|Detaily 2. etapy
|Informace
|Datum
|Neděle 5. července 2026
|Start – Cíl
|Tarragona – Barcelona (Stade Olympique)
|Délka etapy
|168,5 km
|Typ etapy
|Kopcovitá
|Start etapy
|13:45 SELČ
|Předpokládaný cíl
|17:26 SELČ
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2. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou samotné kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip pro 2. etapu aktuálně vypsala kurzy ve formátu H2H (Head-to-Head) duelů. Sázkaři v tomto případě tipují, který ze dvou vybraných jezdců dojede v dané etapě na lepším místě. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic, včetně kurzu na českého zástupce Mathiase Vacka.
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Jonas Vingegaard
|1,54
|Paul Seixas
|2,22
|Mathias Vacek
|2,19
|Mathieu Van der Poel
|1,55
|Cian Uijtdebroeks
|2,98
|Florian Lipowitz
|1,31
|Juan Ayuso
|1,76
|Tobias Johannessen
|1,88
|Isaac Del Toro
|1,43
|Maxim Van Gils
|2,48
|Richard Carapaz
|1,38
|Egan Bernal
|2,65
|Kevin Vauquelin
|1,68
|Ilan Van Wilder
|1,98
Trasa a profil 2. etapy: Tarragona - Barcelona
Druhá etapa Tour de France odstartuje v historické Tarragoně. První polovina trasy měřící přibližně 85 kilometrů má převážně rovinatý charakter a vede podél pobřeží Středozemního moře přes letoviska na Costa Daurada a město Sitges. Profil se mění v druhé polovině etapy, kde na jezdce čeká výrazně členitější terén a série stoupání.
Zlomový bod etapy přichází na 94,2 kilometru, kde se nachází stoupání 2. kategorie Côte de Begues (délka 6,1 km, průměrný sklon 6,5 %). Následuje sjezd a návrat do metropole Katalánska, kde organizátoři připravili náročný závěrečný okruh přes park a okolí hradu Montjuïc.
Tento okruh absolvují cyklisté celkem třikrát. Jeho ústředním bodem je stoupání 3. kategorie Côte du Château de Montjuïc, které měří 1,6 kilometru s průměrným sklonem 9,3 % a maximy dosahujícími až 13 %. Samotný cíl etapy se nachází u olympijského stadionu po dalším 700 metrů dlouhém výjezdu s průměrným sklonem 7 %.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
V průběhu etapy jsou pro závodníky připraveny bodované prémie do soutěže o zelený dres (sprinterská klasifikace) a o puntíkovaný dres (vrchařská klasifikace). V cíli se navíc udělují časové bonifikace do celkového hodnocení.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Body pro první jezdce
|94,2 km
|Côte de Begues
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1 bod
|141,6 km
|Côte du Château de Montjuïc
|3. kategorie
|2, 1 bod
|153,8 km
|Côte du Château de Montjuïc
|3. kategorie
|2, 1 bod
|166,0 km
|Côte du Château de Montjuïc
|3. kategorie
|2, 1 bod
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. počet bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|85,6 km
|Viladecans (sprint)
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (168,5 km)
|Barcelona (Stade Olympique)
|30 bodů
|30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2