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Zlatá přilba 2026: Program, startovní listina, systém závodu a vstupenky

Kristýna Polášková
  12:54

Václav Milík. | foto: Michal Klíma, MAFRA

O víkendu 2. až 4. října 2026 bude pardubický Svítkov patřit fanouškům ploché dráhy. Třídenní závodní program vyvrcholí v neděli tradičním 78. ročníkem Zlaté přilby města Pardubic. Podívejte se na kompletní program, startovní listinu, ceny vstupenek i systém závodu.
78. Zlatá přilba města PardubicInformace
Datum a čas startu:neděle 4. října 2026, 12:00 hodin
Místo konání:Plochá dráha Pardubice-Svítkov
Počet jezdců v jízdě:6
TV přenos živě:ČT sport
Poslední vítěz:Dimitri Bergé (2025)
Poslední český vítěz:Václav Milík (2017)
Nejúspěšnější jezdec:Ole Olsen (Dánsko) – 7 vítězství

Program plochodrážního víkendu v Pardubicích

Samotná Zlatá přilba je vyvrcholením nabitého třídenního programu, který na stadion ve Svítkově přivede světovou špičku i nadějné juniory. Už v pátek večer se rozhodne o mistrovi Evropy. V sobotu odpoledne si přijdou na své fanoušci mistrovství světa ve Flat Tracku, na který následně naváže 52. ročník tradičního juniorského závodu o Zlatou stuhu.

Datum a časZávod / Událost
Pátek 2. 10. (17:00)FIM Speedway Euro Championship – Final (Mistrovství Evropy)
Sobota 3. 10. (14:00)FIM Flat Track World Championship (Mistrovství světa)
Sobota 3. 10. (16:30)52. Zlatá stuha juniorů
Neděle 4. 10. (12:00)78. Zlatá přilba města Pardubic

Startovní listina Zlaté přilby 2026

Startovní pole na Zlaté přilbě bývá nabité světovými hvězdami, doplněnými o kvalitní domácí jezdce. Velkým letošním lákadlem je útok Australana Jasona Doyla na celkově čtvrtou Zlatou přilbu v kariéře. Chybět naopak bude loňský francouzský vítěz Dimitri Bergé. Silné zastoupení má tradičně česká reprezentace v čele s Václavem Milíkem a Janem Kvěchem.

Startovní listina Zlaté přilby 2026 (může se až do zahájení závodu měnit)
JezdecStát
1Jason DoyleAustrálie
2Rohan TungateAustrálie
3Sam MastersAustrálie
4Cristian ZubillagaArgentina
5Sebastian KösslerRakousko
6Nikolai KlindtDánsko
7Mads HansenDánsko
8Nicolai HeiselbergDánsko
10David BellegoFrancie
11Tom BrenenVelká Británie
12William CairnsVelká Británie
13Adam EllisVelká Británie
14Leon FlintVelká Británie
15Kai HuckenbeckNěmecko
16Mario HäuslNěmecko
17Zoltán LovasMaďarsko
18Paco CastagnaItálie
19Felipe Nicolas CovattiItálie
20Andžejs LebeděvsLotyšsko
21Mika MeijerNizozemsko
22Robert ChmielPolsko
23Jakub JamrógPolsko
24Maksymilian PawelczakPolsko
25Przemyslaw PawlickiPolsko
26Matic IvačičSlovinsko
27Matej ŽagarSlovinsko
28Oliver BerntzonŠvédsko
29Timo LahtiŠvédsko
30Kim NilssonŠvédsko
31Troy BatchelorAustrálie
32Luke BeckerUSA
33Jan KvěchČesko
34Daniel KlímaČesko
35Jan MacekČesko
36Václav MilíkČesko
RJaroslav PetrákČesko

Jak funguje systém Zlaté přilby

Zlatá přilba má oproti běžným plochodrážním závodům specifický postupový systém. V každé jízdě startuje šest závodníků a cesta do finále vede přes vylučovací skupiny, čtvrtfinále a semifinále.

