|Termín:
|22. ledna – 14. listopadu 2026
|Dějiště:
|po celém světě
|Počet závodů:
|14
|Kurzy:
|u Tipsportu zde
|Přímý přenos:
|Oneplay, Rally TV
WRC kalendář 2026: program závodů a vítězové
Program MS v rally 2026 letos zahrnuje celkem 14 závodů, jede se na čtyřech kontinentech. Největší zastoupení má Evropa, jezdci se ale podívají i do Asie, Jižní Ameriky a Afriky.
Proti loňskému roku je připraveno i několik změn:
- Středoevropskou rally, kterou spolupořádalo i Česko, nahrazuje v kalendáři vracející se Chorvatsko
- Závody na Sardinii a v Japonsku si prohodily termíny
- Hlavní zázemí Acropolis Rally v Řecku se přesunulo z Lamie do Loutraki
|Termín
|Závod
|Vítěz
|22. – 25. 1.
|Rallye Monte Carlo
|Solberg
|12. – 15. 2.
|Rally Švédsko
|Evans
|12. – 15. 3.
|Safari Rally Keňa
|Katsuta
|9. – 12. 4.
|Rally Chorvatsko
|Katsuta
|23. – 26. 4.
|Rally Kanárské ostrovy
|Ogier
|7. – 10. 5.
|Rally Portugalsko
|Neuville
|28. – 31. 5.
|Rally Japonsko
|Evans
|25. – 28. 6.
|Rally Akropolis (Řecko)
|Neuville
|16. – 19. 7.
|Rally Estonsko
|Pajari
|30. 7. – 2. 8.
|Rally Finsko
|Pajari
|27. – 30. 8.
|Rally Paraguay
|10. – 13. 9.
|Rally Chile
|1. – 4. 10.
|Rally Sardinie
|11. – 14. 11.
|Rally Saúdská Arábie
Kromě WRC se jezdí ještě také šampionát World Rally-Raid Championship (W2RC), jejíž součástí je kromě písečných závodů Rallye du Maroc či Abu Dhabi Desert Challenge také maratonská Rallye Dakar.
Týmy a posádky při Mistrovství světa v rally
V kategorii WRC můžeme vídat tři hlavní značky – Toyotu, Hyundai a Ford. Jde o speciály s plug-in hybridním pohonem, spalovací motor tedy doplňuje elektromotor. Výkon je cca 500 koňských sil.
|Auto
|Posádka
|Toyota GR Yaris Rally1
|Elfyn Evans, Scott Martin
|Takamoto Kacuta, Aaron Johnston
|Sébastien Ogier, Vincent Landais
|Sami Pajari, Marko Salminen
|Oliver Solberg, Elliott Edmondson
|Hyundai i20 N Rally1
|Adrien Fourmaux, Alexandre Coria
|Esapekka Lappi, Enni Mälkönen
|Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe
|Hayden Paddon, John Kennard
|Dani Sordo, Cándido Carrera
|Ford Puma Rally1
|Jon Armstrong, Shane Byrne
|Josh McErlean, Eoin Tracy
Na základě dohody nebo jako soukromí jezdci se ještě za volantem Fordu objevily posádky Mārtiņš Sesks + Renārs Francis, Grégoire Munster + Louis Louka a Jourdan Serderidis + Frédéric Miclotte. U Toyoty je to Lorenzo Bertelli + Simone Scattolin.
Průběžné výsledky MS v rallye 2026: aktuální pořadí a bodování
Za své výkony dostávají posádky body, podle kterých je na konci sezony určen mistr světa. Udělují se jak za celkové pořadí jednotlivých závodů pro 10 nejrychlejších, tak také pouze za nedělní výsledky a tzv. Power Stage, což je poslední erzeta.
Maximálně lze tedy za jeden závod získat 35 bodů, což se letos podařilo zatím pouze Sébastienu Ogierovi v Řecku.
- Celkové pořadí: 25, 17, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 a 1 bod
- Nedělní pořadí: 5, 4, 3, 2 a 1 bod
- Power Stage: 5, 4, 3, 2 a 1 bod
|#
|Jezdec
|Počet bodů
|1.
|Elfyn Evans
|201
|2.
|Sami Pajari
|171
|3.
|Takamoto Kacuta
|160
|4.
|Oliver Solberg
|156
|5.
|Sébastien Ogier
|139
|6.
|Adrien Fourmaux
|129
|7.
|Thierry Neuville
|125
|8.
|Esapekka Lappi
|25
|9.
|Hayden Paddon
|21
|10.
|Josh McErlean
|21
WRC živě: kde sledovat rally v TV a online přenosy
Přímé přenosy ze světové rallye nevysílá žádný volně dostupný kanál, pro sledování si musíte pořídit placené varianty:
- kanály Oneplay Sport, online na Oneplay
- oficiální streamy na Rally TV
Sázkové kanceláře se MS v rallye věnují pouze vypsanými kurzy, live streamy aktuálně dostupné nejsou.
Šampioni MS v rallye, historie
Historie Mistrovství světa v rallye sahá až do roku 1973, od té doby poznali fanoušci spoustu šampionů. Jednoznačně vyčnívají dvě francouzská jména: Sébastien Loeb a Sébastien Ogier. Oba získali skvělých 9 titulů.
V závěsu za nimi jsou finští jezdci Juha Kankkunen a Tommi Mäkinen se čtyřmi triumfy, několik pilotů má na kontě dva tituly. Z poslední doby je to Kalle Rovanperä (2022, 2023).
|Rok
|Šampion
|Auto
|2025
|Sébastien Ogier
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|Thierry Neuville
|Hyundai i20 N Rally1
|2023
|Kalle Rovanperä
|Toyota GR Yaris Rally1
|2022
|Kalle Rovanperä
|Toyota GR Yaris Rally1
|2021
|Sébastien Ogier
|Toyota Yaris WRC
|2020
|Sébastien Ogier
|Toyota Yaris WRC