|Detaily
|Informace
|Datum
|Sobota 4. července 2026
|Start – Cíl
|Barcelona – Barcelona
|Délka etapy
|19,6 km
|Typ etapy
|Týmová časovka (TTT)
|Start prvního týmu
|17:05 SELČ
|Předpokládaný dojezd posledního týmu
|19:16 SELČ
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1. etapa Tour de France 2026: Kurzy na vítěze
Před analýzou samotné kurzové nabídky doporučujeme prostudovat náš podrobný manuál, jak sázet na cyklistiku, kde naleznete vysvětlení specifik jednotlivých typů sázkových příležitostí.
Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vítěznou stáj 1. etapy. Podle kurzové nabídky je hlavním favoritem britská sestava Netcompany Ineos s kurzem 1,89. Na druhé pozici vypsali bookmakeři kurz 3,75 na stáj UAE Team Emirates XRG, kterou těsně následuje tým Red Bull-BORA-hansgrohe s kurzem 4,75.
Níže naleznete kompletní tabulku vypsaných kurzů pro všechny stáje v 1. etapě podle aktuální nabídky Synot Tipu.
|Tým / Stáj
|Kurz Synot Tip
|Netcompany Ineos
|1,89
|UAE Team Emirates XRG
|3,75
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4,75
|Team Visma-Lease A Bike
|8,95
|Lidl-Trek
|11,90
|Team Jayco AlUla
|28,80
|EF Education-EasyPost
|67,00
|Alpecin Premier Tech
|81,00
|Decathlon CMA CGM
|150,00
|Soudal Quick-Step
|250,00
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|250,00
|Movistar Team
|500,00
|Team Bahrain Victorious
|750,00
|Tudor Pro Cycling Team
|750,00
|Lotto Intermarché
|1000,00
|Cofidis
|1500,00
|Groupama-FDJ
|1500,00
|XDS Astana Team
|1500,00
|Team Picnic PostNL
|1500,00
|NSN Cycling Team
|1500,00
|TotalEnergies
|1500,00
|Uno-X Mobility
|1500,00
|Caja Rural-Seguros RGA
|2500,00
Trasa a profil 1. etapy: Barcelona – Barcelona
Úvodní etapa v metropoli Katalánska měří 19,6 kilometru a celkové převýšení dosahuje 200 metrů. Prvních 15 kilometrů vede po rovinatých širokých silnicích podél pobřeží Středozemního moře a přímo přes centrum města kolem baziliky Sagrada Família.
Závěr etapy má technický charakter a obsahuje dvě krátká stoupání. Závodníci nejprve absolvují výstup na Côte de Montjuïc (1,1 km s průměrným sklonem 5,1 %). Po následném sjezdu a rovině přijde na řadu finálové cílové stoupání Côte du Stade Olympique před olympijským stadionem, které měří 800 metrů s průměrným sklonem 7 %.
Na trase jsou umístěny tři oficiální měřené mezičasy (Point Chrono):
- 1. mezičas: 5,1 km (Carrer de Llull)
- 2. mezičas: 10,5 km (Sagrada Família)
- 3. mezičas: 15,9 km (Passeig de Santa Madrona)
Nový formát týmové časovky
Týmová časovka se do itineráře Tour de France vrací poprvé od roku 2019, kdy se konala v Bruselu. Organizátoři pro rok 2026 zavádějí změnu pravidel pro měření výsledných časů.
V předchozích ročnících se čas týmu zastavoval při průjezdu čtvrtého nebo pátého jezdce cílem, takže lídři na celkové pořadí museli čekat na své týmové kolegy. Nově se čas měří každému závodníkovi zvlášť. Změna nahrává právě profilu úvodní etapy – v závěrečném 800metrovém stoupání na olympijský stadion mohou favorité na celkové pořadí útočit naplno, aniž by se museli ohlížet na zbytek týmu.