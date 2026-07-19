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16. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
  21:02aktualizováno  20. července 13:45

Remco Evenepoel na časovkářském speciálu. | foto: AP

16. etapa Tour de France 2026 je 26,1 kilometru dlouhá individuální časovka jednotlivců. Trasa vinoucí se kolem Ženevského jezera nabídne náročný zvlněný profil, jenž prověří nejen specialisty této disciplíny, ale především aspiranty na celkové pódium. Přinášíme podrobný rozbor trasy, přehled bodovaných úseků i aktuální průběžné pořadí.
16. etapa Tour de France 2026
Detaily 16. etapyInformace
DatumÚterý 21. července 2026
Start – CílÉvian-les-Bains – Thonon-les-Bains
Délka etapy26,1 km
Převýšení500 m
Profil etapyIndividuální časovka (ITT)
Start prvního jezdce13:00 SELČ
Předpokládaný cíl (žlutý dres)Cca 17:50 SELČ
Kde sledovatČT sport
Kurzyna webu Synotu zde

16. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro individuální časovku velmi atraktivní H2H duely. Po odstoupení Jonase Vingegaarda směřuje veškerá pozornost na souboj úřadujícího mistra světa v jízdě proti chronometru Remca Evenepoela se žlutým Tadejem Pogačarem, kde má podle bookmakerů jasně navrch belgický cyklista. Zajímavé bude sledovat i souboje elitních časovkářů jako je Filippo Ganna, nebo výkon českého jezdce Mathiase Vacka.

Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic:

16. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Remco Evenepoel1,33Tadej Pogačar2,81
Joshua Tarling3,01Filippo Ganna1,29
Mathias Vacek1,93Tobias Foss1,69
Isaac Del Toro Romero1,41Mattias Skjelmose Jensen2,49
Juan Ayuso Pesquera2,27Paul Seixas1,50
Florian Lipowitz3,34Paul Seixas1,23
Juan Ayuso Pesquera1,28Mattias Skjelmose Jensen3,04
Lucas Plapp1,54Kevin Vauquelin2,18
Lenny Martinez2,68Ilan Van Wilder1,36
Benjamin Thomas2,17Victor Guernalec1,54
Raul Garcia Pierna1,42Michael Matthews2,47

Průběžné pořadí před 16. etapou

Cyklistický svět se stále vzpamatovává z nedělního zemětřesení, kdy po těžkém pádu musel odstoupit druhý Jonas Vingegaard. V čele závodu je tak s pětiminutovým náskokem Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG). Na druhou příčku se posunul Remco Evenepoel. Obrovským překvapením je třetí místo jednadvacetiletého Mexičana Isaaca del Tora, který vede hodnocení mladých jezdců.

Zde je přehled držitelů prestižních dresů, ve kterých jezdci odstartují do časovky:

  • Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oběma soutěžím neochvějně vládne Slovinec Tadej Pogačar (v puntíkovaném dresu pojede jeho nejbližší pronásledovatel Valentin Paret-Peintre).
  • Zelený dres (bodovací soutěž): S obrovským náskokem 417 bodů jej bezpečně drží Dán Mads Pedersen (Lidl-Trek).
  • Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Novým lídrem se stal senzačně jedoucí Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG).
Průběžné pořadí před 16. etapou Tour de France
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡 🔴UAE Team Emirates XRG55:41:31
2.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe55:46:31+5:00
3.Isaac del Toro ⚪UAE Team Emirates XRG55:47:29+5:58
4.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team55:47:54+6:23
5.Florian LipowitzRed Bull-Bora-Hansgrohe55:48:19+6:48
6.Juan AyusoLidl-Trek55:48:59+7:28
7.Mattias SkjelmoseLidl-Trek55:51:09+9:38
8.Lenny MartinezBahrain Victorious55:51:59+10:28
9.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team55:52:50+11:19
10.Jordan JegatTotalEnergies56:00:57+19:26

Trasa a profil 16. etapy: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains

Přestože jsou startovní Évian-les-Bains a cílové Thonon-les-Bains po pobřeží vzdáleny pouhých 11 kilometrů, organizátoři poslali jezdce do přilehlých kopců s celkovým převýšením 500 metrů. Profil časovky lze rozdělit téměř přesně na třetiny: stoupání, sjezd a absolutní rovinu.

Hned po startu začne silnice stoupat na Côte de Larringes. Tento kopec měří 9,7 kilometru s průměrným sklonem 4,3 % a cyklisty vyvede až do výšky 800 metrů nad mořem. Stoupání není extrémně prudké, takže specialisté zde neztratí šanci na úspěch. Po dosažení vrcholu následuje zhruba 7 kilometrů dlouhý technický sjezd zpět k jezeru. Závěrečných 9 kilometrů etapy už vede po naprosté rovině, kde budou rozhodovat čistý výkon a aerodynamika.

Profil 16. etapy Tour de France

Měřené mezičasy a bodování (Zelený a puntíkovaný trikot)

Jelikož se jedná o individuální časovku, body do sprinterské soutěže získají jezdci až v samotném cíli. Côte de Larringes je však ohodnoceno jako vrchařská prémie 2. kategorie, což dává šanci získat body i vrchařům.

Vrchařská prémie (Puntíkovaný trikot)
Kilometr / PoziceNázev prémieKategorieBodová distribuce
9,7 kmPoint chrono nº2 / Côte de Larringes2. kategorie5, 3, 2, 1
Distribuce bodů v cíli (Zelený trikot)
Pozice v cíliMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
Cíl (26,1 km)Thonon-les-Bains20 bodů20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
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