Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

MS v rally 2026 – WRC: program, kalendář, výsledky a kde sledovat

Kamil Jurek
  18:12

Thierry Neuville ve svém voze Hyundai i20 N Rally1 během řecké Rallye Akropolis. | foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Mistrovství světa v rallye je tradiční seriál, známý také pod zkratkou WRC. V sezoně 2026 se jede celkem 14 zastávek, v článku najdete jejich program, výsledky, poznáte jezdce a zjistíte, kde sledovat závody živě.
Mistrovství světa v rallye 2026 – info
Termín:22. ledna – 14. listopadu 2026
Dějiště:po celém světě
Počet závodů:14
Kurzy:u Tipsportu zde
Přímý přenos:Oneplay, Rally TV

WRC kalendář 2026: program závodů a vítězové

Program MS v rally 2026 letos zahrnuje celkem 14 závodů, jede se na čtyřech kontinentech. Největší zastoupení má Evropa, jezdci se ale podívají i do Asie, Jižní Ameriky a Afriky.

Proti loňskému roku je připraveno i několik změn:

  • Středoevropskou rally, kterou spolupořádalo i Česko, nahrazuje v kalendáři vracející se Chorvatsko
  • Závody na Sardinii a v Japonsku si prohodily termíny
  • Hlavní zázemí Acropolis Rally v Řecku se přesunulo z Lamie do Loutraki
WRC 2026 – kalendář závodů a výsledky
TermínZávodVítěz
22. – 25. 1.Rallye Monte CarloSolberg
12. – 15. 2.Rally ŠvédskoEvans
12. – 15. 3.Safari Rally KeňaKatsuta
9. – 12. 4.Rally ChorvatskoKatsuta
23. – 26. 4.Rally Kanárské ostrovyOgier
7. – 10. 5.Rally PortugalskoNeuville
28. – 31. 5.Rally JaponskoEvans
25. – 28. 6.Rally Akropolis (Řecko)Neuville
16. – 19. 7.Rally EstonskoPajari
30. 7. – 2. 8.Rally FinskoPajari
27. – 30. 8.Rally Paraguay
10. – 13. 9.Rally Chile
1. – 4. 10.Rally Sardinie
11. – 14. 11.Rally Saúdská Arábie

Kromě WRC se jezdí ještě také šampionát World Rally-Raid Championship (W2RC), jejíž součástí je kromě písečných závodů Rallye du Maroc či Abu Dhabi Desert Challenge také maratonská Rallye Dakar.

Týmy a posádky při Mistrovství světa v rally

V kategorii WRC můžeme vídat tři hlavní značky – Toyotu, Hyundai a Ford. Jde o speciály s plug-in hybridním pohonem, spalovací motor tedy doplňuje elektromotor. Výkon je cca 500 koňských sil.

Týmy a posádky ve WRC 2026
AutoPosádka
Toyota GR Yaris Rally1Elfyn Evans, Scott Martin
Takamoto Kacuta, Aaron Johnston
Sébastien Ogier, Vincent Landais
Sami Pajari, Marko Salminen
Oliver Solberg, Elliott Edmondson
Hyundai i20 N Rally1Adrien Fourmaux, Alexandre Coria
Esapekka Lappi, Enni Mälkönen
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe
Hayden Paddon, John Kennard
Dani Sordo, Cándido Carrera
Ford Puma Rally1Jon Armstrong, Shane Byrne
Josh McErlean, Eoin Tracy

Na základě dohody nebo jako soukromí jezdci se ještě za volantem Fordu objevily posádky Mārtiņš Sesks + Renārs Francis, Grégoire Munster + Louis Louka a Jourdan Serderidis + Frédéric Miclotte. U Toyoty je to Lorenzo Bertelli + Simone Scattolin.

Legendární Sébastien Ogier projíždí šumavskými silnicemi v rámci Středoevropské rallye.

Průběžné výsledky MS v rallye 2026: aktuální pořadí a bodování

Za své výkony dostávají posádky body, podle kterých je na konci sezony určen mistr světa. Udělují se jak za celkové pořadí jednotlivých závodů pro 10 nejrychlejších, tak také pouze za nedělní výsledky a tzv. Power Stage, což je poslední erzeta.

Maximálně lze tedy za jeden závod získat 35 bodů, což se letos podařilo zatím pouze Sébastienu Ogierovi v Řecku.

  • Celkové pořadí: 25, 17, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 a 1 bod
  • Nedělní pořadí: 5, 4, 3, 2 a 1 bod
  • Power Stage: 5, 4, 3, 2 a 1 bod
MS v rallye 2026 – průběžné pořadí
#JezdecPočet bodů
1.Elfyn Evans201
2.Sami Pajari171
3.Takamoto Kacuta160
4.Oliver Solberg156
5.Sébastien Ogier139
6.Adrien Fourmaux129
7.Thierry Neuville125
8.Esapekka Lappi25
9.Hayden Paddon21
10.Josh McErlean21

WRC živě: kde sledovat rally v TV a online přenosy

Přímé přenosy ze světové rallye nevysílá žádný volně dostupný kanál, pro sledování si musíte pořídit placené varianty:

  • kanály Oneplay Sport, online na Oneplay
  • oficiální streamy na Rally TV

Sázkové kanceláře se MS v rallye věnují pouze vypsanými kurzy, live streamy aktuálně dostupné nejsou.

Šampioni MS v rallye, historie

Historie Mistrovství světa v rallye sahá až do roku 1973, od té doby poznali fanoušci spoustu šampionů. Jednoznačně vyčnívají dvě francouzská jména: Sébastien Loeb a Sébastien Ogier. Oba získali skvělých 9 titulů.

