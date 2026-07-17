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13. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
  9:06

Tadej Pogačar pohodlně zapracovaný v pelotonu projíždí trasou 12. etapy. | foto: Reuters

13. etapa Tour de France 2026 jako jediná v celém itineráři překonává magickou hranici 200 kilometrů. V pátek 17. července čeká peloton náročný přejezd z Dole do Belfortu o délce 205,8 kilometru. O vítězi této maratonské zkoušky rozhodne legendární stoupání Ballon d’Alsace a následný prudký sjezd. Přinášíme detailní rozbor trasy, přehled prémií a průběžné pořadí.
13. etapa Tour de France
Detaily 13. etapyInformace
DatumPátek 17. července 2026
Start – CílDole – Belfort
Délka etapy205,8 km
Převýšení2 400 m
Profil etapyKopcovitá (nejdelší etapa ročníku)
Start etapy13:00 SELČ
Předpokládaný cílCca 17:46 – 18:00 SELČ
Kde sledovatČT sport
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13. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro nejdelší maratonskou etapu z Dole do Belfortu velmi zajímavé kurzy. Vzhledem k tomu, že se očekává boj o únik a selekce na Ballon d’Alsace, bookmakeři proti sobě postavili jezdce s velmi podobnými vrchařskými i sjezdovými kvalitami. Níže naleznete výběr nejatraktivnějších H2H duelů pro 13. etapu:

Kurzy na 13. etapu: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Mathieu van der Poel1,46Mads Pedersen2,40
Thomas Pidcock1,55Richard Carapaz2,19
Remco Evenepoel2,52Tadej Pogačar1,42
Juan Ayuso Pesquera1,96Florian Lipowitz1,70
Jonas Vingegaard1,82Paul Seixas1,82
Isaac Del Toro Romero1,20Mattias Skjelmose Jensen3,74
Michael Matthews1,82Filippo Ganna1,82
Lenny Martinez1,55Egan Bernal2,19
Tobias Johannessen1,70Ramses Debruyne1,96
Alex Baudin2,14Valentin Paret-Peintre1,58
Pablo Castrillo1,63Einar Augusto Rubio Reyes2,05
Davide Piganzoli1,55Nicholas Prodhomme2,19
Sean Quinn1,82Jordan Jegat1,82
Matthew Riccitello1,82Sepp Kuss1,82
Harold Tejada1,51Sergio Andres Higuita2,29
Yannis Voisard1,82Ilan Van Wilder1,82

Průběžné pořadí před 12. etapou

Hromadný dojezd v Chalon-sur-Saône podle očekávání nepřinesl v celkové klasifikaci žádné změny. Favorité na celkové prvenství si pohlídali pozice v pelotonu, a tak do nejdelší etapy letošního ročníku vyrazí s naprosto stejnými rozestupy. Žlutý dres dál bezpečně kontroluje Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) s náskokem 3:36 na druhého Jonase Vingegaarda.

Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro 13. etapu:

  • Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Obě trika má ve svém držení Tadej Pogačar.
  • Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) nadále vede sprinterskou klasifikaci.
  • Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Dres pro nejlepšího závodníka do 25 let poveze průběžně čtvrtý Španěl Juan Ayuso (Lidl-Trek).
Průběžné pořadí Tour de France před startem 13. etapy:
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡 🔴UAE Team Emirates-XRG43:04:01
2.Jonas VingegaardTeam Visma Lease a Bike43:07:37+3:36
3.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe43:08:07+4:06
4.Juan Ayuso ⚪Lidl-Trek43:08:23+4:22
5.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team43:08:36+4:35
6.Florian LipowitzRed Bull-Bora-Hansgrohe43:08:45+4:44
7.Isaac del ToroUAE Team Emirates-XRG43:09:09+5:08
8.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek43:09:46+5:45
9.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team43:10:35+6:34
10.Lenny MartinezBahrain-Victorious43:15:50+11:49

Trasa a profil 13. etapy: Dole – Belfort

První tři čtvrtiny etapy vedoucí zvlněnou krajinou departementů Jura, Doubs a Haute-Saône by za normálních okolností byly ideální pro klidný sprinterský den. Zvrat však přichází na posledních padesáti kilometrech, kdy peloton vjede do pohoří Vosges.

Zahřívacím testem bude vrchařská prémie 3. kategorie Col des Croix (5,1 km s průměrným sklonem 4,8 %). Po rychlém sjezdu do údolí řeky Mosely pak jezdci najedou přímo do hlavního bodu celého dne – na Ballon d’Alsace. Tento kopec se zapsal do historie Tour de France již před 121 lety jako vůbec první skutečné horské stoupání, které kdy peloton zdolával.

Jedná se o táhlé, konstantní a nohy unavující stoupání 1. kategorie s délkou 8,9 kilometru a průměrným sklonem 6,9 %. Na vrcholu budou jezdci pouhých 29,9 kilometru před cílem. Následuje technický 16kilometrový sjezd a mírně klesavý profil směr Belfort. Posledním varovným prstem pro uprchlíky je krátká, 800 metrů dlouhá rampa s osmiprocentním sklonem, která se nachází pouhých 5 kilometrů před cílovou páskou.

Profil 13. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Pro sprinterské specialisty bude tato etapa příliš těžká, a tak se v cíli v Belfortu očekává příděl bodů pro odolné klasikáře a vrchaře.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
157,4 kmCol des Croix3. kategorie2, 1
175,9 kmBallon d’Alsace1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
137,8 kmMélisey25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (205,8 km)Belfort50 bodů50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

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