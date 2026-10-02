|78. Zlatá přilba města Pardubic
|Informace
|Datum a čas startu:
|neděle 4. října 2026, 12:00 hodin
|Místo konání:
|Plochá dráha Pardubice-Svítkov
|Počet jezdců v jízdě:
|6
|TV přenos živě:
|ČT sport
|Poslední vítěz:
|Dimitri Bergé (2025)
|Poslední český vítěz:
|Václav Milík (2017)
|Nejúspěšnější jezdec:
|Ole Olsen (Dánsko) – 7 vítězství
Program plochodrážního víkendu v Pardubicích
Samotná Zlatá přilba je vyvrcholením nabitého třídenního programu, který na stadion ve Svítkově přivede světovou špičku i nadějné juniory. Už v pátek večer se rozhodne o mistrovi Evropy. V sobotu odpoledne si přijdou na své fanoušci mistrovství světa ve Flat Tracku, na který následně naváže 52. ročník tradičního juniorského závodu o Zlatou stuhu.
|Datum a čas
|Závod / Událost
|Pátek 2. 10. (17:00)
|FIM Speedway Euro Championship – Final (Mistrovství Evropy)
|Sobota 3. 10. (14:00)
|FIM Flat Track World Championship (Mistrovství světa)
|Sobota 3. 10. (16:30)
|52. Zlatá stuha juniorů
|Neděle 4. 10. (12:00)
|78. Zlatá přilba města Pardubic
Startovní listina Zlaté přilby 2026
Startovní pole na Zlaté přilbě bývá nabité světovými hvězdami, doplněnými o kvalitní domácí jezdce. Velkým letošním lákadlem je útok Australana Jasona Doyla na celkově čtvrtou Zlatou přilbu v kariéře. Chybět naopak bude loňský francouzský vítěz Dimitri Bergé. Silné zastoupení má tradičně česká reprezentace v čele s Václavem Milíkem a Janem Kvěchem.
|Jezdec
|Stát
|1
|Jason Doyle
|Austrálie
|2
|Rohan Tungate
|Austrálie
|3
|Sam Masters
|Austrálie
|4
|Cristian Zubillaga
|Argentina
|5
|Sebastian Kössler
|Rakousko
|6
|Nikolai Klindt
|Dánsko
|7
|Mads Hansen
|Dánsko
|8
|Nicolai Heiselberg
|Dánsko
|10
|David Bellego
|Francie
|11
|Tom Brenen
|Velká Británie
|12
|William Cairns
|Velká Británie
|13
|Adam Ellis
|Velká Británie
|14
|Leon Flint
|Velká Británie
|15
|Kai Huckenbeck
|Německo
|16
|Mario Häusl
|Německo
|17
|Zoltán Lovas
|Maďarsko
|18
|Paco Castagna
|Itálie
|19
|Felipe Nicolas Covatti
|Itálie
|20
|Andžejs Lebeděvs
|Lotyšsko
|21
|Mika Meijer
|Nizozemsko
|22
|Robert Chmiel
|Polsko
|23
|Jakub Jamróg
|Polsko
|24
|Maksymilian Pawelczak
|Polsko
|25
|Przemyslaw Pawlicki
|Polsko
|26
|Matic Ivačič
|Slovinsko
|27
|Matej Žagar
|Slovinsko
|28
|Oliver Berntzon
|Švédsko
|29
|Timo Lahti
|Švédsko
|30
|Kim Nilsson
|Švédsko
|31
|Troy Batchelor
|Austrálie
|32
|Luke Becker
|USA
|33
|Jan Kvěch
|Česko
|34
|Daniel Klíma
|Česko
|35
|Jan Macek
|Česko
|36
|Václav Milík
|Česko
|R
|Jaroslav Petrák
|Česko
Jak funguje systém Zlaté přilby
Zlatá přilba má oproti běžným plochodrážním závodům specifický postupový systém. V každé jízdě startuje šest závodníků a cesta do finále vede přes vylučovací skupiny, čtvrtfinále a semifinále.