V závěsu za nimi jsou finští jezdci Juha Kankkunen a Tommi Mäkinen se čtyřmi triumfy, několik pilotů má na kontě dva tituly. Z poslední doby je to Kalle Rovanperä (2022, 2023).

MS v rallye – poslední vítězové
RokŠampionAuto
2025Sébastien OgierToyota GR Yaris Rally1
2024Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1
2023Kalle RovanperäToyota GR Yaris Rally1
2022Kalle RovanperäToyota GR Yaris Rally1
2021Sébastien OgierToyota Yaris WRC
2020Sébastien OgierToyota Yaris WRC
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

ME v atletice 2026: Program 1. dne, největší hvězdy a obhájci z Říma

Česká sprinterka Karolína Maňasová (vpravo) v semifinále olympijských her.

Mistrovství Evropy v atletice 2026 startuje! Od 10. do 16. srpna se v britském Birminghamu na Alexander Stadium představí více než 1 600 atletů ze 48 států. Hned první den nabídne pět finálových...

10. srpna 2026  21:28

WTA Toronto 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Toronto je hostitelem dalšího ročníku tenisového turnaje žen, patří do kategorie WTA 1000. Hraje se od 2. do 13. srpna 2026 a v akci je i spoustu českých tenistek. Poradíme, kde sledovat přímé...

10. srpna 2026  20:42

ME v plážovém volejbalu 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat

Kateřina Pavelková sleduje svou sestru Annu, jak útoční během ostravského...

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu 2026 se koná v polském městečku Stare Jabłonki od 12. do 16. srpna. V akci jsou i české páry – v článku najdete program, výsledky i odkazy na sledování.

10. srpna 2026  19:19

MS v rally 2026 – WRC: program, kalendář, výsledky a kde sledovat

Thierry Neuville ve svém voze Hyundai i20 N Rally1 během řecké Rallye Akropolis.

Mistrovství světa v rallye je tradiční seriál, známý také pod zkratkou WRC. V sezoně 2026 se jede celkem 14 zastávek, v článku najdete jejich program, výsledky, poznáte jezdce a zjistíte, kde...

10. srpna 2026  18:12

Slovan Bratislava - Mjällby v TV: Kde sledovat odvetu 3. předkola LM živě

Tanguy Zoukrou z Young Boys se v hustém dešti snaží projít přes obránce Slovanu...

Odveta 3. předkola Ligy mistrů Slovan Bratislava - Mjällby AIF se odehraje v úterý 11. srpna od 20:15 na Tehelném poli. Hráči Slovanu si ze Švédska přivezli cennou výhru 2:1 a na domácím trávníku...

10. srpna 2026  10:59

Zlatý míč 2026: Kurzy, favorité a šance hlavních kandidátů

Harry Kane z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.

Boj o Zlatý míč je letos otevřený, byť favoritem je po mistrovství světa Harry Kane. Slavnostní vyhlášení proběhne 26. října v Londýně. Jak to aktuálně vidí sázkové kanceláře a samotní sázkaři?

10. srpna 2026  10:03

ATP Montréal 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami.

Tenisový turnaj mužů v Montréalu je tradičním podnikem, letos se hraje od 2. do 13. srpna 2026. Představí se i několik českých zástupců, sledujte přímé přenosy online.

10. srpna 2026  7:56

Tour de France Femmes 2026: Program, etapy, kurzy a výsledky

Pauline Ferrandová-Prevotová vyhrává ve žlutém dresu poslední etapu Tour de...

Pátý ročník Tour de France Femmes se koná od 1. do 9. srpna 2026. Závodnice čeká 9 etap a dosud nejnáročnější profil s rekordním převýšením. V našem přehledu najdete kompletní program, trasu i výběr...

9. srpna 2026  20:11

Lyon - Sparta v TV: Kde sledovat odvetu Ligy mistrů živě, kurzy

Zásluhou levačky Matěje Ryneše Sparta proti Lyonu vyrovnala, úvodní duel 3....

Spartu Praha čeká odveta v předkole Ligy mistrů proti Olympique Lyon, francouzský klub se doma pokusí dohnat ztrátu. Podívejte se na kurzy a sledujte zápas živě, začíná v úterý 11. srpna od 21:00.

9. srpna 2026  19:44

Menšík vs. Van de Zandschulp live: přenos ATP Montréal 2026, kurzy

Tenista Jakub Menšík během třetího kola Masters v Montrealu.

Jakub Menšík je posledním českým zástupem na Masters v Montréalu, v osmifinále se utká s Boticem van de Zandschulpem. Zjistěte, jaké jsou kurzy a kde sledovat zápas živě.

9. srpna 2026  18:19

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Kolem Polska 2026: Kompletní trasa, etapy a hlavní hvězdy Tour de Pologne

Fabio Jakobsen (vlevo) a Dylan Groenewegen při kolizi v první etapě závodu...

Od 3. do 9. srpna 2026 se uskuteční již 83. ročník prestižního etapového závodu Kolem Polska (Tour de Pologne). Tento závod je pevnou součástí kalendáře UCI World Tour 2026, konkrétně na úrovni...

9. srpna 2026  17:53

Slavia - Pardubice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Zápas 3. kola Chance ligy Slavia - Pardubice se odehraje v neděli 9. srpna od 15:00 v pražské Fortuna Areně. Suverénní lídr tabulky přivítá na domácím trávníku Pardubice a bude chtít potvrdit...

9. srpna 2026  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×