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Dnešní díl StarDance (17.10.): Kurzy, výsledky, body, kdo vypadl

Kamil Jurek
  18:07

Soutěžní páry na prvním tanečním večeru 14. ročníku StarDance (10. října 2026) | foto: Facebook @stardance

Taneční show StarDance 2026 je tady se svým druhým dílem, který se vysílá v sobotu 17. října 2026 od 20:10. Ze soutěže dnes jeden z párů vypadne – podívejte se, na co všechno se dá vsadit u našich sázkových kanceláří.
StarDance 2026 – 2. díl
Kdy:17. října 2026 od 20:10
Kdo tančí:9 párů
Co se tančí:tango, quickstep, jive
Kurzy:SynotTIP, Fortuna, Tipsport
Kde sledovat:ČT1, iVysílání

StarDance 2026 – druhý díl 14. řady: na co se dá vsadit?

Taneční soutěž StarDance je jedním z nepopulárnějších počinů České televize, v roce 2026 běží už čtrnáctá řada. Je oblíbená u fanoušků i sázkařů, každoročně se totiž vypisuje hned několik kurzů. Jaké jsou kurzy pro 2. díl, který se vysílá 17. října?

Po odvysílaném 1. dílu mohou bookmakeři lépe odhadovat, kdo dnes soutěž StarDance 2026 opustí – body od poroty se totiž přenáší i do 2. dílu, kde se sčítají, přidávají se i hlasy od diváků.

Největším „favoritem“ na vypadnutí je Tomáš Polák (kurz 2,60), zpěvák skupiny O5 a Radeček. Při prvním večeru obdržel suverénně nejméně bodů (11), naopak vypadnutí Vojtěcha Dyka (35,00) nebo Tomase Seana Pšeničky (30,00) by se rovnalo senzaci.

StarDance 17. 10. 2026 – kdo vypadne?
CelebritaTipsportFortuna
T. Polák2,502,60
R. Štěpánek3,003,50
M. Jandová3,203,10
H. Dvorská4,003,50
T. Matonoha6,005,50
L. Tomášová15,0020,00
S. Sandeva25,0025,00
T. Pšenička30,0030,00
V. Dyk35,0035,00

Vsadit se ale dá i na počty získaných bodů – nejméně by jich měl podle papírových předpokladů obdržet opět Tomáš Polák (1,67), kterého čeká tango, tento tanec bude nejspíš složitý i pro Hanu Dvorskou (3,50).

Nejvíce bodů od čtyřčlenné poroty by naopak opět mohl brát Vojta Dyk se svým quickstepem (2,20), věří se ji Lucianě Tomášové (2,70), která se už po prvním dílu stala jakýmsi černým koněm celé soutěže. Také na ni čeká stejný druh tance.

Jak hlasovat? Tvary SMS, aplikace i web

Podpořit své oblíbené páry mohou diváci hned 3 způsoby, ve všech případech zaplatí za jeden odeslaný hlas 19 Kč:

  • přes SMS zprávy – tvar odeslat na číslo 906 11 19
  • přes webové stránky StarDance
  • přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store

Celkem můžete celebritám a profesionálním tanečníkům udělit až třicet hlasů, maximální limit 10 hlasů totiž platí pro každou metodu samostatně.

StarDance 2026 – tvary pro SMS hlasování
Tvar SMSCelebritaProfesionální tanečník
SD 1Marta JandováMartin Prágr
SD 2Sara Prachař SandevaDaniel Makovec
SD 3Tomas Sean PšeničkaNatálie Otáhalová
SD 4Radek ŠtěpánekVanda Bartošová Dětinská
SD 5Tomáš MatonohaLenka Nora Návorková
SD 6Luciana TomášováRobin Ondráček
SD 7Tomáš PolákAdriana Mašková
SD 9Vojtěch DykCatharina Malek
SD 10Hana DvorskáMichal Kurtiš

Kolik získaly soutěžní páry bodů v 1. dílu?

Odborná porota byla na taneční páry v 1. dílu poměrně přísná – známku 8 jsme viděli pouze od Richarda Genzera a Jany Burkiewiczové pro Vojtu Dyka a Catharinu Malek za jejich předvedenou sambu.

Solidně se dařilo i Luciane Tomášové a Robinu Ondráčkovi, třetí nejvyší počet bodů obdrželi překvapivě Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková.

  • 1. místo: Dyk – 30 bodů
  • 2. místo: Tomášová – 27 bodů
  • 3. místo: Matonoha – 23 bodů
  • 4. – 6. místo: Štěpánek, Pšenička, Sandeva – 20 bodů
  • 7. místo: Jandová – 18 bodů
  • 8. místo: Dvorská – 17 bodů
  • 9. místo: Polák – 11 bodů
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