Vylučovací skupiny (24 jezdců): Jezdci jsou rozděleni do čtyř skupin po šesti. V každé skupině se jedou tři jízdy, přičemž do klasifikace se započítávají dva nejlepší výsledky. Jezdec může kteroukoli ze tří jízd vynechat. Tři nejlepší z každé skupiny postupují do čtvrtfinále.
Čtvrtfinále (12 postupujících + 12 nasazených): Ke dvanácti postupujícím se přidá dvanáct nasazených jezdců. Znovu vzniknou čtyři skupiny po šesti a každá absolvuje tři jízdy. Do hodnocení se opět počítají dva nejlepší výsledky a tři nejlepší z každé skupiny postoupí do semifinále.
Semifinále (12 jezdců): Dvanáct postupujících se rozdělí do dvou skupin po šesti. Jezdci na prvním až třetím místě každé skupiny postoupí do velkého finále o 1. až 6. místo, závodníci na čtvrtém až šestém místě zamíří do malého finále o 7. až 12. místo.
Malé a velké finále: O konečném pořadí rozhodují dvě samostatné finálové jízdy. Šestice nejlepších ze semifinále se ve velkém finále utká o 1. až 6. místo a vítěz získá Zlatou přilbu. Malé finále určí pořadí na 7. až 12. místě.
Vstupenky na Zlatou přilbu 2026 (ceny a prodej)
Vstupenky na nedělní hlavní závod lze zakoupit online prostřednictvím sítě Ticketportal nebo osobně na stadionu ve Svítkově (všední dny 8–15 hod). Rodinné a zlevněné vstupné se prodává pouze přímo na místě.
|Typ vstupenky / Sektor
|Cena (Neděle 4. 10. - Zlatá přilba)
|VIP vstupenka (celý víkend, catering Pá a Ne)
|4 500 Kč
|Tribuny B, Z (nejdražší místa)
|1 400 Kč
|Tribuny C, Y
|1 200 Kč
|Tribuny D, X
|1 000 Kč
|Tribuny E, V
|900 Kč
|Tribuny M–R, G, H
|600 Kč
|Tribuny J, K, L
|500 Kč
|Stání
|400 Kč
|Zlevněné stání (Děti, studenti, senioři)
|250 Kč
|Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
|1 000 Kč (Tribuna J) / 1 800 Kč (Tribuna E)
Historie a přehled vítězů Zlaté přilby
První ročník se konal již v roce 1929 na dlouhém travnatém oválu místního dostihového závodiště. Od roku 1964 má podnik svůj domov na hlinitopísčitém stadionu ve Svítkově. Historickým rekordmanem je Dán Ole Olsen, který zde zvítězil sedmkrát.
Z českých jezdců se do historie zlatým písmem zapsal Jiří Štancl, který slavil celkem pět prvenství. V éře samostatné České republiky uspěli už jen Tomáš Topinka (1996) a Václav Milík (2017). Většinu prvenství v moderní historii si rozdělili Dánové, Poláci a Australané.
|Rok
|Vítěz
|Země
|2025
|Dimitri Bergé
|Francie
|2024
|Rasmus Jensen
|Dánsko
|2023
|Timo Lahti
|Finsko
|2022
|Daniel Bewley
|Velká Británie
|2021
|Patryk Dudek
|Polsko
|2020
|Jason Doyle
|Austrálie
|2019
|Jason Doyle
|Austrálie
|2018
|Jason Doyle
|Austrálie
|2017
|Václav Milík
|Česko
|2016
|Emil Sajfutdinov
|Rusko
|2015
|Jurica Pavlic
|Chorvatsko
Živý přenos: Kde sledovat Zlatou přilbu 2026 v TV
Nedělní svátek motoristického sportu nabídne v přímém televizním přenosu veřejnoprávní stanice ČT sport. Živé vysílání začíná v neděli 4. října přesně ve 12:00. Celý přenos bude zároveň dostupný i prostřednictvím internetové platformy ČT sport Plus.