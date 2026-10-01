Program Velké ceny Bahrajnu
Program Velké ceny Bahrajnu odstartují páteční tréninky. Sobotní kvalifikace začne v 10:00. Nedělní závod je na programu od 9:00.
|Datum
|Program
|Čas (SELČ)
|Výsledky
|2. 10.
|1. trénink
|6:30
|2. 10.
|2. trénink
|10:00
|3. 10.
|3. trénink
|6:30
|3. 10.
|Kvalifikace
|10:00
|4. 10.
|Závod
|9:00
Zajímavosti před Velkou cenou Bahrajnu F1
- Velká cena Bahrajnu 2026 se kvůli změně termínu pojede v Malajsii na okruhu Sepang International Circuit. Bahrajnský závod byl původně plánovaný na jarní část sezony, ale kvůli situaci v regionu se termín změnil. F1 a FIA následně potvrdily přesun podniku do Malajsie.
- Sepang se do kalendáře formule 1 vrací po posledním závodě v roce 2017. První Velká cena Malajsie se zde jela v roce 1999.
- Okruh Sepang měří 5,543 kilometru a závod je vypsán na 56 kol.
- Celková délka závodu činí 310,398 kilometru.
- Trať má 15 zatáček a kombinuje dlouhé rovinky s prudkými brzdnými zónami.
- Rekord okruhu drží Sebastian Vettel, který v roce 2017 zajel čas 1:34,080.
- Sepang je známý také náročnými klimatickými podmínkami. Vedle vysokých teplot a vlhkosti může průběh víkendu výrazně ovlivnit déšť.
Sázkové kurzy na Velkou cenu Bahrajnu F1
- Průběžné pořadí mistrovství světa vede Kimi Antonelli. Jezdec Mercedesu má po 15. podniku sezony na kontě 302 bodů, druhý George Russell jich má 236. Následují Lewis Hamilton (199), Lando Norris (186), Charles Leclerc (179) a Max Verstappen (163).
- Na okruhu v Sepangu je Antonelli favoritem s kurzem 2,35. Následují Russell, Norris a Verstappen.
|Jezdec
|Kurz
|Andrea Kimi Antonelli
|2,35
|George Russell
|3,75
|Lando Norris
|7,45
|Max Verstappen
|7,95
|Lewis Hamilton
|14,90
|Charles Leclerc
|14,90
|Oscar Piastri
|16,90
|Isack Hadjar
|25,90
- Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí.
- Sázkové nabídky zahrnují například vítěze a vítězný tým kvalifikace, vítězný rozdíl, nejrychlejší kolo nebo počet klasifikovaných jezdců.
- Tipovat lze také průběh závodu, například nasazení Safety Caru či virtuálního Safety Caru, prvního jezdce na zastávce v boxech nebo prvního odstoupivšího jezdce či týmu.
Kde sledovat Velkou cenu Bahrajnu F1
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Skylink
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Jak dopadla Velká cena Bahrajnu loni?
Loňskou Velkou cenu Bahrajnu ovládl australský mladík Oscar Piastri z McLarenu. Stříbrnou příčku získal po bojovném výkonu George Russell s vozem Mercedesu, třetí dojel Lando Norris.
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Závod F1 v Bahrajnu vyhrál Piastri, druhý skončil po heroickém výkonu Russell