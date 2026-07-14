|Detaily 11. etapy
|Informace
|Datum
|středa 15. července 2026
|Start – Cíl
|Vichy – Nevers
|Délka etapy
|161,3 km
|Převýšení
|1 400 m
|Profil etapy
|rovinatá / pro sprintery
|Start etapy
|13:50 SELČ
|Předpokládaný cíl
|17:31 – 17:40 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
|Kurzy
|na webu Synotu zde
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11. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro rovinatou 11. etapu zajímavé sázkové příležitosti v podobě duelů dvojic. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti hromadného dojezdu hrají hlavní roli sprinterské předpoklady. U favoritů na celkové pořadí jsou kurzy vyrovnané, protože se očekává jejich bezpečný příjezd v hlavním poli. Níže naleznete výběr atraktivních H2H soubojů:
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Biniam Girmay
|1,55
|Jasper Philipsen
|2,19
|Phil Bauhaus
|1,51
|Fernando Gaviria Rendon
|2,29
|Rick Pluimers
|2,05
|Pascal Ackermann
|1,63
|Fred Wright
|3,06
|Dorian Godon
|1,33
|Remco Evenepoel
|1,70
|Tadej Pogačar
|1,96
|Juan Ayuso Pesquera
|1,82
|Jonas Vingegaard
|1,82
|Jonas Abrahamsen
|1,33
|Kasper Asgreen
|2,85
Průbežné pořadí před 11 .etapou
Náročná horská zkouška v Centrálním masivu pořádně provětrala celkovou klasifikaci a do středeční rovinaté etapy tak peloton vyrazí s výraznějšími časovými rozestupy. Všechny trumfy drží pevně v rukou Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG). Ten po svém suverénním triumfu poveze nejen žlutý trikot lídra, ale nadále kraluje i vrchařské soutěži. Jeho nejbližší pronásledovatel Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) ztrácí již přes tři a půl minuty.
Do nejlepší trojky se po skvělém výkonu posunul Remco Evenepoel. Pozornost v 11. etapě však bude upřena také na dresy ostatních barev:
- Zelený trikot (bodovací soutěž): Pevně na svých ramenou drží dánský rychlík Mads Pedersen (Lidl-Trek), pro kterého bude středeční dojezd v Nevers skvělou příležitostí k upevnění pozice.
- Bílý trikot (nejlepší mladý jezdec): Do 11. etapy v něm poprvé odstartuje Španělský talent Juan Ayuso (Lidl-Trek), který v celkovém pořadí drží výborné 4. místo.
Do elitní desítky se před rovinatou etapou nově probojoval Tom Pidcock.
|Pořadí
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Celkový čas
|Ztráta na lídra
|1.
|Tadej Pogačar 🟡 🔴
|UAE Team Emirates-XRG
|36:15:02
|—
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma Lease a Bike
|36:18:38
|+3:36
|3.
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|36:19:08
|+4:06
|4.
|Juan Ayuso ⚪
|Lidl-Trek
|36:19:24
|+4:22
|5.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|36:19:37
|+4:35
|6.
|Florian Lipowitz
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|36:19:46
|+4:44
|7.
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|36:20:10
|+5:08
|8.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|36:20:47
|+5:45
|9.
|Lenny Martinez
|Bahrain-Victorious
|36:21:36
|+6:34
|10.
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|36:26:51
|+11:49
Trasa a profil 11. etapy: Vichy – Nevers
Start hostí lázeňské město Vichy, zapsané na seznamu UNESCO a historicky známé i jako sídlo vlády za druhé světové války. Cyklisté odtud zamíří na sever a prvních 57 kilometrů pojedou podél toku řeky Allier. U města Moulins opustí údolí, překročí řeku Loiru a obloukem ze severu se vydají do cílového Nevers. Závěr etapy vede velmi přímočaře podél řeky Nièvre.
Na trase s celkovým převýšením kolem 1 400 metrů čekají cyklisty pouze dvě menší stoupání 4. kategorie. Prvním je Côte de Billonnière s délkou 1 kilometr a sklonem 5,8 %. Zhruba 40 kilometrů před cílem přijde na řadu Côte de Billy-Chevannes. To podle oficiálního profilu měří 1,4 kilometru se sklonem 5 %.
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Jelikož je profil etapy plochý, na své si přijdou především sprinteři bojující o zelený trikot, pro které je v cíli připravena maximální porce 70 bodů.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|32,9 km
|Côte de Billonnière
|4. kategorie
|1 bod
|123,4 km
|Côte de Billy-Chevannes
|4. kategorie
|1 bod
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|27,8 km
|Saint-Pourçain-sur-Sioule
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (161,3 km)
|Nevers
|70 bodů
|70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8