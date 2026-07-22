18. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

|Detaily 18. etapy
|Informace
|Datum
|Čtvrtek 23. července 2026
|Start – Cíl
|Voiron – Orcières-Merlette
|Délka etapy
|185,2 km
|Převýšení
|3 900 m
|Profil etapy
|Horská (Alpy)
|Start etapy
|12:35 SELČ
|Předpokládaný cíl
|Cca 17:12 – 17:25 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
|Kurzy
|na webu Synotu zde
18. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro první ze tří alpských zkoušek s cílovým stoupáním na Orcières-Merlette velmi atraktivní H2H duely. Vzhledem k profilu trasy favorizují bookmakeři suverénního lídra celkového pořadí Tadeje Pogačara před jeho nejbližším pronásledovatelem Remcem Evenepoelem. Zajímavé souboje se očekávají také mezi mladíky v boji o bílý dres a mezi čistokrevnými vrchaři pomýšlejícími na etapový triumf.
Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic pro 18. etapu:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Remco Evenepoel
|3,53
|Tadej Pogačar
|1,22
|Isaac Del Toro Romero
|1,38
|Paul Seixas
|2,65
|Juan Ayuso Pesquera
|1,82
|Mattias Skjelmose Jensen
|1,82
|Sepp Kuss
|3,30
|Richard Carapaz
|1,26
|Tobias Johannessen
|1,42
|Egan Bernal
|2,52
|Lenny Martinez
|2,14
|Mattias Skjelmose Jensen
|1,58
|Valentin Paret-Peintre
|1,97
|Thymen Arensman
|1,69
|Nicholas Prodhomme
|2,40
|Jai Hindley
|1,46
|Matthew Riccitello
|1,97
|Antonio Tiberi
|1,69
|Quinn Simmons
|1,46
|Einar Augusto Rubio Reyes
|2,40
|Maxim Van Gils
|1,42
|Aurélien Paret-Peintre
|2,52
|Ilan Van Wilder
|2,29
|Jordan Jegat
|1,51
|Yannis Voisard
|2,20
|Thomas Pidcock
|1,55
|Abel Balderstone
|1,63
|Guillaume Martin
|2,05
Průběžné pořadí před 18. etapou
Rovinatá 17. etapa z Chambéry do Voironu přinesla favoritům na celkové pořadí zasloužený klid před náročným alpským blokem. Hromadný dojezd ovládl Jasper Philipsen a všichni lídři dorazili do cíle v bezpečí hlavního pole v identickém čase.
Na čele tak zůstává neohrožený Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) s komfortním polštářem 4 minut a 32 sekund na druhého Remca Evenepoela. Po odstoupení Floriana Lipowitze z celkového pořadí se všichni jezdci od šestého místa posunuli o příčku výše – do elitní desítky se tak nově probojovali Jordan Jegat a Yannis Voisard.
Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro start 18. etapy:
- Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oběma soutěžím dál suverénně vládne Tadej Pogačar.
- Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) dál pevně kontroluje sprinterskou klasifikaci.
- Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Senzační Mexičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) drží s přehledem vedení mezi jezdci do 25 let.
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡 🔴
|UAE Team Emirates-XRG
|60:04:17
|—
|2.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|60:08:49
|+4:32
|3.
|Isaac del Toro ⚪
|UAE Team Emirates-XRG
|60:11:08
|+6:51
|4.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|60:11:28
|+7:11
|5.
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|60:13:39
|+9:22
|6.
|Lenny Martinez
|Bahrain-Victorious
|60:14:31
|+10:14
|7.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|60:17:07
|+12:50
|8.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|60:17:15
|+12:58
|9.
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|60:18:21
|+14:04
|10.
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|60:28:35
|+24:18
Trasa a profil 18. etapy: Voiron – Orcières-Merlette
Jako alpská rozcvička působí 18. etapa z Voironu, ačkoliv její profil rozhodně nic neodpouští. Ředitel závodu Christian Prudhomme o ní hovoří jako o šanci pro vrchaře, kteří vypadli z boje o žlutý dres, ale zároveň jako o dějišti pro bitvu těch nejlepších.
Závodníci vyrazí na jih směrem ke Grenoblu, ale těsně před ním odbočí do náročného stoupání Côte d’Engins (11,4 km s průměrem 5,4 %). Po jeho překonání následuje táhlá pasáž, ze které peloton sjede k řece Drac. Poté se silnice opět zvedne na Côte de Monteynard (9,7 km při 5 %). Zbytek trasy se odehrává ve výšce kolem 900 metrů nad mořem na neustále zvlněném terénu, kde z profilu vyčnívá především Côte des Terrasses (3,4 km při 6,6 %).
Skutečné finále začíná zhruba 32 kilometrů před cílem. Po překonání kratšího Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (2,5 km při 6,9 %) cyklisté zamíří k cílovému stoupání na Orcières-Merlette. Tento kopec 1. kategorie měří 7,1 kilometru se stabilním průměrným sklonem 6,7 %. Závěr je replikou dojezdu z roku 2020, kdy zde Primož Roglič v atraktivním spurtu vrchařů porazil Tadeje Pogačara. Historicky se zde zapsal do paměti také famózní únik Luise Ocañi z roku 1971.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Na trase je připraveno hned pět kategorizovaných stoupání, přičemž nejvíce bodů do vrchařské soutěže se bude rozdělovat na první a poslední prémii (obě spadají do 1. kategorie).
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|36,7 km
|Côte d’Engins
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|92,2 km
|Côte de Monteynard
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1
|116,3 km
|Côte des Terrasses
|3. kategorie
|2, 1
|163,5 km
|Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes
|3. kategorie
|2, 1
|Cíl (185,2 km)
|Orcières-Merlette
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů
|129,0 km
|Corps
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (185,2 km)
|Orcières-Merlette
|30 bodů
|30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2