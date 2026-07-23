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19. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
  21:42

Pavel Bittner během 17. etapy Tour de France. | foto: Mosa'ab ElshamyAP

V pátek 24. července je na programu 19. etapa Tour de France, která zavede peloton na slavné stoupání s 21 ikonickými serpentinami. Ačkoliv měří trasa z Gapu na Alpe d’Huez pouhých 128 kilometrů, půjde o mimořádně dynamickou a náročnou horskou etapu s celkovým převýšením 3 500 metrů. Přinášíme detailní rozbor trasy, přehled bodovaných prémií i průběžné celkové pořadí.
19. etapa Tour de France 2026
Detaily 19. etapyInformace
DatumPátek 24. července 2026
Start – CílGap – Alpe d’Huez
Délka etapy128 km (127,9 km)
Převýšení3 500 m
Profil etapyHorská (dojezd na HC vrcholu)
Start etapy14:00 SELČ
Předpokládaný cílCca 17:24 – 17:35 SELČ
Kde sledovatČT sport
Kurzyna webu SynotTipu zde

19. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro královskou 19. etapu s dojezdem na Alpe d’Huez atraktivní H2H duely. Vzhledem k náročnému profilu s 21 serpentinami jsou kurzy nastaveny podle čistokrevných vrchařských schopností. Bookmakeři výrazně favorizují čerstvého vítěze 18. etapy Richarda Carapaze proti Seppu Kussovi, nebo Remca Evenepoela v souboji s mladíkem Paulem Seixasem. V stájovém duelu UAE Team Emirates je pak jasným favoritem žlutý Tadej Pogačar před týmovým kolegem Isaacem del Torem.

Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic pro 19. etapu:

19. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Isaac Del Toro Romero6,09Tadej Pogačar1,07
Remco Evenepoel1,46Paul Seixas2,40
Sepp Kuss2,85Richard Carapaz1,33
Juan Ayuso Pesquera1,91Mattias Skjelmose Jensen1,73
Thymen Arensman1,43Egan Bernal2,49
Lenny Martinez1,32Thomas Pidcock2,94
Valentin Paret-Peintre2,40Tobias Halland Johannessen1,46
Matthew Riccitello1,57Jai Hindley2,17
Yannis Voisard1,42Jordan Jegat2,52
Maxim Van Gils1,33Aurélien Paret-Peintre2,85
Harold Tejada1,78Einar Augusto Rubio Reyes1,85
Derek Gee2,17Nicholas Prodhomme1,57
Abel Balderstone2,40Guillaume Martin1,46

Průběžné pořadí před 19. etapou

První ze tří alpských zkoušek nezpůsobila na samém čele celkové klasifikace žádné zemětřesení. Všichni hlavní favorité dorazili do cíle v Orcières-Merlette pohromadě a pod dohledem žlutého muže. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) si tak před ikonickým výšlapem na Alpe d’Huez bezpečně udržuje náskok 4 minut a 32 sekund na druhého Remca Evenepoela.

O největší posun v elitní desítce se postaral ekvádorský šampion Richard Carapaz, který si skvělým útokem z úniku doskočil pro etapový triumf a posunul se na průběžné 10. místo celkového pořadí.

Zde je přehled držitelské gardy prestižních dresů pro start 19. etapy:

  • Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oběma soutěžím dál neohroženě vládne Tadej Pogačar.
  • Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Mexický talent Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) drží skvělé 3. místo celkově i bílý dres pro jezdce do 25 let.
  • Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) má sprinterskou klasifikaci dál pevně pod kontrolou.
Průběžné pořadí před 19. etapou Tour de France
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡 🔴UAE Team Emirates-XRG64:35:13
2.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe64:39:45+4:32
3.Isaac del Toro ⚪UAE Team Emirates-XRG64:42:04+6:51
4.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team64:42:24+7:11
5.Juan AyusoLidl-Trek64:44:35+9:22
6.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek64:45:27+10:14
7.Lenny MartinezBahrain-Victorious64:48:03+12:50
8.Jordan JegatTotalEnergies64:48:11+12:58
9.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team64:49:17+14:04
10.Richard CarapazEF Education-EasyPost64:56:13+21:00

Trasa a profil 19. etapy: Gap – Alpe d’Huez

Organizátoři zvolili pro tento den krátký a extrémně intenzivní formát. Ostré závodění odstartuje ihned po odmávnutí v Gapu. Jezdce nečeká žádné rozjetí na rovině, ale okamžitý test v podobě stoupání na Col Bayard (4,7 km při sklonu 7,2 %). Ihned po zjezdu navíc přichází prudký Col du Noyer (7,2 km s průměrem 8,5 %).

Po překonání úvodní dvojice kopců se trasa na několik desítek kilometrů uklidní na mírně zvlněném terénu kolem přehrady Lac du Sautet. Předzvěstí finálového vyvrcholení bude Col d’Ornon (5,4 km při 6,4 %), z jehož vrcholu sjede peloton do Bourg d’Oisans – tradičního odrazového můstku do cílového stoupání.

Závěrečný výšlap na Alpe d’Huez (kategorie HC) měří 13,8 kilometru s průměrným sklonem 8,1 %. Nejhorší pasáže čekají na jezdce hned v prvních dvou kilometrech a následně v desáté a jedenácté serpentině. Půjde o první ze dvou víkendových dojezdů na tento kultovní kopec. Naposledy se zde v mužském pelotonu radoval v roce 2022 po dlouhém úniku Tom Pidcock. Cyklistům bude přát slunečné letní počasí s mírným větrem.

Profil 19. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Vzhledem k přítomnosti legendárního cílového stoupání nejvyšší kategorie HC se v 19. etapě budou rozdělovat klíčové body do vrchařské i bodovací soutěže.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
4,8 kmCol Bayard2. kategorie5, 3, 2, 1
25,2 kmCol du Noyer1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
99,2 kmCol d’Ornon2. kategorie5, 3, 2, 1
Cíl (127,9 km)Alpe d’Huez (1 850 m)HC kategorie20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
89,4 kmLe Périer25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (127,9 km)Alpe d’Huez20 bodů20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
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