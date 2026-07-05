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2. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa a profil

Kristýna Polášková
  5:23

Jonas Vingegaard přijíždí na slavnostní představení týmů před startem Tour de France. | foto: AP

Na Tour de France 2026 čeká cyklisty kopcovitá 2. etapa. Nedělní trasa z Tarragony do Barcelony měří 168,5 kilometru a závodníci budou zdolávat převýšení 2 500 metrů. Přinášíme detailní profil trati, přehled bodovaných prémií, informace o stoupání na okruhu Montjuïc i přehled sázkových kurzů.
2. etapa Tour de France
Detaily 2. etapyInformace
DatumNeděle 5. července 2026
Start – CílTarragona – Barcelona (Stade Olympique)
Délka etapy168,5 km
Typ etapyKopcovitá
Start etapy13:45 SELČ
Předpokládaný cíl17:26 SELČ

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2. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou samotné kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip pro 2. etapu aktuálně vypsala kurzy ve formátu H2H (Head-to-Head) duelů. Sázkaři v tomto případě tipují, který ze dvou vybraných jezdců dojede v dané etapě na lepším místě. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic, včetně kurzu na českého zástupce Mathiase Vacka.

2. etapa Tour de France: H2H duely Synot Tip
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Jonas Vingegaard1,54Paul Seixas2,22
Mathias Vacek2,19Mathieu Van der Poel1,55
Cian Uijtdebroeks2,98Florian Lipowitz1,31
Juan Ayuso1,76Tobias Johannessen1,88
Isaac Del Toro1,43Maxim Van Gils2,48
Richard Carapaz1,38Egan Bernal2,65
Kevin Vauquelin1,68Ilan Van Wilder1,98

Trasa a profil 2. etapy: Tarragona - Barcelona

Druhá etapa Tour de France odstartuje v historické Tarragoně. První polovina trasy měřící přibližně 85 kilometrů má převážně rovinatý charakter a vede podél pobřeží Středozemního moře přes letoviska na Costa Daurada a město Sitges. Profil se mění v druhé polovině etapy, kde na jezdce čeká výrazně členitější terén a série stoupání.

Trasa 2. etapy Tour de France

Zlomový bod etapy přichází na 94,2 kilometru, kde se nachází stoupání 2. kategorie Côte de Begues (délka 6,1 km, průměrný sklon 6,5 %). Následuje sjezd a návrat do metropole Katalánska, kde organizátoři připravili náročný závěrečný okruh přes park a okolí hradu Montjuïc.

Tento okruh absolvují cyklisté celkem třikrát. Jeho ústředním bodem je stoupání 3. kategorie Côte du Château de Montjuïc, které měří 1,6 kilometru s průměrným sklonem 9,3 % a maximy dosahujícími až 13 %. Samotný cíl etapy se nachází u olympijského stadionu po dalším 700 metrů dlouhém výjezdu s průměrným sklonem 7 %.

Trasa 2. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

V průběhu etapy jsou pro závodníky připraveny bodované prémie do soutěže o zelený dres (sprinterská klasifikace) a o puntíkovaný dres (vrchařská klasifikace). V cíli se navíc udělují časové bonifikace do celkového hodnocení.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBody pro první jezdce
94,2 kmCôte de Begues2. kategorie5, 3, 2, 1 bod
141,6 kmCôte du Château de Montjuïc3. kategorie2, 1 bod
153,8 kmCôte du Château de Montjuïc3. kategorie2, 1 bod
166,0 kmCôte du Château de Montjuïc3. kategorie2, 1 bod
Sprinterské prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. počet bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
85,6 kmViladecans (sprint)25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (168,5 km)Barcelona (Stade Olympique)30 bodů30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2

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