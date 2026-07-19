15. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

|Detaily 15. etapy
|Informace
|Datum
|neděle 19. července 2026
|Start – Cíl
|Champagnole – Plateau de Solaison
|Délka etapy
|183,9 km
|Převýšení
|3950 m
|Profil etapy
|horská (HC dojezd)
|Start etapy
|13:10 SELČ
|Předpokládaný cíl
|17:41 – 17:55 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
15. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro královské horské finále druhého týdne s cílem na Plateau de Solaison nesmírně zajímavé H2H duely. Vzhledem k extrémnímu sklonu cílového kopce jsou kurzy nastaveny čistě podle vrchařských a regeneračních schopností jednotlivých jezdců.
V souboji stájových kolegů je Tadej Pogačar naprostým suverénem, bookmakeři však velmi vysoko favorizují také nového muže v bílém dresu Paula Seixase. Níže přinášíme výběr nejatraktivnějších duelů:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Jonas Vingegaard
|1,38
|Paul Seixas
|2,65
|Isaac Del Toro Romero
|6,09
|Tadej Pogačar
|1,07
|Mattias Skjelmose Jensen
|3,06
|Remco Evenepoel
|1,29
|Florian Lipowitz
|3,30
|Paul Seixas
|1,26
|Juan Ayuso Pesquera
|2,40
|Florian Lipowitz
|1,46
|Lenny Martinez
|1,29
|Tom Pidcock
|3,06
|Sepp Kuss
|1,63
|Adam Yates
|2,05
|Tobias Johannessen
|2,20
|Richard Carapaz
|1,55
|Maxim Van Gils
|2,20
|Tiesj Benoot
|1,55
|Ilan Van Wilder
|1,85
|Egan Bernal
|1,78
|Carlos Verona Quintanilla
|3,06
|Matthew Riccitello
|1,29
|Yannis Voisard
|1,32
|Jordan Jegat
|2,65
|Valentin Paret-Peintre
|2,52
|Einar Augusto Rubio Reyes
|1,37
Průběžné pořadí před 15. etapou
Horská bitva ve Vogézách potvrdila současnou naprostou nadvládu lídra závodu. Slovinský fenomén Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) před brutálním nedělním dojezdem navýšil svůj náskok na druhého Jonase Vingegaarda už na 4 a půl minuty. Třetí Remco Evenepoel ztrácí dokonce přes pět minut. Naopak krutou daň si vybrala 14. etapa na Tomu Pidcockovi, který se po svém pátečním posunu propadl zpět na osmé místo.
Zásadní změna se však udála v boji mladíků, kde do nedělní královské etapy nastoupí s bílým trikotem nový lídr!
Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro 15. etapu:
- Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Obě trika suverénně a naprosto s přehledem kontroluje Tadej Pogačar.
- Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský jezdec Mads Pedersen (Lidl-Trek) přežil náročné Vogézy a nadále drží sprinterskou nadvládu.
- Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Po fantastickém výkonu se do trikotu pro jezdce do 25 let oblékne průběžně čtvrtý Francouz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), který z dresu vysvlékl Juana Ayusa.
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡 🔴
|UAE Team Emirates-XRG
|51:18:28
|—
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma Lease a Bike
|51:22:58
|+4:30
|3.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|51:23:32
|+5:04
|4.
|Paul Seixas ⚪
|Decathlon CMA CGM Team
|51:23:47
|+5:19
|5.
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|51:23:50
|+5:22
|6.
|Florian Lipowitz
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|51:24:12
|+5:44
|7.
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|51:24:18
|+5:50
|8.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|51:26:03
|+7:35
|9.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|51:26:27
|+7:59
|10.
|Lenny Martinez
|Bahrain-Victorious
|51:26:53
|+8:25
Trasa a profil 15. etapy: Champagnole – Plateau de Solaison
„Patnáctá etapa pravděpodobně poskytne konečný seznam adeptů na žlutý dres,“ očekává ředitel závodu Christian Prudhomme. První polovina etapy z Jury přitom začíná relativně mírně. Po startu v Champagnole silnice sice stoupá, ale táhlý Col de la Savine (15,2 km při sklonu 3,6 %) představuje spíše zahřívací test. Následuje téměř padesát kilometrů klesání do údolí k Bellegarde-sur-Valserine, přerušené jen menším Côte de la Mulaz (3,6 km při 4,2 %).
Pravé vrchařské peklo se rozpoutá až v závěrečné třetině etapy. Prvním vážným varováním bude brutální Col de la Croisette (Le Salève). Stoupání sice celkově měří 7,6 kilometru s průměrem 8,8 %, ale jeho závěrečných 4,7 kilometru dosahuje děsivého průměrného sklonu 11,2 %. Tento kopec spolehlivě roztrhá peloton na kusy zhruba 50 kilometrů před cílem.
Po zjezdu a kratším Côte de la Moussière (2,5 km při 7,3 %) sjede peloton do údolí řeky Arve k Bonneville. Odtud už silnice zamíří nekompromisně vzhůu na obávané Plateau de Solaison. Toto stoupání nejvyšší kategorie (HC) měří 11,3 kilometru s průměrným sklonem 9,1 %. První 4 kilometry neklesnou pod dvojciferné hodnoty a drtivá většina stoupání se stabilně pohybuje mezi 8 až 10 %. Mírné zvolnění přichází až v posledním kilometru pod vrcholem.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Královský horský dojezd nabízí obrovskou porci bodů na vrcholcích. Cílový kopec spadá do nejvyšší kategorie HC, kde první muž získá hned 20 bodů do vrchařské soutěže.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|36,8 km
|Côte des Rousses
|3. kategorie
|2, 1
|136,0 km
|Le Salève - Col de la Croisette
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|152,4 km
|Côte du Mont
|3. kategorie
|2, 1
|Cíl (183,9 km)
|Plateau de Solaison Brison
|HC kategorie
|20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|22,0 km
|Saint-Laurent-en-Grandvaux
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (183,9 km)
|Plateau de Solaison
|20 bodů
|20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1