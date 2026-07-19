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15. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
  12:11

Záběr na konec pelotonu během 13. etapy Tour de France. | foto: AP

15. etapa Tour de France 2026 v neděli 19. července přinese jeden z nejbrutálnějších horských dojezdů. Peloton urazí 183,9 kilometru z Champagnole do pohoří Massif des Bornes, kde ho čeká cílový výšlap na Plateau de Solaison. S celkovým převýšením atakujícím hranici 4 700 metrů půjde o klíčový den pro celkovou klasifikaci. Přinášíme podrobný rozbor trasy, přehled prémií i průběžné pořadí.
15. etapa Tour de France 2026
Detaily 15. etapyInformace
Datumneděle 19. července 2026
Start – CílChampagnole – Plateau de Solaison
Délka etapy183,9 km
Převýšení3950 m
Profil etapyhorská (HC dojezd)
Start etapy13:10 SELČ
Předpokládaný cíl17:41 – 17:55 SELČ
Kde sledovatČT sport

15. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro královské horské finále druhého týdne s cílem na Plateau de Solaison nesmírně zajímavé H2H duely. Vzhledem k extrémnímu sklonu cílového kopce jsou kurzy nastaveny čistě podle vrchařských a regeneračních schopností jednotlivých jezdců.

V souboji stájových kolegů je Tadej Pogačar naprostým suverénem, bookmakeři však velmi vysoko favorizují také nového muže v bílém dresu Paula Seixase. Níže přinášíme výběr nejatraktivnějších duelů:

15. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Jonas Vingegaard1,38Paul Seixas2,65
Isaac Del Toro Romero6,09Tadej Pogačar1,07
Mattias Skjelmose Jensen3,06Remco Evenepoel1,29
Florian Lipowitz3,30Paul Seixas1,26
Juan Ayuso Pesquera2,40Florian Lipowitz1,46
Lenny Martinez1,29Tom Pidcock3,06
Sepp Kuss1,63Adam Yates2,05
Tobias Johannessen2,20Richard Carapaz1,55
Maxim Van Gils2,20Tiesj Benoot1,55
Ilan Van Wilder1,85Egan Bernal1,78
Carlos Verona Quintanilla3,06Matthew Riccitello1,29
Yannis Voisard1,32Jordan Jegat2,65
Valentin Paret-Peintre2,52Einar Augusto Rubio Reyes1,37

Průběžné pořadí před 15. etapou

Horská bitva ve Vogézách potvrdila současnou naprostou nadvládu lídra závodu. Slovinský fenomén Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) před brutálním nedělním dojezdem navýšil svůj náskok na druhého Jonase Vingegaarda už na 4 a půl minuty. Třetí Remco Evenepoel ztrácí dokonce přes pět minut. Naopak krutou daň si vybrala 14. etapa na Tomu Pidcockovi, který se po svém pátečním posunu propadl zpět na osmé místo.

Zásadní změna se však udála v boji mladíků, kde do nedělní královské etapy nastoupí s bílým trikotem nový lídr!

Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro 15. etapu:

  • Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Obě trika suverénně a naprosto s přehledem kontroluje Tadej Pogačar.
  • Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský jezdec Mads Pedersen (Lidl-Trek) přežil náročné Vogézy a nadále drží sprinterskou nadvládu.
  • Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Po fantastickém výkonu se do trikotu pro jezdce do 25 let oblékne průběžně čtvrtý Francouz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), který z dresu vysvlékl Juana Ayusa.
Průběžné pořadí před 15. etapou Tour de France
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡 🔴UAE Team Emirates-XRG51:18:28
2.Jonas VingegaardTeam Visma Lease a Bike51:22:58+4:30
3.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe51:23:32+5:04
4.Paul Seixas ⚪Decathlon CMA CGM Team51:23:47+5:19
5.Juan AyusoLidl-Trek51:23:50+5:22
6.Florian LipowitzRed Bull-Bora-Hansgrohe51:24:12+5:44
7.Isaac del ToroUAE Team Emirates-XRG51:24:18+5:50
8.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team51:26:03+7:35
9.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek51:26:27+7:59
10.Lenny MartinezBahrain-Victorious51:26:53+8:25

Trasa a profil 15. etapy: Champagnole – Plateau de Solaison

„Patnáctá etapa pravděpodobně poskytne konečný seznam adeptů na žlutý dres,“ očekává ředitel závodu Christian Prudhomme. První polovina etapy z Jury přitom začíná relativně mírně. Po startu v Champagnole silnice sice stoupá, ale táhlý Col de la Savine (15,2 km při sklonu 3,6 %) představuje spíše zahřívací test. Následuje téměř padesát kilometrů klesání do údolí k Bellegarde-sur-Valserine, přerušené jen menším Côte de la Mulaz (3,6 km při 4,2 %).

Pravé vrchařské peklo se rozpoutá až v závěrečné třetině etapy. Prvním vážným varováním bude brutální Col de la Croisette (Le Salève). Stoupání sice celkově měří 7,6 kilometru s průměrem 8,8 %, ale jeho závěrečných 4,7 kilometru dosahuje děsivého průměrného sklonu 11,2 %. Tento kopec spolehlivě roztrhá peloton na kusy zhruba 50 kilometrů před cílem.

Po zjezdu a kratším Côte de la Moussière (2,5 km při 7,3 %) sjede peloton do údolí řeky Arve k Bonneville. Odtud už silnice zamíří nekompromisně vzhůu na obávané Plateau de Solaison. Toto stoupání nejvyšší kategorie (HC) měří 11,3 kilometru s průměrným sklonem 9,1 %. První 4 kilometry neklesnou pod dvojciferné hodnoty a drtivá většina stoupání se stabilně pohybuje mezi 8 až 10 %. Mírné zvolnění přichází až v posledním kilometru pod vrcholem.

Profil 15. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Královský horský dojezd nabízí obrovskou porci bodů na vrcholcích. Cílový kopec spadá do nejvyšší kategorie HC, kde první muž získá hned 20 bodů do vrchařské soutěže.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
36,8 kmCôte des Rousses3. kategorie2, 1
136,0 kmLe Salève - Col de la Croisette1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
152,4 kmCôte du Mont3. kategorie2, 1
Cíl (183,9 km)Plateau de Solaison BrisonHC kategorie20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
22,0 kmSaint-Laurent-en-Grandvaux25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (183,9 km)Plateau de Solaison20 bodů20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
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