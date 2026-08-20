|Termín
|Sobota 22. srpna 2026
|Trasa
|Monako – Monako
|Délka etapy
|9,4 km
|Typ etapy
|Individuální časovka
|Převýšení
|90 m
|Start 1. závodníka
|16:17 SELČ
|Předpokládaný dojezd
|Kolem 19:30 SELČ
|TV vysílání
|Eurosport
Profil a trasa 1. etapy: Technická zkouška v ulicích knížectví
Úvodní časovka sice nepatří k nejdelším, ale rozhodně neodpustí žádné chyby. Kdo si trasu detailně nenastuduje a podcení průjezd každou zatáčkou, zaplatí hned první den drahocenným časovým mankem.
- Start a úvodní pasáž: Závodníci vyrazí na trať přímo od slavného kasina v Monte Carlu (Monte Carlo Casino). Trasa nejprve zamíří na sever k hranicím knížectví, odkud se po 1,2 kilometrech jezdci otočí a vrátí se zpět.
- Technické parametry: Celá trasa měří pouze 9,4 kilometru a vede výhradně územím knížectví. Jedná se o téměř rovinatý profil s maximálním převýšením do 90 metrů, který je narušen pouze krátkými a údernými stoupáními. Jezdci se musí vypořádat s velmi technickými pasážemi, které zahrnují 13 zatáček, vlásenky, kruhové objezdy a průjezdy třemi tunely.
- Spojení s Formulí 1: Velkým lákadlem je fakt, že se část trasy překrývá se slavným městským okruhem Formule 1 pro Grand Prix Monaka. Cyklisté projedou proslulou vlásenkou Fairmont a následně také po Boulevard Louis II a tunelem na Avenue John F. Kennedy.
- Závěr a cíl: Jediný měřený mezičas čeká na závodníky na metě 5,6 km. Poté trasa pokračuje podél pobřeží přes Chapiteau de l’Espace Fontvielle, míjí přístavy Port de Cap d’Ail a Port Hercule, a také stadion Louis II. Těsně před cílem projedou jezdci tunelem Túnel Rocher Palais, po jehož opuštění je čeká finiš na Boulevard Albert 1er, tedy na přesně stejné cílové čáře jako při závodech F1.
Favorité 1. etapy na Vueltě: Kdo ovládne úvodní časovku?
Krátká vzdálenost a téměř plochý profil v kombinaci s technickými pasážemi a rovinkami pro nabrání vysoké rychlosti tvoří ideální podmínky pro čistokrevné časovkářské specialisty. Jelikož sázkové kurzy prozatím nejsou vypsány, musíme se spolehnout na papírové předpoklady expertů.
- Největší favorité: Do nejužšího okruhu aspirantů na zisk prvního červeného dresu patří belgický univerzál Wout van Aert a britský specialista Ethan Hayter.
- Širší okruh kandidátů: Hned v závěsu číhají další špičkoví jezdci jako Iván Romeo, švýcarský tempomet Stefan Küng, dánský silák Mads Pedersen nebo slovinský lídr pro celkové pořadí Primož Roglič.
- Černí koně a lídři na celkové pořadí: Překvapit mohou také Jay Vine, Ivo Oliveira či kandidáti na celkový triumf João Almeida a především hlavní favorit celé Vuelty, Tadej Pogačar.
Kde sledovat 1. etapu Vuelty 2026 živě
- Televizní vysílání: Úvodní časovku i všechny další etapy 81. ročníku španělské Vuelty bude tradičně vysílat sportovní stanice Eurosport.
- Harmonogram: První závodník vyrazí ze startovní rampy v Monte Carlu v 16:17 místního času (SELČ) a průjezd posledního jezdce cílem na Boulevard Albert 1er se očekává kolem 19:30.