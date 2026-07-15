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12. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
  17:19

Momentka z jedenácté etapy Tour de France. | foto: Reuters

Ve čtvrtek 16. července se cyklisté v rámci 12. etapy Tour de France 2026 vydají na 179,1 kilometru dlouhou trasu ze slavného závodního okruhu Magny-Cours do Chalon-sur-Saône. Přestože se v závěru cesty objeví jedno krátké stoupání, sprinterské týmy by si měly situaci bezpečně pohlídat. Přinášíme detailní rozbor trasy, přehled prémií a prostor pro sázkové kurzy.
12. etapa Tour de France
Datumčtvrtek 16. července 2026
Start – CílCircuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône
Délka etapy179,1 km
Převýšení1 800 m
Profil etapyrovinatá / pro sprintery
Start etapy13:30 SELČ
Předpokládaný dojezdcca 17:29 – 17:40 SELČ
Kde sledovatČT sport
Kurzyna webu Synotu zde

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12. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro 12. etapu velmi zajímavé kurzy. Bookmakeři v těsných soubojích zohlednili formu z předchozích dní, což slibuje napínavé bitvy. Pozornost českých fanoušků bude směřovat k soubojům Mathiase Vacka a Pavla Bittnera. Níže naleznete výběr nejatraktivnějších H2H duelů:

Kurzy na 12. etapu: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Mathias Vacek1,96Anthon Charmig1,70
Pavel Bittner2,05Mads Pedersen1,63
Mathieu van der Poel1,82Mike Teunissen1,82
Søren Wærenskjold1,70Max Kanter1,96
Olav Kooij2,52Tim Merlier1,42
Biniam Girmay2,19Jasper Philipsen1,55
Milan Fretin1,55Huub Artz2,19
Remco Evenepoel1,55Tadej Pogačar2,19
Juan Ayuso Pesquera1,70Jonas Vingegaard1,96
Fred Wright2,19Dorian Godon1,55
Phil Bauhaus2,29Fernando Gaviria Rendon1,51
Jonas Abrahamsen1,96Kasper Asgreen1,70

Průběžné pořadí před 12. etapou

Rovinatý dojezd v Nevers podle očekávání celkovým pořadím nijak nezamíchal. Favorité na celkové prvenství prožili klidný den v pelotonu, a tak do dvanáctého závodního dne vyrazí jezdci se stejnými rozestupy. Pozici suverénního lídra dál kontroluje Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), který si drží bezpečný náskok 3 minuty a 36 sekund na druhého Jonase Vingegaarda.

Zde je přehled držitelů prestižních dresů pro 12. etapu:

  • Žlutý dres (lídr klasifikace) & Puntíkovaný dres (nejlepší vrchař): Oba dresy má pevně ve své moci Tadej Pogačar.
  • Zelený dres (bodovací soutěž): Dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek) dál bezpečně vede sprinterskou soutěž a do 12. etapy nastoupí v zeleném.
  • Bílý dres (nejlepší mladý jezdec): Triko pro nejlepšího mladíka do 25 let poveze průběžně čtvrtý Španěl Juan Ayuso (Lidl-Trek).
Průběžné pořadí Tour de France před startem 12. etapy:
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡 🔴UAE Team Emirates-XRG39:25:08
2.Jonas VingegaardTeam Visma Lease a Bike39:28:44+3:36
3.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe39:29:14+4:06
4.Juan Ayuso ⚪Lidl-Trek39:29:30+4:22
5.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team39:29:43+4:35
6.Florian LipowitzRed Bull-Bora-Hansgrohe39:29:52+4:44
7.Isaac del ToroUAE Team Emirates-XRG39:30:16+5:08
8.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek39:30:53+5:45
9.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team39:31:42+6:34
10.Lenny MartinezBahrain-Victorious39:36:57+11:49

Trasa a profil 12. etapy: Circuit de Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône

Dvanáctá etapa odstartuje na ikonickém motoristickém okruhu Circuit de Nevers Magny-Cours, který až do roku 2008 hostil Velkou cenu Francie vozů Formule 1. Jakmile se peloton vymotá z hladkého asfaltu závodní dráhy, zamíří směrem na východ. Cesta povede přes Decize (kde cyklisté překročí řeku Loiru), kolem Montceau-les-Mines a jižního okraje přírodního parku Morvan.

Celkové převýšení etapy činí zhruba 1 800 metrů. Na trati jsou připraveny tři vrchařské prémie nejnižší 4. kategorie. Tou poslední a potenciálně nejzajímavější je Côte de Montagny-lès-Buxy (2,6 km s průměrným sklonem 4,3 %). Vrchol stoupání se nachází necelých 20 kilometrů před cílem. Přestože zde mohou někteří čistokrevní sprinteři na chvíli ztratit kontakt, do cílového Chalon-sur-Saône zbývá dostatek prostoru na to, aby se peloton opět zformoval.

Ředitel závodu Christian Prudhomme k závěru etapy poznamenal:

„I s asistencí stoupání Côte de Montagny-lès-Buxy bude mít únik jen malou šanci, že mezi chalonnaiskými vinicemi dokáže odolat sprinterským týmům.“

Profil 12. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Podobně jako v předchozím rovinatém dni je v cíli pro vítěze připraven plný zásah v podobě 70 bodů do soutěže o zelený trikot.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
76,5 kmCôte de Lanty4. kategorie1 bod
97,8 kmCôte de Cuzy4. kategorie1 bod
159,4 kmCôte de Montagny-lès-Buxy4. kategorie1 bod
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
45,8 kmDecize25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (179,1 km)Chalon-sur-Saône70 bodů70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8

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