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1. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa a profil časovky

Kristýna Polášková
  14:42

Tým UAE Emirates v čele s Tadejem Pogačarem během slavnostní prezentace Tour de France 2026 | foto: Reuters

Nejslavnější cyklistický závod světa odstartuje v sobotu 4. července v Barceloně. Úvodní 1. etapa Tour de France 2026 přinese po sedmi letech návrat týmové časovky. Přinášíme podrobný profil trasy o délce 19,6 km, vysvětlení nového formátu měření časů a aktuální kurzy sázkové kanceláře Synot Tip.
1. etapa Tour de France
DetailyInformace
DatumSobota 4. července 2026
Start – CílBarcelona – Barcelona
Délka etapy19,6 km
Typ etapyTýmová časovka (TTT)
Start prvního týmu17:05 SELČ
Předpokládaný dojezd posledního týmu19:16 SELČ

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1. etapa Tour de France 2026: Kurzy na vítěze

Před analýzou samotné kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.

Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vítěznou stáj 1. etapy. Podle kurzové nabídky je hlavním favoritem britská sestava Netcompany Ineos s kurzem 1,89. Na druhé pozici vypsali bookmakeři kurz 3,75 na stáj UAE Team Emirates XRG, kterou těsně následuje tým Red Bull-BORA-hansgrohe s kurzem 4,75.

Níže naleznete kompletní tabulku vypsaných kurzů pro všechny stáje v 1. etapě podle aktuální nabídky Synot Tipu.

Kurzy na vítěze 1. etapy Tour de France
Tým / StájKurz Synot Tip
Netcompany Ineos1,89
UAE Team Emirates XRG3,75
Red Bull-BORA-hansgrohe4,75
Team Visma-Lease A Bike8,95
Lidl-Trek11,90
Team Jayco AlUla28,80
EF Education-EasyPost67,00
Alpecin Premier Tech81,00
Decathlon CMA CGM150,00
Soudal Quick-Step250,00
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team250,00
Movistar Team500,00
Team Bahrain Victorious750,00
Tudor Pro Cycling Team750,00
Lotto Intermarché1000,00
Cofidis1500,00
Groupama-FDJ1500,00
XDS Astana Team1500,00
Team Picnic PostNL1500,00
NSN Cycling Team1500,00
TotalEnergies1500,00
Uno-X Mobility1500,00
Caja Rural-Seguros RGA2500,00
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Trasa a profil 1. etapy: Barcelona – Barcelona

Úvodní etapa v metropoli Katalánska měří 19,6 kilometru a celkové převýšení dosahuje 200 metrů. Prvních 15 kilometrů vede po rovinatých širokých silnicích podél pobřeží Středozemního moře a přímo přes centrum města kolem baziliky Sagrada Família.

Závěr etapy má technický charakter a obsahuje dvě krátká stoupání. Závodníci nejprve absolvují výstup na Côte de Montjuïc (1,1 km s průměrným sklonem 5,1 %). Po následném sjezdu a rovině přijde na řadu finálové cílové stoupání Côte du Stade Olympique před olympijským stadionem, které měří 800 metrů s průměrným sklonem 7 %.

Na trase jsou umístěny tři oficiální měřené mezičasy (Point Chrono):

  • 1. mezičas: 5,1 km (Carrer de Llull)
  • 2. mezičas: 10,5 km (Sagrada Família)
  • 3. mezičas: 15,9 km (Passeig de Santa Madrona)

Profil 1. etapy Tour de France.

Nový formát týmové časovky

Týmová časovka se do itineráře Tour de France vrací poprvé od roku 2019, kdy se konala v Bruselu. Organizátoři pro rok 2026 zavádějí změnu pravidel pro měření výsledných časů.

V předchozích ročnících se čas týmu zastavoval při průjezdu čtvrtého nebo pátého jezdce cílem, takže lídři na celkové pořadí museli čekat na své týmové kolegy. Nově se čas měří každému závodníkovi zvlášť. Změna nahrává právě profilu úvodní etapy – v závěrečném 800metrovém stoupání na olympijský stadion mohou favorité na celkové pořadí útočit naplno, aniž by se museli ohlížet na zbytek týmu.

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