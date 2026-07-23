19. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

|Detaily 19. etapy
|Informace
|Datum
|Pátek 24. července 2026
|Start – Cíl
|Gap – Alpe d’Huez
|Délka etapy
|128 km (127,9 km)
|Převýšení
|3 500 m
|Profil etapy
|Horská (dojezd na HC vrcholu)
|Start etapy
|14:00 SELČ
|Předpokládaný cíl
|Cca 17:24 – 17:35 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
|Kurzy
|na webu SynotTipu zde
19. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro královskou 19. etapu s dojezdem na Alpe d’Huez atraktivní H2H duely. Vzhledem k náročnému profilu s 21 serpentinami jsou kurzy nastaveny podle čistokrevných vrchařských schopností. Bookmakeři výrazně favorizují čerstvého vítěze 18. etapy Richarda Carapaze proti Seppu Kussovi, nebo Remca Evenepoela v souboji s mladíkem Paulem Seixasem. V stájovém duelu UAE Team Emirates je pak jasným favoritem žlutý Tadej Pogačar před týmovým kolegem Isaacem del Torem.
Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic pro 19. etapu:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Isaac Del Toro Romero
|6,09
|Tadej Pogačar
|1,07
|Remco Evenepoel
|1,46
|Paul Seixas
|2,40
|Sepp Kuss
|2,85
|Richard Carapaz
|1,33
|Juan Ayuso Pesquera
|1,91
|Mattias Skjelmose Jensen
|1,73
|Thymen Arensman
|1,43
|Egan Bernal
|2,49
|Lenny Martinez
|1,32
|Thomas Pidcock
|2,94
|Valentin Paret-Peintre
|2,40
|Tobias Halland Johannessen
|1,46
|Matthew Riccitello
|1,57
|Jai Hindley
|2,17
|Yannis Voisard
|1,42
|Jordan Jegat
|2,52
|Maxim Van Gils
|1,33
|Aurélien Paret-Peintre
|2,85
|Harold Tejada
|1,78
|Einar Augusto Rubio Reyes
|1,85
|Derek Gee
|2,17
|Nicholas Prodhomme
|1,57
|Abel Balderstone
|2,40
|Guillaume Martin
|1,46
Průběžné pořadí před 19. etapou
První ze tří alpských zkoušek nezpůsobila na samém čele celkové klasifikace žádné zemětřesení. Všichni hlavní favorité dorazili do cíle v Orcières-Merlette pohromadě a pod dohledem žlutého muže. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) si tak před ikonickým výšlapem na Alpe d’Huez bezpečně udržuje náskok 4 minut a 32 sekund na druhého Remca Evenepoela.
O největší posun v elitní desítce se postaral ekvádorský šampion Richard Carapaz, který si skvělým útokem z úniku doskočil pro etapový triumf a posunul se na průběžné 10. místo celkového pořadí.
Zde je přehled držitelské gardy prestižních dresů pro start 19. etapy:
- Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oběma soutěžím dál neohroženě vládne Tadej Pogačar.
- Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Mexický talent Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) drží skvělé 3. místo celkově i bílý dres pro jezdce do 25 let.
- Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) má sprinterskou klasifikaci dál pevně pod kontrolou.
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡 🔴
|UAE Team Emirates-XRG
|64:35:13
|—
|2.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|64:39:45
|+4:32
|3.
|Isaac del Toro ⚪
|UAE Team Emirates-XRG
|64:42:04
|+6:51
|4.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|64:42:24
|+7:11
|5.
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|64:44:35
|+9:22
|6.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|64:45:27
|+10:14
|7.
|Lenny Martinez
|Bahrain-Victorious
|64:48:03
|+12:50
|8.
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|64:48:11
|+12:58
|9.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|64:49:17
|+14:04
|10.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|64:56:13
|+21:00
Trasa a profil 19. etapy: Gap – Alpe d’Huez
Organizátoři zvolili pro tento den krátký a extrémně intenzivní formát. Ostré závodění odstartuje ihned po odmávnutí v Gapu. Jezdce nečeká žádné rozjetí na rovině, ale okamžitý test v podobě stoupání na Col Bayard (4,7 km při sklonu 7,2 %). Ihned po zjezdu navíc přichází prudký Col du Noyer (7,2 km s průměrem 8,5 %).
Po překonání úvodní dvojice kopců se trasa na několik desítek kilometrů uklidní na mírně zvlněném terénu kolem přehrady Lac du Sautet. Předzvěstí finálového vyvrcholení bude Col d’Ornon (5,4 km při 6,4 %), z jehož vrcholu sjede peloton do Bourg d’Oisans – tradičního odrazového můstku do cílového stoupání.
Závěrečný výšlap na Alpe d’Huez (kategorie HC) měří 13,8 kilometru s průměrným sklonem 8,1 %. Nejhorší pasáže čekají na jezdce hned v prvních dvou kilometrech a následně v desáté a jedenácté serpentině. Půjde o první ze dvou víkendových dojezdů na tento kultovní kopec. Naposledy se zde v mužském pelotonu radoval v roce 2022 po dlouhém úniku Tom Pidcock. Cyklistům bude přát slunečné letní počasí s mírným větrem.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Vzhledem k přítomnosti legendárního cílového stoupání nejvyšší kategorie HC se v 19. etapě budou rozdělovat klíčové body do vrchařské i bodovací soutěže.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|4,8 km
|Col Bayard
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1
|25,2 km
|Col du Noyer
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|99,2 km
|Col d’Ornon
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1
|Cíl (127,9 km)
|Alpe d’Huez (1 850 m)
|HC kategorie
|20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|89,4 km
|Le Périer
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (127,9 km)
|Alpe d’Huez
|20 bodů
|20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1