec velkým favoritem (1,13 vs. 4,58). Nízké kurzy na vítězství v duelu drží i vedoucí muž vrchařské soutěže Richard Carapaz nebo Sepp Kuss.
Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic pro královskou 20. etapu:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Remco Evenepoel
|4,58
|Tadej Pogačar
|1,13
|Thomas Pidcock
|3,31
|Richard Carapaz
|1,25
|Tobias Johannessen
|3,31
|Sepp Kuss
|1,25
|Isaac Del Toro Romero
|1,38
|Paul Seixas
|2,65
|Lenny Martinez
|2,52
|Mattias Skjelmose Jensen
|1,42
|Juan Ayuso Pesquera
|1,55
|Yannis Voisard
|2,19
|Derek Gee
|2,65
|Jai Hindley
|1,38
|George Bennett
|2,29
|Ben O’Connor
|1,51
|Mattia Cattaneo
|2,14
|Tiesj Benoot
|1,58
|Matthew Riccitello
|1,38
|Nicholas Prodhomme
|2,65
|Harold Tejada
|1,55
|Thymen Arensman
|2,19
|Ilan Van Wilder
|2,65
|Jordan Jegat
|1,38
|Davide Piganzoli
|1,70
|Ion Izagirre Insausti
|1,96
|Javier Romo
|1,70
|Clément Braz Afonso
|1,96
Průběžné pořadí před 20. etapou
Drtivý finiš na mýtickém Alpe d’Huez dal letošnímu ročníku jasné razítko. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) si svým dalším triumfem vybudoval monstrózní náskok 7 minut a 11 sekund na druhého Remca Evenepoela, který na slavném vrcholu prožil slabší chvilku. Slovinský fenomén tak vstupuje do nejnáročnější etapy celého ročníku s maximálním klidem.
O největší vzruch v elitní desítce se postarala dvojice Lenny Martinez a Richard Carapaz. Mladý Francouz Martinez vyskočil díky fantastickému 2. místu v etapě už na průběžnou 5. příčku. Ekvádorský šampion Carapaz se nejen posunul na 8. místo celkově, ale skvělým výkonem si pro sebe vybojoval i ikonický puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře.
Přehled držitelů prestižních trikotů pro start 20. etapy:
- Žlutý dres (lídr klasifikace): Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).
- Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).
- Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) – celkově drží skvělou 3. příčku.
- Zelený dres (bodovací soutěž): Mads Pedersen (Lidl-Trek).
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡
|UAE Team Emirates-XRG
|67:53:00
|—
|2.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|68:00:11
|+7:11
|3.
|Isaac del Toro ⚪
|UAE Team Emirates-XRG
|68:02:42
|+9:42
|4.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|68:03:06
|+10:06
|5.
|Lenny Martinez
|Bahrain-Victorious
|68:06:00
|+13:00
|6.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|68:06:09
|+13:09
|7.
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|68:08:58
|+15:58
|8.
|Richard Carapaz 🔴
|EF Education-EasyPost
|68:14:15
|+21:15
|9.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|68:14:30
|+21:30
|10.
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|68:16:21
|+23:21
Trasa a profil 20. etapy: Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez
Organizátoři schovali to nejtěžší na samotný závěr horského programu. Hned po startu v Le Bourg d’Oisans se silnice nemilosrdně zvedne do stoupání na Col de la Croix de Fer (kategorie HC, 24 km s průměrem 5,2 %). Po zjezdu do údolí Saint-Jean-de-Maurienne přijde na řadu téměř 30 kilometrů nepřetržitého stoupání do obávané dvojice: nejprve Col du Télégraphe (1. kategorie, 11,9 km při 7,1 %) a hned bez odpočinku nájezd na Col du Galibier (kategorie HC, 17,7 km při 6,9 %). Vrchol Galibieru ve výšce 2 642 m n. m. je zároveň nejvyšším bodem letošní Tour (nosič prémie Souvenir Henri Desgrange).
Následuje dlouhý, 30 kilometrů trvající sjezd směrem k Mizoën, kde začíná klíčový výšlap na Col de Sarenne (kategorie HC, 12,8 km při 7,3 %). Tento prudký kopec s mnoha pasážemi přesahujícími 10 % dovede jezdce do výšky přes 1 990 metrů. Z jeho vrcholu zbývá do cíle 13 kilometrů. Po krátkém sjezdu a zvlněném úseku se trasa v závěrečných 3,7 km znovu zvedne (s průměrem 6,2 %) k neobvyklému příjezdu na Alpe d’Huez z druhé strany.
Dramatičnost etapy navíc umocní předpověď počasí – na trase se očekávají dešťové přeháňky, které na mokrých asfaltových sjezdech prověří nervy i techniku všech favoritů.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
V 20. etapě se bude rozdělovat velká porce bodů do vrchařské soutěže – hned na třech prémiích nejvyšší kategorie HC a jedné prémii 1. kategorie.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|33,7 km
|Col de la Croix de Fer
|HC kategorie
|20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2
|87,6 km
|Col du Télégraphe
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|110,5 km
|Col du Galibier (Souvenir H. Desgrange)
|HC kategorie
|20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2
|156,5 km
|Col de Sarenne
|HC kategorie
|20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|66,5 km
|Saint-Julien-Mont-Denis
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (170,9 km)
|Alpe d’Huez
|20 bodů
|20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1