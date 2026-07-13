|Datum
|úterý 14. července 2026
|Start – Cíl
|Aurillac – Le Lioran
|Délka etapy
|166,6 km
|Převýšení
|3 800 - 3 900 m
|Profil etapy
|horská (Centrální masiv)
|Start etapy
|13:10 SELČ
|Předpokládaný cíl
|cca 17:02 – 17:25 SELČ
|Kde sledovat
|ČT sport
|Kurzy
|na webu Synotu zde
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10. etapa Tour de France: H2H duely
Před analýzou kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala pro náročnou 10. etapu s horským profilem v Centrálním masivu velmi atraktivní H2H duely. Vzhledem k profilu trati a svátečnímu dni se kurzy zaměřují primárně na elitní vrchaře, lídry na celkové pořadí a tradiční uprchlíky. Největším favoritem ostře sledovaného duelu je podle bookmakerů suverénní Tadej Pogačar. Níže přinášíme výběr nejzajímavějších vypsaných dvojic.
|Jezdec 1
|Kurz
|Jezdec 2
|Kurz
|Jonas Vingegaard
|4,74
|Tadej Pogačar
|1,11
|Isaac Del Toro Romero
|1,36
|Remco Evenepoel
|2,65
|Juan Ayuso Pesquera
|1,60
|Mattias Skjelmose Jensen
|2,07
|Lenny Martinez
|1,33
|Egan Bernal
|2,78
|Lennert Van Eetvelt
|2,79
|Richard Carapaz
|1,33
|Ben Healy
|2,54
|Ben O’Connor
|1,40
|Tobias Johannessen
|1,35
|Thomas Pidcock
|2,73
|Davide Piganzoli
|1,80
|Adam Yates
|1,80
|Ilan Van Wilder
|1,58
|Jordan Jegat
|2,10
|Alex Baudin
|2,15
|Valentin Paret-Peintre
|1,55
|Harold Tejada
|1,68
|Guillaume Martin
|1,94
|Pablo Castrillo
|1,71
|Ramses Debruyne
|1,90
Trasa a profil 10. etapy: Aurillac – Le Lioran
Start v Aurillacu u řeky Jordanne má na Tour de France bohatou historii (peloton zde letos odstartuje již pošestnácté). Prvních zhruba 60 kilometrů je spíše zvlněných a slouží jako „zahřívací“ úsek.
Skutečné peklo začíná s prvním kategorizovaným stoupáním Côte de Pailherols (3 km s 7,2 %). Na posledních 100 kilometrech je vměstnáno dalších šest těžkých vrchařských prémií. Následují Col de la Griffoul (5,9 km à 6,7 %) a Col de Prat de Bouc (3,1 km à 6,5 %).
Klíčová pasáž etapy, kde se očekávají útoky favoritů na žlutý trikot, přichází na posledních 40 kilometrech. Jezdci nejprve vyjedou na Puy Mary - Pas de Peyrol (7,8 km à 6 %, poslední 2 kilometry ale mají 8,8 %), vzápětí následuje prudký Col de Pertus (4,4 km à 8,5 %). Po sjezdu cyklisté ihned najíždějí na Col de Font de Cère (3,1 km à 5,8 %).
Z vrcholu poslední prémie zbývá do cíle pouhých 2,5 kilometru a i samotný závěr v Le Lioranu, který fanoušci pamatují z roku 2024 díky epickému souboji Pogačara s Vingegaardem, je do kopce (poslední stovky metrů mají sklon kolem 6 %).
Rychlostní a vrchařské prémie (Bodování)
Tato etapa je klíčová pro vrchařskou soutěž. Na trati je k dispozici obrovské množství bodů, včetně dvou prémií 1. kategorie.
|Kilometr
|Název prémie / stoupání
|Kategorie
|Bodová distribuce
|68,0 km
|Côte de Pailherols
|3. kategorie
|2, 1
|81,3 km
|Col de la Griffoul
|2. kategorie
|5, 3, 2, 1
|97,3 km
|Col de Prat de Bouc
|3. kategorie
|2, 1
|112,7 km
|Côte de Murat
|3. kategorie
|2, 1
|127,7 km
|Puy Mary - Pas de Peyrol
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|147,0 km
|Col de Pertus
|1. kategorie
|10, 8, 6, 4, 2, 1
|163,9 km
|Col de Font de Cère
|3. kategorie
|2, 1
|Kilometr / Pozice
|Místo prémie
|Max. bodů
|Distribuce bodů pro top 15 jezdců
|26,9 km
|Lacapelle-del-Fraisse
|25 bodů
|25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|Cíl (166,6 km)
|Le Lioran
|20 bodů
|20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1