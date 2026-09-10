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Rallye Chile 2026 – WRC: Program, etapy, výsledky a kurzy

Kamil Jurek
  10:18

Sami Pajari jede Paraguayskou rallye. | foto: Profimedia.cz

Seriál WRC zůstává v Jižní Americe, od 11. do 13. září se totiž jede pátý ročník Rally Chile. Dojede si pro další vítězství Sami Pajari? Podívejte se na harmonogram, mapy a výsledky. K dispozici jsou i kurzy.
WRC Chile 2026 - informace
Datum:11. – 13. září 2026
Místo:Chile
Start:13:53 (1. den), 14:08 (2. den), 14:00 (3. den)
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Oneplay Sport, Rally TV

Harmonogram WRC Chile 2026 a mapa RZ

Trasa WRC Chile vede převážně po lesních cestách, a to mezi druhou největší řekou Biobío a pobřeží Pacifiku. Součástí Mistrovství světa je tento závod celkově popáté.

Pouhých 16 rychlostních zkoušek je zatím nejméně z celého kalendáře WRC, celková délka 311,18 kilometrů ale značí, že půjde o dlouhé měřené úseky.

Centrem dění je opět město Concepción, na žádnou městskou erzetu ale tentokrát nedojde. Pojede se nádhernou přírodou a vozy stejně jako v Paraguayi dostanou pořádně zabrat – hned polovina RZ je delších než 22 kilometrů.

Časový posun 5 hodin znamená, že se pojede v odpoledních a večerních hodinách našeho českého času.

Čtvrtek, 10. září 2026
RZMístoDélkaStart
-El Manzano (shakedown)5,76 km16:00
Pátek, 11. září 2026
RZ 1Turquía 122,94 km13:53
RZ 2Nuevo Rere 110,76 km 14:48
RZ 3Hualqui 116,69 km15:36
RZ 4Turquía 222,94 km20:09
RZ 5Nuevo Rere 210,76 km21:04
RZ 6Hualqi 216,69 km21:52
Sobota, 12. září 2026
RZ 7Pelún 115,65 km14:08
RZ 8Lota 125,64 km15:01
RZ 9Maria las Cruces 128,32 km16:05
RZ 10Pelún 215,65 km20:08
RZ 11Lota 225,64 km21:01
RZ 12Maria las Cruces 228,31 km22:05
Neděle, 13. září 2026
RZ 13Carampangue 126,82 km14:00
RZ 14BioBio 18,78 km15:05
RZ 15Carampangue 226,82 km16:13
RZ 16BioBio 28,78 km18:15

Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.

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Startovní listina Chilské rallye 2026

Na čilské rally uvidíme všechna známá jména – stále ještě vedoucí Elfyn Evans se znovu bude pokoušet uhájit náskok před Sami Pajarim, který vyhrál 3 poslední závody. Promluvit do pořadí chce také Oliver Solberg, jede i obhájce titulu Sébastien Ogier.

Mezi nejsilnějšími vozy dojde ke změně v Hyundai – Hayden Paddon je nahrazen Esapekkou Lappim. Ford opět spoléhá pouze na dvě irské posádky.

Seznam posádek na WRC Chile 2026
ČísloPosádkaAuto
33Elfyn Evans, Scott MartinToyota GR Yaris Rally1
5Sami Pajari, Marko SalminenToyota GR Yaris Rally1
18Takamoto Kacuta, Aaron JohnstonToyota GR Yaris Rally1
99Oliver Solberg, Elliott EdmondsonToyota GR Yaris Rally1
1Sébastien Ogier, Julien IngrassiaToyota GR Yaris Rally1
16Adrien Fourmaux, Alexandre CoriaHyundai i20 N Rally1
11Thierry Neuville, Martijn WydaegheHyundai i20 N Rally1
20Esapekka Lappi, Enni MälkönenHyundai i20 N Rally1
95Jon Armstrong, Shane ByrneFord Puma Rally1
55Josh McErlean, Eoin TreacyFord Puma Rally1

Kompletní startovní listinu najdete například na webu eWRC-results.com.

Výsledky 5. Rally Chile BIOBÍO 2026

Následující tabulka bude aktualizována po jednotlivých denních etapách.

EtapaVýsledky
1. etapa (11. 9.)
Po 2. etapě (12. 9.)
Po 3. etapě (13. 9.)

Kde sledovat Rally Chile Bio Bío 2026 live, přímý přenos

Živé vysílání z rally Chile 2026 si lze spusti na Oneplay Sport, který vysílá vybrané rychlostní zkoušky. Všechny jsou pak dostupné díky oficiálnímu livestreamu na Rally TV, kde si můžete zakoupit:

  • měsíční přístup za 12,99 €
  • roční streamy za 119,99 €

Vítězové chilské rally WRC, historie

V Chile má rally dlouhou historii, sahající až do 70. let minulého století. Velká změna pak přišla v roce 2000, kdy se domácí šampionát profesionalizoval a přejmenoval na RallyMobil. Do povědomí se tento stát dostal i díky Rally Dakar, která se v Jižní Americe jezdila několik let.

V roce 2018 se pak závod osvědčil natolik, že byl o rok později zařazen do kalendáře WRC, kde už zůstal. Snadná cesta to ale nebyla – z různých důvodů se v letech 2020 – 2022 nejelo, a tak jsme dosud viděli pouze čtyři ročníky.

Pod hlavičkou MS známe tři různé vítěze – aktuálně jezdí pouze Sébastien Ogier, obhájce loňského prvenství.

WRC Rallye Chile - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Sébastien Ogier, Vincent LandaisToyota GR Yaris Rally1
2024Kalle Rovanperä, Jonne HalttunenToyota GR Yaris Rally1
2023Ott Tänak, Martin JärveojaFord Puma Rally1
2019Ott Tänak, Martin JärveojaToyota Yaris WRC
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