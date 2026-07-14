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11. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Kristýna Polášková
  13:46

Mads Pedersen na Tour de France. | foto: Reuters

11. etapa Tour de France 2026 ve středu 15. července zavede peloton z Vichy do Nevers. Trasa o délce 161,3 kilometru je šitá na míru sprinterům a pouze časovky mají v tomto ročníku méně výškových metrů než toto dějství. Přinášíme detailní rozbor trasy, přehled prémií a prostor pro sázkové kurzy.
11. etapa Tour de France
Detaily 11. etapyInformace
Datumstředa 15. července 2026
Start – CílVichy – Nevers
Délka etapy161,3 km
Převýšení1 400 m
Profil etapyrovinatá / pro sprintery
Start etapy13:50 SELČ
Předpokládaný cíl17:31 – 17:40 SELČ
Kde sledovatČT sport
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11. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro rovinatou 11. etapu zajímavé sázkové příležitosti v podobě duelů dvojic. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti hromadného dojezdu hrají hlavní roli sprinterské předpoklady. U favoritů na celkové pořadí jsou kurzy vyrovnané, protože se očekává jejich bezpečný příjezd v hlavním poli. Níže naleznete výběr atraktivních H2H soubojů:

11. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Biniam Girmay1,55Jasper Philipsen2,19
Phil Bauhaus1,51Fernando Gaviria Rendon2,29
Rick Pluimers2,05Pascal Ackermann1,63
Fred Wright3,06Dorian Godon1,33
Remco Evenepoel1,70Tadej Pogačar1,96
Juan Ayuso Pesquera1,82Jonas Vingegaard1,82
Jonas Abrahamsen1,33Kasper Asgreen2,85

Průbežné pořadí před 11 .etapou

Náročná horská zkouška v Centrálním masivu pořádně provětrala celkovou klasifikaci a do středeční rovinaté etapy tak peloton vyrazí s výraznějšími časovými rozestupy. Všechny trumfy drží pevně v rukou Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG). Ten po svém suverénním triumfu poveze nejen žlutý trikot lídra, ale nadále kraluje i vrchařské soutěži. Jeho nejbližší pronásledovatel Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) ztrácí již přes tři a půl minuty.

Do nejlepší trojky se po skvělém výkonu posunul Remco Evenepoel. Pozornost v 11. etapě však bude upřena také na dresy ostatních barev:

  • Zelený trikot (bodovací soutěž): Pevně na svých ramenou drží dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek), pro kterého bude středeční dojezd v Nevers skvělou příležitostí k upevnění pozice.
  • Bílý trikot (nejlepší mladý jezdec): Do 11. etapy v něm poprvé odstartuje Španělský talent Juan Ayuso (Lidl-Trek), který v celkovém pořadí drží výborné 4. místo.

Do elitní desítky se před rovinatou etapou nově probojoval Tom Pidcock.

Průběžné pořadí Tour de France před startem 11. etapy:
PořadíJméno jezdceTým / StájCelkový časZtráta na lídra
1.Tadej Pogačar 🟡 🔴UAE Team Emirates-XRG36:15:02
2.Jonas VingegaardTeam Visma Lease a Bike36:18:38+3:36
3.Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe36:19:08+4:06
4.Juan Ayuso ⚪Lidl-Trek36:19:24+4:22
5.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team36:19:37+4:35
6.Florian LipowitzRed Bull-Bora-Hansgrohe36:19:46+4:44
7.Isaac del ToroUAE Team Emirates-XRG36:20:10+5:08
8.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek36:20:47+5:45
9.Lenny MartinezBahrain-Victorious36:21:36+6:34
10.Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team36:26:51+11:49

Trasa a profil 11. etapy: Vichy – Nevers

Start hostí lázeňské město Vichy, zapsané na seznamu UNESCO a historicky známé i jako sídlo vlády za druhé světové války. Cyklisté odtud zamíří na sever a prvních 57 kilometrů pojedou podél toku řeky Allier. U města Moulins opustí údolí, překročí řeku Loiru a obloukem ze severu se vydají do cílového Nevers. Závěr etapy vede velmi přímočaře podél řeky Nièvre.

Na trase s celkovým převýšením kolem 1 400 metrů čekají cyklisty pouze dvě menší stoupání 4. kategorie. Prvním je Côte de Billonnière s délkou 1 kilometr a sklonem 5,8 %. Zhruba 40 kilometrů před cílem přijde na řadu Côte de Billy-Chevannes. To podle oficiálního profilu měří 1,4 kilometru se sklonem 5 %.

Profil 11. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Jelikož je profil etapy plochý, na své si přijdou především sprinteři bojující o zelený trikot, pro které je v cíli připravena maximální porce 70 bodů.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
32,9 kmCôte de Billonnière4. kategorie1 bod
123,4 kmCôte de Billy-Chevannes4. kategorie1 bod
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
27,8 kmSaint-Pourçain-sur-Sioule25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (161,3 km)Nevers70 bodů70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8

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