Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rallye Paraguay 2026: Program, etapy, výsledky, mapa

Kamil Jurek
  12:23

Sébastien Ogier se svou toyotou na řecké Rallye Akropolis. | foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Jedenáctou zastávkou kalendáře WRC 2026 je Paraguay, jede se od 28. do 30. srpna. Podívejte se na harmonogram etap, mapy a výsledky. Vyhraje znovu po roce Sébastien Ogier?
WRC Paraguay 2026 - informace
Datum:28. – 30. srpna 2026
Místo:Paraguay
Start:14:03 (1. den), 13:19 (2. den), 12:05 (3. den)
Kurzy:u Tipsportu zde
Kde sledovat:Oneplay Sport, Rally TV

Harmonogram WRC Paraguay 2026 a mapa RZ

Kombinace rychlých úseků na hlíně, ale i náročnější pasáže v lese. Závod WRC v Paraguayi se letos teprve podruhé uskuteční jako součást Mistrovství světa, trať tak jezdci zatím příliš najetou nemají.

Jede se celkem 22 rychlostních zkoušek převážně na šotolině s celkovou délkou 358,88 kilometrů, což je nejvíce v celé sezoně kalendáře WRC.

Zázemí je ve městě Encarnación, kde se také pojede jedna z městských erzet. Všechny RZ se konají poblíž řeky Paraná u hranic s Argentinou a některé jsou opravdu dlouhé – třetí a sedmý měřený úsek je dlouhý více než 34 kilometrů.

V Paraguayi je časový posun 5 hodin – pro české fanoušky to znamená, že se závod koná v odpoledních a večerních hodinách.

Čtvrtek, 27. srpna 2026
RZMístoDélkaStart
-Carmen del Parana (shakedown)5,60 km16:01
Pátek, 28. srpna 2026
RZ 1Cambyreta 124,65 km14:03
RZ 2Nueva Alborada 115,66 km 14:56
RZ 3Yerbateras 134,08 km15:49
RZ 4Autodromo 12,50 km16:50
RZ 5Cambyreta 224,65 km19:19
RZ 6Nueva Alborada 215,66 km20:12
RZ 7Yerbateras 234,08 km21:05
RZ 8Autodromo 22,50 km22:18
Sobota, 29. srpna 2026
RZ 9Bella Vista 121,15 km13:19
RZ 10Bella Vista Sur 110,95 km14:12
RZ 11Hohenau 119,40 km15:05
RZ 12Trinidad 114,82 km16:02
RZ 13Bella Vista 221,15 km19:16
RZ 14Bella Vista Sur 210,95 km20:09
RZ 15Hohenau 219,40 km21:05
RZ 16Trinidad 214,82 km22:02
RZ 17Encarnación Costanera3,10 km23:05
Neděle, 30. srpna 2026
RZ 18Encarnación 110,21 km12:05
RZ 19Artigas 119,63 km13:38
RZ 20Artigas Oeste8,44 km15:51
RZ 21Artigas 219,63 km16:43
RZ 22Encarnación 210,21 km19:15

Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.

První Paraguayská rallye patřila Ogierovi, Toyota už má stejně triumfů jako Citroën

Thierry Neuville při Safari rallye.

Startovní listina Paraguayské rallye 2026

Ve startovní listině paraguayské rally nechybí žádná z velkých hvězd – do akce jde i prozatímní lídr šampionátu Elfyn Evans, kterému už ale pomalu dýchá na záda Sami Pajari. Ten totiž po závodě v Estonsku vyhrál i domácí soutěž ve Finsku. Nechybí ani obhájce prvenství Sébastien Ogier.

Za volantem Hyundaie se po delší době objeví Hayden Paddon, který nahrazuje Esapekku Lappiho. Ford posílá do soutěže tentokrát jen dvě posádky.

Seznam posádek na WRC Paraguay 2026
ČísloPosádkaAuto
33Elfyn Evans, Scott MartinToyota GR Yaris Rally1
5Sami Pajari, Marko SalminenToyota GR Yaris Rally1
18Takamoto Kacuta, Aaron JohnstonToyota GR Yaris Rally1
99Oliver Solberg, Elliott EdmondsonToyota GR Yaris Rally1
1Sébastien Ogier, Julien IngrassiaToyota GR Yaris Rally1
16Adrien Fourmaux, Alexandre CoriaHyundai i20 N Rally1
11Thierry Neuville, Martijn WydaegheHyundai i20 N Rally1
20Hayden Paddon, John KennardHyundai i20 N Rally1
95Jon Armstrong, Shane ByrneFord Puma Rally1
55Josh McErlean, Eoin TreacyFord Puma Rally1

Kompletní startovní listinu si zobrazíte například na webu eWRC-results.com.

Výsledky 3. Ueno Rally del Paraguay 2026

Následující tabulka bude aktualizována po jednotlivých denních etapách.

EtapaVýsledky
1. etapa (28. 8.)
Po 2. etapě (29. 8.)
Po 3. etapě (30. 8.)

Kde sledovat Rally del Paraguay 2026 live, přímý přenos

Přímé přenosy vybraných erzet najdou fanoušci na placeném kanále Oneplay Sport, využít lze i oficiální livestream na Rally TV. Ani ten ale není zdarma, měsíční přístup vyjde na 13 €.

