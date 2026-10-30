V regionu Algarve bude prolog a první etapa, pak se konvoj přesune do Maroka na zbývajících 11 etap. Pro jubilejní 50. ročník pořadatelská agentura ASO počítá s tím, že se rallye bude moci vrátit do Saúdské Arábie.
Zemi předchozího dějiště v současnosti ohrožují útoky jemenských povstalců z řad Húsíů, které v minulých týdnech ochromily provoz mezinárodního letiště v Rijádu a vyžádaly si několik lidských životů. Původně se měl Dakar 2027 konat od 1. do 15. ledna.
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Rallye Dakar 2027 opouští Saúdskou Arábii. Náhradní trasu pořadatelé neoznámili
„Vzhledem k náročné situaci, která si pro ročník 2027 vyžádala výjimečné přesunutí dějiště, těží Rallye Dakar z určité formy solidarity, pramenící z její historie. Týká se to zejména Portugalska a Maroka, které souhlasily, že pro tuto událost opět otevřou svá území,“ uvedli organizátoři na webu.
Servisní park pro účastníky se v Loulé-Faro otevře 5. ledna, pak budou další tři dny probíhat administrativní a technické přejímky. Po prologu a prvním ostrém testu se konvoj během noční plavby přes Středozemní moře přesune do Nadoru.
„Maroko má s pořádáním mezinárodních akcí bohaté zkušenosti a bude tak moci podpořit Dakar při zvládání nové organizační výzvy v omezeném časovém rámci,“ dodala pořadatelská agentura ASO.
Trasa rallye vedla od premiéry v roce 1979 z Paříže do Dakaru, od 90. let začaly různé obměny. V roce 2008 byl 30. ročník kvůli hrozbě teroristických útoků na africkém území zrušen a od následujícího roku se konal v Jižní Americe. V Saúdské Arábii se uskutečnilo posledních sedm ročníků. Tradičně se Dakaru účastní řada Čechů v kategoriích kamionů, automobilů i motocyklů.