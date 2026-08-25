|WRC Paraguay 2026 - informace
|Datum:
|28. – 30. srpna 2026
|Místo:
|Paraguay
|Start:
|14:03 (1. den), 13:19 (2. den), 12:05 (3. den)
|Kurzy:
|u Tipsportu zde
|Kde sledovat:
|Oneplay Sport, Rally TV
Harmonogram WRC Paraguay 2026 a mapa RZ
Kombinace rychlých úseků na hlíně, ale i náročnější pasáže v lese. Závod WRC v Paraguayi se letos teprve podruhé uskuteční jako součást Mistrovství světa, trať tak jezdci zatím příliš najetou nemají.
Jede se celkem 22 rychlostních zkoušek převážně na šotolině s celkovou délkou 358,88 kilometrů, což je nejvíce v celé sezoně kalendáře WRC.
Zázemí je ve městě Encarnación, kde se také pojede jedna z městských erzet. Všechny RZ se konají poblíž řeky Paraná u hranic s Argentinou a některé jsou opravdu dlouhé – třetí a sedmý měřený úsek je dlouhý více než 34 kilometrů.
V Paraguayi je časový posun 5 hodin – pro české fanoušky to znamená, že se závod koná v odpoledních a večerních hodinách.
|Čtvrtek, 27. srpna 2026
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|-
|Carmen del Parana (shakedown)
|5,60 km
|16:01
|Pátek, 28. srpna 2026
|RZ 1
|Cambyreta 1
|24,65 km
|14:03
|RZ 2
|Nueva Alborada 1
|15,66 km
|14:56
|RZ 3
|Yerbateras 1
|34,08 km
|15:49
|RZ 4
|Autodromo 1
|2,50 km
|16:50
|RZ 5
|Cambyreta 2
|24,65 km
|19:19
|RZ 6
|Nueva Alborada 2
|15,66 km
|20:12
|RZ 7
|Yerbateras 2
|34,08 km
|21:05
|RZ 8
|Autodromo 2
|2,50 km
|22:18
|Sobota, 29. srpna 2026
|RZ 9
|Bella Vista 1
|21,15 km
|13:19
|RZ 10
|Bella Vista Sur 1
|10,95 km
|14:12
|RZ 11
|Hohenau 1
|19,40 km
|15:05
|RZ 12
|Trinidad 1
|14,82 km
|16:02
|RZ 13
|Bella Vista 2
|21,15 km
|19:16
|RZ 14
|Bella Vista Sur 2
|10,95 km
|20:09
|RZ 15
|Hohenau 2
|19,40 km
|21:05
|RZ 16
|Trinidad 2
|14,82 km
|22:02
|RZ 17
|Encarnación Costanera
|3,10 km
|23:05
|Neděle, 30. srpna 2026
|RZ 18
|Encarnación 1
|10,21 km
|12:05
|RZ 19
|Artigas 1
|19,63 km
|13:38
|RZ 20
|Artigas Oeste
|8,44 km
|15:51
|RZ 21
|Artigas 2
|19,63 km
|16:43
|RZ 22
|Encarnación 2
|10,21 km
|19:15
Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.
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Startovní listina Paraguayské rallye 2026
Ve startovní listině paraguayské rally nechybí žádná z velkých hvězd – do akce jde i prozatímní lídr šampionátu Elfyn Evans, kterému už ale pomalu dýchá na záda Sami Pajari. Ten totiž po závodě v Estonsku vyhrál i domácí soutěž ve Finsku. Nechybí ani obhájce prvenství Sébastien Ogier.
Za volantem Hyundaie se po delší době objeví Hayden Paddon, který nahrazuje Esapekku Lappiho. Ford posílá do soutěže tentokrát jen dvě posádky.
|Seznam posádek na WRC Paraguay 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|33
|Elfyn Evans, Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Sami Pajari, Marko Salminen
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Takamoto Kacuta, Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|Oliver Solberg, Elliott Edmondson
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|Sébastien Ogier, Julien Ingrassia
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Adrien Fourmaux, Alexandre Coria
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|20
|Hayden Paddon, John Kennard
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|Jon Armstrong, Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
|55
|Josh McErlean, Eoin Treacy
|Ford Puma Rally1
Kompletní startovní listinu si zobrazíte například na webu eWRC-results.com.
Výsledky 3. Ueno Rally del Paraguay 2026
Následující tabulka bude aktualizována po jednotlivých denních etapách.
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (28. 8.)
|Po 2. etapě (29. 8.)
|Po 3. etapě (30. 8.)
Kde sledovat Rally del Paraguay 2026 live, přímý přenos
Přímé přenosy vybraných erzet najdou fanoušci na placeném kanále Oneplay Sport, využít lze i oficiální livestream na Rally TV. Ani ten ale není zdarma, měsíční přístup vyjde na 13 €.
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Pajari ovládl domácí rallye ve Finsku. Posunul se na druhé místo šampionátu
Vítězové paraguayské rally WRC, historie
Historie závodů v Paraguayi sahá až do 80. let, místní Rally Trans Itapúa se konala od roku 1981. Hlavní zázemí měla rovněž ve městě Encarnación.
Dlouho se jezdilo v rámci jihoamerického a domácího šampionátu, což se změnilo až nedávno. V roce 2024 se akce přejmenovala na Rally del Paraguay a jako zkušební podnik se stále ještě jako součást paraguayského seriálu osvědčila. O rok později už se proto objevila v kalendáři WRC.
Jediným vítězem pod hlavičkou MS je tak zatím Sébastien Ogier, který loni zvítězil před Elfynem Evansem a Thierry Neuvillem.
|WRC Rallye Paraguay - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Sébastien Ogier, Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|Marco Bulacia, Diego Vallejo
|Volkdwagen Polo GTI R5