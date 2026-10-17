|Kdy:
|17. října 2026 od 20:10
|Kdo tančí:
|9 párů
|Co se tančí:
|tango, quickstep, jive
|Kurzy:
|SynotTIP, Fortuna, Tipsport
|Kde sledovat:
|ČT1, iVysílání
StarDance 2026 – druhý díl 14. řady: na co se dá vsadit?
Taneční soutěž StarDance je jedním z nepopulárnějších počinů České televize, v roce 2026 běží už čtrnáctá řada. Je oblíbená u fanoušků i sázkařů, každoročně se totiž vypisuje hned několik kurzů. Jaké jsou kurzy pro 2. díl, který se vysílá 17. října?
Po odvysílaném 1. dílu mohou bookmakeři lépe odhadovat, kdo dnes soutěž StarDance 2026 opustí – body od poroty se totiž přenáší i do 2. dílu, kde se sčítají, přidávají se i hlasy od diváků.
Největším „favoritem“ na vypadnutí je Tomáš Polák (kurz 2,60), zpěvák skupiny O5 a Radeček. Při prvním večeru obdržel suverénně nejméně bodů (11), naopak vypadnutí Vojtěcha Dyka (35,00) nebo Tomase Seana Pšeničky (30,00) by se rovnalo senzaci.
|Celebrita
|Tipsport
|Fortuna
|T. Polák
|2,50
|2,60
|R. Štěpánek
|3,00
|3,50
|M. Jandová
|3,20
|3,10
|H. Dvorská
|4,00
|3,50
|T. Matonoha
|6,00
|5,50
|L. Tomášová
|15,00
|20,00
|S. Sandeva
|25,00
|25,00
|T. Pšenička
|30,00
|30,00
|V. Dyk
|35,00
|35,00
Vsadit se ale dá i na počty získaných bodů – nejméně by jich měl podle papírových předpokladů obdržet opět Tomáš Polák (1,67), kterého čeká tango, tento tanec bude nejspíš složitý i pro Hanu Dvorskou (3,50).
Nejvíce bodů od čtyřčlenné poroty by naopak opět mohl brát Vojta Dyk se svým quickstepem (2,20), věří se ji Lucianě Tomášové (2,70), která se už po prvním dílu stala jakýmsi černým koněm celé soutěže. Také na ni čeká stejný druh tance.
Jak hlasovat? Tvary SMS, aplikace i web
Podpořit své oblíbené páry mohou diváci hned 3 způsoby, ve všech případech zaplatí za jeden odeslaný hlas 19 Kč:
- přes SMS zprávy – tvar odeslat na číslo 906 11 19
- přes webové stránky StarDance
- přes aplikaci – dostupná na Google Play i App Store
Celkem můžete celebritám a profesionálním tanečníkům udělit až třicet hlasů, maximální limit 10 hlasů totiž platí pro každou metodu samostatně.
|Tvar SMS
|Celebrita
|Profesionální tanečník
|SD 1
|Marta Jandová
|Martin Prágr
|SD 2
|Sara Prachař Sandeva
|Daniel Makovec
|SD 3
|Tomas Sean Pšenička
|Natálie Otáhalová
|SD 4
|Radek Štěpánek
|Vanda Bartošová Dětinská
|SD 5
|Tomáš Matonoha
|Lenka Nora Návorková
|SD 6
|Luciana Tomášová
|Robin Ondráček
|SD 7
|Tomáš Polák
|Adriana Mašková
|SD 9
|Vojtěch Dyk
|Catharina Malek
|SD 10
|Hana Dvorská
|Michal Kurtiš
Kolik získaly soutěžní páry bodů v 1. dílu?
Odborná porota byla na taneční páry v 1. dílu poměrně přísná – známku 8 jsme viděli pouze od Richarda Genzera a Jany Burkiewiczové pro Vojtu Dyka a Catharinu Malek za jejich předvedenou sambu.
Solidně se dařilo i Luciane Tomášové a Robinu Ondráčkovi, třetí nejvyší počet bodů obdrželi překvapivě Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková.
- 1. místo: Dyk – 30 bodů
- 2. místo: Tomášová – 27 bodů
- 3. místo: Matonoha – 23 bodů
- 4. – 6. místo: Štěpánek, Pšenička, Sandeva – 20 bodů
- 7. místo: Jandová – 18 bodů
- 8. místo: Dvorská – 17 bodů
- 9. místo: Polák – 11 bodů