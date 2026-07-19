16. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

|Detaily 16. etapy
|Informace
|Datum
|Úterý 21. července 2026
|Start – Cíl
|Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains
|Délka etapy
|26,1 km
|Převýšení
|500 m
|Profil etapy
|Individuální časovka (ITT)
|Start prvního jezdce
|13:00 SELČ
|Předpokládaný cíl (žlutý dres)
|Cca 17:50 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
|Kurzy
|na webu Synotu zde
16. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro individuální časovku velmi atraktivní H2H duely. Po odstoupení Jonase Vingegaarda směřuje veškerá pozornost na souboj úřadujícího mistra světa v jízdě proti chronometru Remca Evenepoela se žlutým Tadejem Pogačarem, kde má podle bookmakerů jasně navrch belgický cyklista. Zajímavé bude sledovat i souboje elitních časovkářů jako je Filippo Ganna, nebo výkon českého jezdce Mathiase Vacka.
Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Remco Evenepoel
|1,33
|Tadej Pogačar
|2,81
|Joshua Tarling
|3,01
|Filippo Ganna
|1,29
|Mathias Vacek
|1,93
|Tobias Foss
|1,69
|Isaac Del Toro Romero
|1,41
|Mattias Skjelmose Jensen
|2,49
|Juan Ayuso Pesquera
|2,27
|Paul Seixas
|1,50
|Florian Lipowitz
|3,34
|Paul Seixas
|1,23
|Juan Ayuso Pesquera
|1,28
|Mattias Skjelmose Jensen
|3,04
|Lucas Plapp
|1,54
|Kevin Vauquelin
|2,18
|Lenny Martinez
|2,68
|Ilan Van Wilder
|1,36
|Benjamin Thomas
|2,17
|Victor Guernalec
|1,54
|Raul Garcia Pierna
|1,42
|Michael Matthews
|2,47
Průběžné pořadí před 16. etapou
Cyklistický svět se stále vzpamatovává z nedělního zemětřesení, kdy po těžkém pádu musel odstoupit druhý Jonas Vingegaard. V čele závodu je tak s pětiminutovým náskokem Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG). Na druhou příčku se posunul Remco Evenepoel. Obrovským překvapením je třetí místo jednadvacetiletého Mexičana Isaaca del Tora, který vede hodnocení mladých jezdců.
Zde je přehled držitelů prestižních dresů, ve kterých jezdci odstartují do časovky:
- Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oběma soutěžím neochvějně vládne Slovinec Tadej Pogačar (v puntíkovaném dresu pojede jeho nejbližší pronásledovatel Valentin Paret-Peintre).
- Zelený dres (bodovací soutěž): S obrovským náskokem 417 bodů jej bezpečně drží Dán Mads Pedersen (Lidl-Trek).
- Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Novým lídrem se stal senzačně jedoucí Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG).
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡 🔴
|UAE Team Emirates XRG
|55:41:31
|—
|2.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|55:46:31
|+5:00
|3.
|Isaac del Toro ⚪
|UAE Team Emirates XRG
|55:47:29
|+5:58
|4.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|55:47:54
|+6:23
|5.
|Florian Lipowitz
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|55:48:19
|+6:48
|6.
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|55:48:59
|+7:28
|7.
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|55:51:09
|+9:38
|8.
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|55:51:59
|+10:28
|9.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|55:52:50
|+11:19
|10.
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|56:00:57
|+19:26
Trasa a profil 16. etapy: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains
Přestože jsou startovní Évian-les-Bains a cílové Thonon-les-Bains po pobřeží vzdáleny pouhých 11 kilometrů, organizátoři poslali jezdce do přilehlých kopců s celkovým převýšením 500 metrů. Profil časovky lze rozdělit téměř přesně na třetiny: stoupání, sjezd a absolutní rovinu.
Hned po startu začne silnice stoupat na Côte de Larringes. Tento kopec měří 9,7 kilometru s průměrným sklonem 4,3 % a cyklisty vyvede až do výšky 800 metrů nad mořem. Stoupání není extrémně prudké, takže specialisté zde neztratí šanci na úspěch. Po dosažení vrcholu následuje zhruba 7 kilometrů dlouhý technický sjezd zpět k jezeru. Závěrečných 9 kilometrů etapy už vede po naprosté rovině, kde budou rozhodovat čistý výkon a aerodynamika.
Měřené mezičasy a bodování (Zelený a puntíkovaný trikot)
Jelikož se jedná o individuální časovku, body do sprinterské soutěže získají jezdci až v samotném cíli. Côte de Larringes je však ohodnoceno jako vrchařská prémie 2. kategorie, což dává šanci získat body i vrchařům.
|Kilometr / Pozice
|Název prémie
|Kategorie
|Bodová distribuce
|9,7 km
|Point chrono nº2 / Côte de Larringes
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1
|Pozice v cíli
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|Cíl (26,1 km)
|Thonon-les-Bains
|20 bodů
|20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1