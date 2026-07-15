|Datum
|čtvrtek 16. července 2026
|Start – Cíl
|Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône
|Délka etapy
|179,1 km
|Převýšení
|1 800 m
|Profil etapy
|rovinatá / pro sprintery
|Start etapy
|13:30 SELČ
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:29 – 17:40 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
|Kurzy
|na webu Synotu zde
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12. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro 12. etapu velmi zajímavé kurzy. Bookmakeři v těsných soubojích zohlednili formu z předchozích dní, což slibuje napínavé bitvy. Pozornost českých fanoušků bude směřovat k soubojům Mathiase Vacka a Pavla Bittnera. Níže naleznete výběr nejatraktivnějších H2H duelů:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Mathias Vacek
|1,96
|Anthon Charmig
|1,70
|Pavel Bittner
|2,05
|Mads Pedersen
|1,63
|Mathieu van der Poel
|1,82
|Mike Teunissen
|1,82
|Søren Wærenskjold
|1,70
|Max Kanter
|1,96
|Olav Kooij
|2,52
|Tim Merlier
|1,42
|Biniam Girmay
|2,19
|Jasper Philipsen
|1,55
|Milan Fretin
|1,55
|Huub Artz
|2,19
|Remco Evenepoel
|1,55
|Tadej Pogačar
|2,19
|Juan Ayuso Pesquera
|1,70
|Jonas Vingegaard
|1,96
|Fred Wright
|2,19
|Dorian Godon
|1,55
|Phil Bauhaus
|2,29
|Fernando Gaviria Rendon
|1,51
|Jonas Abrahamsen
|1,96
|Kasper Asgreen
|1,70
Průběžné pořadí před 12. etapou
Rovinatý dojezd v Nevers podle očekávání celkovým pořadím nijak nezamíchal. Favorité na celkové prvenství prožili klidný den v pelotonu, a tak do dvanáctého závodního dne vyrazí jezdci se stejnými rozestupy. Pozici suverénního lídra dál kontroluje Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), který si drží bezpečný náskok 3 minuty a 36 sekund na druhého Jonase Vingegaarda.
Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro 12. etapu:
- Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oba dresy má pevně ve své moci Tadej Pogačar.
- Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) dál bezpečně vede sprinterskou soutěž a do 12. etapy nastoupí v zeleném.
- Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Triko pro nejlepšího mladíka do 25 let poveze průběžně čtvrtý Španěl Juan Ayuso (Lidl-Trek).
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡 🔴
|UAE Team Emirates-XRG
|39:25:08
|—
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma Lease a Bike
|39:28:44
|+3:36
|3.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|39:29:14
|+4:06
|4.
|Juan Ayuso ⚪
|Lidl-Trek
|39:29:30
|+4:22
|5.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|39:29:43
|+4:35
|6.
|Florian Lipowitz
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|39:29:52
|+4:44
|7.
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|39:30:16
|+5:08
|8.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|39:30:53
|+5:45
|9.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|39:31:42
|+6:34
|10.
|Lenny Martinez
|Bahrain-Victorious
|39:36:57
|+11:49
Trasa a profil 12. etapy: Circuit de Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône
Dvanáctá etapa odstartuje na ikonickém motoristickém okruhu Circuit de Nevers Magny-Cours, který až do roku 2008 hostil Velkou cenu Francie vozů Formule 1. Jakmile se peloton vymotá z hladkého asfaltu závodní dráhy, zamíří směrem na východ. Cesta povede přes Decize (kde cyklisté překročí řeku Loiru), kolem Montceau-les-Mines a jižního okraje přírodního parku Morvan.
Celkové převýšení etapy činí zhruba 1 800 metrů. Na trati jsou připraveny tři vrchařské prémie nejnižší 4. kategorie. Tou poslední a potenciálně nejzajímavější je Côte de Montagny-lès-Buxy (2,6 km s průměrným sklonem 4,3 %). Vrchol stoupání se nachází necelých 20 kilometrů před cílem. Přestože zde mohou někteří čistokrevní sprinteři na chvíli ztratit kontakt, do cílového Chalon-sur-Saône zbývá dostatek prostoru na to, aby se peloton opět zformoval.
Ředitel závodu Christian Prudhomme k závěru etapy poznamenal:
„I s asistencí stoupání Côte de Montagny-lès-Buxy bude mít únik jen malou šanci, že mezi chalonnaiskými vinicemi dokáže odolat sprinterským týmům.“
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Podobně jako v předchozím rovinatém dni je v cíli pro vítěze připraven plný zásah v podobě 70 bodů do soutěže o zelený trikot.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|76,5 km
|Côte de Lanty
|4. kategorie
|1 bod
|97,8 km
|Côte de Cuzy
|4. kategorie
|1 bod
|159,4 km
|Côte de Montagny-lès-Buxy
|4. kategorie
|1 bod
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|45,8 km
|Decize
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (179,1 km)
|Chalon-sur-Saône
|70 bodů
|70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8