Pajari ovládl domácí rallye ve Finsku. Posunul se na druhé místo šampionátu

Vítězové paraguayské rally WRC, historie

Historie závodů v Paraguayi sahá až do 80. let, místní Rally Trans Itapúa se konala od roku 1981. Hlavní zázemí měla rovněž ve městě Encarnación.

Dlouho se jezdilo v rámci jihoamerického a domácího šampionátu, což se změnilo až nedávno. V roce 2024 se akce přejmenovala na Rally del Paraguay a jako zkušební podnik se stále ještě jako součást paraguayského seriálu osvědčila. O rok později už se proto objevila v kalendáři WRC.

Jediným vítězem pod hlavičkou MS je tak zatím Sébastien Ogier, který loni zvítězil před Elfynem Evansem a Thierry Neuvillem.

WRC Rallye Paraguay - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Sébastien Ogier, Vincent LandaisToyota GR Yaris Rally1
2024Marco Bulacia, Diego VallejoVolkdwagen Polo GTI R5
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Rallye Paraguay 2026: Program, etapy, výsledky, mapa

Sébastien Ogier se svou toyotou na řecké Rallye Akropolis.

Jedenáctou zastávkou kalendáře WRC 2026 je Paraguay, jede se od 28. do 30. srpna. Podívejte se na harmonogram etap, mapy a výsledky. Vyhraje znovu po roce Sébastien Ogier?

25. srpna 2026  12:23

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také...

25. srpna 2026  10:22

Kvalifikace US Open 2026 online: Program, výsledky, Češi

Laura Samson v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Kvalifikace pro tenisové US Open se hraje od 24. do 27. srpna 2026, účastní se jí celkem 9 českých nadějí. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

25. srpna 2026  10:18

US Open 2026 - smíšená čtyřhra: Hráči, program a výsledky, Češi

Italský pár Sara Erraniová a Andrea Vavassori se jako debloví specialisté...

Už druhý rok v řadě je smíšená čtyřhra na US Open jiná než na ostatních grandslamech. Hraje se v době kvalifikace (letos od 24. do 26. srpna 2026), účastní se ji také hvězdní hráči dvouhry a má...

25. srpna 2026  10:15

Česko - Ukrajina: Kde sledovat ME ve volejbale žen, přímý přenos a kurzy

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

České volejbalistky čeká na domácím evropském šampionátu v Brně čtvrté vystoupení v základní skupině B. Po dvou úvodních výhrách a statečném boji s favorizovaným Srbskem (1:3) vyzvou svěřenkyně...

25. srpna 2026

4. etapa Vuelty 2026: Trať, profil a favorité horské zkoušky v Andoře

Tadej Pogačar (v červeném) a další cyklisté na startu druhé etapy Vuelty

4. etapa letošní Vuelty zavede v úterý 25. srpna peloton do horského knížectví Andorra. Na extrémně krátké trase dlouhé necelých 105 kilometrů čeká na jezdce brutální porce téměř 3 000 výškových...

25. srpna 2026  6:29

Kde sledovat Bundesligu živě v TV a na internetu? Průvodce vysíláním

Patrik Schick z Leverkusenu střílí v utkání s Bayernem Mnichov.

Nový ročník německé fotbalové ligy startuje v pátek 28. srpna 2026 a spousta českých fanoušků tak znovu řeší otázku - kde sledovat Bundesligu živě? V našem průvodci najdete přehled televizních...

24. srpna 2026  21:51

ATP Winston Salem 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Tomáš Macháč ve druhém kole Roland Garros.

Poslední mužskou přípravou před newyorským grandslamem je turnaj v americkém Winston-Salemu, spadá to kategorie ATP 250. Hraje se od 23. do 29. srpna 2026 a do akce jdou i Češi. Sledujte přímé...

24. srpna 2026  20:27

3. etapa Vuelty 2026: Trať, profil a favorité dojezdu do Font Romeu

Tadej Pogačar se po první etapě Vuelty oblékl do červeného dresu.

Třetí etapa Vuelty 2026 přinese první prověrku pro vrchaře. Peloton vyrazí v pondělí 24. srpna z pobřežního Gruissanu a po úvodní rovinaté části narazí v závěrečných 35 kilometrech na stoupání Col de...

24. srpna 2026  19:39

MS v rychlostní kanoistice 2026 v Poznani: Program, výsledky, Češi

Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy

Celkově 51. mistrovství světa v rychlostní kanoistice hostí polská Poznaň, jede se od 26. do 30. srpna 2026. V akci jsou i Martin Fuksa s Josefem Dostálem, podívejte se nejen na jejich program a...

24. srpna 2026  18:13

Diamantová liga Curych 2026: Kompletní program diamantových disciplín a souboje světových es

Julien Alfredová s přehledem zvládla svůj rozběh na 100 metru na světovém...

Letošní ročník Diamantové ligy Curych nabídne souboje olympijských vítězů, mistrů světa a světových rekordmanů ve 14 oficiálních diamantových disciplínách. Atletický svátek začne již ve středu 26....

24. srpna 2026  14:16

Sázkovky Hull odepsaly. Pak nováček sestřelil United. Proč mu stále nevěří?

Semi Ajayi (6) slaví vedení nad Manchesterem United se spoluhráčem z Hullu Olim...

Obrovské překvapení v prvním kole Premier League zařídili fotbalisté Hullu. Nováček a velký outsider soutěže si vyšlápl na Manchester United a zdolal ho 2:0. I přesto zůstává s kurzem 1,28 suverénně...

24. srpna 2026  13:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.