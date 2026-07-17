13. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

|Detaily 13. etapy
|Informace
|Datum
|Pátek 17. července 2026
|Start – Cíl
|Dole – Belfort
|Délka etapy
|205,8 km
|Převýšení
|2 400 m
|Profil etapy
|Kopcovitá (nejdelší etapa ročníku)
|Start etapy
|13:00 SELČ
|Předpokládaný cíl
|Cca 17:46 – 18:00 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
|Kurzy
|na webu Synotu zde
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13. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro nejdelší maratonskou etapu z Dole do Belfortu velmi zajímavé kurzy. Vzhledem k tomu, že se očekává boj o únik a selekce na Ballon d’Alsace, bookmakeři proti sobě postavili jezdce s velmi podobnými vrchařskými i sjezdovými kvalitami. Níže naleznete výběr nejatraktivnějších H2H duelů pro 13. etapu:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Mathieu van der Poel
|1,46
|Mads Pedersen
|2,40
|Thomas Pidcock
|1,55
|Richard Carapaz
|2,19
|Remco Evenepoel
|2,52
|Tadej Pogačar
|1,42
|Juan Ayuso Pesquera
|1,96
|Florian Lipowitz
|1,70
|Jonas Vingegaard
|1,82
|Paul Seixas
|1,82
|Isaac Del Toro Romero
|1,20
|Mattias Skjelmose Jensen
|3,74
|Michael Matthews
|1,82
|Filippo Ganna
|1,82
|Lenny Martinez
|1,55
|Egan Bernal
|2,19
|Tobias Johannessen
|1,70
|Ramses Debruyne
|1,96
|Alex Baudin
|2,14
|Valentin Paret-Peintre
|1,58
|Pablo Castrillo
|1,63
|Einar Augusto Rubio Reyes
|2,05
|Davide Piganzoli
|1,55
|Nicholas Prodhomme
|2,19
|Sean Quinn
|1,82
|Jordan Jegat
|1,82
|Matthew Riccitello
|1,82
|Sepp Kuss
|1,82
|Harold Tejada
|1,51
|Sergio Andres Higuita
|2,29
|Yannis Voisard
|1,82
|Ilan Van Wilder
|1,82
Průběžné pořadí před 12. etapou
Hromadný dojezd v Chalon-sur-Saône podle očekávání nepřinesl v celkové klasifikaci žádné změny. Favorité na celkové prvenství si pohlídali pozice v pelotonu, a tak do nejdelší etapy letošního ročníku vyrazí s naprosto stejnými rozestupy. Žlutý dres dál bezpečně kontroluje Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) s náskokem 3:36 na druhého Jonase Vingegaarda.
Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro 13. etapu:
- Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Obě trika má ve svém držení Tadej Pogačar.
- Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) nadále vede sprinterskou klasifikaci.
- Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Dres pro nejlepšího závodníka do 25 let poveze průběžně čtvrtý Španěl Juan Ayuso (Lidl-Trek).
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡 🔴
|UAE Team Emirates-XRG
|43:04:01
|—
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma Lease a Bike
|43:07:37
|+3:36
|3.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|43:08:07
|+4:06
|4.
|Juan Ayuso ⚪
|Lidl-Trek
|43:08:23
|+4:22
|5.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|43:08:36
|+4:35
|6.
|Florian Lipowitz
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|43:08:45
|+4:44
|7.
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|43:09:09
|+5:08
|8.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|43:09:46
|+5:45
|9.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|43:10:35
|+6:34
|10.
|Lenny Martinez
|Bahrain-Victorious
|43:15:50
|+11:49
Trasa a profil 13. etapy: Dole – Belfort
První tři čtvrtiny etapy vedoucí zvlněnou krajinou departementů Jura, Doubs a Haute-Saône by za normálních okolností byly ideální pro klidný sprinterský den. Zvrat však přichází na posledních padesáti kilometrech, kdy peloton vjede do pohoří Vosges.
Zahřívacím testem bude vrchařská prémie 3. kategorie Col des Croix (5,1 km s průměrným sklonem 4,8 %). Po rychlém sjezdu do údolí řeky Mosely pak jezdci najedou přímo do hlavního bodu celého dne – na Ballon d’Alsace. Tento kopec se zapsal do historie Tour de France již před 121 lety jako vůbec první skutečné horské stoupání, které kdy peloton zdolával.
Jedná se o táhlé, konstantní a nohy unavující stoupání 1. kategorie s délkou 8,9 kilometru a průměrným sklonem 6,9 %. Na vrcholu budou jezdci pouhých 29,9 kilometru před cílem. Následuje technický 16kilometrový sjezd a mírně klesavý profil směr Belfort. Posledním varovným prstem pro uprchlíky je krátká, 800 metrů dlouhá rampa s osmiprocentním sklonem, která se nachází pouhých 5 kilometrů před cílovou páskou.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Pro sprinterské specialisty bude tato etapa příliš těžká, a tak se v cíli v Belfortu očekává příděl bodů pro odolné klasikáře a vrchaře.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|157,4 km
|Col des Croix
|3. kategorie
|2, 1
|175,9 km
|Ballon d’Alsace
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|137,8 km
|Mélisey
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (205,8 km)
|Belfort
|50 bodů
|50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2