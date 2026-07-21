|Detaily 17. etapy
|Informace
|Datum
|Středa 22. července 2026
|Start – Cíl
|Chambéry – Voiron
|Délka etapy
|174,7 km
|Převýšení
|2 200 m
|Profil etapy
|Rovinatá / Tranzitní
|Start etapy
|13:20 SELČ
|Předpokládaný cíl
|Cca 17:18 – 17:30 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
|Kurzy
|na webu Synot zde
17. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro zřejmě poslední sprinterskou či klasikářskou příležitost v ročníku velmi atraktivní H2H duely. Nabídka cílila především na rychlé muže, klasikáře a specialisty na úniky. V přímém souboji o sprinterský trůn favorizují bookmakeři Jaspera Philipsena proti Biniamu Girmayovi, pozornost láká i souboj Mathiase Vacka s Mathieu van der Poelem.
Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic pro 17. etapu:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Biniam Girmay
|2,85
|Jasper Philipsen
|1,33
|Mathias Vacek
|2,65
|Mathieu van der Poel
|1,38
|Mads Pedersen
|1,38
|Anthony Turgis
|2,65
|Fred Wright
|2,29
|Jasper Stuyven
|1,51
|Jonas Abrahamsen
|2,20
|Mauro Schmid
|1,55
|Kasper Asgreen
|2,20
|Magnus Cort Nielsen
|1,55
|Pascal Ackermann
|2,05
|Huub Artz
|1,63
|Rick Pluimers
|2,14
|Clement Russo
|1,58
|Marco Haller
|1,69
|Quinten Hermans
|1,97
|Matteo Vercher
|1,82
|Felix Engelhardt
|1,82
Průběžné pořadí před 17. etapou
Úterní časovka kolem Ženevského jezera potvrdila kvality úřadujícího mistra světa Remca Evenepoela, který dokázal umazat z náskoku žlutého muže 28 sekund. Suverénní Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) si však druhým místem v etapě celkové vedení s přehledem pohlídal a do 17. etapy vstoupí s luxusním polštářem 4 minut a 32 sekund.
Výrazný posun v elitní desítce zaznamenal dánský jezdec Mattias Skjelmose Jensen, jenž se díky skvěle zajeté časovce posunul na 6. místo. Průběžnou devátou pozici nově obsadil Švýcar Yannis Voisard.
Černá série zranění a pádu bohužel pokračuje. Po nedělním odstoupení Jonase Vingegaarda potkala pohroma stáj Red Bull-Bora-Hansgrohe. Po pádu v 16. etapě utrpěl zranění Florian Lipowitz, který musel z Tour de France rovněž předčasně odstoupit.
Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro 17. etapu:
- Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oběma soutěžím dál neochvějně vládne Tadej Pogačar.
- Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) dominuje s obrovským bodovým náskokem.
- Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Senzační výkony i nadále drží v bílém trikotu třetího muže celkového pořadí, kterým je Mexičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡 🔴
|UAE Team Emirates-XRG
|56:14:18
|—
|2.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|56:18:50
|+4:32
|3.
|Isaac del Toro ⚪
|UAE Team Emirates-XRG
|56:21:09
|+6:51
|4.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|56:21:29
|+7:11
|5.
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|56:23:40
|+9:22
|6.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|56:24:32
|+10:14
|7.
|Lenny Martinez
|Bahrain-Victorious
|56:27:08
|+12:50
|8.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|56:27:16
|+12:58
|9.
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|56:37:08
|+22:50
|10.
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|56:38:36
|+24:18
Trasa a profil 17. etapy: Chambéry – Voiron
Etapa odstartuje v Chambéry a prvních 15 kilometrů nabídne klidnější rovinatý rozjezd. Poté se však silnice začne zvedat. Peloton bude muset v rychlém sledu překonat hned čtyři kategorizovaná stoupání, z nichž nejtěžší bude Col des Prés (3. kategorie, 3,5 km s průměrem 6,8 %) na necelém 50. kilometru. Následovat bude ještě táhlý, ale mírnější Col de Couz.
Jakmile cyklisté tyto překážky překonají, budou mít před sebou ještě téměř 100 kilometrů do cíle. Terén se postupně srovná a závěrečných 35 kilometrů je profilově převážně klesajících či rovinatých. Poslední drobnou komplikací může být krátký nehodnocený brdek zhruba 6 kilometrů před cílem ve Voironu, ale odtud už povede do cílové rovinky úplná rovina. Závodníkům navíc do zad povane mírný severozápadní až severní vítr a teploty se budou pohybovat kolem tropických 30 až 32 °C.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Úvodní polovina etapy nabízí několik menších bodových ohodnocení pro vrchaře. Hlavní pozornost se ale upře na sprinterskou prémii v Colombe a na samotný cíl ve Voironu, kde se bude rozdělovat největší porce bodů.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|19,2 km
|Côte de Bassa
|4. kategorie
|1
|34,6 km
|Côte de Rossillon
|4. kategorie
|1
|49,6 km
|Col des Prés
|3. kategorie
|2, 1
|55,5 km
|Côte de Saint-Jean-d’Arvey
|4. kategorie
|1
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|147,5 km
|Colombe
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (174,7 km)
|Voiron
|50 bodů
|50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2