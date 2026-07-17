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14. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
  12:21

Tadej Pogačar (vlevo) vykládá s Jonasem Vingegaardem před startem jedenácté etapy Tour de France. | foto: Reuters

14. etapa Tour de France 2026 v sobotu 18. července povede z Mylhúz (Mulhouse) na horský vrchol Le Markstein Fellering. Na pouhých 155,3 kilometrech čeká peloton extrémních 3 800 výškových metrů a čtyři těžká kategorizovaná stoupání. Přinášíme detailní rozbor trasy, přehled prémií a průběžné pořadí.
14. etapa Tour de France 2026
Detaily 14. etapyInformace
Datumsobota 18. července 2026
Start – CílMylhúzy – Le Markstein Fellering
Délka etapy155,3 km
Převýšení3 800 m
Profil etapyhorská (Vogézy)
Start etapy13:10 SELČ
Předpokládaný cílcca 17:24 – 17:40 SELČ
Kde sledovatČT sport
Kurzyna webu Synotu zde

14. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro náročnou horskou zkoušku s cílem na Le Markstein velmi atraktivní H2H duely. Vzhledem k brutálnímu závěrečnému stoupání Col du Haag jsou kurzy jasně nakloněny čistokrevným vrchařům.

V ostře sledovaném souboji největších favoritů na celkové vítězství bookmakeři masivně favorizují suverénního Tadeje Pogačara. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic:

Kurzy na 14. etapu: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Jonas Vingegaard6,77Tadej Pogačar1,05
Juan Ayuso Pesquera1,38Mattias Skjelmose Jensen2,65
Ilan Van Wilder2,65Thomas Pidcock1,38
Isaac Del Toro Romero1,82Remco Evenepoel1,82
Florian Lipowitz2,29Paul Seixas1,51
Lenny Martinez1,33Egan Bernal2,85
Tobias Johannessen2,85Richard Carapaz1,33
Matthew Riccitello1,51Jai Hindley2,29
Davide Piganzoli1,55Adam Yates2,20
Ben Healy2,65Ben O’Connor1,38
Kevin Vauquelin2,52Harold Tejada1,42
Alex Baudin2,85Valentin Paret-Peintre1,33
Antonio Tiberi1,82Sergio Andres Higuita1,82
Carlos Verona Quintanilla1,97Nicholas Prodhomme1,69
Yannis Voisard1,82Jordan Jegat1,82
Sean Quinn2,85Ramses Debruyne1,33

Průběžné pořadí před 14. etapou

Maratonská 13. etapa sice na samotném vrcholu změny nepřinesla, ale pořádně překopala zbytek elitní pětky. Pozici suverénního lídra si bezpečně hlídá Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) s náskokem 3:36 na druhého Jonase Vingegaarda.

Obrovskou senzací je však posun britského univerzála Toma Pidcocka (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team). Ten díky skvělému útoku v závěru předchozího dne smazal podstatnou část své ztráty a katapultoval se z devátého místa až na průběžnou 4. pozici, čímž těsně před víkendem ve Vogézách výrazně promluvil do boje o stupně vítězů.

Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro 14. etapu:

  • Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oba dresy drží pevně ve své moci Tadej Pogačar.
  • Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) dál bezpečně kontroluje sprinterskou klasifikaci.
  • Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): I přes pád v pořadí na 5. místo jej na svých ramenou udrží Španěl Juan Ayuso (Lidl-Trek).
Průběžné pořadí Tour de France před startem 14. etapy:
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡 🔴UAE Team Emirates-XRG47:18:31
2.Jonas VingegaardTeam Visma Lease a Bike47:22:07+3:36
3.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe47:22:37+4:06
4.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team47:22:46+4:15
5.Juan Ayuso ⚪Lidl-Trek47:22:53+4:22
6.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team47:23:06+4:35
7.Florian LipowitzRed Bull-Bora-Hansgrohe47:23:15+4:44
8.Isaac del ToroUAE Team Emirates-XRG47:23:39+5:08
9.Lenny MartinezBahrain-Victorious47:24:16+5:45
10.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek47:25:05+6:34

Trasa a profil 14. etapy: Mylhúzy – Le Markstein Fellering

Start v Mylhúzách sice leží v nížině, jezdci ale začnou stoupat téměř okamžitě po odmávnutí startu. Už po 36 kilometrech totiž protnou vrchol legendárního Grand Ballonu – nepravidelného a úporného stoupání 1. kategorie s délkou 21,5 kilometru a průměrným sklonem 4,8 %. Následně peloton poprvé projede cílovým prostorem v Le Marksteinu, odkud se vydá na velký, 111 kilometrů dlouhý okruh.

Po technickém sjezdu do Kruthu přijde na řadu snazší prověrka v podobě Col du Page (9,8 km o sklonu 4,7 %). Hned po dalším sjezdu však cyklisté najedou do kultovního Ballon d’Alsace (8,9 km s průměrem 6,9 %).

Po překonání několika menších nekategorizovaných brdků se vše schyluje k velkému finále na brutálním Col du Haag. Toto stoupání 1. kategorie měří 11,2 kilometru s průměrným sklonem 7,3 %. První kilometry přes Geishouse sice mají 9 %, ale ty největší pasáže bolesti přijdou těsně pod vrcholem, kde sklon silnice dosahuje až 9,5 %. Z vrcholu Col du Haag zbývá do cíle v lyžařském středisku Le Markstein pouhých 5,9 kilometru po zvlněném hřebeni.

Profil 14. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Vzhledem k těžkému horskému profilu si vrchaři rozdělí obrovskou porci bodů do vrchařské soutěže. Pro sprinterské specialisty je připraveno pouze minimum bodů.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
36,6 kmGrand Ballon1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
71,3 kmCol du Page2. kategorie5, 3, 2, 1
94,4 kmBallon d’Alsace1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
149,4 kmCol du Haag1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
14,4 kmWattwiller25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (155,3 km)Le Markstein Fellering20 bodů20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
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