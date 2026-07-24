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20. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
  21:06

Pavel Bittner během 17. etapy Tour de France. | foto: Mosa'ab ElshamyAP

V sobotu 25. července je na programu 20. etapa Tour de France, která nabídne porci 5 450 výškových metrů na 170,9 kilometru dlouhé trati z Le Bourg d’Oisans na Alpe d’Huez. Peloton se musí popasovat s giganty jako Col de la Croix de Fer, Col du Galibier či méně známým Col de Sarenne. Přinášíme detailní rozbor trasy, přehled prémií a celkové pořadí.
20. etapa Tour de France 2026
Detaily 20. etapyInformace
DatumSobota 25. července 2026
Start – CílLe Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez
Délka etapy170,9 km
Převýšení5 450 m
Profil etapyKrálovská horská (3x HC + 1x 1. kat.)
Start etapy11:20 SELČ
Předpokládaný cílCca 16:11 – 16:30 SELČ
Kde sledovatČT sport
Kurzyna webu SynotTipu zde

20. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro nejtěžší etapu celého ročníku s převýšením 5 450 metrů a vrcholy jako Galibier či Croix de Fer velmi zajímavé H2H duely. Dominance Tadeje Pogačara v horském terénu se odráží i v kurzech – v přímém souboji s Remcem Evenepoelem je Slovinec velkým favoritem (1,13 vs. 4,58). Nízké kurzy na vítězství v duelu drží i vedoucí muž vrchařské soutěže Richard Carapaz nebo Sepp Kuss.

Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic pro královskou 20. etapu:

20. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Remco Evenepoel4,58Tadej Pogačar1,13
Thomas Pidcock3,31Richard Carapaz1,25
Tobias Johannessen3,31Sepp Kuss1,25
Isaac Del Toro Romero1,38Paul Seixas2,65
Lenny Martinez2,52Mattias Skjelmose Jensen1,42
Juan Ayuso Pesquera1,55Yannis Voisard2,19
Derek Gee2,65Jai Hindley1,38
George Bennett2,29Ben O’Connor1,51
Mattia Cattaneo2,14Tiesj Benoot1,58
Matthew Riccitello1,38Nicholas Prodhomme2,65
Harold Tejada1,55Thymen Arensman2,19
Ilan Van Wilder2,65Jordan Jegat1,38
Davide Piganzoli1,70Ion Izagirre Insausti1,96
Javier Romo1,70Clément Braz Afonso1,96

Průběžné pořadí před 20. etapou

Drtivý finiš na mýtickém Alpe d’Huez dal letošnímu ročníku jasné razítko. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) si svým dalším triumfem vybudoval monstrózní náskok 7 minut a 11 sekund na druhého Remca Evenepoela, který na slavném vrcholu prožil slabší chvilku. Slovinský fenomén tak vstupuje do nejnáročnější etapy celého ročníku s maximálním klidem.

O největší vzruch v elitní desítce se postarala dvojice Lenny Martinez a Richard Carapaz. Mladý Francouz Martinez vyskočil díky fantastickému 2. místu v etapě už na průběžnou 5. příčku. Ekvádorský šampion Carapaz se nejen posunul na 8. místo celkově, ale skvělým výkonem si pro sebe vybojoval i ikonický puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře.

Přehled držitelů prestižních trikotů pro start 20. etapy:

  • Žlutý dres (lídr klasifikace): Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).
  • Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).
  • Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) – celkově drží skvělou 3. příčku.
  • Zelený dres (bodovací soutěž): Mads Pedersen (Lidl-Trek).
Průběžné pořadí před 20. etapou Tour de France
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡UAE Team Emirates-XRG67:53:00
2.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe68:00:11+7:11
3.Isaac del Toro ⚪UAE Team Emirates-XRG68:02:42+9:42
4.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team68:03:06+10:06
5.Lenny MartinezBahrain-Victorious68:06:00+13:00
6.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek68:06:09+13:09
7.Juan AyusoLidl-Trek68:08:58+15:58
8.Richard Carapaz 🔴EF Education-EasyPost68:14:15+21:15
9.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team68:14:30+21:30
10.Jordan JegatTotalEnergies68:16:21+23:21

Trasa a profil 20. etapy: Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez

Organizátoři schovali to nejtěžší na samotný závěr horského programu. Hned po startu v Le Bourg d’Oisans se silnice nemilosrdně zvedne do stoupání na Col de la Croix de Fer (kategorie HC, 24 km s průměrem 5,2 %). Po zjezdu do údolí Saint-Jean-de-Maurienne přijde na řadu téměř 30 kilometrů nepřetržitého stoupání do obávané dvojice: nejprve Col du Télégraphe (1. kategorie, 11,9 km při 7,1 %) a hned bez odpočinku nájezd na Col du Galibier (kategorie HC, 17,7 km při 6,9 %). Vrchol Galibieru ve výšce 2 642 m n. m. je zároveň nejvyšším bodem letošní Tour (nosič prémie Souvenir Henri Desgrange).

Následuje dlouhý, 30 kilometrů trvající sjezd směrem k Mizoën, kde začíná klíčový výšlap na Col de Sarenne (kategorie HC, 12,8 km při 7,3 %). Tento prudký kopec s mnoha pasážemi přesahujícími 10 % dovede jezdce do výšky přes 1 990 metrů. Z jeho vrcholu zbývá do cíle 13 kilometrů. Po krátkém sjezdu a zvlněném úseku se trasa v závěrečných 3,7 km znovu zvedne (s průměrem 6,2 %) k neobvyklému příjezdu na Alpe d’Huez z druhé strany.

Dramatičnost etapy navíc umocní předpověď počasí – na trase se očekávají dešťové přeháňky, které na mokrých asfaltových sjezdech prověří nervy i techniku všech favoritů.

Profil 20. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

V 20. etapě se bude rozdělovat velká porce bodů do vrchařské soutěže – hned na třech prémiích nejvyšší kategorie HC a jedné prémii 1. kategorie.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
33,7 kmCol de la Croix de FerHC kategorie20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2
87,6 kmCol du Télégraphe1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
110,5 kmCol du Galibier (Souvenir H. Desgrange)HC kategorie20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2
156,5 kmCol de SarenneHC kategorie20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
66,5 kmSaint-Julien-Mont-Denis25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (170,9 km)Alpe d’Huez20 bodů20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
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