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10. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Kristýna Polášková
  12:15

Slovinec Tadej Pogačar ve žlutém dresu spolu s týmovými kolegy během deváté etapy Tour de France | foto: Reuters

Po prvním volném pondělním dni se peloton vrací do závodního tempa na francouzský státní svátek Den pádu Bastily (14. července). 10. etapa Tour de France 2026 nebude pro nikoho snadná, trasa z Aurillacu do Le Lioranu měří 166,6 kilometru a nabízí 3 900 výškových metrů, přičemž většina stoupání je v druhé poloviny etapy. Přinášíme rozbor trasy, přehled prémií a sázkové kurzy.
10. etapa Tour de France 2026
Datumúterý 14. července 2026
Start – CílAurillac – Le Lioran
Délka etapy166,6 km
Převýšení3 800 - 3 900 m
Profil etapyhorská (Centrální masiv)
Start etapy13:10 SELČ
Předpokládaný cílcca 17:02 – 17:25 SELČ
Kde sledovat ČT sport
Kurzyna webu Synotu zde

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10. etapa Tour de France: H2H duely

Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro náročnou 10. etapu s horským profilem v Centrálním masivu velmi atraktivní H2H duely. Vzhledem k profilu trati a svátečnímu dni se kurzy zaměřují primárně na elitní vrchaře, lídry na celkové pořadí a tradiční uprchlíky. Největším favoritem ostře sledovaného duelu je podle bookmakerů suverénní Tadej Pogačar. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic.

10. etapa Tour de France: H2H duely
Jezdec 1KurzJezdec 2Kurz
Jonas Vingegaard4,74Tadej Pogačar1,11
Isaac Del Toro Romero1,36Remco Evenepoel2,65
Juan Ayuso Pesquera1,60Mattias Skjelmose Jensen2,07
Lenny Martinez1,33Egan Bernal2,78
Lennert Van Eetvelt2,79Richard Carapaz1,33
Ben Healy2,54Ben O’Connor1,40
Tobias Johannessen1,35Thomas Pidcock2,73
Davide Piganzoli1,80Adam Yates1,80
Ilan Van Wilder1,58Jordan Jegat2,10
Alex Baudin2,15Valentin Paret-Peintre1,55
Harold Tejada1,68Guillaume Martin1,94
Pablo Castrillo1,71Ramses Debruyne1,90

Trasa a profil 10. etapy: Aurillac – Le Lioran

Start v Aurillacu u řeky Jordanne má na Tour de France bohatou historii (peloton zde letos odstartuje již pošestnácté). Prvních zhruba 60 kilometrů je spíše zvlněných a slouží jako „zahřívací“ úsek.

Skutečné peklo začíná s prvním kategorizovaným stoupáním Côte de Pailherols (3 km s 7,2 %). Na posledních 100 kilometrech je vměstnáno dalších šest těžkých vrchařských prémií. Následují Col de la Griffoul (5,9 km à 6,7 %) a Col de Prat de Bouc (3,1 km à 6,5 %).

Klíčová pasáž etapy, kde se očekávají útoky favoritů na žlutý trikot, přichází na posledních 40 kilometrech. Jezdci nejprve vyjedou na Puy Mary - Pas de Peyrol (7,8 km à 6 %, poslední 2 kilometry ale mají 8,8 %), vzápětí následuje prudký Col de Pertus (4,4 km à 8,5 %). Po sjezdu cyklisté ihned najíždějí na Col de Font de Cère (3,1 km à 5,8 %).

Z vrcholu poslední prémie zbývá do cíle pouhých 2,5 kilometru a i samotný závěr v Le Lioranu, který fanoušci pamatují z roku 2024 díky epickému souboji Pogačara s Vingegaardem, je do kopce (poslední stovky metrů mají sklon kolem 6 %).

Profil 10. etapy Tour de France

Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)

Tato etapa je klíčová pro vrchařskou soutěž. Na trati je k dispozici obrovské množství bodů, včetně dvou prémií 1. kategorie.

Vrchařské prémie (Puntíkovaný trikot)
KilometrNázev prémie / stoupáníKategorieBodová distribuce
68,0 kmCôte de Pailherols3. kategorie2, 1
81,3 kmCol de la Griffoul2. kategorie5, 3, 2, 1
97,3 kmCol de Prat de Bouc3. kategorie2, 1
112,7 kmCôte de Murat3. kategorie2, 1
127,7 kmPuy Mary - Pas de Peyrol1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
147,0 kmCol de Pertus1. kategorie10, 8, 6, 4, 2, 1
163,9 kmCol de Font de Cère3. kategorie2, 1
Sprinterská prémie a body v cíli (Zelený trikot)
Kilometr / PoziceMísto prémieMax. bodůDistribuce bodů pro top 15 jezdců
26,9 kmLacapelle-del-Fraisse25 bodů25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Cíl (166,6 km)Le Lioran20 bodů20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
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