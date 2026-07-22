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18. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
  22:12

Peloton v 17. etapě Tour de France | foto: AP

Závěrečný týden Tour de France míří do svého vyvrcholení a ve čtvrtek 23. července peloton vstoupí do obávaných Alp. Na programu je 18. etapa, která na 185,2 kilometru dlouhé trase z Voironu do lyžařského střediska Orcières-Merlette nabídne úctyhodných 3 900 výškových metrů. Přinášíme detailní rozbor trasy, přehled prémií a aktuální průběžné pořadí.
18. etapa Tour de France 2026
Detaily 18. etapyInformace
DatumČtvrtek 23. července 2026
Start – CílVoiron – Orcières-Merlette
Délka etapy185,2 km
Převýšení3 900 m
Profil etapyHorská (Alpy)
Start etapy12:35 SELČ
Předpokládaný cílCca 17:12 – 17:25 SELČ
Kde sledovatČT sport
Kurzyna webu Synotu zde

18. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro první ze tří alpských zkoušek s cílovým stoupáním na Orcières-Merlette velmi atraktivní H2H duely. Vzhledem k profilu trasy favorizují bookmakeři suverénního lídra celkového pořadí Tadeje Pogačara před jeho nejbližším pronásledovatelem Remcem Evenepoelem. Zajímavé souboje se očekávají také mezi mladíky v boji o bílý dres a mezi čistokrevnými vrchaři pomýšlejícími na etapový triumf.

Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic pro 18. etapu:

18. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Remco Evenepoel3,53Tadej Pogačar1,22
Isaac Del Toro Romero1,38Paul Seixas2,65
Juan Ayuso Pesquera1,82Mattias Skjelmose Jensen1,82
Sepp Kuss3,30Richard Carapaz1,26
Tobias Johannessen1,42Egan Bernal2,52
Lenny Martinez2,14Mattias Skjelmose Jensen1,58
Valentin Paret-Peintre1,97Thymen Arensman1,69
Nicholas Prodhomme2,40Jai Hindley1,46
Matthew Riccitello1,97Antonio Tiberi1,69
Quinn Simmons1,46Einar Augusto Rubio Reyes2,40
Maxim Van Gils1,42Aurélien Paret-Peintre2,52
Ilan Van Wilder2,29Jordan Jegat1,51
Yannis Voisard2,20Thomas Pidcock1,55
Abel Balderstone1,63Guillaume Martin2,05

Průběžné pořadí před 18. etapou

Rovinatá 17. etapa z Chambéry do Voironu přinesla favoritům na celkové pořadí zasloužený klid před náročným alpským blokem. Hromadný dojezd ovládl Jasper Philipsen a všichni lídři dorazili do cíle v bezpečí hlavního pole v identickém čase.

Na čele tak zůstává neohrožený Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) s komfortním polštářem 4 minut a 32 sekund na druhého Remca Evenepoela. Po odstoupení Floriana Lipowitze z celkového pořadí se všichni jezdci od šestého místa posunuli o příčku výše – do elitní desítky se tak nově probojovali Jordan Jegat a Yannis Voisard.

Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro start 18. etapy:

  • Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oběma soutěžím dál suverénně vládne Tadej Pogačar.
  • Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) dál pevně kontroluje sprinterskou klasifikaci.
  • Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Senzační Mexičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) drží s přehledem vedení mezi jezdci do 25 let.
Průběžné pořadí před 18. etapou Tour de France
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡 🔴UAE Team Emirates-XRG60:04:17
2.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe60:08:49+4:32
3.Isaac del Toro ⚪UAE Team Emirates-XRG60:11:08+6:51
4.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team60:11:28+7:11
5.Juan AyusoLidl-Trek60:13:39+9:22
6.Lenny MartinezBahrain-Victorious60:14:31+10:14
7.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek60:17:07+12:50
8.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team60:17:15+12:58
9.Jordan JegatTotalEnergies60:18:21+14:04
10.Yannis VoisardTudor Pro Cycling Team60:28:35+24:18

Trasa a profil 18. etapy: Voiron – Orcières-Merlette

Jako alpská rozcvička působí 18. etapa z Voironu, ačkoliv její profil rozhodně nic neodpouští. Ředitel závodu Christian Prudhomme o ní hovoří jako o šanci pro vrchaře, kteří vypadli z boje o žlutý dres, ale zároveň jako o dějišti pro bitvu těch nejlepších.

Závodníci vyrazí na jih směrem ke Grenoblu, ale těsně před ním odbočí do náročného stoupání Côte d’Engins (11,4 km s průměrem 5,4 %). Po jeho překonání následuje táhlá pasáž, ze které peloton sjede k řece Drac. Poté se silnice opět zvedne na Côte de Monteynard (9,7 km při 5 %). Zbytek trasy se odehrává ve výšce kolem 900 metrů nad mořem na neustále zvlněném terénu, kde z profilu vyčnívá především Côte des Terrasses (3,4 km při 6,6 %).

Skutečné finále začíná zhruba 32 kilometrů před cílem. Po překonání kratšího Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (2,5 km při 6,9 %) cyklisté zamíří k cílovému stoupání na Orcières-Merlette. Tento kopec 1. kategorie měří 7,1 kilometru se stabilním průměrným sklonem 6,7 %. Závěr je replikou dojezdu z roku 2020, kdy zde Primož Roglič v atraktivním spurtu vrchařů porazil Tadeje Pogačara. Historicky se zde zapsal do paměti také famózní únik Luise Ocañi z roku 1971.

Profil 18. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Na trase je připraveno hned pět kategorizovaných stoupání, přičemž nejvíce bodů do vrchařské soutěže se bude rozdělovat na první a poslední prémii (obě spadají do 1. kategorie).

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
36,7 kmCôte d’Engins1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
92,2 kmCôte de Monteynard2. kategorie5, 3, 2, 1
116,3 kmCôte des Terrasses3. kategorie2, 1
163,5 kmCôte de Saint-Léger-les-Mélèzes3. kategorie2, 1
Cíl (185,2 km)Orcières-Merlette1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů
129,0 kmCorps25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (185,2 km)Orcières-Merlette30 bodů30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2
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