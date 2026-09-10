|WRC Chile 2026 - informace
|Datum:
|11. – 13. září 2026
|Místo:
|Chile
|Start:
|13:53 (1. den), 14:08 (2. den), 14:00 (3. den)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Oneplay Sport, Rally TV
Harmonogram WRC Chile 2026 a mapa RZ
Trasa WRC Chile vede převážně po lesních cestách, a to mezi druhou největší řekou Biobío a pobřeží Pacifiku. Součástí Mistrovství světa je tento závod celkově popáté.
Pouhých 16 rychlostních zkoušek je zatím nejméně z celého kalendáře WRC, celková délka 311,18 kilometrů ale značí, že půjde o dlouhé měřené úseky.
Centrem dění je opět město Concepción, na žádnou městskou erzetu ale tentokrát nedojde. Pojede se nádhernou přírodou a vozy stejně jako v Paraguayi dostanou pořádně zabrat – hned polovina RZ je delších než 22 kilometrů.
Časový posun 5 hodin znamená, že se pojede v odpoledních a večerních hodinách našeho českého času.
|Čtvrtek, 10. září 2026
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|-
|El Manzano (shakedown)
|5,76 km
|16:00
|Pátek, 11. září 2026
|RZ 1
|Turquía 1
|22,94 km
|13:53
|RZ 2
|Nuevo Rere 1
|10,76 km
|14:48
|RZ 3
|Hualqui 1
|16,69 km
|15:36
|RZ 4
|Turquía 2
|22,94 km
|20:09
|RZ 5
|Nuevo Rere 2
|10,76 km
|21:04
|RZ 6
|Hualqi 2
|16,69 km
|21:52
|Sobota, 12. září 2026
|RZ 7
|Pelún 1
|15,65 km
|14:08
|RZ 8
|Lota 1
|25,64 km
|15:01
|RZ 9
|Maria las Cruces 1
|28,32 km
|16:05
|RZ 10
|Pelún 2
|15,65 km
|20:08
|RZ 11
|Lota 2
|25,64 km
|21:01
|RZ 12
|Maria las Cruces 2
|28,31 km
|22:05
|Neděle, 13. září 2026
|RZ 13
|Carampangue 1
|26,82 km
|14:00
|RZ 14
|BioBio 1
|8,78 km
|15:05
|RZ 15
|Carampangue 2
|26,82 km
|16:13
|RZ 16
|BioBio 2
|8,78 km
|18:15
Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.
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Ogier při svém 200. startu slaví výhru, po Chile jde do čela rallyeového šampionátu
Startovní listina Chilské rallye 2026
Na čilské rally uvidíme všechna známá jména – stále ještě vedoucí Elfyn Evans se znovu bude pokoušet uhájit náskok před Sami Pajarim, který vyhrál 3 poslední závody. Promluvit do pořadí chce také Oliver Solberg, jede i obhájce titulu Sébastien Ogier.
Mezi nejsilnějšími vozy dojde ke změně v Hyundai – Hayden Paddon je nahrazen Esapekkou Lappim. Ford opět spoléhá pouze na dvě irské posádky.
|Seznam posádek na WRC Chile 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|33
|Elfyn Evans, Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Sami Pajari, Marko Salminen
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Takamoto Kacuta, Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|Oliver Solberg, Elliott Edmondson
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|Sébastien Ogier, Julien Ingrassia
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Adrien Fourmaux, Alexandre Coria
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|20
|Esapekka Lappi, Enni Mälkönen
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|Jon Armstrong, Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
|55
|Josh McErlean, Eoin Treacy
|Ford Puma Rally1
Kompletní startovní listinu najdete například na webu eWRC-results.com.
Výsledky 5. Rally Chile BIOBÍO 2026
Následující tabulka bude aktualizována po jednotlivých denních etapách.
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (11. 9.)
|Po 2. etapě (12. 9.)
|Po 3. etapě (13. 9.)
Kde sledovat Rally Chile Bio Bío 2026 live, přímý přenos
Živé vysílání z rally Chile 2026 si lze spusti na Oneplay Sport, který vysílá vybrané rychlostní zkoušky. Všechny jsou pak dostupné díky oficiálnímu livestreamu na Rally TV, kde si můžete zakoupit:
- měsíční přístup za 12,99 €
- roční streamy za 119,99 €
Vítězové chilské rally WRC, historie
V Chile má rally dlouhou historii, sahající až do 70. let minulého století. Velká změna pak přišla v roce 2000, kdy se domácí šampionát profesionalizoval a přejmenoval na RallyMobil. Do povědomí se tento stát dostal i díky Rally Dakar, která se v Jižní Americe jezdila několik let.
V roce 2018 se pak závod osvědčil natolik, že byl o rok později zařazen do kalendáře WRC, kde už zůstal. Snadná cesta to ale nebyla – z různých důvodů se v letech 2020 – 2022 nejelo, a tak jsme dosud viděli pouze čtyři ročníky.
Pod hlavičkou MS známe tři různé vítěze – aktuálně jezdí pouze Sébastien Ogier, obhájce loňského prvenství.
|WRC Rallye Chile - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Sébastien Ogier, Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2023
|Ott Tänak, Martin Järveoja
|Ford Puma Rally1
|2019
|Ott Tänak, Martin Järveoja
|Toyota Yaris WRC