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17. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
  22:37

I lídr vrchařské soutěže Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) v puntíkatém se v 15. etapě Tour de France zapojil do boje o únik. | foto: Reuters

Po náročné individuální časovce je ve středu 22. července na programu 17. etapa Tour de France. Ačkoliv organizátoři z ASO klasifikují tuto 174,7 kilometru dlouhou zkoušku z Chambéry do Voironu jako rovinatou, na jezdce čeká solidních 2 200 výškových metrů. Pro rychlé muže pelotonu jde o prakticky poslední velkou šanci na hromadný dojezd, pokud dokážou přežít zvlněný úvod dne. Přinášíme detailní rozbor trasy, profil, přehled prémií a aktuální průběžné pořadí.
17. etapa Tour de France 2026
Detaily 17. etapyInformace
DatumStředa 22. července 2026
Start – CílChambéry – Voiron
Délka etapy174,7 km
Převýšení2 200 m
Profil etapyRovinatá / Tranzitní
Start etapy13:20 SELČ
Předpokládaný cílCca 17:18 – 17:30 SELČ
Kde sledovatČT sport
Kurzyna webu Synot zde

17. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro zřejmě poslední sprinterskou či klasikářskou příležitost v ročníku velmi atraktivní H2H duely. Nabídka cílila především na rychlé muže, klasikáře a specialisty na úniky. V přímém souboji o sprinterský trůn favorizují bookmakeři Jaspera Philipsena proti Biniamu Girmayovi, pozornost láká i souboj Mathiase Vacka s Mathieu van der Poelem.

Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic pro 17. etapu:

17. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Biniam Girmay2,85Jasper Philipsen1,33
Mathias Vacek2,65Mathieu van der Poel1,38
Mads Pedersen1,38Anthony Turgis2,65
Fred Wright2,29Jasper Stuyven1,51
Jonas Abrahamsen2,20Mauro Schmid1,55
Kasper Asgreen2,20Magnus Cort Nielsen1,55
Pascal Ackermann2,05Huub Artz1,63
Rick Pluimers2,14Clement Russo1,58
Marco Haller1,69Quinten Hermans1,97
Matteo Vercher1,82Felix Engelhardt1,82

Průběžné pořadí před 17. etapou

Úterní časovka kolem Ženevského jezera potvrdila kvality úřadujícího mistra světa Remca Evenepoela, který dokázal umazat z náskoku žlutého muže 28 sekund. Suverénní Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) si však druhým místem v etapě celkové vedení s přehledem pohlídal a do 17. etapy vstoupí s luxusním polštářem 4 minut a 32 sekund.

Výrazný posun v elitní desítce zaznamenal dánský jezdec Mattias Skjelmose Jensen, jenž se díky skvěle zajeté časovce posunul na 6. místo. Průběžnou devátou pozici nově obsadil Švýcar Yannis Voisard.

Černá série zranění a pádu bohužel pokračuje. Po nedělním odstoupení Jonase Vingegaarda potkala pohroma stáj Red Bull-Bora-Hansgrohe. Po pádu v 16. etapě utrpěl zranění Florian Lipowitz, který musel z Tour de France rovněž předčasně odstoupit.

Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro 17. etapu:

  • Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oběma soutěžím dál neochvějně vládne Tadej Pogačar.
  • Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) dominuje s obrovským bodovým náskokem.
  • Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Senzační výkony i nadále drží v bílém trikotu třetího muže celkového pořadí, kterým je Mexičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).
Průběžné pořadí před 17. etapou Tour de France
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡 🔴UAE Team Emirates-XRG56:14:18
2.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe56:18:50+4:32
3.Isaac del Toro ⚪UAE Team Emirates-XRG56:21:09+6:51
4.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team56:21:29+7:11
5.Juan AyusoLidl-Trek56:23:40+9:22
6.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek56:24:32+10:14
7.Lenny MartinezBahrain-Victorious56:27:08+12:50
8.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team56:27:16+12:58
9.Yannis VoisardTudor Pro Cycling Team56:37:08+22:50
10.Jordan JegatTotalEnergies56:38:36+24:18

Trasa a profil 17. etapy: Chambéry – Voiron

Etapa odstartuje v Chambéry a prvních 15 kilometrů nabídne klidnější rovinatý rozjezd. Poté se však silnice začne zvedat. Peloton bude muset v rychlém sledu překonat hned čtyři kategorizovaná stoupání, z nichž nejtěžší bude Col des Prés (3. kategorie, 3,5 km s průměrem 6,8 %) na necelém 50. kilometru. Následovat bude ještě táhlý, ale mírnější Col de Couz.

Jakmile cyklisté tyto překážky překonají, budou mít před sebou ještě téměř 100 kilometrů do cíle. Terén se postupně srovná a závěrečných 35 kilometrů je profilově převážně klesajících či rovinatých. Poslední drobnou komplikací může být krátký nehodnocený brdek zhruba 6 kilometrů před cílem ve Voironu, ale odtud už povede do cílové rovinky úplná rovina. Závodníkům navíc do zad povane mírný severozápadní až severní vítr a teploty se budou pohybovat kolem tropických 30 až 32 °C.

Profil 17. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Úvodní polovina etapy nabízí několik menších bodových ohodnocení pro vrchaře. Hlavní pozornost se ale upře na sprinterskou prémii v Colombe a na samotný cíl ve Voironu, kde se bude rozdělovat největší porce bodů.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
19,2 kmCôte de Bassa4. kategorie1
34,6 kmCôte de Rossillon4. kategorie1
49,6 kmCol des Prés3. kategorie2, 1
55,5 kmCôte de Saint-Jean-d’Arvey4. kategorie1
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
147,5 kmColombe25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (174,7 km)Voiron50 bodů50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
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