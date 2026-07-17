14. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

|Detaily 14. etapy
|Informace
|Datum
|sobota 18. července 2026
|Start – Cíl
|Mylhúzy – Le Markstein Fellering
|Délka etapy
|155,3 km
|Převýšení
|3 800 m
|Profil etapy
|horská (Vogézy)
|Start etapy
|13:10 SELČ
|Předpokládaný cíl
|cca 17:24 – 17:40 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
|Kurzy
|na webu Synotu zde
14. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro náročnou horskou zkoušku s cílem na Le Markstein velmi atraktivní H2H duely. Vzhledem k brutálnímu závěrečnému stoupání Col du Haag jsou kurzy jasně nakloněny čistokrevným vrchařům.
V ostře sledovaném souboji největších favoritů na celkové vítězství bookmakeři masivně favorizují suverénního Tadeje Pogačara. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Jonas Vingegaard
|6,77
|Tadej Pogačar
|1,05
|Juan Ayuso Pesquera
|1,38
|Mattias Skjelmose Jensen
|2,65
|Ilan Van Wilder
|2,65
|Thomas Pidcock
|1,38
|Isaac Del Toro Romero
|1,82
|Remco Evenepoel
|1,82
|Florian Lipowitz
|2,29
|Paul Seixas
|1,51
|Lenny Martinez
|1,33
|Egan Bernal
|2,85
|Tobias Johannessen
|2,85
|Richard Carapaz
|1,33
|Matthew Riccitello
|1,51
|Jai Hindley
|2,29
|Davide Piganzoli
|1,55
|Adam Yates
|2,20
|Ben Healy
|2,65
|Ben O’Connor
|1,38
|Kevin Vauquelin
|2,52
|Harold Tejada
|1,42
|Alex Baudin
|2,85
|Valentin Paret-Peintre
|1,33
|Antonio Tiberi
|1,82
|Sergio Andres Higuita
|1,82
|Carlos Verona Quintanilla
|1,97
|Nicholas Prodhomme
|1,69
|Yannis Voisard
|1,82
|Jordan Jegat
|1,82
|Sean Quinn
|2,85
|Ramses Debruyne
|1,33
Průběžné pořadí před 14. etapou
Maratonská 13. etapa sice na samotném vrcholu změny nepřinesla, ale pořádně překopala zbytek elitní pětky. Pozici suverénního lídra si bezpečně hlídá Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) s náskokem 3:36 na druhého Jonase Vingegaarda.
Obrovskou senzací je však posun britského univerzála Toma Pidcocka (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team). Ten díky skvělému útoku v závěru předchozího dne smazal podstatnou část své ztráty a katapultoval se z devátého místa až na průběžnou 4. pozici, čímž těsně před víkendem ve Vogézách výrazně promluvil do boje o stupně vítězů.
Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro 14. etapu:
- Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oba dresy drží pevně ve své moci Tadej Pogačar.
- Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) dál bezpečně kontroluje sprinterskou klasifikaci.
- Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): I přes pád v pořadí na 5. místo jej na svých ramenou udrží Španěl Juan Ayuso (Lidl-Trek).
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡 🔴
|UAE Team Emirates-XRG
|47:18:31
|—
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma Lease a Bike
|47:22:07
|+3:36
|3.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|47:22:37
|+4:06
|4.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|47:22:46
|+4:15
|5.
|Juan Ayuso ⚪
|Lidl-Trek
|47:22:53
|+4:22
|6.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|47:23:06
|+4:35
|7.
|Florian Lipowitz
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|47:23:15
|+4:44
|8.
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|47:23:39
|+5:08
|9.
|Lenny Martinez
|Bahrain-Victorious
|47:24:16
|+5:45
|10.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|47:25:05
|+6:34
Trasa a profil 14. etapy: Mylhúzy – Le Markstein Fellering
Start v Mylhúzách sice leží v nížině, jezdci ale začnou stoupat téměř okamžitě po odmávnutí startu. Už po 36 kilometrech totiž protnou vrchol legendárního Grand Ballonu – nepravidelného a úporného stoupání 1. kategorie s délkou 21,5 kilometru a průměrným sklonem 4,8 %. Následně peloton poprvé projede cílovým prostorem v Le Marksteinu, odkud se vydá na velký, 111 kilometrů dlouhý okruh.
Po technickém sjezdu do Kruthu přijde na řadu snazší prověrka v podobě Col du Page (9,8 km o sklonu 4,7 %). Hned po dalším sjezdu však cyklisté najedou do kultovního Ballon d’Alsace (8,9 km s průměrem 6,9 %).
Po překonání několika menších nekategorizovaných brdků se vše schyluje k velkému finále na brutálním Col du Haag. Toto stoupání 1. kategorie měří 11,2 kilometru s průměrným sklonem 7,3 %. První kilometry přes Geishouse sice mají 9 %, ale ty největší pasáže bolesti přijdou těsně pod vrcholem, kde sklon silnice dosahuje až 9,5 %. Z vrcholu Col du Haag zbývá do cíle v lyžařském středisku Le Markstein pouhých 5,9 kilometru po zvlněném hřebeni.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Vzhledem k těžkému horskému profilu si vrchaři rozdělí obrovskou porci bodů do vrchařské soutěže. Pro sprinterské specialisty je připraveno pouze minimum bodů.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|36,6 km
|Grand Ballon
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|71,3 km
|Col du Page
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1
|94,4 km
|Ballon d’Alsace
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|149,4 km
|Col du Haag
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|14,4 km
|Wattwiller
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (155,3 km)
|Le Markstein Fellering
|20 bodů
|20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1