Vylučovací skupiny (24 jezdců): Jezdci jsou rozděleni do čtyř skupin po šesti. V každé skupině se jedou tři jízdy, přičemž do klasifikace se započítávají dva nejlepší výsledky. Jezdec může kteroukoli ze tří jízd vynechat. Tři nejlepší z každé skupiny postupují do čtvrtfinále.

Čtvrtfinále (12 postupujících + 12 nasazených): Ke dvanácti postupujícím se přidá dvanáct nasazených jezdců. Znovu vzniknou čtyři skupiny po šesti a každá absolvuje tři jízdy. Do hodnocení se opět počítají dva nejlepší výsledky a tři nejlepší z každé skupiny postoupí do semifinále.

Semifinále (12 jezdců): Dvanáct postupujících se rozdělí do dvou skupin po šesti. Jezdci na prvním až třetím místě každé skupiny postoupí do velkého finále o 1. až 6. místo, závodníci na čtvrtém až šestém místě zamíří do malého finále o 7. až 12. místo.

Malé a velké finále: O konečném pořadí rozhodují dvě samostatné finálové jízdy. Šestice nejlepších ze semifinále se ve velkém finále utká o 1. až 6. místo a vítěz získá Zlatou přilbu. Malé finále určí pořadí na 7. až 12. místě.

Vstupenky na Zlatou přilbu 2026 (ceny a prodej)

Vstupenky na nedělní hlavní závod lze zakoupit online prostřednictvím sítě Ticketportal nebo osobně na stadionu ve Svítkově (všední dny 8–15 hod). Rodinné a zlevněné vstupné se prodává pouze přímo na místě.

Vstupenky na Zlatou přilbu 2026
Typ vstupenky / SektorCena (Neděle 4. 10. - Zlatá přilba)
VIP vstupenka (celý víkend, catering Pá a Ne)4 500 Kč
Tribuny B, Z (nejdražší místa)1 400 Kč
Tribuny C, Y1 200 Kč
Tribuny D, X1 000 Kč
Tribuny E, V900 Kč
Tribuny M–R, G, H600 Kč
Tribuny J, K, L500 Kč
Stání400 Kč
Zlevněné stání (Děti, studenti, senioři)250 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)1 000 Kč (Tribuna J) / 1 800 Kč (Tribuna E)

Historie a přehled vítězů Zlaté přilby

První ročník se konal již v roce 1929 na dlouhém travnatém oválu místního dostihového závodiště. Od roku 1964 má podnik svůj domov na hlinitopísčitém stadionu ve Svítkově. Historickým rekordmanem je Dán Ole Olsen, který zde zvítězil sedmkrát.

Z českých jezdců se do historie zlatým písmem zapsal Jiří Štancl, který slavil celkem pět prvenství. V éře samostatné České republiky uspěli už jen Tomáš Topinka (1996) a Václav Milík (2017). Většinu prvenství v moderní historii si rozdělili Dánové, Poláci a Australané.

RokVítězZemě
2025Dimitri BergéFrancie
2024Rasmus JensenDánsko
2023Timo LahtiFinsko
2022Daniel BewleyVelká Británie
2021Patryk DudekPolsko
2020Jason DoyleAustrálie
2019Jason DoyleAustrálie
2018Jason DoyleAustrálie
2017Václav MilíkČesko
2016Emil SajfutdinovRusko
2015Jurica PavlicChorvatsko

Živý přenos: Kde sledovat Zlatou přilbu 2026 v TV

Nedělní svátek motoristického sportu nabídne v přímém televizním přenosu veřejnoprávní stanice ČT sport. Živé vysílání začíná v neděli 4. října přesně ve 12:00. Celý přenos bude zároveň dostupný i prostřednictvím internetové platformy ČT sport Plus.

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